Почему Алексей Балабанов все еще главный российский режиссер

Как Алексей Балабанов перешел от ранних документальных зарисовок и модернистских экранизаций к народным боевикам? Какое место в его поэтике занимали любовь, война, ксенофобия, кинематограф? О чем на самом деле «Брат» и «Груз 200»? И как режиссер использует музыку в своих картинах?
«Брат 2» и «Груз 200», «Про уродов и людей» и «Война», «Жмурки» и «Кочегар» — эти фильмы определили образ эпохи, максимально точно и эффектно описывав российскую действительность. В этом видеоэссе мы анализируем творчество Алексея Балабанова и размышляем, почему он до сих пор остается самым важным отечественным режиссером.
Фильмы Алексея Балабанова можно посмотреть на Кинопоиске по подписке Плюс в специальной подборке.
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