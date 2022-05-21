Почему Алексей Балабанов все еще главный российский режиссер

Как Алексей Балабанов перешел от ранних документальных зарисовок и модернистских экранизаций к народным боевикам? Какое место в его поэтике занимали любовь, война, ксенофобия, кинематограф? О чем на самом деле «Брат» и «Груз 200»? И как режиссер использует музыку в своих картинах?

«Брат 2» и «Груз 200», «Про уродов и людей» и «Война», «Жмурки» и «Кочегар» — эти фильмы определили образ эпохи, максимально точно и эффектно описывав российскую действительность. В этом видеоэссе мы анализируем творчество Алексея Балабанова и размышляем, почему он до сих пор остается самым важным отечественным режиссером.