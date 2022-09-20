Я даже не знаю, нужно ли кому-то представлять Мишеля Леграна. Сомневаюсь, честно говоря, что российские слушатели в этом нуждаются. В СССР композитора знали не хуже и ценили не меньше, чем на родине, во Франции, или в США, где он тоже много и плодотворно работал. Можно даже сказать, что Мишель Легран пусть и сбоку, но принадлежал в том числе и нашему, российскому шоу-бизнесу: часто приезжал с концертами, причем выступал иногда не один, а например, с Тамарой Гвердцители. Впервые он оказался в Советском Союзе еще в 1957 году на Всемирном фестивале молодежи и студентов, где аккомпанировал певице и актрисе Зизи Жанмер.

