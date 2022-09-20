В новом выпуске подкаста «Шум и яркость» музыкальный журналист Лев Ганкин рассказывает о музыке и творческой биографии Мишеля Леграна — французского композитора, подарившего нам звучание «Шербурских зонтиков», «Клео от 5 до 7» и «Банды аутсайдеров».
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Лев Ганкин
Ведущий подкаста «Шум и яркость»
Я даже не знаю, нужно ли кому-то представлять Мишеля Леграна. Сомневаюсь, честно говоря, что российские слушатели в этом нуждаются. В СССР композитора знали не хуже и ценили не меньше, чем на родине, во Франции, или в США, где он тоже много и плодотворно работал. Можно даже сказать, что Мишель Легран пусть и сбоку, но принадлежал в том числе и нашему, российскому шоу-бизнесу: часто приезжал с концертами, причем выступал иногда не один, а например, с Тамарой Гвердцители. Впервые он оказался в Советском Союзе еще в 1957 году на Всемирном фестивале молодежи и студентов, где аккомпанировал певице и актрисе Зизи Жанмер.
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Треки, которые звучат в этом эпизоде
Автор: Лев Ганкин