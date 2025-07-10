«Хищные твари»: действительно остроумный триллер про акул

В российский прокат выходит фильм «Хищные твари» с Джаем Кортни и Хэсси Харрисон, дебютировавший в Каннах. Триллер, в котором маньяк кормит акул своими жертвами, с нескрываемым удовольствием посмотрел Павел Пугачёв.

Павел Пугачёв Кинокритик, автор Telegram-канала «Я и Орсон Уэллс»

Помятого вида мужичок Брюс Такер (Джай Кортни) проводит на своем ржавом суденышке экстремальные водные экскурсии: жаждущие острых переживаний туристы могут, примерно как герой Ричарда Дрейфусса в «Челюстях», погрузиться в стальной клетке на небольшую глубину и увидеть проплывающих рядом акул. Для пущей эффектности рыбок дразнят сырым мясом. И если вам кажется, что этот план может дать осечку, то вы правы. Но дело не в том, что хищники прогрызут клетку, а в том, что капитан корабля — садист, серийный убийца и доморощенный ницшеанец. Те, кто ступает к нему на борт, обычно не сходят на сушу.

Однако серфершу с экзотичным именем Зефир (Хэсси Харрисон) так просто в ловушку не заманишь. Девушка эта действительно сильная и независимая. Настолько, что, даже встретив милого в целом парня (Джош Хьюстон), готовящего ей завтрак после бурной ночи, тут же дает деру — свобода превыше всего. По мрачной иронии судьбы именно это решение приводит к неволе: акулий маньяк похищает девицу и удерживает ее на своем судне. Теперь нужно как-то выбраться и по возможности спасти другую узницу, наивную туристку Хизер (Элла Ньютон).

Пусть строчка «от продюсера „Собирателя душ“» на постере, а также факт участия в «Двухнедельнике режиссеров», одной из важнейших программ Каннского кинофестиваля, вас не смущают.

Никакая это не ревизия, не деконструкция и даже не постхоррор, а кристально чистый жанр. Триллер категории Б, сделанный с выучкой и выдумкой категории А.

В былые годы точно стал бы видеосалонным хитом, сегодня же — жемчужиной стримингов и ночных сеток телеканалов. Но бесхитростный внешне фильм чуть хитрее, чем кажется на первый взгляд.

Оригинальное («Опасные животные») и российское прокатные названия довольно прямо намекают на то, что главное зло здесь совсем не акулы. По заветам Стивена Спилберга морских хищников показывают дозированно, но не настолько редко, чтобы зритель не заскучал в их отсутствие. Главные герои тут все-таки люди, и в данном случае это не проблема.

Избегая долгих прелюдий, подробных биографий, детальных описаний душевных травм и неврозов, авторы и актеры при этом делают этих довольно схематичных героев живыми. За смелую и ловкую, но все же не всесильную главную героиню переживаешь не на шутку, а карикатурный злодей расцветает в — странно это произносить — бесподобном исполнении Джая Кортни. Звезда пятых частей «Крепкого орешка» и «Терминатора» все 2010-е носила (не совсем заслуженный) статус самого нелюбимого, а то и вовсе ненавистного актера своего поколения. Но, кажется, проблема была не в нем самом и даже не в неразборчивости его агента, а в неразборчивых режиссерах посредственных блокбастеров, не разглядевших главной особенности дарования: давать ему нужно было играть не героев, а злодеев. Жирно переигрывающий 39-летний австралиец — тот самый злодей, которого приятно ненавидеть.

Хэсси Харрисон и Джай Кортни

И, как и часто бывает в случае с простым и выверенным жанровым произведением, в фильме хочется увидеть нечто большее. Порой кажется, что его чересчур многословный антигерой, вещающий про непонятность акул, суровую мужскую натуру и устройство этого мира, выражает некую философскую позицию. Но одного взгляда на лицо Кортни достаточно, чтобы перестать воспринимать хоть что-либо из сказанного всерьез. Может, это пародия или, не дай бог, постирония? Тоже мимо. Режиссер тут честен и серьезен настолько, насколько позволяют жанр и концепт триллера про маньяка, скармливающего своих жертв акулам. Австралийский режиссер Шон Бирн, у которого это всего лишь третий за более чем 16 лет кинокарьеры фильм, работает по старинке, однако уверенно: саспенсом, цветом, светом, кровью и визуальным повествованием он делает так, чтобы не казался монотонным полуторачасовой фильм, действие которого разворачивается преимущественно на одной лодке. Вся красота «Хищных тварей» в деталях. Чего только стоят креативное использование маньяком волос своих жертв или драматургия неотправленных сообщений в мессенджере.

Впрочем, некая авторская философия тут все же читается: три фильма подряд Бирн развивает идею обретения себя через неволю. В дебютных «Любимых» школьный красавчик оказывался пленен безумной поклонницей, в «Дарах смерти» художник обретает вдохновение в доме с темными силами. А «Хищные твари» — это прежде всего история про девушку, боящуюся близости и потенциально следующей за ней «несвободы» больше акул.