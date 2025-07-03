«Главы государств»: приключения двух западных лидеров в белорусских горах

Россиянин Илья Найшуллер продолжает американскую карьеру экшен-комедией «Главы государств» для Amazon Prime: Джон Сина и Идрис Эльба играют соответственно президента США и премьера Великобритании, за которыми гоняется торговец оружием из России.

Станислав Зельвенский Критик Кинопоиска

Свежеизбранный американский президент Дерринджер (Джон Сина) — киноактер, звезда боевиков про рэмбообразного героя Водяная Кобра. Он прилетает в Лондон знакомиться с британским премьером Кларком (Идрис Эльба) — серьезным мужчиной, который на своем посту шестой год и растерял популярность. Знакомство не ладится, тем не менее из пиар-соображений Дерринджер приглашает Кларка на борт своего самолета, который направляется в итальянский Триест на саммит НАТО (с остановкой в Польше). По дороге неизвестные атакуют борт номер один, и руководители США и Великобритании на парашютах приземляются в белорусском лесу.

Если вы всегда мечтали увидеть рукопашный бой между Александром Кузнецовым и Приянкой Чопрой Джонас, вас можно поздравить. Всем остальным будет, вероятно, не так весело на этом броском, но пластмассовом комедийном боевике. Постановщик Илья Найшуллер («Хардкор», «Никто») отвечает в «Главах» за сдержанный русский акцент и экшен-сцены чуть изобретательнее среднего, но в конечном счете фильм решительно ничем не отличается от всей прочей стриминговой жвачки, окружающей его на Amazon Prime.

Бадди-муви про американского президента и британского премьера, которые пытаются пробраться через белорусско-польскую границу, — звучит достаточно интригующе (даже если глаза в такой ситуации начинают привычно искать Джерарда Батлера). Но, увы, это лишь небольшой фрагмент фильма. Мы успеваем, впрочем, полюбоваться на знаменитые белорусские горы, посмотреть на драку лидеров свободного мира с пятью gopnik'ами и, наконец, встретить Ингеборгу Дапкунайте за рулем грузовичка с овцами.

Расплачиваться за это нехитрое удовольствие приходится двумя часами во всех отношениях заурядного европриключения. Иногда кажется, что Amazon нужно было куда-то слить обрезки сериала «Цитадель», над которым работала не только упомянутая Чопра, но и сценаристы «Глав». Чопра играет суперагентку МИ-6, которая в прологе получает пулю (понарошку, как легко догадаться) во время охоты на русского торговца оружием Градова (Пэдди Консидайн). Вернувшись к жизни, она оказывается бывшей возлюбленной премьер-министра (что наконец объясняет его подозрительный, как отмечает простодушный американский коллега, холостяцкий статус) и специалисткой по плоским каламбурам (как, интересно, прошла встреча на Эльбе?).

Приянка Чопра Джонас

Консидайну придумана какая-то длинная, никуда не ведущая предыстория, но единственное его интересное действие в кадре — когда он убивает провинившегося подчиненного в славянских традициях — заварочным чайничком. Другой прекрасный, но использованный на полпроцента артист Стивен Рут чахнет над ноутбуком, прежде чем необъяснимо материализоваться в эпицентре погони. Довольно смешное камео самоотверженного цэрэушника у Джека Куэйда. Кузнецов играет молчаливого, неуловимо несчастного русского наемника, который явно предпочел бы проводить время содержательнее, чем бесконечно ломать двери в компании такой же отрешенной женщины.

Интрига как-то связана со всемогущей системой слежки и возможными разногласиями в НАТО, но это не имеет значения. И, несмотря на смутно релевантные ключевые слова, никакой злободневностью здесь, разумеется, не пахнет. В плюс фильму стоит записать то, что Триест (снятый для разнообразия в Триесте, а не на окраине Белграда) — один из самых живописных и недооцененных городов Европы. В минус — почти все остальное: вялый юмор, дешево выглядящие визуальные эффекты (особенно в сцене с бортом номер один), еле живую химию между персонажами. Эльбу почти невозможно испортить, а вот Сину еще нужно правильно развернуть к камере, и это Найшуллеру не особенно удается: Дерринджер зависает на полпути между карикатурой и честным героем, и при всех своих Водяных Кобрах оказывается вполовину менее эксцентричным, чем реальный американский президент. И изначальный антагонизм, и последующее сближение в центральном дуэте выглядят скучно и запрограммированно, а единственный, кажется, альянс, который вызывает у собравшихся хоть какие-то сильные чувства, — Североатлантический.