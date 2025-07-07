11 вопросов к фильму «28 лет спустя», которые могли остаться у вас после просмотра

Зато герой Мёрфи вернется на экраны в добром здравии уже скоро, в январе 2026 года, в сиквеле «28 лет спустя: Храм из костей». Фильм срежиссировала Ниа ДаКоста («Кэндимэн», «Капитан Марвел 2»). Бойл уступил ей свое место, потому что физически не успевал снимать два фильма одновременно. К тому же режиссер и сценарист уже готовятся к производству третьей части, которую, вероятно, снова снимет сам Бойл. По словам Гарленда и Бойла, в триквеле случится полноценное возвращение персонажа Мёрфи (в «Храме из костей» он появится ближе к финалу). Сценарий уже в работе, однако судьбу продолжения определят кассовые сборы двух частей.