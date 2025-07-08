Что смотреть в кино: Кроненберг, «Назад в будущее» по-русски и акулий маньяк

Рассказываем о новинках и спецпоказах, которые можно увидеть в российских кинотеатрах на этой неделе. Зрителей ждут фантастическая драма Дэвида Кроненберга «Саван», музыкальный ромком «Плагиатор», хорроры «Хищные твари» и «Другой», комедийный боевик «Взвести курки» и мультфильм «Побег из будущего». В повторном прокате — спортивная драма «Гонка» и аниме «Девочка, покорившая время».

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Главные премьеры

Элегантная и душераздирающая сай-фай-драма Дэвида Кроненберга о похоронном бизнесе будущего, год добиравшаяся из Канн до российского проката. Венсан Кассель играет вдовца, который совершает небольшую революцию в похоронных услугах и, возможно, оказывается в центре заговора. В ленте канадский классик осмысляет опыт собственного вдовства. Станислав Зельвенский признал «Саван» одним из лучших фильмов Канн-2024 и одним из лучших хорроров прошлого года. «Высокие технологии, телесные эксперименты на грани некрофилии, конспирология — классический для Кроненберга набор обсессий, оформленный в строгих и печальных тонах; заведомо обреченная попытка расшифровать смерть», — писал кинокритик. Помимо Касселя, в картине заняты Дайан Крюгер и Гай Пирс.

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Музыкальный ромком Антона Мегердичева («Сердце пармы», «Движение вверх») с цитатами из «Назад в будущее». Егору (Роман Евдокимов) 30 лет, он подпевает гостям в караоке, мечтает построить музыкальную карьеру и счастливую жизнь с Юлей (Стася Милославская), дочкой миллионера (Максим Лагашкин). Неожиданно Егор открывает в своем шкафу портал в 1991 год. Он решает построить на этом бизнес: поет на Старом Арбате хиты из будущего («Плачу на техно», «Рюмка водки на столе»). Но любое его действие в прошлом может неожиданно влиять на будущее.

Триллер про серийного убийцу, смешанный с кровавым акульим хоррором. Изобретательный маньяк похищает молодых людей, чтобы убить их с помощью акул. Роль серийного убийцы исполнил Джай Кортни («Терминатор: Генезис», «Отряд самоубийц»). Спродюсировали картину создатели «Собирателя душ» и «Обезьяны». Режиссером выступил не снимавший 10 лет австралиец Шон Бирн, автор расхваленных критикой фильмов ужасов «Любимые» и «Дары смерти». «Хищные твари» участвовали в каннской параллельной программе «Двухнедельник режиссеров». «Режиссер смешал хоррор про серийного убийцу, „Челюсти“ и эксплотейшен-триллер и приправил эту гремучую смесь десятком сюжетных твистов, чтобы зрители уж точно не заскучали», — писал Кинопоиск о фильме.

Кевин Джеймс, звезда комедий Адама Сэндлера («Мой парень из зоопарка», «Чак и Ларри: Пожарная свадьба», «Одноклассники»), продолжает экспериментировать с боевиками. На этот раз он играет мафиозного киллера, который решает выйти из игры и теперь должен спасать от разочарованных работодателей свое семейство. Боевитую жену героя сыграла Кристина Риччи, а режиссурой занимался Эдвард Дрейк — постановщик семи боевиков из числа последних работ Брюса Уиллиса.

После смерти матери Элис возвращается в дом, где провела детство. Там скрытые камеры фиксируют каждый ее шаг, а зловещий наблюдатель ведет ее к раскрытию жуткой тайны, скрытой в прошлом. Французский хоррор с Ольгой Куриленко. За режиссуру отвечал Давид Моро, автор ужасов «Глаз», «Они» и «Одержимые».

Новая часть китайской анимационной франшизы «Отважные мишки». По сюжету озорные братья-медведи Бриар и Брамбл переносятся на 100 лет в будущее, когда Земля пережила экологическую катастрофу, а человечество оказалось на грани вымирания. Причем во всем виноват их старый приятель Вик. Режиссером стал Линь Юнчан, ответственный за проекты цикла «Отважные мишки», «Отважные мишки. Новые приключения», «Побег из страны роботов», «Братья медведи: Тайна трех миров» и «Побег из цирка» (все они доступны на Кинопоиске в Плюсе).

Перевыпуск

Спортивная драма Рона Ховарда о противостоянии легендарных гонщиков «Формулы-1» — перфекциониста-австрийца Ники Лауды (Даниэль Брюль) и плейбоя-англичанина Джеймса Ханта (Крис Хемсворт) — на протяжении 1970-х годов. По словам самого Лауды, в фильме «где-то 80% правды», а по мнению критиков — 89% «свежести».

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Рассеянная старшеклассница Макото узнает, что может путешествовать во времени, но количество ее прыжков в прошлое ограничено. Сначала девчонка тратит прыжки на мелочи, однако постепенно осознает, что ее действия могут причинить вред другим людям. Аниме, которое принесло мировую славу Мамору Хосоде, будущему создателю «Ученика чудовища» и «Красавицы и дракона».

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Спецпоказы, ретроспективы и фестивали

9 июля в 20:00 в центре «Зотов» (Москва)

В центре «Зотов» стартовала кинопрограмма «Анатомия ужаса. Взгляд на женскую телесность в кино», состоящая из боди-хорроров, фантастики и драм, затрагивающих темы телесности, самовосприятия и идентичности. Среди фильмов — «Гадкая сестра», «Титан», «Субстанция», «Оно приходит за тобой», «Суспирия», «Вампирша-гуманистка ищет отчаянного добровольца», «Что-то не так с Кевином», «Как заниматься сексом», «Корсаж», «Мне не больно», «Звезда» и «Пианистка». Ближайший показ — арт-кошмар Николаса Виндинга Рефна «Неоновый демон». Программа продлится до октября. В рамках мероприятия также состоятся обсуждения и лекции от экспертов.

10 июля в 19:00 в кинотеатре Дома культуры «ГЭС-2» (Москва)

Дерзкое и эксцентричное мокьюментари о 20-летнем парне по имени Гриша, который узнаёт тайну об отце. Тот в 1990-х основал первый российский интернет-стартап, но пропал еще до рождения сына. Гриша встречается с героями архивных видео тех лет и узнает больше об отце. Режиссером фильма выступил дебютант Фёдор Кудрявцев, использующий всю палитру возможностей цифрового визуала — от шортсов, мемов и сторис до VHS-кассет, записи экрана монитора и дипфейк-графики. Главные роли исполнили Александр Яценко, Анна Михалкова, Сергей Аброскин, Даниил Спиваковский, Артём Шевченко. После показа состоится обсуждение, в котором примут участие режиссер Фёдор Кудрявцев, продюсер Пётр Минаков, журналистка Ная Гусева, художник и писатель Павел Пепперштейн, журналист и руководитель спецпроектов медиа Кинопоиска Юрий Сапрыкин, продюсер документального контента онлайн-кинотеатра Okko Владимир Тодоров и куратор кинопрограмм Дома культуры «ГЭС-2» Денис Рузаев.

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10 июля в 19:30 в киноцентре «Октябрь» (Москва)

10 июля в 19:00 в кинотеатре «КАРО 8 Галерея» (Краснодар)

Завораживающая и нежная драма шотландки Шарлотты Уэллс о взрослении и памяти, которая принесла Полу Мескалу первую номинацию на «Оскар». В конце 1990-х молодой отец, борющийся с депрессией, отправляется с 11-летней дочерью в отпуск на турецкий курорт. Летний отдых девочка снимает на видеокамеру и затем вспоминает и анализирует всю жизнь. Журнал Sight and Sound назвал трогательный полуавтобиографический дебют, основанный на личных воспоминаниях постановщицы, лучшим фильмом 2022 года, а британские киноакадемики — дебютом года. Саундтрек с «Macarena» и «Losing My Religion» точно вызовет ностальгию у детей 1990-х. В Москве фильм представит и обсудит со зрителями кинокритик Арина Бойко, а в Краснодаре — киновед Кира Кац.

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12 июля в 16:00 в кинозале Инженерного корпуса Третьяковки (Москва)

Третьяковская галерея покажет с 16-миллиметровой пленки музыкальную драму Джозефа фон Штернберга, которая стала первым полнометражным немецким звуковым фильмом и прославила Марлен Дитрих. Жестокая история рассказывает о немолодом учителе (суперзвезда немого кино Эмиль Яннингс), чью жизнь и репутацию полностью разрушает фам фаталь Лола Лола из кабаре «Голубой ангел». После феноменального успеха фильма в США Дитрих и фон Штернберг эмигрировали в Америку, где сделали вместе еще шесть отличных картин. Киновед Иван Лабутин и германист, историк кино Виктор Зацепин представят ленту и проведут дискуссию со зрителями. В этом году классике исполнилось 95 лет.

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12 июля 18:00 в кинотеатре «Синема Парк Мосфильм» (Москва)

Кинотеатр «Синема Парк Мосфильм» покажет новейшую 4К-реставрацию легендарной философской фантастики по мотивам повести братьев Стругацких. В мистическое путешествие через Зону к комнате, где исполняются желания, отправятся эксперты — режиссер Евгений Цымбал и историк кино Дмитрий Салынский. Цымбал работал на съемках «Сталкера» ассистентом по реквизиту и вторым режиссером и написал книгу «Рождение „Сталкера“: попытка реконструкции». Салынский — научный консультант проекта «Тарковский. Хроника», автор монографии «Киногерменевтика Тарковского», автор-составитель сборника «Фильм Андрея Тарковского „Солярис“. Материалы и документы».

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13 июля в 19:00 в лектории Музея «Гараж» (Москва)

В рамках Фестиваля нового итальянского кино N.I.C.E. Музей «Гараж» проведет показ 65-минутного дока о Дарио Ардженто — классике итальянского хоррора («Суспирия», «Темные очки», «Кроваво-красное»), оказавшем огромное влияние на жанровое кино во всем мире. Создатели обещают рассказать о неизвестных, но значимых фактах биографии режиссера, показать его дом, познакомить с его близкими людьми и заглянуть в его личный архив, где хранятся редкие фотографии и документы. После сеанса по видеосвязи состоится Q&A с авторами дока Стивом делла Казой и Джанкарло Роланди.

Подробнее о Дарио Ардженто:

Всё еще в прокате

Культовый ромком Оксаны Бычковой про радиоведущую и архитектора (Екатерина Федулова и Евгений Цыганов), которые никак не могут встретиться и находятся на пороге больших перемен: она собирается замуж, а он планирует переехать в Берлин. Наивное поколенческое кино спустя почти 20 лет вызывает и тоску, и ностальгию. Главная героиня обещала, что все будет хорошо, но на всякий случай приготовьте ваши носовые платки.

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Новая кукольная анимация швейцарца Клода Барраса, автора номинированной на «Оскар» «Жизни Кабачка». По сюжету девочка-подросток, ее маленький брат и малыш-орангутанг спасают лес и жизнь племени пенанов на острове Борнео. Премьера картины состоялась на Каннском кинофестивале в прошлом году.

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Спустя два года после мировой премьеры до российского проката допилила десятая часть хоррор-франшизы про нравоучительного любителя пыток и квестов по прозвищу Конструктор. История хронологически располагается между первой и второй частями и рассказывает о том, как онкобольной Джон Крамер (Тобин Белл) мстит врачам-шарлатанам, которые обещали ему чудесное исцеление в мексиканском лечебном центре. «Пила X» вернула франшизе успех после провальной «Спирали» и заработала лучшую критику за всю историю серии. Однако в будущем «Пилу» все же ждет ребут.

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Американский хит международных смотров о взрослении на фоне Гудзона и Катскильских гор — дебют Индии Дональдсон, дочери режиссера Роджера Дональдсона («Ограбление на Бейкер-стрит»). 17-летняя Сэм (Лили Коллиас) отправляется в пеший поход на горный хребет Катскилл вместе с отцом (Джеймс Легро) и его лучшим другом (Дэнни Маккарти). Разведенные и разочарованные в жизни мужчины постоянно вспоминают прошлое и жалуются на нереализованные амбиции, а в какой-то момент начинают активно ругаться. По словам критиков, это неторопливое и на первый взгляд лишенное интриги кино, главным событием которого становится не столкновение двух мужчин, а молчаливая реакция Сэм, разочаровавшейся в своем жалком, лишенном эмпатии отце.

Автор: Михаил Моркин