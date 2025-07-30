Олег Трофим, I61, Мария Мацель, Loqiemean, Thomas Mraz, Екатерина Гершкович и другие звезды — о любимых аниме

«Драконий жемчуг» (сериал 1986 – 1989)

В юности я прошел три стадии увлечения аниме. Сперва, будучи совсем маленьким, гонял по ящику мультики и вдруг наткнулся на сериал с необычной, отличной от всего остального рисовкой. Это были «Покемоны», в которых влюбился с первого взгляда. Настолько, что потом покупал уже кассеты с полными метрами вроде «Мьюту против Мью». Затем в более осознанном возрасте кореш показал мне еще одно аниме — «Пираты „Черной лагуны“» — сериал, в котором были уже и серьезный сюжет, и взрослая проблематика. А третья стадия отношений с аниме наступила, когда я стал смотреть его самостоятельно. Тогда мой выбор пал на Dragon ball 1986 года, и это прям топ! Один из моих самых любимых тайтлов до сих пор, даже свою собаку назвал Гоку.

С тех пор я посмотрел порядка полусотни тайтлов: «Дорохэдоро», «Сага о Винланде», «Манускрипт ниндзя», «Паприка», «Идеальная грусть» и многие другие — и пришел к выводу, что в сравнении с классическими западноевропейскими фильмами и сериалами аниме — это целый мир. Японцы — очень педантичные люди, они больше копают во всех направлениях. Даже такие банальные понятия, как дружба и любовь, в их мультфильмах раскрываются глубже, а путь героя, свойственный сёнэнам, увлекает неожиданными поворотами и зрелищными схватками. Причем далеко не во всех этих мультфильмах есть какая-то сложная рисовка или захватывающие спецэффекты. Аниме — наглядный пример того, что смыслы и глубина превыше всего.

В японских мультфильмах часто дети решают всё за взрослых, и меня маленького это сильно вдохновляло.

Круто же, когда дети садятся внутрь больших роботов! Каждый, кто начинает свой путь, подобен ребенку. А наше творчество, не имеющее границ, — своеобразный робот, в которого можно сесть и показать всем, на что ты способен.

Поэтому в моих треках можно найти отсылки к различным аниме-тайтлам. Есть, например, целая песня «Evangelion» как дань уважения Хидэаки Анно. А еще мы с ребятами семплили музыку из «Принцессы Мононоке», финальную композицию из «Кода Гиас», а также песню из «Дороро». Поэтому музыкантам не стоит игнорировать японскую анимацию, там часто встречаются реальные хиты, которые можно интегрировать в свои работы.

Аниме нередко проверяет зрителя на прочность и долго раскачивается. Настоящее удовольствие порой наступает уже в середине пути, где история обретает второе, а то и третье дно. Порой, как в случае с расхваленным сериалом «Врата Штейна», мне не хватает терпения. Бывает, наоборот, как с «Атакой титанов», которую я пытался освоить в три захода. Сначала меня хватило на один сезон, во второй раз дошел до конца второго и снова заскучал. И вот в третий раз решили осилить вместе с женой и просто обалдели. Начиная с третьего сезона после каждой серии выходили на балкон, чтобы выдохнуть и обсудить увиденное. Гениальная штука!