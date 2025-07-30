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Олег Трофим, I61, Мария Мацель, Loqiemean, Thomas Mraz, Екатерина Гершкович и другие звезды — о любимых аниме

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Со вторыми сезонами вернулись «Дандадан» и «Кайдзю № 8», с самыми хайповыми тайтлами соревнуется амбициозный «Гачиакута», а японские зрители готовятся к новому фильму по франшизе «Клинок, рассекающий демонов». При этом японская анимация стремительно перестает быть нишевым развлечением. Среди фанатов — Майкл Б. Джордан, Зак Эфрон и Киану Ривз. Леонардо ДиКаприо регулярно пересматривает «Унесенных призраками», Меган Ти Сталлион хочет снять свое аниме, а Ариана Гранде набивает татуировки с покемонами.

В российских креативных индустриях поклонников аниме ничуть не меньше. Глубина, эксцентрика и красота японской анимации вдохновляют как актеров, так и режиссеров, как блогеров, так и музыкантов. Поэтому в рамках спецпроекта «Всё про аниме» Кинопоиск выбрал дюжину звезд и попросил их порекомендовать любимые тайтлы, а также рассказать о том, как они познакомились с японской анимацией, и объяснить, как та повлияла (и продолжает влиять) на их жизнь и творчество.

Володя Канухин

актер

«Хвост Феи»

Мой путь в мир аниме начался с гравюр художника Кацусики Хокусая. Его творчество побудило изучить японское искусство, неотделимое от мультипликации. Так я наткнулся на фильмы Хаяо Миядзаки и «Наруто», который стал первым просмотренным аниме-сериалом. Сразу после посмотрел «Хвост Феи» и остался в восторге. Даже в голову не приходило, что силами анимации можно создавать фантастические миры на уровне «Властелина колец» и населять их таким количеством крутых персонажей.

Аниме, как мне кажется, не рассчитано на массовое потребление, но тем, кто ему откроется, обязательно полюбятся заложенные туда философия и мудрость. Создатели японской анимации обращаются к корням и мифологии, трепетно относятся свету, цвету и музыке, наполняют жизнью все свои работы. Жизнью, которая в ряде случаев даже выходит за рамки экрана. Я, например, могу спроецировать героя аниме, которое мне очень понравилось, на человека, которого встретил, найти между ними неочевидное сходство.

В силу занятости я не успеваю следить за всеми новинками, но, к счастью, у меня есть проводник — актриса Даша Блохина, моя близкая подруга, чьему вкусу я доверяю на 100%. В том числе благодаря ей, например, посмотрел сериал «Рожденный в бездне». Но тем, кто только хочет познакомиться с аниме, советую начинать с более коротких и компактных историй. Скажем, с «Города, в котором меня нет» — детектива, который погружает не в волшебный, а в реальный, более понятный нам мир. Ну, или включить любой полный метр Хаяо Миядзаки, он абсолютный гений.

Смотрите «Хвост Феи» на Кинопоиске.

Ангелина Стречина

актриса

«Унесенные призраками»

Впервые я посмотрела аниме в детстве, толком не зная, что это. То были «Унесенные призраками» Хаяо Миядзаки, которые, как, впрочем, любой проект студии Ghibli, задели очень важные струнки души. Когда появился доступ к онлайн-кинотеатрам, любопытство переросло в полноценное увлечение. Залпом посмотрев «Атаку титанов», я превратилась в человека, у которого еще весной в кружок была обведена ноябрьская премьера нового сезона. К слову, после просмотра финального эпизода я ревела — настолько мне не хотелось расставаться с сериалом. В тот момент, помню, мой муж Илья начал снимать, как я в слезах разговариваю с телевизором. Раньше казалось, что подобные видео в интернете — это постановка. Оказалось, не всегда.

Однако просмотр аниме приносит не только удовольствие, но и имеет прикладной характер! Художники — и это обусловлено в том числе историческими военными катастрофами — очень точно передают эмоции, внутренний мир человека. Нет пустых кадров, каждый передает какую-то мысль. Взгляд, вздох, поворот головы — все позволяет будто дышать с героями. И именно эти нюансы мне порой помогают простроить свою роль. Если на площадке случаются сложные ситуации, представляю, как бы это выглядело в аниме. И сразу появляются четкие, неразмытые действия, реакции. Так что аниме не про гипертрофированные лица, как некоторые считают, а про глубокие переживания и смыслы.

От хорошего аниме сложно оторваться! Сейчас, например, смотрю «Хвост Феи». Там каждый раз новые заставки. Одна из них мне так понравилась, что я пересматривала ее даже во время чистки зубов перед сном. Помню, поворачиваю голову и вижу, как Илья стоит в дверях и едва держится, чтобы не рассмеяться: «Серьезно? Ты просто смотришь заставку „Хвоста Феи“?»

Начинать погружение в мир аниме рекомендую с Миядзаки. С «Ходячего замка», «Унесенных призраками», «Принцессы Мононоке» и моего личного фаворита — «Тоторо». Дальше можно и «Атаку титанов» глянуть. Главное, переждать две страшные первые серии, потому что рисовка и чувства героев леденят душу. Зато эмоциональные качели обеспечены: в сериале есть и экшен, и моменты на подумать. Причем при пересмотре многие эпизоды раскрываются совсем с другой стороны. Еще два тайтла — «Ловцы забытых голосов» и «Дитя погоды». Это безумно красивые фильмы, в них так много любви и добра!

Смотрите «Дитя погоды» на Кинопоиске.

Thomas Mraz

музыкант

«Призрак в доспехах»

Мое знакомство с аниме случилось в детстве и началось, как и у многих детей, с того, что шло по телевизору, — «Сейлор Мун» и «Покемонов». Помню, как бежал из школы со всех ног, чтобы успеть посмотреть новые приключения Эша и Пикачу. Однако больше всего в юности впечатлила случайно найденная на рынке кассета с мультфильмом «Рубаки». Это довольно редкий тайтл, который по сей день мало кто знает. А ведь волшебница огня Лина Инверс, героиня этого сериала, стала прототипом для Лины из Dota 2!

Довольно быстро я понял, что аниме не только развлечение. Не секрет, что при изучении иной культуры образуются новые нейронные связи. Мы становимся умнее, интереснее, разностороннее. К тому же потрясающий визуал аниме, тесно связанный с модой, воспитывает чувство вкуса, вдохновляет творческих людей и больше полувека разгоняет все креативные индустрии. Далеко за примерами ходить не надо.

В «Начале» Нолана можно найти визуальные цитаты из «Паприки» Сатоси Кона, а его же «Истинная грусть» послужила прототипом для «Черного лебедя» Аронофски.

Легендарный «Акира» с его выдающимся саундтреком по сей день продолжает вдохновлять музыкантов вроде Канье. Я, признаться, тоже использовал семпл из «Акиры» в треке «Кукла». Да и вообще отсылки к различным аниме-тайтлам можно найти как в текстах моих песен, так и в визуале клипов. Скажем, трек «Призрачный доспех» полностью выстроен вокруг аниме Мамору Осии, включая музыку Кэндзи Каваи, а в «May 13» есть отсылка к редкому покемону Мью.

Идеальной точкой входа для любого новичка вот уже долгие годы остаются фильмы Хаяо Миядзаки, в чьем творчестве, помимо узнаваемого стиля, есть классные вневременные сюжеты, которые интересны и взрослым, и детям. Еще рекомендую посмотреть «Стального алхимика» — сериал, который по духу похож и на «Атаку титанов, и на «Легенду об Аанге»; он тоже про детей, сталкивающихся с жестокостью. Стоит также обратить внимание на «Наруто», в свое время сильно расширившего аниме-фандом, и «Берсерка» — эталон брутального темного фэнтези, чья предыстория даст фору «Игре престолов». Ну а после знакомства с классикой можно перейти к крутым новинкам, которые появляются почти каждый год. «Дандадан», «Человек-бензопила», «Магическая битва», «Истребитель демонов» — все это классные проекты, которые уже успели стать частью большой поп-культуры.

Смотрите «Призрак в доспехах 2: Невинность» на Кинопоиске.

I61

музыкант

«Драконий жемчуг» (сериал 1986 – 1989)

В юности я прошел три стадии увлечения аниме. Сперва, будучи совсем маленьким, гонял по ящику мультики и вдруг наткнулся на сериал с необычной, отличной от всего остального рисовкой. Это были «Покемоны», в которых влюбился с первого взгляда. Настолько, что потом покупал уже кассеты с полными метрами вроде «Мьюту против Мью». Затем в более осознанном возрасте кореш показал мне еще одно аниме — «Пираты „Черной лагуны“» — сериал, в котором были уже и серьезный сюжет, и взрослая проблематика. А третья стадия отношений с аниме наступила, когда я стал смотреть его самостоятельно. Тогда мой выбор пал на Dragon ball 1986 года, и это прям топ! Один из моих самых любимых тайтлов до сих пор, даже свою собаку назвал Гоку.

С тех пор я посмотрел порядка полусотни тайтлов: «Дорохэдоро», «Сага о Винланде», «Манускрипт ниндзя», «Паприка», «Идеальная грусть» и многие другие — и пришел к выводу, что в сравнении с классическими западноевропейскими фильмами и сериалами аниме — это целый мир. Японцы — очень педантичные люди, они больше копают во всех направлениях. Даже такие банальные понятия, как дружба и любовь, в их мультфильмах раскрываются глубже, а путь героя, свойственный сёнэнам, увлекает неожиданными поворотами и зрелищными схватками. Причем далеко не во всех этих мультфильмах есть какая-то сложная рисовка или захватывающие спецэффекты. Аниме — наглядный пример того, что смыслы и глубина превыше всего.

В японских мультфильмах часто дети решают всё за взрослых, и меня маленького это сильно вдохновляло.

Круто же, когда дети садятся внутрь больших роботов! Каждый, кто начинает свой путь, подобен ребенку. А наше творчество, не имеющее границ, — своеобразный робот, в которого можно сесть и показать всем, на что ты способен.

Поэтому в моих треках можно найти отсылки к различным аниме-тайтлам. Есть, например, целая песня «Evangelion» как дань уважения Хидэаки Анно. А еще мы с ребятами семплили музыку из «Принцессы Мононоке», финальную композицию из «Кода Гиас», а также песню из «Дороро». Поэтому музыкантам не стоит игнорировать японскую анимацию, там часто встречаются реальные хиты, которые можно интегрировать в свои работы.

Аниме нередко проверяет зрителя на прочность и долго раскачивается. Настоящее удовольствие порой наступает уже в середине пути, где история обретает второе, а то и третье дно. Порой, как в случае с расхваленным сериалом «Врата Штейна», мне не хватает терпения. Бывает, наоборот, как с «Атакой титанов», которую я пытался освоить в три захода. Сначала меня хватило на один сезон, во второй раз дошел до конца второго и снова заскучал. И вот в третий раз решили осилить вместе с женой и просто обалдели. Начиная с третьего сезона после каждой серии выходили на балкон, чтобы выдохнуть и обсудить увиденное. Гениальная штука!

Мария Мацель

актриса и музыкант

«Атака титанов»

Когда я была маленькой, я приезжала к бабушке с сестрами и включала Nickelodeon, чтобы посмотреть новые серии «Легенды об Аанге». Нас прям засасывало в эти разборки между повелителями стихий. Еще, помню, фанатела по покемонам и работам Хаяо Миядзаки. Пускай просмотр некоторых из них и был травмирующим. Серьезно, мне 24 года, а я до сих пор боюсь той старухи из «Ходячего замка», одного из моих самых любимых мультфильмов.

Когда я подросла, я на время утратила любовь к аниме-эстетике. Казалось, что там все ненастоящее, слишком гипертрофированное. Кардинально изменила мнение после «Атаки титанов». Просто вмиг поняла: неважно, что ты смотришь — фильм, американский мультфильм или японскую анимацию, — если это произведение такой величины. После «Атаки» посмотрела «Дороро» и постепенно стала пополнять закладки новыми тайтлами, которые мне рекомендуют друзья или предложка Кинопоиска. Начала вновь проникаться аниме; вместо гипертрофированного — точным и емким, вместо ненастоящего — живым и очень эмоциональным. Теперь каждый раз, когда я пишу что-то, вспоминаю «Атаку титанов». Это гениальное произведение. И рекомендую всем, кто настроен к аниме скептически, начинать именно с него. Просто посмотрите «Атаку титанов». Больше нечего сказать.

Смотрите «Атаку титанов» на Кинопоиске.

Олег Трофим

режиссер

«Акира»

Знакомство с аниме произошло странно, непрямым образом, когда в моей жизни появилась видеоигра Final  Fantasy ХVII. В нее мой старший брат играл, а я, будучи совсем ребенком, наблюдал за процессом и постепенно проникался эстетикой персонажей, разработанных дизайнером Тэцуя Номурой. Она-то и побудила впоследствии уже познакомиться с японской анимацией и осознать ее ценность. Это такая особенная форма искусства и коммуникации с миром, контейнер японской культуры — традиционной и современной. И хотя аниме интересно далеко не всем, нельзя отрицать, что его просмотр — легитимный способ познакомиться с азиатскими мифами и легендами, преодолеть культурно-языковые барьеры, понять, что о действительно сложных вещах можно говорить поэтично, на языке эмоций, иллюзий и образов.

Истории, рассказанные японцами, не всегда стремятся к финальной победе, исследуют путь, боль, страх, выбор, отчуждение, несовершенство. В западной индустрии такие произведения назвали бы артбастерами, но для восточных творцов сочетание зрелищности и непростых тем — это нечто само собой разумеющееся. Взять того же «Акиру»: это настоящий столп и феномен, в котором философия и визуальные аттракционы цельно сосуществуют. Или, скажем, «Годзилла». Для большинства это про ящерицу, крушащую города. На деле же история о мощи первозданной природы, которую нельзя обуздать и которая возвращается к человеку с карой за все грехи цивилизации.

Изумительным чувством глубокого и прекрасного пронизано и творчество Миядзаки, с работ которого стоит начать знакомство с аниме, если вы до сих пор почему-то его обходили стороной. Я лично рекомендую «Рыбку Поньо» и «Тоторо». Любим смотреть их с сыном! Когда подрастет, надеюсь показать ему и «Унесенных призраками». Еще великие произведения — «Атака титанов», «Берсерк» и «Паприка». Последнюю обязательно нужно посмотреть каждому режиссеру — там высочайший уровень кинематографии, особенно с точки зрения нарратива. По Сатоси Кону можно преподавать уроки монтажа, созданию саспенса и иллюзий. Даже странно, что в современных киношколах его не изучают. Может, пора сделать курс?!

Смотрите «Акиру» на Кинопоиске с 7 августа.

Loqiemean

музыкант

«Невероятные приключения ДжоДжо» (2012 – 2022)

Не представляю, кто из телевизионщиков протащил на отечественное ТВ «Сейлор Мун», но именно с нее и началось мое знакомство с аниме. Как, наверное, и у любого россиянина моего возраста. Это был шок, абсолютно новый стиль анимации, который вышиб всех постсоветских школьников. Разумеется, «Покемоны» и чистые, полные надежды работы Миядзаки — тоже база, которую видел. Все эти фильмы и сериалы продемонстрировали, как экспрессия может и даже должна выглядеть на экране. Однако затем, если не считать просмотр «Тетради смерти» в 15 лет, я увлекся совсем другой культурой и надолго выпал из аниме-пузыря. Отторгала среди прочего и сексуализация малолетних героинь в ряде тайтлов.

Вернуло меня в мир аниме, как ни странно, «Время приключений» — мультфильм, который заимствовал некоторые элементы японской анимации. Закончив его, решил продолжить смотреть что-то угарненькое и наткнулся в пабликах на «Ванпанчмена». И вот мне, как человеку, который скептически относился к интернет-юзерам с аниме-аватаркой, он зашел как раз потому, что высмеивал клише японских мультиков. Но болото, как известно, затягивает быстро, и вот я уже смотрю «Невероятные приключения ДжоДжо»… Даже не знаю точно, зачем это запустил, ведь я, признаться, очень боюсь тратить время на то, что мне может не понравиться. Но, видимо, впечатлили нарезки в интернете, эпизод с вишней или момент с игрой в карты. Ну и конечно, идея авторов при помощи новых сезонов и героев отражать культурологические веяния, эпохи модерна, постмодерна и метамодерна. И хотя сперва «ДжоДжо» — достаточно классический и даже скучноватый сериал, с появлением Джозефа Джостера он раскачивается и становится по-хорошему безумным и сатирическим. Каждая серия начинает удивлять вещами, которые в западноевропейской культуре просто не встречаются.

Японцы очень смело подходят ко всему, что хотят показать на экране, идут в обход проторенных и порядком утомивших троп. Их приколы становятся глотком свежего воздуха, мотивируют заниматься творчеством, а в моем случае писать новую музыку.

Отсюда, например, небольшие отсылки в дискографии. Например, JoJo-posing на обложке трека «Алло» или мемное «Nani?!» в одноименной песне. Хотелось бы больше перенимать из художественных миров, с которыми знакомлюсь, но я убежден, что нельзя просто тупо косплеить. Есть желание приземлять их на нашу почву, размышлять, как они могут работать здесь. А на это нужно время.

Подытоживая, если хотите себя взбодрить, выдернуть из рутины и вновь приоткрыть внутреннюю творческую комнатку, то включайте «ДжоДжо». А если хотите стать лучшей версией себя и начать заниматься спортом, то врубайте «Бойца Баки» — там очень крутые мужики рассказывают, как стать крутым мужиком. Я после него на бокс пошел!

Илья Виногорский

актер

«Мастер меча онлайн»

Аниме я начал смотреть очень давно, лет, кажется, с двенадцати. В те годы японской анимацией увлекался мой знакомый из театральной студии. Он-то и посоветовал посмотреть «Наруто». Правда, тогда осилить сериал не вышло. Тем более что он был в статусе онгоинга, а сидеть и ждать следующую серию — мучение! Зато мое внимание привлек S.A.O., или же «Мастер меча онлайн». Его я посмотрел взахлеб и по сей день считаю отправной точкой.

Аниме все еще остается развлечением не для самого широкого круга зрителей. Надо ли его расширять? Говорить не возьмусь. Однако точно знаю, что японская анимация — важнейший культурный пласт, кладезь мудростей, смыслов, позиций, преодолений; уникальная стилистика и способ повествования. Зачастую в аниме-сериалах и фильмах очень хорошо раскрываются персонажи, подробно показаны их рост и становление. Да, иногда все может выглядеть банально, наивно и по-детски просто. Но кто сказал, что все должно быть сложно и непонятно? Тем более что серьезных — суровых, если хотите — тайтлов тоже хватает. В их числе, скажем, «Атака титанов», «Токийский гуль», «ID: Вторжение», «Истребитель демонов», «Человек-бензопила». Это всё базис — сериалы, которые отлично подойдут для знакомства с аниме. Но появляются и новые любопытные проекты. Например, «Ветролом» и «Ниндзя Камуи» стартовали только в прошлом году и не успели разрастись до десяти сезонов, как это часто бывает. Так что самое время присоединиться!

Смотрите «Человека-бензопилу» на Кинопоиске с 31 июля.

Екатерина Гершкович

актриса дубляжа и блогер

«Хост-клуб Оранской школы»

Знакомство с японской анимацией началось еще в то время, когда ее не одобряло мое окружение. В 13 лет наткнулась на «Хост-клуб Оранской школы» и, посмотрев, поняла, что к чему, распознала иронию и самодостаточность аниме. К тому же этот сериал помог мне крепко подружиться с очень хорошими людьми — в летнем лагере нас сблизило общее знание опенинга!

Со временем захотелось посмотреть больше проектов, потому что в те годы практически ничего не затягивало так же сильно, как странные и невообразимые сюжеты японских сценаристов. Однажды посмотрела аниме про человека-осьминога, который взорвал большую часть Луны, однако оказался очень хорошим учителем! Такого больше нигде не встретить. Подобных по-хорошему безумных вещей в аниме настолько много, что каждый сможет подобрать тайтл себе по душе и найти в нем глубину, какие-то интересные мысли и даже пользу. Меня вот аниме однажды очень замотивировало хорошо учиться, ведь большой процент японских мультсериалов посвящен школе и заботам подростков.

Впоследствии увлечение стало работой. Сейчас я озвучиваю японские мультфильмы и продолжаю изучать новые тайтлы, особенно те, что сейчас популярны у массового зрителя. Какие-то из них цепляют, и я сама начинаю ими увлекаться.

Прохор Чеховской

актер дубляжа

«Улица демонов»

С японской анимацией я познакомился еще в 1990-е, когда учился в начальных классах. Если по выходным всех детей пленил «Дисней», то будни долгие годы неизменно сопровождались просмотром аниме-сериалов, которые крутили по телику перед школой. Как правило, это было что-то про больших роботов вроде «Грендайзера» и «Вольтрона» либо же что-то более девчачье а-ля «Кэнди-Кэнди» и «Сейлор Мун». Но выбор был невелик, поэтому я смотрел все, а потом обсуждал увиденное с одноклассникам.

Считаю, что к аниме стоит приобщаться именно с ранних лет. Того же Миядзаки вообще должны включать в школьную программу. Японские мультфильмы учат разумному, доброму, вечному, могут помочь понять чужую культуру и даже скорректировать вкус у ребенка.

Потому что в этих фильмах и сериалах все красивые! Даже лютый злодей все равно будет симпатичным. А в самом жестком аниме при этом найдется место юмору, пародии и самоиронии. Брутальный красавчик может вдруг попасть в дурацкое положение и округлить глаза до комичного размера, а потом снова продолжать быть крутым воином и самураем. Это тоже часть азиатской культуры, продукты которой в последнее время вполне могут потягаться с голливудскими блокбастерами.

Впоследствии оказалось, что я, как актер, был рожден для озвучания аниме! Тому свидетельствует куча сериалов, над которыми уже поработал. Азиаты в большинстве своем обладают высоким голосом. Прям как я! Хотя однажды аниме помогло осознать, что голос имеет не первостепенное значение. Как-то раз меня позвали на озвучание полнометражки «Проза бродячих псов». В день записи я проснулся и понял, что заболел: голос смыкается на раз пятый. Звоню режиссеру озвучки Михаилу Тихонову и, объяснив ситуацию, советую позвать кого-то другого. На что Миша ответил: «Мне важен не столько голос, сколько твое актерское нутро». Всё потому, что герои мультфильмов такие же объемные, как и в остальном кино, и подход к ним предполагается не менее серьезный. Впрочем, японская анимация настигает в самых неожиданных местах. Скажем, в театре… Ведь существование этих персонажей, их ярко выраженные характеры и маски, если задуматься, похожи на комедию дель арте. Поэтому порой достаточно сказать артистам: «А давай сделаем, как в аниме» — и все поймут задачу.

Порекомендовать читателям Кинопоиска могу «Тетрадь смерти» как один из эталонов глубокого и зрелищного аниме-сериала. А искушенным зрителям советую присмотреться к дунхуа — китайской, ничуть не менее интересной анимации. Например, к сериалу «Ракшаса: Улица демонов», над озвучкой которого я тоже трудился. Там в конце такой дикий сюжетный поворот, что мы с коллегами прямо во время работы охнули: «Так это же совсем по-другому распределять роли надо было!»

Вячеслав Чепурченко

актер

«Моя геройская академия»

Найти конкретную точку отсчета моего знакомства с аниме трудно, но я бы связал ее с «Покемонами». Было интересно вместе с героями узнавать, какими способностями обладают эти милые существа. Это же фактически супергероика! Равно как и мой любимый на данный момент, чисто пацанский сериал «Моя геройская академия». Еще помню, как в детстве смотрел по СТС мультик о приключениях Джеки Чана, который тоже отчасти заигрывал с аниме-стилистикой. Мне настолько нравилось, что, гостя у бабушки долгими зимними вечерами, я репетировал увиденные драки и с криком «киай!» плюхался в сугроб. Ну а следующим шагом стала «Легенда об Аанге». Особенно первый сезон — любовь.

Все вышеперечисленные проекты — это, как и большая часть аниме, своеобразные сказки, в которых все зависит от желания героев. И находиться в этих вымышленных мирах, где побеждает тот, кто больше хочет победить, очень приятно. Потому что в жизни все чуть сложнее: в той или иной ситуации нельзя сказочно топнуть ногой, еще громче крикнуть «киай!», призвать дракона и заработать, например, побольше денег. И все же просмотр японских мультфильмов мотивирует быть лучше и работать над собой. Не случайно же аниме так популярно среди спортсменов.

Может сложиться — или даже уже сложилось — предубеждение, что это всё детские мультики. Но это не вполне так. Чтобы развеять миф, я всегда включаю старшим товарищам первые серии «Атаки титанов». Два дня назад вот даже тестю показывал! А еще я подсадил на аниме дочку, которая теперь фанатка «Унесенных призраками», и даже жену. Сперва она у меня и «Властелина колец» считала глупостью. А затем, посмотрев трилогию, рыдала в конце. Следующим шагом стали как раз японские мультфильмы. Сперва привычное «ни за что в жизни». Потом — слезы на финале все той же «Атаки титанов». Но дальше — больше. Когда супруга была беременна вторым ребенком, мы долго не могли выбрать имя, и она даже в шутку предлагала назвать сына Леви! Настолько в нее попала эта история! Теперь многие аниме-сериалы изучаем вместе. Недавно почти залпом проглотили «Монолог фармацевта» — комедийный детектив, который хорошо подходит для просмотра с девушкой. А вот тем, кто с аниме знаком не понаслышке, рекомендую «Дандадан». Там очень специфический юмор — как раз для подготовленной аудитории.

Смотрите «Дандадан» в Амедиатеке и в подписке Плюс с Амедиатекой и START на Кинопоиске.

Тая Пальцева

музыкант и стример

«Бакуман.»

Я начала смотреть аниме сравнительно недавно, во времена ковида. Вся «Сейлор Мун» прошла мимо, а будучи девчонкой, я фанатела от «Барби», «Клуба Винкс» и «Чародеек». Студию Ghibli, разумеется, уважала да и «Легенду об Аанге» видела, но это уже, как мы знаем, америме. Короче говоря, отношение к японской анимации поменялось в пандемию. Вместе с моим тогдашним молодым человеком я села смотреть «Наруто», от которого долгое время отбрыкивалась и отнекивалась. Как оказалось, зря. Серия за серией, и я втянулась. Да так, что сразу после с потрохами проглотила «Тетрадь смерти» буквально за день. А «Бакуман» — триллер, где герои во имя любви рисуют мангу — вытащил меня из гнетущего состояния в 2022 году.

Так постепенно поняла, что аниме куда менее душное, чем западная и европейская анимация. Японцы своим зрителям дофамин завозят целыми лопатами, только если это не «Евангелион» — тут есть риск впасть в депрессию. В остальном мне после просмотра парочки серий на ночь снятся очень хорошие сны. Не знаю почему. Возможно, из-за того, что эти сериалы, даже самые дарковые, пропитаны духом приключений и дружбы. К тому же азиатские авторы придумывают сюжеты, которые больше нигде, кажется, невозможны. Вместо узнаваемых и достаточно заезженных типажей — совершенно безумные персонажи, которых никакая нейросеть не сгенерирует.

Изучать эти многогранные анимационные миры дико интересно. Но и непросто… Я буквально как бабуля забиваю в «Гугле» «смотреть новинки ониме онлайн» и захожу на первые попавшиеся сайты. Если там ничего не цепляет, то иду на YouTube изучать подборки «Топ-10 лучших аниме, где ГГ самый сильный». Если вы вдруг задумывались, кто аудитория этих роликов, то это я, приятно познакомиться! Впрочем, и такие поиски не всегда увенчиваются успехом. В таком случае остается одно — обращаться к единственному другу-эксперту, который посоветует что-нибудь. Благодаря ему вот глянула «Поднятие уровня в одиночку». Хотя я и сама уже могу кое-что посоветовать людям. Всем новичкам прописываю «Тетрадь смерти» и «Клинок, рассекающий демонов». Потом гляньте сериал «Паразит: Учение о жизни» — это мой личный фаворит. А, ну и «Демон х демон» — все еще лучший сёнэн на планете.

Смотрите «Паразит: Учение о жизни» на Кинопоиске.

Редактор: Никита Демченко

Иллюстратор: Павел Мишкин

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