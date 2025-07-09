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Как «Девочка, покорившая время» совмещает фантастику и ромком, смешливую интонацию и серьезные темы? Почему Хаяо Миядзаки стал виновником депрессии режиссера Мамору Хосоды? За что в России многие не любят аниме?
В новом выпуске подкаста «Крупным планом» редактор Кинопоиска Даулет Жанайдаров и киновед Всеволод Коршунов обсуждают одно из самых популярных аниме — «Девочка, покорившая время» — и рассказывают, как этот фильм помогает жить.
Гости эпизода — ведущие подкаста про аниме «Бака!» Эдуард Царионов и Ксения Лушева. Они не только рассказали про реалии японских подростков, но и посоветовали, что еще посмотреть у Маморы Хосоды.
«Девочка, покорившая время» вышла в российский прокат 10 июля. На нее уже можно купить билеты, чтобы посмотреть аниме на большом экране.
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А вы любите аниме?