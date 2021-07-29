От «Ван-Писа» до «Человека-бензопилы»: как сёнэн-манга стала основой для культовых аниме

Несмотря на доминирование сай-фая, нельзя сказать, что период зарождения строился только на научной фантастике и футуризме. Тогда же начал формироваться и современный спокон. Ярчайшими примерами спортивных произведений можно назвать «Звезду Кёдзина» и «Завтрашнего Джо», написанных Икки Кадзиварой. Первая манга — история о некогда перспективном бейсболисте, которого отец с детства изнуряет тренировками, потому что некогда так же подавал надежды в спорте, но все изменила война, и теперь свои амбиции он направил на сына. Вторая работа — о сироте, попавшем в тюрьму для несовершеннолетних, где мальчик увлекается боксом. В обеих историях присутствует мотив соперничества, на котором основано большинство современных спортивных сёнэнов, а также показаны упорные тренировки, демонстрирующие силу воли и стремление стать лучше и победить.