От «Ван-Писа» до «Человека-бензопилы»: как сёнэн-манга стала основой для культовых аниме

Летний аниме-сезон уже в разгаре! В этом году он богат на громкие продолжения и перспективные новинки, в числе которых большинство — сёнэны. На малые экраны со вторыми сезонами вернулись «Дандадан» и «Кайдзю № 8», уже стартовали амбициозные тайтлы «Гачиакута» и «Ночь живых кошаков», также в японский прокат выйдет новый фильм по франшизе «Клинок, рассекающий демонов». В честь такого урожайного периода решили рассказать о том, как зарождалась и развивалась сёнэн-манга, экранизации которой столь популярны.
Период зарождения: первая манга, завоевавшая сердца
Сёнэн — это самое популярное направление манги, рассчитанное на мальчиков от 12 до 18 лет и охватывающее огромный спектр тем и жанров: от приключений и боевиков до романтики и комедий. Разделение по гендеру и возрасту, естественно, условно и исходит из основных предпочтений аудитории. Не обязательно быть парнем, чтобы фанатеть от «Ван-Писа», или девушкой, чтобы любить «Тетрадь дружбы Нацумэ», — границы жанров давно условны. Однако сёнэны до сих пор остаются наиболее востребованными, и, чтобы разобраться в причинах их успеха, нужно начать с истоков.
До Второй мировой в Японии была низовая культура комиксов, но после разгромного поражения в войне страна вступила в период изменений. У людей появился запрос на оптимистичное будущее и веру в прогресс. И кто, как не герои, лучше всего воплощают надежду на светлое завтра? Посмотрев на примеры из американских комиксов о супергероях, мультфильмов Disney и научной фантастики, авторы и художники (мангаки) стали смешивать популярные направления с японскими традициями и эстетикой и создавать мангу.
Параллельно с этим появились общедоступные еженедельные и ежемесячные тематические журналы, разделенные по аудиториям. Именно там публиковались молодые мангаки, чьи произведения превратились в массовое развлечение. Многие издания вроде Shonen Magazine (выходит с 1959 года) и Shonen Jump (с 1968 года) существуют по сей день, и в них по-прежнему выпускаются новые главы любимых миллионами читателей произведений. Простая печать и технические ограничения таких журналов повлияли на стиль рисования, превратив мангу в черно-белые истории с прорисованными акцентами.
Важнейшей фигурой периода зарождения жанра по праву считается Осаму Тэдзука, «бог манги» и «японский Уолт Дисней». Тэдзука повлиял не только на сёнэны, но и на мангу в принципе. Именно ему приписывают создание характерных для японских комиксов больших глаз, лучше передающих эмоции персонажей. Также мангака адаптировал кинематографические приемы вроде крупных планов и динамичных сцен. Его «Могучий Атом» (более известный в мире как «Астробой») — одно из фундаментальных произведений. История о мальчике-роботе, созданном доктором после гибели сына, смогла достичь невероятной цифры тиража — 100 миллионов копий.
Герои эпохи зарождения часто были роботизированными изгоями с человеческими чувствами и чистым сердцем, символизирующим надежду, стремление к прогрессу и новое начало. К примеру, в манге «Эйтмен» протагонист Кадзумаса Хираи — убитый и воскрешенный полицейский, превращенный в киборга, который решил бороться с преступностью. А в манге «Киборг 009» Сётаро Исиномори украденный тайной организацией участник гонки, тоже превращенный в киборга, объединяется с другими похищенными из разных стран, чтобы помешать планам организации «Черный призрак».
Авторы не боялись задаваться сложными вопросами и поднимали социально значимые для послевоенной Японии темы. «Астробой» говорил с читателями о толерантности, ответственности за технологии, об ужасах войны, о борьбе с предрассудками и экологических проблемах. Это был не просто развлекательный комикс для мальчиков. То же делал и «Киборг 009», где команда персонажей состояла буквально из интернациональных героев — от коренного американца и немца до японца и русского, объединившихся против общего врага, желающего развязать войну.
Несмотря на доминирование сай-фая, нельзя сказать, что период зарождения строился только на научной фантастике и футуризме. Тогда же начал формироваться и современный спокон. Ярчайшими примерами спортивных произведений можно назвать «Звезду Кёдзина» и «Завтрашнего Джо», написанных Икки Кадзиварой. Первая манга — история о некогда перспективном бейсболисте, которого отец с детства изнуряет тренировками, потому что некогда так же подавал надежды в спорте, но все изменила война, и теперь свои амбиции он направил на сына. Вторая работа — о сироте, попавшем в тюрьму для несовершеннолетних, где мальчик увлекается боксом. В обеих историях присутствует мотив соперничества, на котором основано большинство современных спортивных сёнэнов, а также показаны упорные тренировки, демонстрирующие силу воли и стремление стать лучше и победить.
Не обошлось на этом этапе и без комедий. К примеру, популярный «Дораэмон» авторского дуэта под псевдонимом Фудзико Фудзио рассказывает о школьнике, которому помогает котоподобный робот из будущего. Манга активно использует сёнэн-элементы эпохи зарождения, фокусируясь на технологиях, желании стать лучше, на силе дружбы, при этом больше строится на гэгах, чем на серьезных темах. «Астробой» и «Киборг 009» тоже нередко использовали комедийные вставки для разрядки сюжета.
Без экспериментов и новаторского подхода мангак-первопроходцев не существовало бы современных хитовых тайтлов. Осаму Тэдзука, Фудзико Фудзио, Икки Кадзивара и другие авторы, стоявшие у истоков сёнэна, заложили фундамент формулы современного жанра. Они доказали, что манга способна быть не просто развлекательной, но и социально значимой, а персонажи вроде Астробоя и Дораэмона до сих пор узнаваемы и остаются иконами японской культуры, влияющими на новые произведения.
Закрепление тропов: от «Драгонболла» до «ДжоДжо»
На смену надежде и вере в светлое будущее в мангу пришли уверенность и безграничный оптимизм. В 1980–90-е журналы продолжили развиваться, и одним из флагманов направления в этот период стал Weekly Shonen Jump. В нем выпускались главные сёнэн-хиты, поэтому конкуренция среди авторов росла и стимулировала создание еще более динамичных и зрелищных историй. Это движение подкреплялось успешными аниме-адаптациями, которые обретали популярность даже за пределами Японии. Манга также вышла на международный уровень, что только помогало индустрии.
Герои-идеалисты передали эстафету воинам, готовым сворачивать горы и преодолевать себя. Ключевым примером периода расцвета, безусловно, выступает «Жемчуг дракона» (также известный как «Драгонболл») Акиры Ториямы, где главный герой — парень по имени Гоку. Он вечно голоден, по большей части наивен и комичен, любит подраться и всегда хочет стать сильнее. За всю историю публикации манги протагонист прошел путь от ребенка до спасителя Вселенной, регулярно повышая ставки. Его несгибаемой силе воли, безграничному упорству и одержимости собственным развитием можно лишь позавидовать.
Нет ничего проще мотивации, чем стать сильнее и защитить близких. Гоку — буквально квинтэссенция работы над собой. Торияма в своем произведении вводит троп, согласно которому герои должны страдать для колоссального прорыва (тренировки при 100-кратной гравитации, тренировки на планете Ярдрат для овладения мгновенным перемещением, Комната Духа и Времени). Также в «Жемчуге дракона» появляется трансформация персонажа (Гоку открывает форму Супер Сайян), которая в будущем также превратится в узнаваемый сёнэн-троп (вроде Луффи и его Гиров в «Ван-Писе).
Также по манге Акиры Ториямы отлично прослеживается, как конфликты превращались из локальных в глобальные. Более поздние сражения Гоку могли разносить планеты, что несколько обесценивало начало истории и существование некоторых персонажей, на фоне которых такие, как Фриза, выглядели богами. «Жемчуг дракона» стал основоположником многих известных тропов (измерители силы; соперник, превратившийся в союзника; узнаваемые фирменные приемы). Влияние творения Ториямы на современную мангу невозможно переоценить. Не зря «Жемчуг дракона» часто называют «отцом „Большой тройки“».
Помимо экшен-сёнэнов, в эпоху расцвета отлично раскрылась спортивная манга: «Первый шаг», «Слэм-данк», «Капитан Цубаса». И даже в ней были общие черты с «Жемчугом дракона». Например, Цубаса Одзора каждый раз доказывал, что на футбольном поле могут разворачиваться не менее зрелищные битвы с нереалистичными, но очень мощными ударами, как в «Убойном футболе».
«Слэм-данк» хоть и выглядел реалистичнее, но тоже гиперболизировал матчи, накаляя драму до предела: игроки регулярно превозмогали себя, переживали травмы и росли над собой, совершенствуя игру. При этом мангака Такэхико Иноэ отказался от фокусирования на одном герое, ведь в матчах должна побеждать команда, а значит, каждый ее член должен пройти через испытания и внести свой вклад в победу. Без «Слэм-данка», вероятно, не было бы ни «Волейбола!!», ни «Блю Лок», ни «Баскетбола Куроко».
Но наиболее реалистичной стала манга Джорджа Морикавы «Первый шаг». Она детально демонстрировала мир бокса, рассказывая, как работает нокаут, почему сводит мышцы, как боль влияет на психику. К тому же главный герой Иппо Макуночи не обладал каким-то скрытым талантом, как условный Гоку. Его победы — результат упорных ежедневных тренировок и пробежек на рассвете, а каждый бой для него имеет цену, ведь травмы, сотрясения и переломы в таком спорте неизбежны. Спортивная манга эпохи расцвета доказала, что может на равных конкурировать с фэнтези-экшеном и предлагать сюжеты ничуть не хуже.
Нельзя забывать и о влиянии культового произведения Хирохико Араки «Невероятные приключения ДжоДжо», взорвавшего шаблоны жанра. Вместо тренировок и уровней силы мангака ввел систему стендов — физических проявлений жизненной энергии людей и тех, кто обладает особыми способностями: от остановки времени до контроля погоды. Названия стендов часто отсылают к поп-культуре (например, Made in Heaven — стенд персонажа Энрико Пуччи, он отсылает к последнему альбому группы Queen). В противовес «Жемчугу дракона» в манге Араки победа зависит не от физической силы, а от интеллекта и тактики, что хорошо демонстрирует противостояние Джотаро и Д’Арби.
Также в «Невероятных приключениях ДжоДжо» автор отказался от одного героя в истории, разбив сагу на независимые части, отличные по жанру (роуд-муви, детектив, готический хоррор и другие). В довесок у Араки получилось создать колоритных злодеев. Чего стоит Дио Брандо с его харизмой, трагичным бэкграундом и легендарными цитатами, разлетевшимися на мемы! Манга «Невероятные приключения ДжоДжо» доказывает, что не обязательно следовать шаблону, чтобы стать культовой. Сёнэны не всегда банальны, они могут быть неординарными, стильными и непредсказуемыми.
«Большая тройка» и ее последователи в конце 1990-х — 2000-е
К «Большой тройке» обычно относят «Ван-Пис», «Наруто» и «Блич» — невероятно популярную мангу, которую выпускал (а кое-какую до сих пор выпускает) журнал Weekly Shonen Jump. Общий тираж этих серий составляет более 900 миллионов копий, большая часть из которых приходится на «Ван-Пис». Тайтлы вывели сёнэн-мангу на новую высоту, совместив глобальный размах предыдущего периода с психологической глубиной. Оптимизм сменился рефлексией, а бесконечный рост и развитие подверглись сомнениям, переработке и балансировке сил.
Параллельно в мире стал развиваться интернет, появились форумы по интересам и фанатские сообщества. Манга начала оцифровываться и мгновенно разлеталась по всему земному шару. Большие тайтлы становились феноменами не только в Японии, но и за рубежом. Аудитория стала взрослее и осознаннее, поэтому родился запрос на более сложные истории с неоднозначными персонажами, и авторам пришлось этому соответствовать. Теперь их герои не просто сильные парни, а сложные личности, стремящиеся к свободе, признанию, искуплению или защите семьи (часто обретенной, а не данной). Главная сила персонажей не только дар, но и проклятие.
Наруто — аутсайдер, носитель Девятихвостого демона, мечтающий стать хокаге и получить признание. Ичиго — подросток, получивший силы синигами и разрывающийся между мирами людей и духов в надежде защитить близких. Луффи — парнишка, стремящийся к свободе и мечтающий стать королем пиратов. Он съел дьявольский плод, получив способность растягиваться, но лишился возможности плавать. Каждый из центральных героев готов бесконечно преодолевать себя, чтобы стать лучше.
Все они бросают вызов системе, будь то коррумпированные советники Конохи в «Наруто», законы Сообщества душ в «Бличе» или тирания Мирового правительства в «Ван-Писе». Они умеют превращать личную одержимость в непреодолимую силу и способны менять мир. Каждый из них в своем приключении обретает семью, члены которой готовы рисковать жизнью друг за друга. Персонажи стали глубже, ведь зачастую у протагонистов и антагонистов есть травматичное прошлое, способное растрогать до глубины души. Не сосчитать, сколько поклонников у условных Мадары и Белоуса.
Сюжеты во времена «Большой тройки» стали длиннее и глобальнее, у мангак появилось долгосрочное планирование на годы вперед. Например, арка Вано в «Ван-Писе» длилась больше четырех с половиной лет (при этом сага Йонко из нескольких арок — все 10 лет), а война Шиноби в «Наруто» — около четырех лет. Боевые системы стали индивидуализироваться и тесно связываться с персонажами: уникальные дьявольские плоды в «Ван-Писе», система техник в «Наруто», банкай в «Бличе».
Все представители «Большой тройки» оказали колоссальное влияние на период с конца 90-х и до современности. «Блич» Тайто Кубо переопределил визуальный стиль сёнэна. Готические плащи синигами, банкаи и сюрреалистичный мир Пустых — Уэко Мундо — выглядят невероятно эстетично. Манга блистала запоминающимся экшеном с использованием духовных мечей-дзампакто с их эволюцией и особыми способностями. «Блич» с характерными длинными одеждами, динамичными позами и острыми чертами лиц героев выглядел невероятно стильно и атмосферно. Кубо своим произведением поднял планку для дизайна персонажей и визуальной подачи экшена.
«Наруто» Масаси Кисимото принес в сёнэн глубокий психологизм. Манга исследовала темы одиночества, непризнанности, тяжести наследия и неутихающей боли. Наруто Узумаки стал одним из самых узнаваемых и человечных героев жанра за счет понятной мотивации, несгибаемой воли и чистой мечты. При этом манга исследовала мотивацию не только протагонистов, но и антагонистов (одни из ярчайших примеров — Итачи, Нагато и Пейн). Кисимото показал, что зло часто рождается из боли и непонимания, а сёнэн может быть очень эмоциональным и затрагивать сложные психологические и философские темы. «Наруто» оказал огромное влияние на современную мангу, и одним из явных примеров можно назвать «Магическую битву», которая многие элементы заимствовала именно из «Наруто».
Третьим столпом в фундаменте эпохи «Большой тройки» стал «One Piece. Большой куш» Эйитиро Оды. Мангаке удалось создать невероятно плотный, детализированный и живой мир с уникальной историей, расами, географией и политикой. Главный герой Манки Д. Луффи с его чистой верой в мечту и друзей стал идеалом сёнэн-протагониста. «Ван-Пис» сочетает в себе уйму жанров и великолепно балансирует между экшеном, абсурдным юмором, глубокой драмой и философскими темами.
Ода доказывает, что долгоиграющая серия способна годами не терять актуальности и сохранять качество, постоянно расширяя вселенную. Уже более 25 лет миллионы фанатов следят за историей Мугивар и восторгаются масштабом замысла автора, который любую деталь, оставленную позади, годы спустя способен раскрутить до неожиданного сюжетного поворота. Влияние «Ван-Писа» на сёнэн-мангу неоспоримо. Это единственная серия, которая выходит до сих пор (больше тысячи глав!) и составляет бешеную конкуренцию произведениям нового поколения, ничуть не отставая и регулярно попадая в топы по продажам за год.
За пределами «Большой тройки» тоже не обошлось без хитов и крепких историй. Сосуществование в одно время с гигантами стало для других авторов мощным стимулом к развитию. Конкуренция за читательские симпатии и рейтинги подстегивала к рискованным шагам, сложным сюжетам и усилению эмоционального накала.
Например, манга «Хантер х Хантер» Ёсихиро Тогаси — уникальное произведение даже на фоне главных гигантов эпохи. История Гона Фрикса — новичка-охотника, ищущего своего знаменитого отца, начинается как обычное приключение, но стремительно погружает читателя в сложный и порой мрачный мир. Мангака разработал для тайтла невероятно продуманную боевую систему нэн — осознанное управление аурой, благодаря которой бои превращаются в интеллектуальные поединки. Способности строятся на условиях активации, и на первый взгляд персонажи могут казаться непобедимыми, но на самом деле у всех есть слабости, которые нужно найти. Влияние произведения Тогаси почти столь же колоссально, как и авторитет флагманов жанра. Взять хотя бы корейскую манхву «Поднятие уровня в одиночку» — она во многом повторяет элементы «Хантера» (охотники, ауры, даже арка с муравьями похожи).
Также не стоит забывать о «Тетради смерти» Цугуми Обы и Такэси Обаты, которая была не экшеном, где мерились силами, а поединком умов двух гениев. Это напряженный триллер и философская притча, исследующая темы власти, справедливости и вседозволенности. Произведение доказало, что сёнэн может быть интеллектуально сложным и мрачным, а также привлечь более взрослую аудиторию и стереть границы жанра (хотя это началось еще в предыдущую эпоху развития жанра, когда появились «Берсерк» и «Сейлор Мун», тоже внесшие свою лепту).
Среди комедийных произведений тоже были бриллианты. «Гинтама» Хидэаки Сорати фокусировалась на сатире. Манга о самурае Гинтоке и его друзьях пародировала клише сёнэнов, аниме и поп-культуры Японии в целом, регулярно высмеивая и подкалывая главных представителей эпохи, включая «Большую тройку». Но за ширмой абсурдной комедии скрывались отлично прописанные персонажи и эпичные арки. «Гинтама» показала: сёнэны могут быть самоироничными и рефлексирующими, и это тоже вдохновило многих авторов следующего периода.
По большей части эпохой правили произведения из журнала Weekly Shonen Jump, но и за его пределами рождались шедевры. В Monthly Shonen Gangan выходил «Стальной алхимик» Хирамы Аракавы — история об осиротевших братьях Эдварде и Альфонсе, которые пытались воскресить погибшую мать, но потерпели неудачу. В итоге Эдвард лишился ноги, а его брат — всего тела, оказавшись закованным в доспехи. Братья не отчаялись и не оставили надежду вернуть все как было. Это невероятный образец сёнэна, сплетающий экшен, детектив и политический триллер. Манга и ее экранизация до сих пор входят во всевозможные топы лучших образцов направления.
Период «Большой тройки» показал невероятную коммерческую жизнеспособность длинных сёнэнов, способных годами удерживать внимание миллионов. Одновременный успех «Ван-Писа», «Блича» и «Наруто» создал мощнейшую волну популярности сёнэн-манги и аниме по всему миру, привлекая огромное количество новых фанатов. Рисовка стала качественнее, а истории более проработанными и психологичными. Этот сдвиг подготовил почву для новой эпохи с ее многообразием выбора. При этом большинство шедевров до сих пор выглядят невероятно свежо и актуально, а «Ван-Пис» и вовсе продолжает плыть по бескрайнему океану сюжета, оставаясь ориентиром для всех приключенческих историй.
Новые сёнэны и разрыв шаблонов: «Магическая битва» и «Человек-бензопила»
С завершением периода «Большой тройки» в сёнэн-манге наступил кризис шаблонов, ознаменовавший начало ренессанса, богатого на разнообразие стилей и тем, а также их смешение друг с другом. В 2010-е произведения продолжили оцифровываться, что лишь подпитывало глобализацию. Авторы стали чаще экспериментировать с жанрами, но при этом истории по большей части стали короче и динамичнее, зато визуальная составляющая работ сделала очередной шаг вперед.
Одним из ярких представителей современной сёнэн-манги является «Моя геройская академия» Кохэя Хорикоси. Мангака взял классический троп со слабым героем-аутсайдером, который обретает силу, и поместил его в актуальный контекст, когда в мире произошел расцвет супергероики. Хорикоси создал произведение, которое уместнее бы смотрелось в период «Большой тройки», ведь именно оттуда история черпает основное вдохновение, но и в современной эпохе автору есть что сказать.
Мангака разработал отличную систему причуд-способностей (явно вдохновившись «Хантер х Хантер»), в которой у каждого дара есть ограничение или противодействие, а также постарался исследовать супергеройское общество изнутри, задавшись вопросом: что вообще значит быть героем? «Моя геройская академия» неплохо балансирует между эпическими битвами, повседневностью и социальным высказыванием о том, что для геройства мало быть физически подготовленным — нужно также уметь делать сложный выбор, особенно если это официальная профессия, а система жестко регламентирует деятельность героев.
Еще два важных тайтла для периода ренессанса — «Магическая битва» Гэгэ Акутами и «Клинок, рассекающий демонов» Коёхару Готогэ. Произведения не столько революционные в плане сюжетов или проработки героев, сколько доказавшие силу аниме-адаптаций. Сериалы по творениям Акутами и Готогэ считаются чуть ли не самыми красивыми экранизациями в принципе.
Студия MAPPA превратила «Магическую битву» в главный хит своего богатого каталога. Второй сезон, показавший разрушительную битву главного антагониста, демона Сукуны с проклятием, был принят фанатами крайне радушно. Что уж говорить об одном из любимчиков публики — Сатору Годзё с его великолепно прорисованными голубыми глазами. Продюсеры настолько стремились сделать все быстрее и качественнее, что даже влипли в скандал с аниматорами, которые жаловались на адские условия труда и регулярные переработки. MAPPA понимает важность экранизации, поэтому новых серий приходится ждать годами. Относительно молодая студия нахватала прав на хитовые манги и задрала планку аниме-сериалов так, что остальным приходится регулярно равняться на нее.
За адаптацию «Клинка» ответственна ufotable, которая ничуть не уступает конкурентам. Простой сюжет о мести и спасении вкупе с потрясающей визуализацией (чего только стоят стили дыхания, отсылающие к японскому классическому искусству) превратили аниме и мангу в культурный феномен. Студия, занимающаяся экранизацией, создает фоны и окружение в аниме с помощью CGI-графики, что позволяет камере делать сложные пролеты и менять ракурсы в экшен-сценах. Ночные битвы с добавлением яркого освещения тоже выглядят крайне эффектно. Подкрепил успех сериала полнометражный фильм «Истребитель демонов: Поезд „Бесконечный“», ставший самым кассовым аниме в истории со сборами более полумиллиарда долларов. Подобный успех не мог пройти бесследно и не отразиться на продажах манги.
Не обошлось в период ренессанса без сумасшествия, за которое отвечают «Человек-бензопила» Тацуки Фудзимото и «Дандадан» Юкинобу Тацу. Причем второй некогда был ассистентом первого, поэтому неудивительно, что Тацу перенял некоторые черты безумного стиля у своего учителя. Изначально Фудзимото занимался другой серией, «Огненный удар», где главный герой — одаренный, который мог регенерировать, поэтому своим мясом кормил жителей деревни, пока однажды деревню не сожгли чужаки. Протагонист выжил, но теперь он в бесконечной агонии и объят пламенем. За историю герой проходит путь от жажды мести до поиска собственного места в мире. Главный персонаж не мечтал ни о чем, кроме спокойной жизни, однако судьба решила иначе. Все происходящее мангака приправляет гипертрофированным насилием и отсутствием классического хеппи-энда.
Собственно, в «Человеке-бензопиле» Фудзимото продолжает рвать шаблоны и развлекаться с классическими тропами. Главный герой Дэнджи — аутсайдер, сражающийся с демонами ради выплаты долга якудза за отца. Однажды Дэнджи убивают, но ручной друг-демон сливается с его сердцем, и так рождается Человек-бензопила. Однако у протагониста нет какой-то великой цели, он очень даже примитивен в своих желаниях (еда и плотские утехи), а второстепенные герои или аморальны, или непредсказуемы, или аморальны и непредсказуемы одновременно. Здесь приемы из «Огненного удара» доведены до предела: кровавый экшен, сложные и неоднозначные темы, безумная метаирония над классическими шаблонами. Манга Тацуки Фудзимото — одна из ярких визитных карточек нового поколения сёнэнов.
Юкинобу Тацу, в свою очередь, больше предрасположен к абсурдному юмору и гиперболизации. Его «Дандадан» — уникальный микс жанров от ромкома до мистического детектива. Момо Аясэ и Кэн Такакура практически сразу после знакомства заключают пари: она верит в призраков, он — в инопланетян, поэтому ребята решают выяснить, кто из них прав. Оказалось, существуют и те и другие. Теперь школьники должны дать отпор как паранормальным сущностям, так и гостям с далеких планет и параллельно вернуть Конспируну (так Момо прозвала Кэна) его украденное хозяйство.
Из контекста становится ясно, насколько манга Тацу — абсурдное и дерзкое произведение. Она сочетает в себе динамичные бои, искрометный юмор, сюрреалистичную рисовку, переработанные конспирологические теории с городскими легендами и подростковые переживания. «Дандадан» не боится быть наивным, глупым, трогательным и эпичным одновременно, успешно сочетая все элементы безумного коктейля. Вдобавок это очередное доказательство, насколько важна аниме-экранизация в современной эпохе: до старта сериала тираж манги составлял без малого 4 миллиона экземпляров, а через три месяца, к финальной серии сезона, он достиг 8 миллионов копий. Учитывая продажи первого полугодия 2025 года, сейчас эта цифра близка к 10 миллионам.
Также в современном контексте нельзя не упомянуть тайтл «Провожающая в последний путь Фрирен» Канэхито Ямады и Цукасы Абэ, где эльфийка-долгожительница учится понимать людей, чья жизнь более быстротечна. Сюжет манги стартует с момента, где обычно заканчиваются истории: отряд побеждает короля демонов и возвращается домой праздновать, а дальше у всех начинается своя жизнь, которая, к удивлению Фрирен, у друзей быстро кончается. Манга — это медитативное философское исследование времени, памяти и смысла жизни. Сила произведения — в неспешном темпе, созерцании мелочей, светлой грусти, диалогах и ностальгии по тому, чего не произошло. «Фрирен» доказала, что истории с минимальным экшеном, но с огромной эмоциональной глубиной и философским подтекстом способны покорить массовую аудиторию. Успешная экранизация, возглавившая всевозможные топы, только подтвердила этот тезис.
Период ренессанса стал полем для экспериментов и разрыва классических шаблонов. Он окончательно размыл грань между жанрами, успешно совместив их в одном произведении, гиперболизировав или обыграв классические тропы. Герои реже мечтают о великом и не стремятся стать сильнейшими, больше фокусируются на чем-то локальном — от базовых потребностей до спасения близких. Их действия стали более неоднозначными, а поступки не безошибочны и влекут порой печальные последствия. Теперь протагонистам не чужды страх, сомнения и депрессия, образы стали сложнее с точки зрения психологии.
Развитие цифровых платформ вроде Shonen Jump+ и Manga Plus ускорило процесс глобализации по всему миру, сократив порог входа в жанр для новых фанатов. Мгновенные официальные переводы на другие языки на сервисах минимизировали временной разрыв между фанатами разных стран при ознакомлении со свежими главами. Авторам с уникальными идеями, не нацеленным на массу, теперь проще выйти на рынок, минуя жесткий отбор печатных журналов, а снижение давления в еженедельном графике дало больше творческой свободы для экспериментов с темпом, форматом и поднятием спорных тем.
Благодаря же успеху аниме-адаптаций новая аудитория сначала знакомится с экранизацией, а затем нередко приходит читать мангу. Студии подняли планку анимации на новый уровень, добавив к 2D-рисовке новые технологии CGI-графики; стриминги вроде Crunchyroll и Netflix активно покупают права на показ свежих тайтлов, а в соцсетях фанаты регулярно делают эдиты и обсуждают серии. Востребованность аниме поднимает продажи манги и мерча, что отлично доказали «Дандадан», «Магическая битва» и «Клинок, рассекающий демонов».
Сёнэн-манга за более чем 70 лет истории преодолела большой путь. Авторы прошли через несколько эпох формирования жанра; журналы, где они публиковали свои работы, сделались важными площадками индустрии и успешно интегрировались в цифровую среду. Значительную трансформацию пережили и персонажи, пройдя развитие от добрых идеалистов с четким моральным кодексом до протагонистов с более спорными чертами и сложными чувствами, а антагонисты из карикатурных злодеев превратились в персонажей с внятной мотивацией и трагической предысторией, проработкой характеров и образов.
Сейчас, когда продолжается эпоха лаконичных хитов, в которых центральный герой может быть кем угодно — от гибрида человека и бензопилы до эльфийки, живущей тысячу лет и внезапно начинающей познавать быстротечность времени, — будущее сёнэна кажется непредсказуемым. Жанр может свернуть в любом направлении, а может задержаться на этом этапе подольше. Одно ясно: способность адаптироваться к меняющимся временам и постоянное развитие гарантированно помогут сёнэн-манге ярко светить и захватывать сердца миллионов читателей еще долгие годы.
Автор: Евгений Белоусов
Фото: IanDagnall Computing / Legion-Media