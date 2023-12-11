Аутсайдеры, схватки и много-много криков: из чего состоит сёнен

29 апреля на Кинопоиске появятся первые сезоны сериала «Хвост феи» — типичного представителя сёнен-аниме, которое многие знают и любят. Мы решили подготовиться к просмотру и вспомнить, что же такое сёнен и что для него характерно.
Для начала: это не жанр
Сёнен (дословно с яп. 少年, «юноша») — это направление, ориентированное на огромную аудиторию мальчиков и подростков от 12 до 18 лет. Внутри него сформировались свои клише и тропы, укладывающиеся в любые жанры, будь то фэнтези, приключения, повседневность или триллер. По ним можно угадать принадлежность манги, аниме или ранобэ к этому направлению, но все не так просто.
История разделения манги на возрастные категории началась в 1920-х. В начале XX века подростковые журналы были гендерно-нейтральными, но постепенно стал вырисовываться перекос в сторону мужской аудитории. В 1914 году издательство Kodansha Ltd. начало выпускать литературный журнал для мальчиков «Клуб Сёнен» (Shōnen Club), который с 1930-х стал специализироваться на манге. Параллельно выпускался вариант журнала для девочек — Shōjo Club. Другие издательства тоже постепенно перешли на формат разделения журналов для разной аудитории, и некоторые из них, такие как Shōnen Jump, выходят до сих пор. Именно в таких журналах публикуется большая часть манги, по которой снимают аниме. И лучший способ определить принадлежность манги к конкретному направлению — узнать, в журнале какой категории публиковался первоисточник.
Например, «Атака титанов» рассказывает об ужасах войны, затрагивает серьезные темы и отличается жестокостью; можно решить, что она, как похожий по драматичности «Берсерк», предназначена для аудитории другого сегмента — сэйнен, мужчин старше 18 лет. В некоторых источниках (например, в русскоязычной «Википедии») указано именно это, но манга-первоисточник публиковалась в сёнен-журнале Bessatsu Shonen Magazine, поэтому аниме тоже входит в этот метажанр.
Но исключения есть из любых правил, и чаще всего сёнен-аниме можно узнать по распространенным клише. Вот они.
Протагонист — подросток-аутсайдер
Типичный главный герой этого направления — мальчик-подросток, у которого есть великая цель: стать королем пиратов, хокаге деревни, великим самураем или верховным чародеем, найти секрет вечной жизни, отомстить за близких или самореализоваться любым другим образом.
Хотя сёнен и подарил миру троп «обычный японский школьник», герой обязательно будет непохожим на остальных. Это отличие становится для него испытанием, будь то магические силы, их отсутствие, особенности внешности или социальный статус. Герои аниме «Черный клевер» и «Моя геройская академия», например, живут в мире, где у каждого, кроме них, есть магические способности; в «Магической битве» протагонист оказывается под действием проклятья, а в «Человеке-бензопиле» обреченный неудачник сливается с демоном и получает шанс на новую жизнь. Обычные люди в центре внимания не оказываются почти никогда.
Главный герой не всегда очевиден, на эту роль могут претендовать несколько персонажей. Например, в популярном сёнене «Хвост феи» в центре внимания оказываются сразу двое — заклинательница духов Люси Хартфилия и убийца драконов Нацу Драгнил. Но даже там фокус достаточно быстро смещается с бойкой, но в целом благополучной и вписывающейся в общественный нормы Люси на типичного для сёненов аутсайдера Нацу.
…и у него непременно есть команда друзей
Герой никогда не остается один, со временем он оказывается в центре компании, члены которой становятся друг для друга «найденной семьей».
Хрестоматийный пример такого разношерстного сборища поддерживающих и дополняющих друг друга — команда Пиратов Соломенной Шляпы из культового аниме «Ван-Пис». Все они так или иначе лишились своих настоящих семей, но полное опасностей путешествие сплотило их и научило заботиться друг о друге, даже если со стороны их отношения кажутся неидеальными. Вечно препирающиеся мечник Зоро и кок Санджи стали друг для друга практически братьями, а археолог Нико Робин стала для пиратов родительской фигурой.
Обретение семьи и новой роли в социальной группе служит еще одним вектором развития для героев. В аниме «Гинтама», сюжет которого рассказывает о захваченной инопланетянами Японии, роль опекуна (а также мамы, папы и старшего брата) достается раздолбаю и лентяю Гинтоки Сакате. Под его крылом оказываются ученик Симпати Симура, инопланетянка Кагура и ее огромный невоспитанный пес Садахару — все они нуждаются в присмотре и опытном наставнике, и у Гинтоки просто не остается выбора.
Ни одной серии без сражений
Самые распространенные жанры сёнен-аниме — фэнтези, фантастика, экшен и приключения, и для всех них характерны регулярные стычки с врагами. Они разделяются на проходные, в которых герои быстро расправляются с появляющимся на одну серию противником, и сюжетообразующие, для победы в которых требуется либо мощная командная работа, либо сверхусилие главного героя.
В череде поединков, как правило, есть свой ритм: после относительно легких побед герои терпят поражение, вынуждены перегруппироваться и исправить допущенные ошибки, сплотиться и взять реванш. Тем временем сюжет доходит до одного из ключевых противников, и после расправы с ним весь цикл повторяется, постепенно наращивая драматизм и серьезность. Растет и число врагов, и уровень их сил, и поставленное на кон. Если в первом сезоне «Наруто» сражались ниндзя двух деревень, то к финалу «Наруто: Шиппууден» конфликт дорастает до мировой войны, в которую оказываются втянуты все кланы.
Но сражения не ограничиваются драками и магическими поединками. Еще один важный жанр сёнена — спортивные аниме (споконы) вроде «Волейбола», в которых противостояние показано в матчах и соревнованиях. А в более редком для направления жанре повседневности роль сражения берут на себя банальные драки, соперничество между коллегами и другие бытовые проблемы.
Если в серии нет сражения — скорее всего, это филлер
Значительная часть сёненов рассчитана на множество сезонов, успешные тайтлы могут выходить в эфир десятилетиями и насчитывать сотни эпизодов. Чтобы заполнить перерывы между выпусками манги или отметить сезонные праздники, аниме отходит от основного сюжета и выпускает несколько серий-филлеров. Они показывают что-то не связанное с текущими событиями: совместные каникулы главных героев, их повседневные дела, сны или альтернативные истории, конфликт в которых практически отсутствует. Задача филлеров — поставить аниме на паузу, но при этом оставить шоу в эфире без изменения сюжета. Эти эпизоды выбиваются из повествования и нарративно, и визуально — более низкокачественной и упрощенной рисовкой, а их число иногда приближается к числу сюжетно значимых серий. В аниме «Блич», одном из главных сёнен-тайтлов, филлеры занимают 42% всего сериала (165 из 392 серий), а рекордсмен по числу филлеров — «Детектив Конан» (440 проходных серий на 1014 эпизодов).
Трагичные истории из прошлого
Никакие достижения и победы не отменяют того, что большая часть команды, если не вся целиком, — аутсайдеры. Без драматичного бэкграунда никогда не обходится, и чаще всего он служит главной мотивацией для персонажа и двигателем сюжета. Например, герои «Стального алхимика» — осиротевшие братья Эдвард и Альфонс Элрики, за плечами у которых гибель матери и неудачная попытка воскресить ее. В результате Эдвард недосчитался ноги, а его брат Альфонс лишился тела и оказался запечатан в доспехи. Их стремление — вернуть все как было и воскресить наконец мать, но ради этого Эдварду приходится поступить на государственную службу и отправиться на войну.
Как правило, общую картину драматичного прошлого главного героя раскрывают в первых же эпизодах, а прошлое других членов команды упоминается позже и превращается в отдельные сюжетные арки.
Все орут? Разумеется, это же сёнен
Боевые кличи сопровождают не только сцены сражений, но и любые действия героев, а диалоги быстро переходят на повышенные тона. В аниме «Черный клевер» главный герой, славящийся вспыльчивым характером, может за всю серию не сказать ни одной реплики спокойным голосом. И да, это может утомлять зрителя, особенно если смотреть не по одному эпизоду, а запоем.
Главная сила — это дружба
В последние годы сёнен развивается и становится все более смелым, в нем поднимаются более сложные темы, насилие демонстрируется детальнее и графичнее, происходит смешение разных жанров. Создатели стараются избегать отдельных клише, иронично их обыгрывать или, наоборот, возводить в абсолют. Но одна черта сёнена остается неизменной независимо от жанров и экспериментов с формой и содержанием: герой никогда не победит в одиночку. Будь то поединки дзюдоисток в «Снова Иппон!», где на первом плане оказываются девочки, или сражение против демонов, как в «Человеке-бензопиле», — непременно нужны команда и помощь друзей.
Созидательный посыл и стремление к объединению прочно закрепились в сёнене в послевоенное время, и эта черта остается неизменной десятилетиями, исключения можно пересчитать по пальцам. Готовность прийти на помощь, понять, простить и принять — главные и неизменные ценности этих историй. И это то, за что можно и нужно сёнен ценить.
Автор: Ксения Прохоренко