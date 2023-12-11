Аутсайдеры, схватки и много-много криков: из чего состоит сёнен

Значительная часть сёненов рассчитана на множество сезонов, успешные тайтлы могут выходить в эфир десятилетиями и насчитывать сотни эпизодов. Чтобы заполнить перерывы между выпусками манги или отметить сезонные праздники, аниме отходит от основного сюжета и выпускает несколько серий-филлеров. Они показывают что-то не связанное с текущими событиями: совместные каникулы главных героев, их повседневные дела, сны или альтернативные истории, конфликт в которых практически отсутствует. Задача филлеров — поставить аниме на паузу, но при этом оставить шоу в эфире без изменения сюжета. Эти эпизоды выбиваются из повествования и нарративно, и визуально — более низкокачественной и упрощенной рисовкой, а их число иногда приближается к числу сюжетно значимых серий. В аниме «Блич», одном из главных сёнен-тайтлов, филлеры занимают 42% всего сериала (165 из 392 серий), а рекордсмен по числу филлеров — «Детектив Конан» (440 проходных серий на 1014 эпизодов).