Все мультфильмы Хаяо Миядзаки — от худшего к лучшему

Две сестры приезжают в новый дом и находят в лесу добрых магических существ — так начинается одна из главных работ в карьере Миядзаки. Фильм, после которого мировой общественности больше нельзя было игнорировать студию Ghibli и который моментально вознес режиссера на пьедестал одного из главных аниматоров современности. Обаяние картины на первый взгляд неочевидно: тут нет острого конфликта и вообще какого-либо четкого сюжета. Большую часть времени мы действительно просто наблюдаем за тем, как хорошо и приятно двум девочкам найти удивительное волшебство.

Но, как и часто бывает у Миядзаки, свет фильма рожден через боль. Магический мир так приятен, потому что контрастирует с пустотой родительского дома. В какой-то момент мы понимаем, почему девочки вообще свободно разгуливают по лесам, а смотрит за ними лишь ничего не успевающий отец: их мать болеет и лежит в больнице неподалеку. Это открытая рана самого Миядзаки — человека, который долго жил с матерью, прикованной туберкулезом к кровати. Ему очень рано пришлось стать взрослым и брать ответственность за других людей. «Мой сосед Тоторо» так сильно пропитан ощущением детской непосредственности именно потому, что у самого режиссера такого детства не было. Это кино-терапия — и для него самого, и для миллиона зрителей, для которых пушистый лесной дух еще с 1988-го стал символом всего самого доброго и хорошего, что может предложить детям жизнь.