Кинороман о взрослении и сказка для внука. Что известно о «Как поживаете?» — последнем фильме Хаяо Миядзаки

Первый за десять лет полнометражный мультфильм японского мастера анимации Хаяо Миядзаки под рабочим названием «Как поживаете?» выйдет эксклюзивно на Кинопоиске после российского кинотеатрального проката, запланированного на этот год. Японская премьера состоится уже 14 июля, но информации о фильме практически нет (и не будет), а все, что известно, мы собрали в этом материале.

Как дела у Миядзаки и почему мультфильм делают уже 7 лет?

В 2016-м, спустя три года после очередного «завершения» карьеры, Хаяо Миядзаки заявил, что хочет снять еще один полнометражный фильм. Изначально он планировал закончить работу до Олимпиады 2020 года, однако в октябре 2019-го, по словам продюсера Ghibli Тосио Судзуки, у студии было готово только 15% от общего хронометража. Всему виной скрупулезность, с которой творческая команда подошла к работе. Отказавшись от использования компьютерной графики, 60 аниматоров во главе с 82-летним Миядзаки производили по одной минуте анимации в месяц.

Сказался на работе и почтенный возраст режиссера: зрение становилось хуже, а нагрузки — изнурительнее. Осенью 2020-го репортеры японского таблоида Flash попытались расспросить Миядзаки, когда тот выходил из дома, о предстоящем фильме. Постановщик ответил: «Я работаю над ним. Как пенсионер. Спросите у кого-нибудь в Toho (театральный дистрибьютор большинства проектов Ghibli. — Прим. ред.). Я должен идти убирать мусор».

В прошлом году, накануне открытия парка развлечений Ghibli, председатель компании Кодзи Хосино заявил, что производство нового проекта шло весьма гладко, несмотря на пандемию. Он также добавил, что «Как поживаете?» точно станет последней работой Миядзаки. Кажется, в этот раз это действительно так, поскольку сам аниматор заявлял, что делает кино исключительно ради своего внука: «Дедушки скоро не станет, но он оставляет этот фильм, потому что любит тебя».

В основу мультфильма легла книга. О чем она?

Обложка книги «Как поживаете?»

«Как поживаете?» создан по мотивам одноименного романа Ёсино Гэндзабуро, однако создатели мультфильма неоднократно отмечали, что их проект не прямая адаптация. Книга будет важна для героя фильма, а сама лента станет историей о взрослении. Роман сильно повлиял на Миядзаки, и он называет его любимым произведением с детства.

Сюжет первоисточника построен вокруг юноши по имени Коппер, переживающего духовную трансформацию после смерти отца. Он живет вместе со своим дядей, который ежедневно оставляет племяннику записки. В них дядя делится своими мыслями о житейских и социальных вопросах, а также дает советы относительно проблем, с которыми мальчик сталкивается в школе. Таким образом, автор предлагает читателю сразу два взгляда на одни и те же события.

Черновик произведения написал Юдзо Ямамото. Из-за сильной болезни он не смог закончить работу, поэтому роман дописывал Ёсино Гэндзабуро. После публикации в 1937 году на обложке были указаны оба автора, но по окончании Второй мировой войны Ёсино внес некоторые изменения, и последующее переиздание вышло только с его фамилией.

В 2021-м роман впервые перевели на английский язык. Автором предисловия к этой версии стал Нил Гейман, сравнивший книгу с «Моби Диком». «Произведение можно рассматривать либо как эссе о морали размером с книгу, прерванное историей школьника в довоенной Японии, либо как рассказ о взрослении, прерванный эссе о мыслями о науке и морали. В конечном счете именно сочетание этих противоположностей делает книгу такой интересной и мудрой», — отмечал писатель.

«Как поживаете?» считается японской классикой. Международный институт детской литературы в Осаке включил роман в список ста лучших книг для детей, написанных между 1848 и 1945 годами.

Когда ​в 2021 году журналист The New York Times спросил Миядзаки, будет ли эта работа отвечать на вопрос, заданный в ее названии, режиссер, усмехаясь, сказал: «Я делаю этот фильм, потому что у меня нет ответа на этот вопрос».

У проекта нет ни кадров, ни трейлера. Как так вышло?

Тизер-постер

Студия Ghibli заявила, что у фильма не будет традиционного маркетинга. До премьеры в Японии фанаты не увидят ни кадров, ни трейлеров. Единственный промоматериал — тизер-постер с птицей.

Тосио Судзуки заявил, что Миядзаки похвалил афишу, которую используют для рекламы, и этого, по мнению продюсера, достаточно. «Есть американский фильм, который выходит практически в одно время с нами, — пояснил он. — Создатели смонтировали к нему три трейлера и выпускали их по одному. Если вы их посмотрите, то будете знать обо всем, что произойдет в фильме. Наверняка найдутся люди, которые после роликов уже не захотят на него идти. Поэтому я хотел добиться противоположного эффекта».

А вот режиссер картины не уверен, что нехватка информации привлечет зрителей в кинотеатры. Во время открытия выставки Ghibli в Токио Миядзаки заявил: «Интересно, все ли будет в порядке без рекламы. Я начинаю переживать».

Беспокойство режиссера в некоторой степени обосновано. После ухода Миядзаки на временную пенсию Ghibli начала экспериментировать со стилем и оступилась. Японцы впервые применили 3D-анимацию, чем разочаровали поклонников. Последнюю на данный момент картину студии «Ая и ведьма» критики называли извращенным способом испортить эстетику Ghibli. Проект считается одним из самых провальных в истории студии и слегка подорвал кредит доверия к ней.

Что еще известно о мультфильме

Продолжительность картины составит 125 минут.

«Как поживаете?» станет двенадцатым полнометражным фильмом Миядзаки за его более чем 50-летнюю карьеру.

Над проектом трудится аниматор Такэси Хонда. Он известен своей работой над аниме-франшизой «Евангелион».

Каким будет официальное русскоязычное название картины и когда именно она выйдет в кинотеатрах РФ, пока неизвестно. Точную дату компания «Русский репортаж» намерена объявить в ближайшее время.

Автор: Никита Демченко

Фото: Ken Ishii / Getty Images

