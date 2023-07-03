Чего фанаты ждут от фильма «Майор Гром: Игра»

Три года назад на экраны вышел «Майор Гром: Чумной Доктор» — полнометражная экранизация одноименного комикса Bubble, в которой майор полиции Игорь Гром противостоит мстителю в маске Чумного Доктора. Хотя вокруг книжек уже сложился круг поклонников и поклонниц, с выходом фильма фандом мощно вырос. Фанаты ходили в кино по несколько раз, разрисовывали куртки логотипами Чумного Доктора, знакомились в многочасовых очередях на мероприятия, писали фанфики, косплеили героев и ездили в Питер на спектакли с актерами фильма.
В преддверии проката следующего большого фильма — «Майор Гром: Игра», созданного Плюс Студией и Bubble Stiudios, — мы пообщались с фанатами-громовцами и выяснили, чем именно им полюбилась эта вселенная, чего они ждут от второй части и какие моменты из комикса мечтают увидеть на экране.
Сергей Боровик
33 года, педагог, оператор медиахолдинга WIFMEDIA. Занимается косплеем и участвует в гик-фестивалях
Первое, что я увидел про «Майора Грома», — короткометражный фильм 2017 года. После попросил у друга дать мне почитать все, что у него было по «Майору Грому», и тогда меня захлестнуло! Мне очень понравился Игорь, потому что это не какой-то выдуманный герой с суперсилой, а простой человек с острым чувством справедливости, которым может быть каждый из нас. В Питер я переехал уже после выхода «Чумного Доктора», и это было что-то невероятное. Посетить места, где проходили съемки, окунуться в атмосферу самой вселенной, когда ты видел город только в комиксах; тут все улочки и места такие, будто ты в комиксе. А переехав в Москву, я понял, что оказался максимально близко к любимой вселенной комиксов, и открыл для себя Bubble с новой стороны.
Я еще в Питере, проникнувшись косплеем, стал заниматься фанатским стендом по их вселенной. Посетил первый в моей жизни фестиваль гик-индустрии Epic Con, где наш проект BubbleWrap взял Гран-при фанатских стендов. У нас было порядка двадцати косплееров по линейкам Bubble, а за мной закрепился образ Паши Очередько из «Бесобоя». Впоследствии, так как мы устраивали танцевальные флешмобы, меня начали называть Танцующий Паша, хотя я Серёжа.
Был один случай на фестивале. Ведущий объявлял названия стендов, и, когда объявил наш стенд Bubble, добавил: «Ну, это про какие-то пузырики». Потом это повторилось, и мы пошли ему доступно объяснять, что такое вселенная Bubble. На следующий день при объявлении он уделил нашему стенду минут пять, всем рассказал про вселенную и кто мы такие.
Что касается «Майор Гром: Игра», то я не я, если в первый же день премьеры не попаду в кино. Думаю, от комиксов он отличается наличием Призрака и полицейских дронов. Наверное, сюжет будет пересекаться с книжками, но не полностью идти по сюжетной их линии. Очень надеюсь, что Юлия Пчёлкина останется жива. Но, зная Bubble, может быть все что угодно. 100% ожидаю нереальное количество различных камео, пасхалок и многого, что будет отсылать к историям из других вселенных.
Виктория Рубенкова
21 год, офис-менеджер. Косплеила героев вселенной и ездила на съемки
Я стараюсь ходить на все мероприятия, связанные с Bubble и фильмом: премьеры, автограф-сессии, показы, — а еще веду соцсети со смешными постами по фандому. Даже пыталась немного в косплей — косплеила Олега Волкова. Еще у меня есть собственноручно разрисованная джинсовка на манер куртки последователя. В первый год после вступления в фандом я часто ходила в этой куртке, это был своего рода опознавательный знак для знакомства с другими фанатами.
На «Игру» я, естественно, пойду. Я, кстати, участвовала в съемках в массовке на Фонтанке. Хоть это была небольшая сцена, но я успела проникнуться тем, как все были заряжены и горели тем, что делают. Когда объявили, что смена будет длиться 12 часов, я даже немного запаниковала, но, оказалось, зря — там царила невероятная атмосфера. Все, что нам нужно было делать, — это удивляться, кричать и кидаться попкорном. Самое главное, что это для большого количества фанатов фильма и невероятно талантливой съемочной группы. Уверена, что от этих людей мы получим что-то совершенно невероятное, поэтому ожидания от фильма максимально высокие.
Елизавета Шабанова
20 лет, офис-менеджер. Посещает автограф-сессии с актерами и создателями фильмов
Про вселенную Грома узнала от подруги, которая посмотрела фильм и активно уговаривала меня сходить с ней в кино. Я согласилась, прочитала первые комиксы, и меня очень затянуло. Больше всего привлекло, насколько авторы фильма были близки к своей аудитории. Это было что-то очень новое. Вначале мне однозначно больше нравился фильм, но сейчас даже не знаю, что выбрать, ведь в комиксах уже создана огромная вселенная.
Сперва я обожала Юлю Пчёлкину, но, скорее, из-за ее образа в фильме — в комиксах она другая. Дальше мне запал Олег Волков, потом я прониклась к самому Грому. В «Игре» хочется все же увидеть настоящего Олега, а не Птицу. Возможно, получить какие-то отсылки на других персонажей — на Нику Чайкину, например, учитывая, что о ней должен скоро выйти сериал.
За три года в фандоме я познакомилась с огромным количеством людей, в очереди на автограф-сессию встретила девушку, которая стала моей лучшей подругой. А самая запоминающаяся история — как я встретила актера из «Майора Грома». Я медленно шла по улице, листая сторис, и мне попалась история Чеботарёва. Показалось, что она снята на фоне какого-то очень знакомого места. Это был буквально соседний дом от моего, и я как раз мимо него проходила. История была выложена некоторое время назад, однако, проходя мимо здания, я увидела самого Чеботарёва. Мне было максимально неловко, но я все-таки решилась подойти к нему и ни разу не пожалела! Даже сейчас, спустя не один десяток встреч с актерами фильма, это приключение мое самое любимое.
Ольга Вельц
19 лет, студентка РНИМУ по направлению «лечебное дело». Ездила на мероприятия Bubble и показы, участвовала в съемках
Поездки в Питер у меня начались с сентября 2021 года, я тогда еще в школе училась, и было больше времени. Приезжала почти каждые два-три месяца, звала друзей, смотрела спектакли Тихона Жизневского в Александринском театре, приходила к нему на служебку. Сейчас я уже в университете, приезжать так часто не получается, но в перерывах между семестрами всегда срываюсь на спектакли! Так получилось, что Тихон меня запомнил и узнает, когда подхожу к нему. Я в целом стараюсь посещать различные мероприятия, связанные с Bubble и вселенной Грома.
Меня всегда радует, сколько людей приходит, какие все позитивные и увлеченные! У меня раньше была компания таких же фанатов, и мы могли приехать за несколько часов на мероприятие, чтобы занять очередь. Охранников часто удивляло, за чем это люди стоят по три-четыре часа. Приятно, что у актеров и создателей такое теплое отношение к фандому. Я видела, как к людям, которые не успевали купить билеты на мероприятиях, выходили актеры пообщаться, чтобы они не расстраивались. Часто фанаты приезжают из других городов на автограф-сессии, чтобы просто увидеться с кумирами. Делают подарки — самодельные фигурки героев, подарки под увлечения актеров.
Я сама дарила Тихону кружку с его цитатами и шоколадные пельмени, потому что он шутил про них как-то, а еще был пластиковый «Оскар». Чеботарёв от меня получил кружку с фотоколлажом его прекрасной семьи. У него всегда реакция была очень милая — все удивляются, радуются и благодарят. А еще я ездила на съемки «Майор Гром: Игра» в Питер в цирке. Увидела, какой это труд — снимать по 12 часов. И ладно нам, массовке, просто сидеть и кричать, иногда кидаться бутылками и попкорном в Тихона. Но я была поражена, что все 12 часов съемочная группа выполняет сложную и слаженную работу.
От «Игры» жду развития персонажей. Интересно посмотреть, как в новых условиях каждый из них себя поведет. Помню, Трофим говорил, что серия фильмов будет расти вместе со зрителями и картины будут более глубокими и эпичными. Это тоже хочется увидеть. Если говорить о конкретных моментах, будет интересно увидеть альтернативу комиксу «Игра», когда Игорь проходит испытания.
Женя Смилга
16 лет, школьница. Читает комиксы, ходит на фанатские встречи, писала фанфики
О «Майоре Громе» я узнала в 2021 году, когда активно сидела в «Твиттере», и 8 апреля впервые сходила на МГЧД в кино. Я шла с уверенностью, что это какое-то очередное российское кино, которое полно клише и о котором я забуду на следующий же день. Представьте мое удивление, когда я со всем своим снобизмом оказалась не права! Я абсолютно не ожидала такого уровня. Плюс, конечно, сыграла роль актуальность — некоторые вещи, происходящие на экране, уже тогда были достаточно ярким высказыванием.
После первого просмотра вступила в фандом. Я не встречала настолько сплоченного и поддерживающего сообщества, каким он был в 2021 году. Я в свое время писала фанфики по мотивам вселенной Грома, делала зарисовки и коллажи. Плюс мимокрокодилила в качестве идейного вдохновителя в снс-аушках своих знакомых. В фандомных мероприятиях участвовала мало, но на «Архстоянии» в ЦДМ была!
Тогда же я решила, что социофобия меня боится, и пошла с девятью незнакомыми людьми в бар. Но, слава богу, не пила! С одной из этих девочек мы потом встретились в очереди за эксклюзивной обложкой второго тома «Чумного Доктора», и вообще с очень близкими мне подругами мы когда-то сошлись на почве любви к МГЧД. Мне очень нравится, какой в фильме получилась Юля — живой и по-человечески классной. В комиксах она намного более фоновый персонаж. К комиксному Игорю у меня явная симпатия возникла только на «Игоре Громе», а вот версия Тихона Жизневского покорила с первого просмотра.
От «Майор Гром: Игра» жду чего-то неожиданного. Интересно, как они сохранят баланс между изменениями сюжета и зрительскими ожиданиями. Внезапное введение очень любимого мной Хольта тоже вызывает ряд вопросов. К примеру, куда же он без Ники Чайкиной? Да и будут ли Те Самые Пять Пуль, aka любимая тема фандома, если, по словам создателей, не будет Олега Волкова?
Ольга Орлова
24 года, врач-ординатор. Снимает видео с событий Bubble
О Bubble я узнала в 2017-м, когда случайно мне в руки попал 27-й сингл комикса «Метеора». Осенью того же года на Comic Con увидела короткометражку «Майор Гром». Меня привлекло то, что эти истории создают люди, увлеченные своим делом, которые заражают своим энтузиазмом окружающих. И не последнюю роль сыграл факт, что эти комиксы и фильм про наши реалии, когда отсылка или шутка не теряются при переводе.
По большей части я прочитала все существующие линейки о Громе и стараюсь читать по мере их выхода. Выбирать, что больше нравится — комиксы или кино, как выбирать, кого больше любишь, маму или папу. Мне нравится, что комиксы про майора Грома и кино разные. Да, у них одинаковые герои, в глобальном смысле один сюжет, но кино переосмысляет первоисточник, позволяя что-то новое.
Благодаря Грому я познакомилось с огромным количеством людей, которые сами по себе очень вдохновляющие. Они рисуют, пишут, делают эдиты, косплеи и много чего еще. И некоторые эти незнакомцы по счастливому стечению обстоятельств стали моими друзьями, с которыми хочется обсуждать теории, рассматривать кадры, высказывать предположения, творить. Благодаря Bubble я переоткрыла фестивали и стала снимать видео с них как небольшие отчеты. Потихоньку веду свой канал. Строю теории, рассматриваю фотографии на предмет подсказок или отсылок и слежу за новостями.
Катя Суспицина
17 лет, школьница. Коллекционирует комиксы и участвует в событиях Bubble
Серию фильмов и линейку комиксов я воспринимаю как два самобытных произведения и с интересом слежу за обеими. Если сравнивать, то я готова в ноги кланяться фильму за то, что они сделали с персонажем Юли, хотя тут стоит уточнить, что недавно вышедший сольный комикс о ней я еще не читала. В фильме из нее сделали потрясающую характерную даму, которая участвует в сюжете не меньше самого Игоря. А вот в комиксах мне нравится больший размах сюжета, Серёжа там более жесткий. Плюс я не поняла необходимость существования Птицы в обличии Олега в первом фильме, но я прекрасно понимаю, что крайне сложно передать на экране то, на что способна фантазия художника на бумаге.
Стараюсь участвовать в жизни фандома: коллекционирую комиксы и другие приятные дополнения, однажды снималась в фотосессии для официального магазина, бываю на мероприятиях, где присутствует издательство. Когда я только начинала свое знакомство с фандомом, то покупала комиксы в достаточно большом количестве за раз и как-то разговорилась с девушкой, которая работала в магазине. После этого стала ее «постоянницей», а там общение плавно перетекло за пределы фандомного общение. На сегодняшний день она мой очень близкий друг! А «Майор Гром» вдохновил меня на знакомство с Питером!
От «Игры» жду экшена. И чтобы удивить, и чтобы поплакать! Очень приятно будет вернуться к любимым актерам и персонажам, так что жду с нетерпением. Особенно интересно будет посмотреть на легендарную партию в шахматы!
Смотрите «Майор Гром: Игра» в кинотеатрах с 23 мая 2024 года, а после проката — на Кинопоиске в Плюсе.
Вопросы: Ольга Власенко
Фото: Валя Моторина
А чего вы ждете от продолжения?
Напишите свой ответ в комментариях на сайте! Мы приветствуем аргументированную дискуссию.