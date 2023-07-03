Чего фанаты ждут от фильма «Майор Гром: Игра»

Первое, что я увидел про «Майора Грома», — короткометражный фильм 2017 года. После попросил у друга дать мне почитать все, что у него было по «Майору Грому», и тогда меня захлестнуло! Мне очень понравился Игорь, потому что это не какой-то выдуманный герой с суперсилой, а простой человек с острым чувством справедливости, которым может быть каждый из нас. В Питер я переехал уже после выхода «Чумного Доктора», и это было что-то невероятное. Посетить места, где проходили съемки, окунуться в атмосферу самой вселенной, когда ты видел город только в комиксах; тут все улочки и места такие, будто ты в комиксе. А переехав в Москву, я понял, что оказался максимально близко к любимой вселенной комиксов, и открыл для себя Bubble с новой стороны.