ИИ-Никулин, третий «Паддингтон» и новый Гай Ричи: что мы будем смотреть в кинотеатрах в 2024–2025 годах

На этой неделе прошло несколько индустриальных событий, в частности кинорынок «Российский кинобизнес» и презентация компании ЦПШ, выпускавшей на экраны «Холопов», «Чебурашку» и другие хиты. На мероприятиях российские прокатчики показали, какие релизы нас ждут в ближайшие два года. С уходом студий-мейджоров у них оказались единственные зарубежные релизы, которые выходят в наш прокат. Собрали в этом материале самые интересные новинки — российские и зарубежные.