ИИ-Никулин, третий «Паддингтон» и новый Гай Ричи: что мы будем смотреть в кинотеатрах в 2024–2025 годах

На этой неделе прошло несколько индустриальных событий, в частности кинорынок «Российский кинобизнес» и презентация компании ЦПШ, выпускавшей на экраны «Холопов», «Чебурашку» и другие хиты. На мероприятиях российские прокатчики показали, какие релизы нас ждут в ближайшие два года. С уходом студий-мейджоров у них оказались единственные зарубежные релизы, которые выходят в наш прокат. Собрали в этом материале самые интересные новинки — российские и зарубежные.
Драмы
Global Film, нет даты
Новый фильм Пола Шредера с Ричардом Гиром, Умой Турман и Джейкобом Элорди в главных ролях. Картина посвящена жизни Леонарда Файфа — умирающего режиссера-документалиста левых взглядов, который бежал в Канаду, чтобы избежать призыва на вьетнамскую войну.
«Вольга», лето 2024 года
Участник Каннского фестиваля 2023 года. Екатерина Парр (Алисия Викандер), последняя жена Генриха VIII, пытается выжить при дворе. Уже тяжело больного короля Англии, который в каждом видит врага, даже в собственной жене, сыграл Джуд Лоу. Режиссер — Карим Айнуз («Невидимая жизнь Эвридики», победившая в Каннах в 2019-м).
Триллеры и хорроры
«Каньон»
Global Film, нет даты
Фильм в духе нашумевшей «Вышки» и «127 часов» про альпинистку, застрявшую над пропастью на страховочном тросе. Главные роли сыграли Белла Торн и Мэл Гибсон.
«Парадиз», с 25 апреля
Детективный триллер с Расселом Кроу, Томми Флэнаганом и Карен Гиллан. После лечения провалов в памяти бывший детектив пересматривает дело десятилетней давности, связанное с жестоким убийством профессора колледжа. Режиссером выступил Адам Купер, сценарист «Дивергента» и «Кредо убийцы». К выходу фильма планируется выпуск одноименной книги.
«Парадиз», с 2 мая
Экспериментальный хоррор с Хантер Шафер и Дэном Стивенсом в главных ролях. Героиня фильма — 17-летняя американка Гретхен, которая приезжает на альпийский курорт с отцом, его женой и их маленькой дочерью Альмой. Постепенно гостиничный отдых семьи превращается в настоящий кошмар. Мировая премьера картины немецкого режиссера Тильмана Сингера состоялась на Берлинале.
«Парадиз», с 6 июня
Триллер, в основе которого лежит реальная история. Ураганный ветер переворачивает рыбацкую лодку в 70 милях от Мексиканского залива, и четверо друзей оказываются в ледяной воде. В ожидании спасателей они начинают борьбу за жизнь. Режиссером картины выступил Джо Карнахан («Команда „А“»). Главные роли исполнили Закари Ливай, Джош Дюамель, Квентин Плэр и Терренс Террелл.
«Вольга», c 12 июня
Ремейк культового фильма 1994 года, на съемках которого погиб актер Брэндон Ли. За новую версию отвечает Руперт Сандерс («Призрак в доспехах»), а главную роль исполнил Билл Скарсгард, компанию же ему составили Лаура Бирн, Дэнни Хьюстон и певица Fka Twigs. Сюжет остался прежним: убитый музыкант возвращается на землю, чтобы отомстить за убийства — свое и невесты.
«Вольга», с 11 июля
Продолжение хорроров «Х» и «Пэрл». По сюжету порноактриса Максин приезжает в 1980-х в Лос-Анджелес, надеясь покорить Голливуд. В фильме сыграли Миа Гот, Холзи, Элизабет Дебики, Мишель Монахэн и Кевин Бейкон. Режиссером вновь выступил Тай Уэст.
Боевики и кинокомиксы
«Вольга», с 11 апреля
Режиссерский дебют Дева Пателя («Легенда о Зеленом рыцаре», «Миллионер из трущоб»), где он сыграл главную роль. Смотрится фильм как «Джон Уик» в Мумбаи. Жестокие улицы города сделали из Кида бойца. Он желает отомстить беспринципным богачам за смерть матери. Для этого он участвует в подпольных боях за деньги и дерется в маске Манкимэна, а еще работает в элитном ночном клубе, где наблюдает за криминальными авторитетами, которым будет мстить.
«Вольга», с 25 апреля
Новый фильм Гая Ричи («Операция: „Фортуна“», «Джентльмены»), на этот раз про Вторую мировую. 1942 год, Великобритания. Отпетые авантюристы во главе с героем Генри Кавилла отправляются на выполнение дерзкой миссии против нацистов. Теперь их дело — война, и вести они ее будут совершенно не по-джентльменски. Снят при участии Плюс Студии.
ЦПШ, с 23 мая
История про полицейского Игоря Грома (Тихон Жизневский), грозу питерской преступности, а также про его друзей — журналистку Юлию Пчёлкину (Любовь Аксёнова) и напарника Диму Дубина (Александр Сетейкин). В фильме вместе с новыми героями появится и новый злодей — таинственный Призрак. Всю информацию о проекте мы собрали здесь.
Global Film, c 8 августа
Фильм по одноименной серии шутеров. Центральным персонажем экранизации станет сирена Лилит (Кейт Бланшетт) — печально известная преступница с загадочным прошлым. По сюжету она попадает в космическую тюрьму, хозяин которой предлагает сделку: девушка спасает его дочь на Пандоре, а он дарует героине свободу. Помимо Бланшетт, в картине снялись Джейми Ли Кёртис и Кевин Харт. Режиссерское кресло занял Элай Рот («Хостел», «Зеленый ад»).
«Карро», осень 2024 года
Новый фильм про героиню комиксов Marvel. Первый вышел в 1985-м, а главные роли в нем сыграли Арнольд Шварценеггер и Бриджит Нильсен. Злой тиран-император Дрейган (Роберт Шиэн) желает уничтожить свой народ. Чтобы помешать ему и его невесте Анисии (Уоллис Дэй), Рыжая Соня (Матильда Лутс) должна объединить группу необычных воинов.
Фильмы с Никитой Кологривым
«Карро», нет даты
Семейная комедия, где у школьного учителя географии Митяя (Кологривый) оказывается говорящий попугай Кеша. Митяй и Кеша заключают сделку: Митяй поможет Кеше разыскать его возлюбленную попугаиху, а Кеша хозяину — разбогатеть, чтобы тот вернул свою девушку Леру (Ирина Безряднова). Для этого Митяй вместе с подругой (Оксана Акиньшина) притворяются богатыми аргентинцами и в шубах проникают в чужой особняк в поисках птицы. Помимо попугаев, в съемках приняли участие обезьяны, страус, еноты, медведь и тигр. Режиссер — Олег Асадулин («Булки», «МиниМакс»).
НМГ, с 18 июля
Никита Кологривый возвращается к пацанам. «Кореша» — фильм по народному сериалу «Макс и Гусь». По сюжету Макс (Кологривый) угоняет коллекционный «кадиллак» у местного авторитетного бизнесмена Германа Эдуардовича (Михаил Горевой). Гусь (Владимир Карпук) пытается помочь своему другу, даже несмотря на то, что его взяли в заложники и заставили разгребать бесхозные гаражи, на месте которых Герман Эдуардович решил построить самый лучший в Пензе отель. С камео в фильме появятся Никита Джигурда и Надежда Сысоева.
НМГ, с 22 августа
Справедливости ради отметим, что у Кологривого здесь второстепенная роль. Это мюзикл про Ромео и Джульетту в России 1990-х. Старшеклассник Олег (Алексей Онежен) влюбляется в Олю (Александра Тихонова), дочь военного, который контролирует каждый ее шаг и против ее общения с Олегом. Кологривый играет спутника мамы Олега (Елена Лядова), грузчика в аэропорту. Фильм в духе «Вестсайдской истории» Стивена Спилберга сняли Святослав Подгаевский и Иван Капитонов, работавшие над романтическим фильмом «Страсти по Матвею».
Фильмы с Николасом Кейджем
«Серфер»
Global Film, нет даты
Психологический триллер с Николасом Кейджем. Прожив много лет в США, главный герой возвращается в Австралию, чтобы купить дом на побережье и заниматься любимым спортом вместе с сыном. На глазах у ребенка он подвергается унижению со стороны местной банды серферов, претендующих на владение пляжем. В ответ мужчина объявляет им войну. Режиссер фильма — Лоркан Финнеган («Дурной глаз»).
«Парадиз», с 18 апреля
Экшен-хоррор, действие которого разворачивается в неблагополучном малонаселенном мире. В центре сюжета — мужчина по имени Пол (Николас Кейдж) и его сыновья (Джейден Мартелл и Макс Дженкинс), живущие в изоляции и страхе монстров, которые начинают орудовать ночью. Срежиссировал кино клипмейкер Бен Брюэр, который до этого работал с Кейджем над триллером «Доверие».
«Атмосфера кино», с 25 июля
Нового хоррор Осгуда Перкинса («Гретель и Гензель», «Сумеречная зона»). Фильм расскажет о сотруднице ФБР, ищущей Длинноногого — серийного убийцу, который, возможно, связан с религиозным культом. Главные роли исполнили Майка Монро и Николас Кейдж, последний также выступил продюсером картины.
Вестерны, истерны и приключения
«Парадиз», с 4 апреля
Экранизация автобиографического бестселлера Михаэля Линднорда «Артур: собака, которая пересекла джунгли, чтобы найти дом». Главный герой — капитан шведской команды (Марк Уолберг) по приключенческим гонкам, которой нужно преодолеть 700 километров по джунглям и горам Эквадора. В дороге за спортсменами увязывается истощенный пес, встреча с которым полностью меняет их планы. В картине также снялись Симу Лю, Джульет Райлэнс и Натали Эммануэль. Режиссер — Саймон Селлан Джонс («Голоса»).
«Карро», с 4 апреля
Истерн, снятый режиссером Андреем Богатырёвым (его успешное упражнение в жанре — «Красный призрак»). 1917 год, грабители в шаманских масках нападают на обоз и похищают 40 пудов золота. Петербургский золотопромышленник обвиняет племя кочевых тунгусов, набирает отряд головорезов, чтобы вернуть украденное и отомстить, но виды на золото есть не только у него. Бороться за драгоценный обоз будут герои Вольфганга Черни, Павла Деревянко, Артёма Ткаченко, Александра Самойленко и Софьи Эрнст.
«Горизонты», первая и вторая части
«Парадиз», с 27 июня и 15 августа
Первая за 20 лет режиссерская работа Кевина Костнера — вестерн, в котором он же сыграл одну из главных ролей. Картина в двух частях расскажет о кровавом завоевании Старого Запада и охватит четыре года Гражданской войны в США. Помимо Костнера, в касте числятся Сиенна Миллер, Сэм Уортингтон, Изабель Фурман, Джена Мэлоун и другие.
ЦПШ, с 19 декабря
Главный герой картины — ронин (Юрий Колокольников), ищущий убийц своего отца в пустошах практически уничтоженной цивилизации. Судьба сводит его с девочкой-подростком (Диана Енакаева), которая обещает щедро заплатить, если он доведет ее до места ее рождения. В фильме также снялись Даниил Воробьёв, Тихон Жизневский и Александр Мизёв. Вдохновившись «Джоном Уиком» и «Рейдом», авторы намерены поставить новую планку для отечественных экшен-фильмов.
НМГ, февраль 2025 года
Детективный боевик, снятый с китайскими партнерами. 1927 год, транссибирский экспресс. Из Шанхая по Дальнему Востоку перевозят секретные документы, которые определят будущее СССР и Китая. Под видом обычных пассажиров скрываются иностранные разведчики и настоящие головорезы, готовые на все ради документов. Молодому красноармейцу (Глеб Калюжный) и бывшему царскому агенту (Милош Бикович) приходится объединиться, чтобы раскрыть общего врага. Съемки прошли на Байкале в -37 и продолжатся в Китае. Среди референсов назвали «Достать ножи» и «Убийство в Восточном экспрессе». Режиссер — Андрей Волгин («Балканский рубеж»).
Байопики
«Мадам Клико»
Global Film, нет даты
Байопик, повествующий о судьбе создательницы знаменитого шампанского. Впервые картину показали на кинофестивале в Торонто. Главную роль в фильме исполнила Хейли Беннетт, продюсер — Джо Райт («Гордость и предубеждение», «Анна Каренина»).
ЦПШ, с 14 февраля 2025-го
История жизни Александра Сергеевича Пушкина от лицейских дней до роковой дуэли. Великого русского поэта сыграл Юра Борисов. Кроме него в картине снялись Алёна Долголенко, Роман Васильев, Аня Чиповская, Кай Гетц, Илья Виногорский. Режиссер — Феликс Умаров («Домашнее поле»).
«Мистер Уайлдер и я»
«Про:взгляд», 2025
Комедийный байопик легендарного режиссера Билли Уайлдера. Картину поставил Стивен Фрирз («Опасные связи»), а главные роли сыграли Кристоф Вальц, Джон Туртурро, Джон Хэмм и Майя Хоук.
Комедии
«Парадиз», с 23 мая
Комедийный триллер Ричарда Линклейтера («Перед полуночью») о разведенном преподавателе (Глен Пауэлл), который выдает себя за наемного убийцу, чтобы поймать настоящих преступников. Операция шла по плану, пока в этой истории не появилась женщина (Адриа Архона). Премьера картины состоялась на Венецианском фестивале, где лента получила крайне положительные оценки критиков.
«Карро», с 6 июня
Третья часть комедийной серии «Непослушник» с Виктором Хориняком и Гошей Куценко. Продолжение сделали самостоятельной историей и добавили новых героев. По сюжету Саша Черный (Куценко) стал добропорядочным монахом и живет спокойно, пока в детдом не привозят четверых детдомовских «непослушников». За неоднократные кражи и побеги их могут отправить в места более суровые, чем детдом, но Черный и отец Анатолий (Юрий Кузнецов) попробуют их перевоспитать. Режиссер — Владимир Котт, снимавший предыдущих «Непослушников».
«Про:взгляд», с 19 сентября
Фантастическая сатирическая комедия Джошуа Оппенхаймера. По сюжету после апокалипсиса на Земле выжили только богатые. Главные герои — застрявшие в роскошном бункере нефтяной магнат (Майкл Шеннон), его супруга (Тильда Суинтон) и их сын (Джордж Маккей).
«Карро», с 3 октября
Сатирическая комедия в духе «Не смотрите наверх». Шахтер Стас (Антон Филиппенко) единственный слышит голос Земли. У нее началась аллергия на людей, она хочет от них избавиться, но дает человечеству последний шанс. Стас пытается всех предупредить, что у людей осталось мало времени, чтобы перестать портить экологию и начать разумно пользоваться природными ресурсами. Но Стасу никто не верит, кроме экоактивистки (Ирина Горбачёва). Режиссер — Евгений Корчагин (телекомедия «Просто Михалыч», «Война семей»).
НМГ, с 21 ноября
Александр Петров играет братьев-близнецов, разлученных в детстве. Один из них работает скромным преподавателем ОБЖ в российской глубинке, а второй живет в Мексике. Одному из них предстоит отправиться в Мексику, чтобы спасти второго — тот кинул влиятельный наркокартель. Сценарий написали Андрей Золотарёв (франшиза «Лед», «Слово пацана. Кровь на асфальте») и Юлия Савенкова («Беспринципные»).
Ромкомы и мелодрамы
«Вольга», нет даты
Мелодрама с Флоренс Пью и Эндрю Гарфилдом. Актеры играют влюбленных, предстающих на разных этапах своих отношений: в начале любви, в попытке найти баланс между карьерой и семьей, в период рождения ребенка. Режиссером фильма (в оригинале он называется We Live in Time) стал Джон Краули, постановщик «Бруклина» и «Щегла».
«Вольга», c 1 мая
Романтическая комедия с Аней Чиповской и Владимиром Яглычем. Их герои — полные противоположности: она полностью разочаровалась в мужчинах, а он не может и дня прожить без новой женщины. Случайность сделала их соседями, которым не ужиться вместе. Место действия — летний Санкт-Петербург. Режиссер — Дмитрий Фикс («Моя ужасная сестра»).
ЦПШ, с 11 июля
«История барышни и хулигана», «пермский „Ла-Ла Ленд“» — так фильм описывают создатели. По сюжету беспринципный чиновник просит девушку погрузить его в отечественную культуру. В ролях — Алексей Чадов, Яна Гладких, Юрий Стоянов. Режиссер — Владимир Котт.
Анимация и семейное кино
«Вольга», нет даты
Продолжение одной из главных семейных франшиз XXI века. В третьей части мохнатый любитель мармелада отправляется в Перу, чтобы навестить свою тетю Люси, но попадает в очередное приключение. Фильм снял клипмейкер Дагал Уилсон, заменивший в режиссерском кресле Пола Кинга. Зато все актеры из предыдущих частей на месте: Бен Уишоу снова озвучил медвежонка, а его друзей сыграли Хью Бонневилль, Джим Бродбент и другие. А еще в триквеле появятся Оливия Колман и Антонио Бандерас. Последний сыграет очередного харизматичного антагониста.
НМГ, нет даты
Подробностей сюжета продолжения пока нет. Первый фильм — история про домового, которого видит только одна девочка. По нему уже выпустили анимационный сериал «Детектив Финник».
«Карро», с 18 мая
Документальный фильм про лисенка по кличке Ветер. Он родился самым слабым в семье, но смог пережить нападение медведя. Потом Ветер вырос и уже сам защищает своих детенышей от опасного медведя. Создатели описывают проект как «камчатского „Короля Льва“», на создание картины и наблюдение на зверьком ушло три года. Снял фильм Дмитрий Шпиленок, работавший над доком «Медведи Камчатки. Начало жизни».
НМГ, с 30 мая
Очередная части франшизы о похождениях рыжеволосой девочки. В картине, действие которой разворачивается в Москве 1980-х, появится цифровая версия Юрия Никулина, воссозданная при помощи нейросетей. Продюсер «Манюни» Гевонд Андреасян заявил, что авторы получили разрешение у семьи Никулиных на использование образа легендарного советского артиста. Помимо прочего, одну из главных ролей в фильме сыграл Евгений Петросян. Несмотря на богатую биографию, это его первое появление в большом игровом кино.
«Атмосфера кино», с 22 августа
Первый в России полнометражный мультфильм на движке Unreal Engine, разрабатываемом компанией Epic Games. Место действия постапокалиптической анимации — планета, чью поверхность практически полностью покрывает океан. Главная ценность — пресная вода, ее использование контролирует местный криминальный авторитет. Бороться с несправедливостью решается 18-летняя Дана. Режиссер — Артём Минаков.
«Вольга», c 29 августа
Первый полнометражный мультфильм о пришельце, свалившемся на Землю. По сюжету Лунтик решает найти маму и вернуться домой на Луну. Для этого ему необходимо взобраться на Черную гору, дорога на которую полна приключений и опасностей. Режиссером мультфильма выступил известный российский аниматор, номинант на «Оскар» Константин Бронзит («Алёша Попович и Тугарин Змей»).
«Карро», с 29 августа
Приключенческий фильм, снятый по сценарию писателя Герасимова. В тихого школьника Митю (Борис Дейков) вселился пират с другой планеты, и теперь за ними охотятся злодеи, которых играют Лукерья Ильяшенко и Юрий Колокольников. Мите и космическому пирату предстоит не только скрываться от них, но и вместе с друзьями обезвредить бомбу, способную уничтожить всю Солнечную систему. В фильме также снялись Полина Гухман, Роман Курцын и Софья Лебедева.
НМГ, с 10 октября
Родители (Константин Хабенский и Елизавета Боярская) готовятся ко дню рождения малышки-дочки, в то время как в доме устраивают кавардак забавные неизвестные существа — малышарики.
НМГ, с 19 декабря
Любимые герои — Коржик, Карамелька и Компот — вместе с семьей отправляются на отдых, где спасают маленького котика.
«Вольга», с 26 декабря
Проект позиционируют как «самую сказочную часть франшизы». На этот раз Иван-царевич вместе с друзьями отправится на выставку чудес всего мира. В коротком анонсирующем тизере показали волшебную щуку, которая появится в мультфильме. Фирменные голоса озвучки (Никита Ефремов, Татьяна Бунина, Александр Боярский) вернутся к своим ролям.
ЦПШ, с 1 января 2025 года
Масштабная экранизация знаменитой сказки про девочку Элли, которая оказалась в стране Жевунов. Режиссером выступил Игорь Волошин. В касте числятся Екатерина Червова, Юрий Колокольников, Дмитрий Чеботарёв, Светлана Ходченкова и Денис Власенко. Последний озвучил пса Тотошку, а сыграли героя два джек-рассел-терьера.
Автор: Никита Демченко, Лиза Кузнецова