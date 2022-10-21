«Человек-бензопила»: кровь, кишки и дикий хайп

Стартовавшая 12 октября экранизация манги «Человек-бензопила» еще до релиза успела приобрести статус самого важного аниме сезона. Судя по первым сериям, эти ожидания оправдываются. Рассказываем, что из себя представляет эта «Бензопила» и почему не стоит откладывать просмотр в долгий ящик.

О чем это?

Дэндзи мечтает о мирной и простой жизни, но будто живет ее худшую версию. Отец повесился, оставив в наследство гигантские долги перед местной мафией, так что денег нет и не будет никогда. Единственная радость — дружба с очаровательным демоном Почитой, похожим на пухленькую маленькую собачку с бензопилой, торчащей из головы. Он помогает Дэндзи убивать других демонов, чтобы тот мог продавать их туши мафии в счет долга. После очередной жестокой стычки с нечистью жизнь Дэндзи меняется: он сливается с Почитой в одно существо и становится сотрудником экспериментального правительственного отряда, который, конечно же, занимается ликвидацией демонов. Новая работа позволяет парню мгновенно осуществить все его нехитрые мечты: вкусно есть, спать в тепле и — о боже! — даже разок обнять девушку. Возможно, ему нужно придумать мечты поинтереснее.

Почему его так ждали?

«Человек-бензопила» снят по одноименной манге Тацуки Фудзимото, которая выходит с 2018 года в журнале Weekly Shonen Jump — издании, подарившем миру все главные хиты жанра сёнен. К 2021 году манга получила множество индустриальных наград, включая Премию Харви, была переведена на 10 языков (в том числе на русский), а общий тираж двенадцати томов перевалил за 16 миллионов копий. За экранизацию хита взялась студия MAPPA, которая уже работала над адаптациями «Атаки титанов» и «Магической битвы». Основой сезона стала первая часть манги — «Арка Общественной безопасности», заслужившая восторженные отзывы критиков за нестандартное и смелое обыгрывание штампов жанра.

На что это похоже?

На первый взгляд, на любое аниме, в котором герой-неудачник вступает в отряд людей со сверхъестественными силами и вместе они сражаются с «монстрами дня», постепенно раскрывая сюжет в объеме и деталях. По той же схеме действуют «Проза бродячих псов», «Фронт кровавой блокады» и великое множество других проектов. Чтобы настолько узнаваемая формула работала, необходима концепция, на которую опирается мир. У «Прозы» это отсылки к литературе, у «Фронта кровавой блокады» — тема сосуществования людей и демонов.

В «Человеке-бензопиле» краеугольным камнем стали демоны, символизирующие человеческие страхи и черпающие из них силу. Это потенциально бесконечный источник идей для монстров, ведь бояться можно чего угодно: огнестрельного оружия, акул, зомби, птиц, кукол и так далее. А еще это мощный двигатель сюжета, позволяющий раскрывать героев с самых неожиданных сторон и постоянно менять баланс сил, не скатываясь при этом в морализаторство.

Что еще в «Человеке-бензопиле» особенного?

Как и манга, аниме взяло курс на максимальную безбашенность и без цензуры показывает насилие. Когда дело доходит до боевых сцен, кровь хлещет по всем углам экрана, из вспоротых животов вываливаются внутренности, а рев бензопилы приглушается чавканьем разрезаемой ею плоти и иногда маниакальным смехом главного героя. При этом бои не выглядят затянутыми, иногда они и вовсе занимают не больше минуты. Насилие не смакуется, но служит иллюстрацией жестокости мира, в котором живут герои: все, что может тебя убить, наверняка попытается это сделать. Занятно, что это касается не только демонов, но и охотников из спецотряда.

Выделяет «Человека-бензопилу» не жестокость, а тенденция к возведению всего в абсолют. Если уж показывать трогательную повседневность, то так, чтобы челюсть сводило от умиления (Почита — самый хороший адский мальчик!). Если на экране появляется демон, то максимально гротескный. Пошлые шутки проговариваются громко и гордо; драки в подворотнях сводятся к беспардонным ударам между ног; главный герой не стремится делать вид, что у него есть идеалы. Все вместе складывается в увлекательное зрелище, которое даже при отсутствии сюжета могло бы заинтересовать.

Вердикт

У «Человека-бензопилы» был огромный кредит доверия от фанатов манги, и авторы аниме сделали все, чтобы не разочаровать их: дотошно воспроизвели сюжет первых глав, сохранили лихость, аккуратно использовали компьютерную графику, не отвлекая внимания от рисованной анимации. А еще запихнули в полутораминутную заставку около дюжины киноотсылок: в ней воспроизведены кадры из «Звонка», «Нападения помидоров-убийц», «Бешеных псов» и других фильмов. Этим создатели привлекли внимание массовой аудитории и подчеркнули связь с духом манги, потому что ее автор Тацуки Фудзимото — заядлый киноман, обожающий отсылки. Если заданный темп сохранится до финала, «Человек-бензопила» станет одним из важнейших аниме 2020-х.

Автор: Ксения Прохоренко