Турбобабка, бензопилы и титаны: 12 хитовых аниме, которые стоит посмотреть, чтобы выкупать мемы и оставаться в тренде

Летний сезон уже порадовал нас премьерой «Гачиакуты» — потенциального хита, основанного на популярной манге Кэи Ураны. Это аниме наверняка пополнит ряды сверхпопулярных тайтлов, которые будут смотреть все. А мы выбрали дюжину новых сериалов, которые уже стали частью большой поп-культуры, породили кучу мемов и вышли за пределы фанатского аниме-пузыря.

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Детище Хадзимэ Исаямы и его экранизация — обладатели медалей за самый исполинский хайп последнего десятилетия. Мрачное фэнтези про великанов и людей, но в истории оно точно останется: благодаря рекордам, редкому прорыву информационного пузыря тех, кто аниме совсем не смотрит, и влиянию на поп-культуру (Алекс Гарленд шлет поклоны в «Роде мужском» и «28 годах спустя»). А начинается все с мальчика, который мечтал увидеть море, а не прятаться за высоченными стенами от плотоядных гигантов. Когда те прорвутся в город и сожрут его маму, Эрен Йегер поступит в армию и решит отомстить, еще не подозревая, что у него с титанами гораздо больше общего, чем он мог подумать. Дальше начинается обилие твистов, которым позавидует «Тьма», и покос ключевых персонажей в лучших традициях Джорджа Мартина. Результат — эпичная аниме-фреска о круговороте насилия с обилием мифических и исторических референсов, о которых ни Эрен, ни зрители не подозревают.

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Главный аниме-хит последних двух лет — «Секретные материалы», сначала упавшие в чан с конспирологией, а потом и ромкомами (или наоборот). Поспорив, кто же существует, пришельцы или призраки, юноша Кэн и девушка Момо в итоге сталкиваются со всем разнообразием мистики, доступным в небольшом японском городе. В погоне за украденными гениталиями паренька они влипают в многочисленные неприятности, встречают жутких и трогательных духов, инопланетян или кайдзю, а также начинают проникаться взаимной симпатией. Фишка «Дандадана» в довольно непредсказуемом сюжете, гротескных персонажах и твистах, а также в анимации Science SARU: создатели «Человека-дьявола» и «Повести о доме Тайра» выложились по полной, чтобы мир Юкинобу Тацу буквально заиграл самыми яркими красками.

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Мистический детектив, для которого автор «Госпожи Кагуи» Ака Акасака выбрал декорации японской индустрии развлечений. Стремительно набирающая популярность айдол Ай Хосино тайком рожает двойню, а потом умирает от ножа обезумевшего поклонника. Фокус в том, что в качестве ее детей перерождаются врач, наблюдавший беременность, и затухавшая от онкологии поклонница: оба умирают незадолго до родов. Теперь они близнецы Аквамарин и Руби: юноша разыскивает того, кто заказал убийство, девушка мечтает пойти по стопам матери. Эффектный и артистичный сериал, где походя затрагивают немало серьезных тем (вроде буллинга знаменитостей в соцсетях), а богатая галерея характеров позволяет озвучить множество взглядов на шоу-бизнес: от восторженных до в меру критических.

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Крупногабаритный боевик, в котором поженены «Симпсоны», японская подростковая героика и фильмы про кайдзю («Годзилла» со товарищи). Страну восходящего солнца третируют исполинские монстры, с которыми борются особые силы самообороны. Вступить туда с детства мечтает Кафка Хибино, но ему уже 32, вступительные экзамены завалены не один раз, поэтому он вынужден довольствоваться позицией уборщика, расчищающего город после битвы с очередным чудовищем. Шанс на реализацию мечты у него появляется после встречи с загадочным паразитом, который обращает Кафку в жука антропоморфного кайдзю. Теперь ему по силам не только крушить фантастических тварей за пару ударов, но и сдать экзамены. Знакомая многим формула героического становления играет новыми красками благодаря великовозрастному герою и кайдзю-эстетике (за дизайн монстров отвечает студия Khara, созданная Хидэаки Анно для работы в том числе над ребилдами «Евангелиона»).

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Захватывающий сериал из Книги рекордов Гиннесса, отнявший титул самого популярного аниме у «Атаки титанов». В мире, где негативные эмоции со временем принимают форму монструозных проклятий, с ними борются колдуны — мастера единоборств. Пока им удается сохранять баланс сил, но все может рухнуть, если из тысячелетнего заточения вернется могущественный злодей Сукуна. Чтобы сдержать его, пальцы «короля проклятий» спрятали в разных укромных и защищенных местах, однако не по годам сильный школьник Юдзи находит и съедает один из них. Что еще удивительнее — ему удается подавить влияние Сукуны, поэтому юнца принимают в школу волшебства и единоборств, где его наставником становится легендарный и пока непобедимый Сатору Годзё. Мангака Гэгэ Акутами сочинил яркий мир с богатой мифологией, особыми правилами и обилием харизматичных персонажей (которые будут гибнуть как мухи), а студия MAPPA старается не ударить в грязь лицом при адаптации (и пока ей это удается). 20:31, пора садиться за просмотр, если вы еще не.

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Ни один аниме-список не может обойтись без исекая — популярнейшего жанра, где рядовой представитель человечества после смерти начинает жизнь с нуля в фэнтези-мире (и приходит к успеху). Проходит через это и 37-летний офисный работник Сатору, чья реинкарнация приводит его в тельце… обыкновенной слизи. Правда, у Римуру, как его теперь называют, есть чит-способность: достаточно съесть оппонента, чтобы завладеть его способностями. Так начинается восхождение маленького человека (точнее — маленькой слизи) к вершинам пищевой цепи: он собирает команду и даже возглавляет государство, что чревато не только новыми вызовами, но и политическими интригами вкупе с внешними конфликтами. Аниме вслед за ранобэ подкупило зрителей легким юмором и нормальностью протагониста: он не спешит геройствовать и не торопится компенсировать унижения, перенесенные в нашей реальности. Правда, останавливаться на достигнутом тоже не собирается.

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Ламповый ромком о школьной влюбленности, предлагающий более сложный взгляд на отношения и жанровые типажи. Случай сводит замкнутого юношу Кётаро Итикаву и популярную ученицу Анну Ямаду в библиотеке, где оба предаются любимому делу: он фантазирует об убийствах, она уплетает домашнюю еду. Знакомство антиподов со временем перерастает в дружбу и романтическую симпатию, а главное — персонажи раскрываются шире, чем амплуа «красавица» и «аутсайдер». Сочинившая и нарисовавшая оригинальную мангу Норио Сакурай ловко балансирует между подростковыми фантазиями и реальностью, с мягкой иронией живописуя неловкость первых чувств и опрометчивость суждений по внешности.

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Огненный постапокалипсис Ацуси Окубо — автора культового «Пожирателя душ», чью мангу взялась адаптировать студия David Production (это они экранизируют «Невероятные приключения ДжоДжо»). Человечество пережило ряд катастроф, связанных с возгоранием: сначала масштабный пожар почти стер цивилизацию с лица Земли, а затем проблемы с воспламенением начались у людей, которые теперь могут превращаться в монстров-инферналов. Для борьбы с ними существуют «пожарные» — те, кому под силу контролировать спонтанно возникающий огонь (или даже создавать его самостоятельно). В одной из бригад по спасению человечества (от самих себя) работает новичок Синра Кусакабэ, чья семья погибла в таинственном пожаре, и он намерен не только стать героем для окружающих, но и выяснить, кто стоит за этой трагедией. Горючая версия классических юношеских геройств радует пламенными боями и политической интригой, связывающей не только пожарные отряды, но и три столпа общества (церковь, корпорацию и армию), а детективная линия подпитывает интерес, если мало оказывается первого и второго.

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Еще один экшен-хит — на этот раз основанный на корейском вебтуне, который, в свою очередь, идет за сюжетом одноименного ранобэ Чхугона. Он сочинил «Бойцовский клуб» или «Тетрадь смерти» для поколения MMORPG: в мире, похожем на наш, периодически открываются врата в фантастическое измерение, откуда прут монстры, а те, в ком пробудились особые способности, зовутся охотниками и противостоят напасти за солидные деньги. Сон Джину — слабейший из людей этой достойной профессии, но после смерти в двойном подземелье он получает второй шанс — и возможность прокачивать навыки, становясь все сильнее. Геймификация реальности как ответ на чудовищное социальное расслоение (см. «Игра в кальмара») многим зрителям пришлась по душе, как и красочные бои с нехарактерным для аниме дизайном персонажей (японские художники ориентируются на стиль корейского художника Dubu). Эволюция Сона, который становится все брутальнее и мощнее, заодно наталкивает на мысль, что проблематично победить дракона и не превратиться в него самому.

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Топ-1 аниме по версии пользователей MyAnimeList (англоязычный Кинопоиск для анимешников), свергнувшее с пьедестала многолетнего фаворита, «Стальной алхимик: Братство». Созерцательное фэнтези об эльфийке, которая отправляется в странствие, чтобы лучше понять человеческий взгляд на мир. Героические кампании позади: король демонов повержен легендарным воином Химмелем — и именно эта смерть заставляет Фрирен, для которой десятилетия подобны мигу, задуматься, чем же так ценно мгновение. Во второй половине сезона эльфийский дзен начинает рассеиваться, но сериал остается источником меметичных ситуаций и глубокомысленных размышлений. Студия Madhouse («Повелитель») не пожалела сил на визуальную составляющую (да и со звуком серьезно запарились), а режиссером выступил Кэйитиро Саито — один из самых многообещающих постановщиков прямо сейчас.

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Спортивный хит, где знакомство с футболом происходит по системе «королевской битвы», что обеспечило манге и аниме широкий интерес даже среди тех, кто не подозревал себя в симпатиях к «ногомячу». В экспериментальном спорткомплексе-тюрьме «Блю Лок» происходит отбор среди наиболее перспективных нападающих Японии: лучший окажется в сборной и, предположительно, поможет ей победить на чемпионате мира. Среди испытуемых — неприметный Ёити Исаги, чей талант в стремительном развитии «футбольного интеллекта». Юноша, мечтающий о профессиональной карьере, узнаёт, что можно бить с лету, для удара лучше подгадать момент, а при помощи неожиданных забеганий легче заполучить выигрышную позицию. Несмотря на наивную интонацию и анимацию в духе PowerPoint, «Блю Лок» подкупает драйвом, обилием персонажей и навыков, а главное — настоящим спортивным азартом, когда для тебя любой гол, финт и пас — важнейшее событие на Земле прямо сейчас.

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Бескомпромиссная, избыточная и безжалостная, как сам пубертат, история борьбы людей и демонов, сочиненная киноманом и трикстером Тацуки Фудзимото («Оглянись»). Дэндзи — сирота, вынужденный работать на якудза, чтобы выплатить отцовский долг, и мечтающий о прикосновении к женской груди (на самом деле — о душевном человеческом тепле). Когда юноша внезапно умирает, демонический пес Почита дарит ему шанс на новую жизнь, заменяя парнишке сердце: теперь Дэндзи может превращаться в Человека-бензопилу. Полудемона сразу же вербуют в спецотряд по борьбе с нечистой силой, где одинокий подросток обретает кров, еду, коллег и даже любовь (впрочем, начальница Макима — не единственное его увлечение). Едкая, гротескная и непредсказуемая история, которую превратила в аниме студия MAPPA, известная также по «Атаке титанов» и «Магической битве». Их версия отличается ярко выраженной кинематографичностью: чего только стоит опенинг, напичканный парой десятков оммажей.

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Автор: Алексей Филиппов