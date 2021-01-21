Почему «Тетрадь смерти» — культовое аниме

Почему «Тетрадь смерти» — идеальная точка входа для тех, кто никогда не смотрел аниме? Чем примечательны главные герои сериала — преступник Лайт и сыщик Эл? Какие философские концепции иллюстрирует аниме? И как музыка и монтаж подчеркивают противостояние протагониста и антагониста?

В этом видеоэссе разбираем культовое аниме «Тетрадь смерти» и рассказываем, почему оно до сих пор не устарело.

Просмотр видеоэссе про «Тетрадь смерти» только для зрителей, достигших 18 лет.

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