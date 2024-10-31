Любовь, пришельцы и драматичные призраки: 5 причин смотреть «Дандадан»

В Амедиатеке и в подписке Плюс с Амедиатекой и START на Кинопоиске стартовал второй сезон «Дандадана» — одного из самых популярных аниме прямо сейчас. Иногда, казалось бы, абсолютная несовместимость — прямой путь к началу прекрасной дружбы (или запойному просмотру). Так познакомились Момо Аясэ, которая верит в призраков и насмехается над слухами о пришельцах, и Кэн Такакура, чьи лучшие годы прошли в компании журналов про НЛО, а всяких духов он считает антинаучным бредом. Разбираемся, почему все говорят об этом странном, но невероятно обаятельном аниме.

Во-первых, это красиво…

Первый звоночек — выразительная манга Юкинобу Тацу, экс-ассистента Тацуки Фудзимото («Человек-бензопила»). Уже на уровне обложек, дизайна персонажей и отдельных фреймов она цепляет глаз и вызывает интерес. Однако студия Science SARU, оживляющая «Дандадан» для малых экранов, проделала большую работу, чтобы не только сохранить дух, но и деликатно расширить эффектный мир оригинала.

Вообще, компания, основанная 12 лет назад выдающимся фантазером Масааки Юасой (теперь он ушел и занялся новым стартапом), известна оригинальным подходом к проектам, которые легко опознаются по паре кадров. Живые, непослушные линии точно передают эмоциональное состояние персонажей («Лу за стеной») или переменчивую динамику движения («Человек-дьявол: Плакса»), а заодно позволяют быстро переключаться между умеренно реалистичной манерой (сцены в начале «Ину-о»), стилизацией под японскую живопись (интерлюдии в «Повести о доме Тайра») и карикатурными упрощениями для комического эффекта или создания нужной атмосферы («Руки прочь от кинокружка!»).

…и мастерски сделано

Все это есть и в «Дандадане», однако Фуга Ямасиро, для которого аниме — первый большой проект в статусе главного режиссера, подошел к делу с особой скрупулезностью. Сам Тацу называет того «производственным отаку»: постановщик разработал цветовую дифференциацию нечисти (пришельцы — в холодных тонах, духи — в теплых), решил, что инопланетян будут отрисовывать с применением CGI, чтобы подчеркнуть их «нечеловечность», а также привнес ряд мелких находок, которым не нашлось места на страницах оригинала. Например, НЛО, с которым герои сталкиваются в первой серии, маскировался под Луну. Вдобавок у Ямасиро есть словарик техник, откуда всегда можно что-нибудь почерпнуть, а с повышением Абеля Гонгоры, подарившего нам крышесносный опенинг, до статуса сорежиссера количество нестандартных решений возрастает вдвое (палитра становится богаче, отсылок к японскому кинематографу — больше).

Если же отвлечься от технических частностей, то оценить работу Ямасиро и компании очень просто по детализации фонов и движению в кадре. В «Дандадане» очень живой второй план, где не только могут скрываться милые пасхалки или красивые интерьеры, но и разворачиваться микросюжеты вроде недобро переглядывающихся или даже дерущихся персонажей.

Все это довольно смешно (и трогательно)

Придуманная в формате «рисовать то, что нравится» манга Тацу наполнена чистым ребячеством. Чего только стоит завязка, где паренек-конспиролог и девушка-медиум решают опровергнуть убеждения друг друга, но сталкиваются с тем, над чем еще вчера потешались (ёкаи и пришельцы соответственно). Или коллизия с украденным мужским достоинством, которое Кэн Такакура пытается вернуть (а потом вынужден искать тестикулы). Или трехэтажная брань, вырывающаяся из уст кавайного манэки-нэко, где поселилась душа разгневанной Турбобабки. Или сюжет про анатомический манекен, который совершает олимпийский забег, чтобы воссоединиться с возлюбленной — более старой моделью, списанной в утиль.

Наряду с довольно топорными или не особо влияющими на сюжет гэгами Юкинобу Тацу часто прибегает к изнанке комедии, обращаясь к трагическим биографиям пришельцев и призраков (как в финале каждой арки «Истребителя демонов», но не так навязчиво). Линия Пляшущего Шелка в седьмом эпизоде заставила весь интернет рыдать, как и десятая серия с семейной драмой инопланетного рака-богомола, вынужденного зарабатывать наемничеством, чтобы купить молоко больному сыну. Здесь же, кстати, объясняется популярный миф об интересе пришельцев к коровам.

Малдер и Скалли точно не заскучают (да и вы погрузитесь в японский фольклор)

Разумеется, история о том, что «где-то рядом», не могла обойтись без международных звезд вроде Флэтвудского монстра (второй эпизод) или Лох-несского чудовища (девятый эпизод). Впрочем, первого локализовали благодаря телосложению как «сумонитянина», а второе обрело родство с кайдзю (Годзилла и ко).

При этом в «Дандадане» хватает и национальных городских легенд: и Турбобабку, и исполинского краба с человеческими лицами Юкинобу Тацу взял не с потолка (легенда о крабах-самураях мутирует в народной молве с XII века). Пляшущий Шелк в английском переводе известна как акробатка Сара, что напрямую отсылает к источнику вдохновения мангаки (иногда дух сокращенно называются Акусара). Есть, правда, гипотеза, что драматизма в ее историю привнесла Плачущая женщина из мексиканского фольклора, которая разыскивает погибших детей.

Наконец, это (небанальная) история любви

Когда Кэн встретил Момо, у него никого не было. Интерес к внеземной жизни лишь отголосок потребности в друзьях. Когда Момо встретила Кэна, она привыкла со всеми держать дистанцию. И эффектный удар с разворота, который ощущает на себе малоприятный бывший парень, и обмен колкостями с подругами, и ссоры с бабушкой-медиумом дают представление о толщине той брони, которой героиня обзавелась к старшим классам. Их с Кэном встреча и последующая эволюция (он стал превращаться в турбодемона, она разблокировала фамильные экстрасенсорные способности) ярко дублируют психологические процессы, захватывающие подростков. Как водится (в ромкомах), Момо подтягивает эмоциональный интеллект Кэна, что позволяет тому лучше понимать и озвучивать чувства. Сама она тоже меняется, больше доверяясь внутренней силе и вспоминая о хрупкой душевной организации — себя и окружающих.

Впрочем, «Дандадан» настолько многофигурное произведение (со временем количество важных персонажей будет расти в геометрической прогрессии), что делать ставку на подростковую влюбленность несколько рискованно. Слишком предсказуемо для истории, где следующая арка может упасть на голову предыдущей, а еще одна просто заявится на порог. Очаровательную вампуку Тацу можно воспринимать и как гимн любви вообще: к малой родине (в данном случае к вымышленному городку Камигоэ), семье в широком понимании (духи в это множество тоже входят), традициям и даже собственному телу. В конце концов, потерять и вернуть — известный способ начать что-то по-настоящему ценить.

Смотрите это аниме в Амедиатеке и в подписке Плюс с Амедиатекой и START на Кинопоиске.

Автор: Алексей Филиппов