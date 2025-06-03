«Сентиментальная ценность», «Новая волна», «Альфа» и еще 12 фильмов Канн, которые покажут в России

78-й Каннский фестиваль завершился, и теперь российские киноманы перешли в режим ожидания громких премьер. Рассказываем, какие фильмы смотра официально покажут в России. Бонус: объясняем, какие ленты приобрели зарубежные прокатчики. На данный момент для российского проката куплено 15 фильмов.

«Двухнедельник режиссеров»

Когда выйдет: 10 июля («Вольга»)

Серферше Зефир (Хэсси Харрисон) палец в рот не клади, впрочем, как и ее будущим мучителям. Героиню похищает серийный убийца, который предпочитает расправляться со своими жертвами с помощью кровожадных акул. Зефир оказывается запертой на лодке и должна перехитрить маньяка, прежде чем ей полакомятся голодные хищники.

Шон Бирн — первый австралиец в параллельной программе «Двухнедельник режиссеров». Он смешал хоррор про серийного убийцу, «Челюсти» и эксплотейшен-триллер и приправил эту гремучую смесь десятком сюжетных твистов, чтобы зрители уж точно не заскучали.

Фильм открытия фестиваля

Когда выйдет: лето (Russian World Vision)

Сесиль готовится открыть собственный ресторан высокой кухни в Париже. Однако отец в провинции страдает от третьего сердечного приступа, поэтому Жюльет вынуждена вернуться домой, на кухню забегаловки для дальнобойщиков, которую папа упорно не хочет закрывать. А тут еще и любовь детства бередит раны, поэтому Жюльет начинает задумываться, правильно ли она поступила, уехав из родного города много лет назад.

Мюзикл француженки Амели Боннен — первый дебютный фильм, которому выпала честь открывать Каннский фестиваль, но риск со стороны смотра минимальный. Эта легкая комедийная драма о тяготах французского среднего класса с прилипчивыми песнями оставляет теплое впечатление. В главной роли — певица Жюльет Армане, исполнившая «Imagine» Джона Леннона на церемонии открытия Олимпийских игр в Париже в 2024 году.

«Полуночные показы»

Когда выйдет: 4 сентября («Про: взгляд»)

Психологический хоррор Гэнки Кавамуры по мотивам одноименной компьютерной игры. Герой оказывается запертым в стерильных коридорах метро. Единственная возможность выбраться — найти выход № 8. Правила квеста просты: не пропускай ничего, что может показаться странным, а если увидел что-то необычное, лучше побыстрее убирайся оттуда. Любая неудача переносит игрока в самое начало, и, быть может, из этого бесконечного коридора больше нет выхода.

Основной конкурс

Когда выйдет: осень (A-One)

Сюжет разворачивается вокруг норвежской семьи Борг: родители развелись, мать умерла, взрослые дочери остаются вдвоем. Старшая Нора (Ренате Реинсве) — актриса, которая борется с паническими атаками перед выходом на сцену, а младшая Агнес (Инга Ибсдоттер Лиллеос) вместе с мужем растит маленького сына. В их жизнь решает вернуться блудный отец Густав (Стеллан Скарсгард) — известный режиссер, который хочет снять последний фильм в своей карьере. Он предлагает дочерям поучаствовать, но те не хотят иметь с отцом ничего общего. Тогда Густав предлагает главную роль известной американской актрисе Рейчел Кэмп (Эль Фаннинг), которая становится невольной участницей семейной драмы.

Норвежский режиссер Йоаким Триер, получивший за свой новый фильм Гран-при фестиваля, исследует вечную тему — отношения отцов и детей — и делает это с присущей ему легкостью, иронией и изяществом. «Сентиментальная ценность» — один из самых зрительских фильмов основного конкурса Канн; несмотря на глубокий поклон наследию Ингмара Бергмана, режиссер выбрал гораздо более гуманистический подход к семейным неурядицам.

Полуночные показы

Когда выйдет: осень (Global Film)

Психологический триллер Яна Гозлана («Черный ящик») про писательницу, которая оказывается в ловушке в арт-резиденции, когда в дело вступает искусственный интеллект. , и оказывается в смертельной ловушке. Главные роли исполнили Сесиль де Франс, Ларс Миккельсен и Милен Фармер.

Основной конкурс

Когда выйдет: осень («Про: взгляд»)

Дженнифер Лоуренс и Роберт Паттинсон сыграли Грэйс и Джексона, молодую семейную пару, которая переезжает в большой дом в американской глубинке. Вдалеке от соблазнов цивилизации Грэйс наконец-то сможет написать Великий американский роман, однако вместо этого она рожает ребенка и погружается в послеродовую депрессию. Пока Джексон якобы работает, а по подозрению Грэйс, каждую секунду ей изменяет, женщина мучается от одиночества и гнева.

Первый фильм шотландки Линн Рэмси за долгие восемь лет (она приезжала в Канны в 2017 году с лентой «Тебя никогда здесь не было») основан на книге аргентинской писательницы Арианы Харвич. Режиссер снова, как и в «Что-то не так с Кевином», исследует тяготы материнства и приходит к неутешительным выводам.

Специальные показы

Когда выйдет: 13 декабря («Русский репортаж»)

Новый фильм французского мультипликатора Сильвена Шомэ («Трио из Бельвилля») — это анимационный байопик Марселя Паньоля, которого считают одним из величайших французских писателей XX века. Также Паньоль стал первым режиссером в истории, которого приняли в знаменитую Французскую академию, отвечающую за сохранность французского языка. В общем, Паньоль — фигура, безусловно, великая для национальной культуры. По сюжету героя посещают видения из детства.

Основной конкурс

Когда выйдет: неизвестно («Экспонента»)

Девушка Альфа (Мелисса Борос) напивается на вечеринке и делает подпольную татуировку в самое неудачное для этого время: по стране разгуливает эпидемия, постепенно превращающая тела инфицированных в мрамор. Ее мать (Голшифте Фарахани), работающая в больнице, сразу же отправляет дочь на сдачу анализов, а к ним домой приходит погостить загадочный дядя (Тахар Рахим), от которого у Альфы остались лишь смутные воспоминания.

Это первый фильм француженки Жюлии Дюкурно после ее триумфальной победы в Каннах в 2021 году с боди-хоррором «Титан». Тогда она стала первой женщиной в истории фестиваля, единолично выигравшей «Золотую пальмовую ветвь». Дюкурно, до этого снимавшая только боди-хорроры, впервые решила выйти за границы жанра. Она сняла свой самый личный фильм, где рассуждает о коллективной травме после эпидемии ВИЧ, о зависимости и переживании потери.

Вне конкурса

Когда выйдет: неизвестно («Русский репортаж»)

Режиссер Седрик Клапиш снял очередную драматическую комедию о буднях французской мелкой буржуазии. В 2024 году семья получает в наследство старый заброшенный дом, что побуждает четырех кузенов — Себа, Абделя, Селин и Ги — отследить историю семейства вплоть до конца XIX века, когда их прапрабабка Адель покинула родную Нормандию, чтобы построить новую жизнь в Париже.

Вне конкурса

Когда выйдет: неизвестно («Про: взгляд»)

Американская актриса Джоди Фостер в третий раз появляется в фильме на французском языке. В черной комедии Ребекки Злотовски она сыграла психоаналитика, чья клиентка покончила жизнь самоубийством, и героиня убеждена, что в смерти виновата дочь погибшей. Вместе с бывшим мужем она начинает собственное расследование. Злотовски умело соблюдает баланс претенциозности детективного триллера с легким юмором, который делает из «Частной жизни» необязательное, но приятное кино. Да и не каждый день можно увидеть Джоди Фостер, говорящую по-французски.

«Каннские премьеры»

Когда выйдет: неизвестно (Arna Media)

Двое лучших друзей испытывают трудности в личной жизни. Милый парень Кэри (Кайл Марвин) слишком бесхребетный для своей красавицы жены Эшли (Адриа Архона), которая жаждет новых ощущений, особенно сексуальных. А настойчивый Пол (Майкл Анджело Ковино), наоборот, желает новых приключений для себя, поэтому предлагает жене Джули (Дакота Джонсон) открытые отношения. Все это, конечно же, ведет к катастрофе.

Американский режиссер Майкл Анджело Ковино в 2019 году снял удачную комедийную драму «Восхождение» и через шесть лет продолжает с юмором препарировать романтические отношения. «Все ее бывшие» не такой удачный, как его режиссерский дебют, но посмотреть на двух оболтусов, которым каким-то образом удалось жениться на Архоне и Джонсон, как минимум любопытно.

Основной конкурс

Когда выйдет: неизвестно (A-One)

Конец 1970-х, последние годы военной диктатуры в Бразилии. Школьный учитель Марсело (звезда «Нарко» Вагнер Моура) явно знает что-то, чего не должен, поэтому скрывается от спецслужб под фальшивым именем в небольшом городе, откуда планирует уехать вместе с сыном за границу. Однако сначала Марсело должен узнать, что случилось с его матерью, чье имя он пытается найти в местных архивах.

Любимчик Канн, бразильский режиссер Клебер Мендонса Фильо («Водолей», «Бакурау») вслед за Уолтером Саллесом и его «Я все еще здесь», взявшим «Оскар» как лучший международный фильм, продолжает исследовать одну из главных коллективных травм Бразилии — период военной диктатуры, когда по всей стране исчезли десятки людей, и свойства исторической памяти. Он деконструирует жанр шпионского триллера и превращает его в разговорную драму с элементами магического реализма.

Основной конкурс

Когда выйдет: неизвестно («Иное кино»)

Гипнотический фильм про марокканскую пустыню. Луис (Серхи Лопес) отправляется на нелегальный рейв, чтобы найти пропавшую дочь, а на фоне разворачивается катастрофа. «Сират» — новый фильм Оливера Лаше, кумира синефилов. В Каннах эта лента получила Приз жюри, разделив его со «Звуком падения».

Основной конкурс

Когда выйдет: неизвестно («Экспонента»)

Черно-белый фильм Ричарда Линклейтера о том, как создавался «На последнем дыхании» Жан-Люка Годара, один из главных шедевров французского кино. Годара сыграл Гийом Марбек, Жан-Поля Бельмондо — Обри Дюллен, а Джин Сиберг — Зои Дойч. Кроме них в ленте появляется множество других знаковых персонажей новой волны. Одним из главных фанатов фильма Линклейтера в Каннах стал Квентин Тарантино.

Основной конкурс

Когда выйдет: неизвестно (A-One)

Фильм о нескольких поколениях девочек-подростков на одной немецкой ферме на протяжении ста лет. Больше о сюжете дебютного фильма немки Маши Шилински рассказать особо нечего, потому что там его, по сути, нет. Режиссер, получившая за свой первый фильм приз жюри, больше интересуется чувствами и мыслями девочек-подростков, нежели течением событий. И взгляд режиссера на девичество вне зависимости от исторического периода довольно мрачный. В кадре — гробы, трупы, пот, кровь, мечты о самоубийстве и смерть, за кадром — война, инцест и семейные травмы. Шилински относится как к себе, так и к непростой женской доле максимально серьезно, предлагая зрителю красиво пострадать вместе с ней. Эстетская и завораживающая лента снята на 16-миллиметровую пленку.

Что купили зарубежные прокатчики

Площадка фестиваля в этом году стала настоящим полем битвы для двух независимых прокатчиков — Neon и Mubi, которые раскупили самые громкие проекты Канн. Mubi купила «Умри, моя любовь» Линн Рэмси за внушительные 24 млн долларов, а еще приобрела «Историю звука» Оливера Хермануса с Полом Мескалом и Джошем О’Коннором, «Вдохновителя» Келли Райхардт с тем же О’Коннором, а также «Звук падения» Маши Шилински и «Сират» испанца Оливера Лаше, которые разделили между собой приз жюри. В то же время Neon шестой год подряд застолбила за собой лауреата «Золотой пальмовой ветви» — «Простую случайность» Джафара Панахи — и приобрела «Секретного агента» Клебера Мендонсы Фильо. При этом еще до фестиваля компания купила права на «Альфу» Жюлии Дюкурно и «Сентиментальную ценность» Йоакима Триера. «Новая волна» Ричарда Линклейтера выйдет на Netflix, о чем стало известно уже после окончания фестиваля.

Этот текст был опубликован 27 мая и обновлен 2 июня.

Автор: Тамара Ходова