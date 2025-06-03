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Канны-2025

«Сентиментальная ценность», «Новая волна», «Альфа» и еще 12 фильмов Канн, которые покажут в России

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78-й Каннский фестиваль завершился, и теперь российские киноманы перешли в режим ожидания громких премьер. Рассказываем, какие фильмы смотра официально покажут в России. Бонус: объясняем, какие ленты приобрели зарубежные прокатчики. На данный момент для российского проката куплено 15 фильмов.

«Хищные твари»

«Двухнедельник режиссеров»

Когда выйдет: 10 июля («Вольга»)

Серферше Зефир (Хэсси Харрисон) палец в рот не клади, впрочем, как и ее будущим мучителям. Героиню похищает серийный убийца, который предпочитает расправляться со своими жертвами с помощью кровожадных акул. Зефир оказывается запертой на лодке и должна перехитрить маньяка, прежде чем ей полакомятся голодные хищники.

Шон Бирн — первый австралиец в параллельной программе «Двухнедельник режиссеров». Он смешал хоррор про серийного убийцу, «Челюсти» и эксплотейшен-триллер и приправил эту гремучую смесь десятком сюжетных твистов, чтобы зрители уж точно не заскучали.

«Уехать однажды»

Фильм открытия фестиваля

Когда выйдет: лето (Russian World Vision)

Сесиль готовится открыть собственный ресторан высокой кухни в Париже. Однако отец в провинции страдает от третьего сердечного приступа, поэтому Жюльет вынуждена вернуться домой, на кухню забегаловки для дальнобойщиков, которую папа упорно не хочет закрывать. А тут еще и любовь детства бередит раны, поэтому Жюльет начинает задумываться, правильно ли она поступила, уехав из родного города много лет назад.

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Мюзикл француженки Амели Боннен — первый дебютный фильм, которому выпала честь открывать Каннский фестиваль, но риск со стороны смотра минимальный. Эта легкая комедийная драма о тяготах французского среднего класса с прилипчивыми песнями оставляет теплое впечатление. В главной роли — певица Жюльет Армане, исполнившая «Imagine» Джона Леннона на церемонии открытия Олимпийских игр в Париже в 2024 году.

«Выход 8»

«Полуночные показы»

Когда выйдет: 4 сентября («Про: взгляд»)

Психологический хоррор Гэнки Кавамуры по мотивам одноименной компьютерной игры. Герой оказывается запертым в стерильных коридорах метро. Единственная возможность выбраться — найти выход № 8. Правила квеста просты: не пропускай ничего, что может показаться странным, а если увидел что-то необычное, лучше побыстрее убирайся оттуда. Любая неудача переносит игрока в самое начало, и, быть может, из этого бесконечного коридора больше нет выхода.

«Сентиментальная ценность»

Основной конкурс

Когда выйдет: осень (A-One)

Сюжет разворачивается вокруг норвежской семьи Борг: родители развелись, мать умерла, взрослые дочери остаются вдвоем. Старшая Нора (Ренате Реинсве) — актриса, которая борется с паническими атаками перед выходом на сцену, а младшая Агнес (Инга Ибсдоттер Лиллеос) вместе с мужем растит маленького сына. В их жизнь решает вернуться блудный отец Густав (Стеллан Скарсгард) — известный режиссер, который хочет снять последний фильм в своей карьере. Он предлагает дочерям поучаствовать, но те не хотят иметь с отцом ничего общего. Тогда Густав предлагает главную роль известной американской актрисе Рейчел Кэмп (Эль Фаннинг), которая становится невольной участницей семейной драмы.

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«Сентиментальная ценность» Йоакима Триера: нежная скандинавская семейная драма про блудного отца

Норвежский режиссер Йоаким Триер, получивший за свой новый фильм Гран-при фестиваля, исследует вечную тему — отношения отцов и детей — и делает это с присущей ему легкостью, иронией и изяществом. «Сентиментальная ценность» — один из самых зрительских фильмов основного конкурса Канн; несмотря на глубокий поклон наследию Ингмара Бергмана, режиссер выбрал гораздо более гуманистический подход к семейным неурядицам.

«Дэллоуэй»

Полуночные показы

Когда выйдет: осень (Global Film)

Психологический триллер Яна Гозлана («Черный ящик») про писательницу, которая оказывается в ловушке в арт-резиденции, когда в дело вступает искусственный интеллект. , и оказывается в смертельной ловушке. Главные роли исполнили Сесиль де Франс, Ларс Миккельсен и Милен Фармер.

«Умри, моя любовь»

Основной конкурс

Когда выйдет: осень («Про: взгляд»)

Дженнифер Лоуренс и Роберт Паттинсон сыграли Грэйс и Джексона, молодую семейную пару, которая переезжает в большой дом в американской глубинке. Вдалеке от соблазнов цивилизации Грэйс наконец-то сможет написать Великий американский роман, однако вместо этого она рожает ребенка и погружается в послеродовую депрессию. Пока Джексон якобы работает, а по подозрению Грэйс, каждую секунду ей изменяет, женщина мучается от одиночества и гнева.

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Первый фильм шотландки Линн Рэмси за долгие восемь лет (она приезжала в Канны в 2017 году с лентой «Тебя никогда здесь не было») основан на книге аргентинской писательницы Арианы Харвич. Режиссер снова, как и в «Что-то не так с Кевином», исследует тяготы материнства и приходит к неутешительным выводам.

«Великолепная жизнь Марселя Паньоля»

Специальные показы

Когда выйдет: 13 декабря («Русский репортаж»)

Новый фильм французского мультипликатора Сильвена Шомэ («Трио из Бельвилля») — это анимационный байопик Марселя Паньоля, которого считают одним из величайших французских писателей XX века. Также Паньоль стал первым режиссером в истории, которого приняли в знаменитую Французскую академию, отвечающую за сохранность французского языка. В общем, Паньоль — фигура, безусловно, великая для национальной культуры. По сюжету героя посещают видения из детства.

«Альфа»

Основной конкурс

Когда выйдет: неизвестно («Экспонента»)

Девушка Альфа (Мелисса Борос) напивается на вечеринке и делает подпольную татуировку в самое неудачное для этого время: по стране разгуливает эпидемия, постепенно превращающая тела инфицированных в мрамор. Ее мать (Голшифте Фарахани), работающая в больнице, сразу же отправляет дочь на сдачу анализов, а к ним домой приходит погостить загадочный дядя (Тахар Рахим), от которого у Альфы остались лишь смутные воспоминания.

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Это первый фильм француженки Жюлии Дюкурно после ее триумфальной победы в Каннах в 2021 году с боди-хоррором «Титан». Тогда она стала первой женщиной в истории фестиваля, единолично выигравшей «Золотую пальмовую ветвь». Дюкурно, до этого снимавшая только боди-хорроры, впервые решила выйти за границы жанра. Она сняла свой самый личный фильм, где рассуждает о коллективной травме после эпидемии ВИЧ, о зависимости и переживании потери.

«Пришествие будущего»

Вне конкурса

Когда выйдет: неизвестно («Русский репортаж»)

Режиссер Седрик Клапиш снял очередную драматическую комедию о буднях французской мелкой буржуазии. В 2024 году семья получает в наследство старый заброшенный дом, что побуждает четырех кузенов — Себа, Абделя, Селин и Ги — отследить историю семейства вплоть до конца XIX века, когда их прапрабабка Адель покинула родную Нормандию, чтобы построить новую жизнь в Париже.

«Частная жизнь»

Вне конкурса

Когда выйдет: неизвестно («Про: взгляд»)

Американская актриса Джоди Фостер в третий раз появляется в фильме на французском языке. В черной комедии Ребекки Злотовски она сыграла психоаналитика, чья клиентка покончила жизнь самоубийством, и героиня убеждена, что в смерти виновата дочь погибшей. Вместе с бывшим мужем она начинает собственное расследование. Злотовски умело соблюдает баланс претенциозности детективного триллера с легким юмором, который делает из «Частной жизни» необязательное, но приятное кино. Да и не каждый день можно увидеть Джоди Фостер, говорящую по-французски.

«Все ее бывшие»

«Каннские премьеры»

Когда выйдет: неизвестно (Arna Media)

Двое лучших друзей испытывают трудности в личной жизни. Милый парень Кэри (Кайл Марвин) слишком бесхребетный для своей красавицы жены Эшли (Адриа Архона), которая жаждет новых ощущений, особенно сексуальных. А настойчивый Пол (Майкл Анджело Ковино), наоборот, желает новых приключений для себя, поэтому предлагает жене Джули (Дакота Джонсон) открытые отношения. Все это, конечно же, ведет к катастрофе.

Американский режиссер Майкл Анджело Ковино в 2019 году снял удачную комедийную драму «Восхождение» и через шесть лет продолжает с юмором препарировать романтические отношения. «Все ее бывшие» не такой удачный, как его режиссерский дебют, но посмотреть на двух оболтусов, которым каким-то образом удалось жениться на Архоне и Джонсон, как минимум любопытно.

«Тайный агент»

Основной конкурс

Когда выйдет: неизвестно (A-One)

Конец 1970-х, последние годы военной диктатуры в Бразилии. Школьный учитель Марсело (звезда «Нарко» Вагнер Моура) явно знает что-то, чего не должен, поэтому скрывается от спецслужб под фальшивым именем в небольшом городе, откуда планирует уехать вместе с сыном за границу. Однако сначала Марсело должен узнать, что случилось с его матерью, чье имя он пытается найти в местных архивах.

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Любимчик Канн, бразильский режиссер Клебер Мендонса Фильо («Водолей», «Бакурау») вслед за Уолтером Саллесом и его «Я все еще здесь», взявшим «Оскар» как лучший международный фильм, продолжает исследовать одну из главных коллективных травм Бразилии — период военной диктатуры, когда по всей стране исчезли десятки людей, и свойства исторической памяти. Он деконструирует жанр шпионского триллера и превращает его в разговорную драму с элементами магического реализма.

«Сират»

Основной конкурс

Когда выйдет: неизвестно («Иное кино»)

Гипнотический фильм про марокканскую пустыню. Луис (Серхи Лопес) отправляется на нелегальный рейв, чтобы найти пропавшую дочь, а на фоне разворачивается катастрофа. «Сират» — новый фильм Оливера Лаше, кумира синефилов. В Каннах эта лента получила Приз жюри, разделив его со «Звуком падения».

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«Новая волна»

Основной конкурс

Когда выйдет: неизвестно («Экспонента»)

Черно-белый фильм Ричарда Линклейтера о том, как создавался «На последнем дыхании» Жан-Люка Годара, один из главных шедевров французского кино. Годара сыграл Гийом Марбек, Жан-Поля БельмондоОбри Дюллен, а Джин СибергЗои Дойч. Кроме них в ленте появляется множество других знаковых персонажей новой волны. Одним из главных фанатов фильма Линклейтера в Каннах стал Квентин Тарантино. 

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«Звук падения»

Основной конкурс

Когда выйдет: неизвестно (A-One)

Фильм о нескольких поколениях девочек-подростков на одной немецкой ферме на протяжении ста лет. Больше о сюжете дебютного фильма немки Маши Шилински рассказать особо нечего, потому что там его, по сути, нет. Режиссер, получившая за свой первый фильм приз жюри, больше интересуется чувствами и мыслями девочек-подростков, нежели течением событий. И взгляд режиссера на девичество вне зависимости от исторического периода довольно мрачный. В кадре — гробы, трупы, пот, кровь, мечты о самоубийстве и смерть, за кадром — война, инцест и семейные травмы. Шилински относится как к себе, так и к непростой женской доле максимально серьезно, предлагая зрителю красиво пострадать вместе с ней. Эстетская и завораживающая лента снята на 16-миллиметровую пленку.

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Что купили зарубежные прокатчики

Площадка фестиваля в этом году стала настоящим полем битвы для двух независимых прокатчиков — Neon и Mubi, которые раскупили самые громкие проекты Канн. Mubi купила «Умри, моя любовь» Линн Рэмси за внушительные 24 млн долларов, а еще приобрела «Историю звука» Оливера Хермануса с Полом Мескалом и Джошем О’Коннором, «Вдохновителя» Келли Райхардт с тем же О’Коннором, а также «Звук падения» Маши Шилински и «Сират» испанца Оливера Лаше, которые разделили между собой приз жюри. В то же время Neon шестой год подряд застолбила за собой лауреата «Золотой пальмовой ветви» — «Простую случайность» Джафара Панахи — и приобрела «Секретного агента» Клебера Мендонсы Фильо. При этом еще до фестиваля компания купила права на «Альфу» Жюлии Дюкурно и «Сентиментальную ценность» Йоакима Триера. «Новая волна» Ричарда Линклейтера выйдет на Netflix, о чем стало известно уже после окончания фестиваля.

Этот текст был опубликован 27 мая и обновлен 2 июня.

Автор: Тамара Ходова

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