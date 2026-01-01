«Подростковый секс и смерть в лагере „Миазма“»: кровь, гендер и видео

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Каннскую программу «Особый взгляд» открыл новый хоррор Джейн Шёнбрун «Подростковый секс и смерть в лагере „Миазма“». Это причудливая, странная и местами очень смешная лента о связи сексуальности и фильмов ужасов. В главных ролях — Джиллиан Андерсон и звезда «Хитростей» Ханна Айнбиндер.

Марат Шабаев @thefirstpictureshow Руководитель зарубежного направления медиа Кинопоиска

Молодая режиссерка Крис (Ханна Айнбиндер), которую продюсеры приметили после локального успеха на «Сандэнсе», собирается взяться за перезапуск некогда успешной слэшер-франшизы про подростков, которые пачками гибнут в лагере «Миазма». Для этого она отправляется на встречу с затворницей Билли (Джиллиан Андерсон), звездой первой и лучшей части серии. Эксцентричная женщина — вот совпадение! — поселилась в локации, где снимали оригинальный фильм ужасов. Ближайшие дни Крис проведет в этом музеефицированном пространстве посреди заснеженного леса. В программе — пересмотр пыльных бобин, поедание тонны джанк-фуда и сближение с кумиром своего сложного пубертата.

Третий игровой фильм Джейн Шёнбрун продолжает уже фирменные темы автора: неуверенность внутри собственного тела, проблемы самоидентификации («Мы все идем на всемирную выставку»), плюс тесная связь хоррор-культуры, тревоги и сексуальности («Я видел свечение телевизора»). «Подростковый секс и смерть в лагере „Миазма“» состоят из примерно того же набора, но там, где первые фильмы изъяснялись метафорами и намеками, в этот раз в ход идут диалоги героинь Андерсон и Айнбиндер. Это, наверное, было неизбежно: «Миазма» уже не самопальный проект с ноунеймами, а выход на более широкую аудиторию. Фильм прокатывает модный синефильский стриминг Mubi, за продакшен отвечала основанная Брэдом Питтом Plan B Entertainment, а на одну из двух главных ролей удалось позвать звезду «Секретных материалов».

Несмотря на большую прямолинейность фильма по сравнению с предыдущими, его едва ли можно назвать неудачным. В руках любого другого хоррор-фаната «Миазма» превратилась бы в очередной метаслэшер с ударением на первом слове (см. «Последние девушки» и еще десяток стриминговых поделок 2010-х), но Шёнбрун в каждую свою работу вкладывает частичку души, превращает ленту в публичный сеанс самоанализа. Там, где другие авторы спрятались бы за потоком легких колкостей в адрес жанра, Джейн пытается рассказать о собственной идентичности и сексуальности — иногда убедительно, порой чрезмерно и даже вульгарно. Скажем так, сравнение убийства в слэшерах и акта пенетрации или критика мужского вуайеристского взгляда — расхожее место со времен киноведческих работ Кэрол Кловер, Линды Уильямс и Лоры Малви. А аллегорический образ разреза (думайте, что хотите) и проникающей туда видеокассеты так бесстыдно списан у Кроненберга, что становится даже неловко.

Как недвусмысленно намекают нам героини, иногда лучше не думать, а чувствовать. За рацио в этом фильме отвечает заучка-зумерка Крис, в то время как эмоциональную сторону сюжета олицетворяет олдскульная Билли. Их конфликт — отражение противоречий внутреннего мира Шёнбрун. В лучшие моменты Джейн удается стать Билли; вторая, более эфемерная и зыбкая часть картины аккуратно проезжает по шоссе на линчевскую территорию. Мягко намекнем, что отношения двух героинь точно вдохновлены «Малхолланд Драйв» (оттуда же на огонек забежал Патрик Фишлер), а некоторые эпизоды явно позаимствованы из третьего сезона «Твин Пикс» (см. незабываемое проникновение Дейла Купера в реальный мир через розетку).

Останутся довольны этим пастишем не только любители странненького, но и хоррор-гики. Все-таки стартовая точка «Миазмы» — это признание в любви к дешевым слэшерам, поэтому отсылок и подмигиваний тут предостаточно. Открывающие титры через газетные вырезки пересказывают историю вымышленной франшизы, которая в свои причудливые моменты даже отправляет маньяка в космос (см. «Джейсон Х») и на Манхэттен (см. восьмую часть «Пятницы, 13-го»). Герои первой «Миазмы» ездят в фургоне, как в оригинальной «Техасской резне бензопилой»; маньяк был в детстве утоплен в озере (все тот же Джейсон) и страдал из-за проблем с гендерной самоидентификацией. Последнее отсылает к культовому слэшеру «Спящий лагерь» — очевидно, главному прототипу вымышленного фильма, который собирается перезапускать героиня Айнбиндер. Его тоже ругали за финал, не соответствующий этическим нормам современной Америки. Есть даже малозаметная шутка для своих: в одном эпизоде Андерсон уверяет, что ее не запугать, потому что она проходила пробы в хоррор «Сожжение» (элегантный способ напомнить, что карьера Харви Вайнштейна начиналась с безыскусной копии «Пятницы, 13-го»).

Джиллиан Андерсон

Вообще, весь этот бесконечный парад отсылок в первую очередь вызывает смех. Если в «Миазме» Шёнбрун и делает что-то новое, так это открывает в себе талант комедиографа, в чем раньше не была замечена. Главный объект пародии — современный Голливуд. Героини путаются в определениях zombie IP и zombie movie (условно «мертвая франшиза» и «фильм про зомби»), юная режиссерка занимается раздражающим неймдроппингом (от Нив Кэмпбелл до Хэзер Лэнгенкэмп), а самый ударный момент фильма — зум-кол с придурком-продюсером (Дилан Бейкер) и его ассистентами; голливудский кинодел только что пришел с созвона с Джейсоном Блумом по поводу перезапуска «Хеллоуина» и развлекает собеседников батиной шуткой про Майкла Майерса и Майка Майерса. Комичен и сам маньяк: вместо маски он носит вентиляционную решетку, а зовут его Маленькая Смерть (то есть буквально метафора оргазма из французского языка).

Проблема «Подросткового секса и смерти в лагере „Миазма“» в том, что обе половинки — комедийная и гиковская, чувственная и сюрреалистическая — остаются в конфликте, не находят общего знаменателя. Очевидно, что Шёнбрун уже сказала по волнующим ее темам все, что могла, а «Миазма» — пограничная, в каком-то смысле кризисная работа. Впрочем, другие хоррор-режиссеры такому яркому кризису могут только позавидовать. Самой Шёнбрун хочется пожелать новых творческих горизонтов. Осенью у нее выходит дебютный роман «Public Access Afterworld», а совсем скоро она приступит к экранизации культового комикса «Черная дыра» про пубертатных подростков и трансформирующий их вирус.