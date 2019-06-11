«Паук-Нуар» и «Холоп 3», 007 First Light и новый роман Водолазкина. Все главные события 2026 года в одном месте

Наш большой календарь-гид по самым важным событиям 2026 года — от «Мандалорца и Грогу» до нового LEGO Batman, от Каннского кинофестиваля до возвращения «Дома Дракона». Новинки стримингов и проката (зарубежного и российского), кинофестивали, спортивные события, книги и видеоигры — собрали всё, что мы знаем о культурном досуге грядущих месяцев.

Произведения, точные даты выхода которых пока неизвестны, идут в начале месяца и сезона или же в финале текста. Мы обновляем этот календарь ежемесячно. Названия фильмов и сериалов ведут на их страницы в базе Кинопоиска. Переходите по ссылкам и жмите «Буду смотреть». Ссылки на именах авторов книг ведут на их страницы в Яндекс Книгах.

Май

Евгений Водолазкин, «Последнее дело майора Чистова»

Книга, «Редакция Елены Шубиной» (АСТ)

Новый роман автора знаменитых «Лавра» и «Авиатора» можно определить как «недетектив». Формально в центре сюжета — расследование убийства одного из братьев-близнецов Литвиных, которое ведут петербургский полицейский Каспар Чистов, известный своим витиеватым стилем составления отчетов, и его напарник-литератор. Однако после трагической аварии все участники дела оказываются в пространстве между жизнью и смертью. Их души начинают разговор о случившемся, и детективное расследование превращается в философскую притчу о памяти, вине и самой природе человеческой души.

1 мая

Фильм, зарубежный прокат

Сиквел «Дьявол носит Prada» Дэвида Фрэнкела основан на романе Лорен Вайсбергер «Месть носит Prada» 2013 года, однако события фильма развернутся в наши дни. Грозную Миранду Пристли (Мэрил Стрип) вытесняет молодая кровь, а ее глянцевый журнал «Подиум» — новые медиа. Чтобы выстоять в эпоху цифровизации, она обращается за помощью к бывшим подчиненным. Эмили (Эмили Блант) теперь руководит люксовым брендом, а Энди (Энн Хэтэуэй) возглавляет свадебный журнал.

11 мая

Финальная серия Кубка Гагарина

Спорт

Кубок Гагарина — один из самых напряженных спортивных турниров в мире. Чтобы поднять трофей над головой, нужно пройти четыре тяжелые серии против мотивированных соперников. Каждая серия длится до четырех побед, решающая начнется 11 мая. Все матчи розыгрыша можно смотреть на Кинопоиске в прямом эфире и в записи.

12 мая

The Dark Pictures Anthology: Directive 8020

Игра, ПК, PlayStation 5, Xbox Series X|S

Первая игра во втором сезоне антологии хорроров The Dark Pictures от студии Supermassive Games резко меняет привычный антураж: действие переносится в глубокий космос. История разворачивается на борту звездолета «Кассиопея», потерпевшего крушение возле двойной звездной системы. Экипажу предстоит не только бороться за выживание, но и противостоять инопланетному патогену, способному менять форму. Традиционная для серии механика «Эффекта бабочки» будет влиять на судьбу каждого члена команды.

12–23 мая

Каннский кинофестиваль

Фестивали и премии

В прошлом году в конкурсе самого престижного кинофестиваля победила «Простая случайность» иранского режиссера Джафара Панахи. На 79-м смотре за главный приз поборются фильмы Мари Кройцер, На Хон-джина, Асгара Фархади, Андрея Звягинцева, Педро Альмодовара и других. Возглавит жюри конкурса Пак Чхан-ук. В остальных секциях и программах покажут ленты Николаса Виндинга Рефна, Джона Траволты и Стивена Содерберга. А Питеру Джексону вручат «Золотую пальмовую ветвь» за вклад в развитие кино.

15–31 мая

Чемпионат мира по хоккею

Спорт

Сборная США приедет в Цюрих за золотым дублем: в феврале американцы впервые с 1980-го выиграли Олимпийские игры. Сделать это будет непросто: в параллельной группе во Фрибуре сыграет мотивированная сборная Канады, которая уступила Штатам в финале Игр, а на прошлом ЧМ сенсационно вылетела в четвертьфинале.

19 мая

Forza Horizon 6

Игра, ПК, Xbox Series X|S, PlayStation 5

Долгожданное продолжение аркадной гоночной серии Playground Games, действие которой переносится в Японию. Обещают самую большую карту в истории франшизы — от неонового Токио до горных серпантинов Фудзи. Стартовый автопарк насчитывает более 550 автомобилей.

21 мая

Фильм, российский прокат

По сюжету нового пижонского боевика Гая Ричи двое элитных спецагентов, вооружившись взрывчаткой, прибывают на уединенный остров, чтобы вызволить переговорщицу с виллы жестокого миллиардера и изъять украденное им состояние. В главных ролях — Джейк Джилленхол, Генри Кавилл и Розамунд Пайк. Оператором выступает Эд Уайлд («Переводчик», «Министерство неджентльменских дел», «Джентльмены»).

Фильм, российский прокат

Погружение в танцевальный андеграунд от Романа Михайлова. Сюжет строится вокруг группы молодых танцоров, мечтающих о признании. Однажды им выпадает шанс принять участие в большом документальном проекте и телевизионном шоу. Каждому придется ответить на вопрос о том, зачем он танцует — ради популярности или по зову сердца.

Zero Parades: For Dead Spies

Игра, ПК, PlayStation 5

Психоделический шпионский детектив в жанре изометрической RPG от студии ZA/UM — создателей Disco Elysium. События разворачиваются в мегаполисе, где идет борьба за власть между тремя влиятельными фракциями. Главная героиня получает новое задание после провала, стоившего жизни ее коллегам. Обещают глубокую систему диалогов с «говорящими» навыками и проверками удачи, а также необходимость следить за уровнем стресса, рассудка и усталости персонажа.

22 мая

Фильм, зарубежный прокат

Джон Фавро и Дэйв Филони переработали сценарий несостоявшегося четвертого сезона «Мандалорца» в полнометражный боевик о противостоянии Новой Республики и остатков поверженной Империи. По сюжету наемник Дин Джарин (Педро Паскаль) и Грогу отправляются на ответственное задание, чтобы побороть расползание зла по Галактике. Помимо Джереми Аллена Уайта, который озвучит Ротту Хатта, сына Джаббы, к касту присоединились Сигурни Уивер и Мартин Скорсезе.

LEGO Batman: Legacy of The Dark Knight

Игра, ПК, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2

Новое LEGO-приключение, посвященное культовому супергерою, которое объединяет элементы классических игр о Бэтмене и сюжетные линии из современных комиксов. Акцент смещен на расследования: Готэм погружается во тьму, а Брюсу Уэйну предстоит распутать сложное дело, объединившее самых опасных преступников. Обещают обширный открытый мир, мрачный нуарный стиль и возможность не только управлять Темным рыцарем и его семьей, но также взгляд на события с перспективы злодеев.

27 мая

Сериал, MGM+ и Prime Video

Первый сериал по комиксам Marvel «Человек-паук Нуар» 2009 года. Сюжет разворачивается в альтернативном Нью-Йорке 1930-х вокруг отставного супергероя (Николас Кейдж), который разочаровался в борьбе со злом и сменил паучий костюм на плащ частного детектива. Сериал интригует нуарной эстетикой и неожиданным взглядом на знакомого персонажа. Над сценарием работали Орен Узил («Мачо и ботан», «Мортал Комбат») и Стив Лайтфут, шоураннер «Карателя». Режиссером выступил Гарри Брэдбир («Дрянь»).

007 First Light

Игра, ПК, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2

События экшена от IO Interactive разворачиваются в начале карьеры Джеймса Бонда. Игрокам предстоит своими глазами увидеть становление легендарного спецагента. В игре акцент на тактическом стелс-экшене (как в Hitman от IOI), хитрости и шпионских интригах. Внешность актерам подарили Патрик Гибсон, Ленни Джеймс, Джемма Чан, Ленни Кравиц и другие.

28 мая

Фильм, российский прокат

Триллер о выживании в духе «Вышки» с Марком Эйдельштейном, Тиной Стойилкович и Степаном Белозёровым. Трое молодых людей оказываются подвешенными над горной пропастью и пытаются спастись. В числе продюсеров — Фёдор Бондарчук, Михаил Врубель и Александр Андрющенко.

30 мая

Финал Лиги чемпионов

Спорт

Главный матч европейского клубного футбола в этом сезоне примет «Пушкаш Арена». В середине весны 2026-го на него традиционно претендуют большие клубы, главная интрига — сумеет ли действующий чемпион защитить титул. Сделать это не удается никому уже семь лет, прямо сейчас пытается ПСЖ. Увидеть своими глазами коронацию победителя сезона 2025/26 смогут 67 215 зрителей — столько вмещает стадион в Будапеште.

Июнь

4–14 июня

Beat Film Festival

Фестивали и премии

Один из главных независимых кинофестивалей в России, продвигающий документальное кино. В этом году на Beat Film Festival покажут новые фильмы Вернера Херцога и Жюльет Бинош, а также ленты о Дэвиде Боуи и авангардном джазмене Сан Ра.

5 июня

Сериал, Apple TV

Неугасающий тренд на перенос сюжетов известных фильмов в телесериальный формат продолжает шоураннер Ник Антоска («Ганнибал», «Новый вишневый вкус»). В основе его очередного проекта — роман Джона Д. МакДональда «Палачи» и две его экранизации: «Мыс страха» с Робертом Митчемом 1962 года и одноименный триллер с Робертом Де Ниро 1991-го. Сериал обещает раскрыть больше граней и тонкостей истории о маниакальной мести преступника адвокату. В жестокие догонялки сыграют Патрик Уилсон, Хавьер Бардем и Эми Адамс.

Gothic 1 Remake

Игра, ПК, PlayStation 5, Xbox Series X|S

Полноценный ремейк культовой ролевой игры 2001 года от студии Alkimia Interactive, возвращающий игроков в суровый мир колонии на острове Хоринис. Действие разворачивается под магическим куполом, где заключенные подняли бунт и разделились на враждующие фракции, а безымянному герою предстоит выжить в этой жестокой среде и найти способ выбраться на свободу. Ремейк на Unreal Engine 5 предложит полностью переработанную графику, модернизированную боевую систему, расширенные квесты и живой мир.

Summer Game Fest

Фестиваль

Летний фестиваль видеоигр, основанный Джеффом Кили в 2020 году как ответ на отмену выставки E3. Вместо единого мероприятия он представляет собой серию стримов и презентаций, растянутых на несколько недель. Ключевым элементом считается презентация Summer Game Fest Showcase, где мировые студии и издатели показывают громкие анонсы, трейлеры и геймплейные ролики будущих релизов.

11 июня

Фильм, российский прокат

Продолжение народной комедии о перевоспитании мажоров. По сюжету триквела супруги, находящиеся на грани развода, попадают в эпоху Петра I и его судоплаваний, где их на путь истинный направит знакомая по предыдущим фильмам франшизы команда шоуменов. У штурвала вновь Клим Шипенко, а к актерскому составу присоединились Павел Прилучный, Кристина Асмус и Анна Чиповская.

11 июня — 19 июля

Чемпионат мира по футболу

Спорт

В главном спортивном турнире года сыграют сборные 48 стран. Столько участников на ЧМ впервые; чтобы всем хватило места, матчи пройдут на стадионах 16 городов в США, Мексике и Канаде. Турнир традиционно создает сенсации еще до старта: впервые в истории на чемпионате мира выступит сборная Узбекистана, а сборная Италии не сумела пройти квалификацию третий раз подряд. Действующий чемпион — Аргентина. Если Месси и Роналду приедут, то на ЧМ-2026 возможно последнее противостояние великих.

12 июня

Фильм, зарубежный прокат

Стивен Спилберг возвращается к сай-фай-сюжетам о пришельцах, но с нового ракурса. На этот раз режиссер представит не детскую фантастику, а злободневный конспирологический триллер в духе «Секретных материалов». Проект вдохновлен репортажами, свидетельствами и обнародованными данными спецслужб о контактах людей с НЛО, а также параноидальными триллерами 1970-х — в особенности фильмами Алана Пакулы. Сюжет пока держат в секрете, но кажется, что лента о специалисте по кибербезопасности (Джош О’Коннор) и ведущей прогноза погоды (Эмили Блант) сфокусируется на том, как коварные спецслужбы и СМИ распоряжаются информацией о внеземном разуме.

Фильм, зарубежный прокат

Новая часть пародийной франшизы братьев Уайанс пройдется катком по новым хитовым хоррорам — «Субстанции», «Грешникам», «Ужасающему», «Уэнздей» и «Орудиям». К ролям Синди и Бренды вернутся Анна Фэрис и Реджина Холл.

14 июня

UFC Freedom 250

Спорт

В начале лета на Южной лужайке Белого дома состоится турнир UFC с неожиданным для номерного ивента индексом. Турнир посвящен 250-летию Декларации независимости США и по воле случая пройдет в день рождения президента страны Дональда Трампа. Главный бой вечера — объединительный, между действующим чемпионом легкого веса Илией Топурия и временным чемпионом Джастином Гейджи. На титул временного чемпиона в тяжелом весе претендуют Алекс Перейра и Сирил Ган.

17–21 июня

«Пилот»

Фестиваль

Восьмой по счету смотр сериалов, традиционно проходящий в Иванове. В числе нововведений — программа под названием «Вторые сезоны». Впервые в истории фестиваля в нем будут участвовать не только пилотные серии новых проектов, но и продолжения популярных тайтлов.

19 июня

Фильм, зарубежный прокат

В финале прошлой части ковбой Вуди выбрал путь потерянной игрушки и ушел из дома. Увы, в продолжении истории он вновь окажется в опостылевшей детской, где и развернется схватка аналоговых игрушек с планшетом Лилипадом. Мультфильм о проблеме влияния технологий на детей станет первым проектом 30-летней франшизы, выпущенным без участия ее создателя Джона Лассетера (он покинул Pixar в 2018 году). Режиссерами выступают Эндрю Стэнтон («В поисках Немо») и Маккенна Харрис (продюсер «Элементарно»). Базз Лайтер тоже в деле.

21 июня

Сериал, HBO

В третьем сезоне приквела «Игры престолов» шоураннер Райан Кондал намерен охватить самые кровавые события книги Джорджа Мартина «Пламя и кровь», включая эпичное морское сражение при Глотке. Однако завершения войны «зеленых» и «черных» ждать не стоит: сериал продлен на четвертый сезон, который выйдет в 2028 году. К главным ролям вернутся Оливия Кук, Эмма Д’Арси, Мэтт Смит и Рис Иванс.

Фильм, зарубежный прокат

Современное переосмысление легенды о Робин Гуде от A24 и Майкла Сарноски («Тихое место: День первый»). Стареющий поборник справедливости (Хью Джекман) получает тяжелое ранение и переосмысляет свой жизненный путь, полный разбоя, убийств и утрат. Его соратника Маленького Джона сыграет Билл Скарсгард, в касте также значатся Ноа Джуп и Джоди Комер, которая перевоплотится в загадочную целительницу, дарующую герою шанс на спасение.

26 июня

Фильм, зарубежный прокат

Производство второго фильма, выходящего в рамках обновленной киновселенной DC, Джеймс Ганн доверил Крэйгу Гиллеспи. Сюжет вдохновлен мини-серией комиксов «Супергёрл: Женщина будущего» и напоминает эксцентричный микс вестерна, фантастики и романа воспитания. Кара Зор-Эл (Милли Олкок из «Дома Дракона») с грустью празднует 21-й день рождения в компании любимого суперпса Крипто и бескрайнего космоса. Зайдя в бар на планете с красным солнцем, она встречает инопланетянку Рути (Ив Ридли) и обещает помочь той в поисках убийцы ее отца. Вместе героини бороздят межгалактическое пространство, ввязываются в неприятности и попутно взрослеют. В ленте также появится Джейсон Момоа в образе головореза Лобо.

Июль

Ласло Краснахоркаи, «Возвращение барона Венкхейма»

Книга, Corpus

Книга нобелевского лауреата прошлого года, написанная в 2016-м. Зарубежные критики называют этот гротескный философский роман перекличкой с «Идиотом» Достоевского, но действие разворачивается в современности. Пожилой барон, задолжавший крупные суммы казино в Буэнос-Айресе, возвращается в венгерскую глубинку, надеясь воссоединиться с Марикой — своей первой школьной любовью. Но планам не суждено сбыться: герой (а вместе с ним и читатель) оказывается в эпицентре сплетен и интриг местных политиков.

Саяка Мурата, «Исчезающий мир»

Книга, Soda Press

Новый роман звезды японской литературы, автора бестселлеров «Человек-комбини» и «Церемония жизни». Саяка Мурата снова исследует границы нормы, на этот раз в жанре социальной антиутопии. Действие происходит в будущем, где секс стал считаться антисанитарным пережитком прошлого, а дети рождаются исключительно путем искусственного оплодотворения. Главная героиня, Аманэ, шокирована тем, что была зачата «старомодным» способом, и пытается жить по новым правилам, вступая в платонический брак. Однако ее притягивает таинственный проект «Рай-Эдем» — город, где дети растут без родителей, а мужчины носят искусственные матки, как воздушные шарики. Мурата виртуозно показывает, как любая, даже самая странная, идея может стать новой нормой, и заставляет задуматься о том, что же в действительности делает нас людьми.

Сериал, HBO

Спин-офф «Теории большого взрыва» о неудачливом владельце магазинчика комиксов Стюарте Блуме (Кевин Сассмэн) разрабатывает та же команда сценаристов — Чак Лорри и Билл Прэди. За свежий взгляд ответственен Зак Пенн («Мстители»). Авторы обещают не просто миллениальский ситком, а приключенческую комедию с элементами фантастики. По сюжету Блум случайно ломает устройство Шелдона и Леонарда, чем вызывает мультивселенский армагеддон. В сериале появятся альтернативные версии уже знакомых персонажей.

1 июля

Фильм, зарубежный прокат

1920-е. Миньоны покоряют Голливуд и берутся за съемки грандиозного хоррора. В поисках настоящих монстров недотепы открывают книгу заклинаний и случайно призывают чудовищ из иных миров. Теперь бедокурам предстоит спасать «фабрику грез» от аннигиляции.

10 июля

Фильм, зарубежный прокат

«Моана» вышла всего 10 лет назад и уже обзавелась лайв-экшен-адаптацией. По сюжету храбрая дочь вождя полинезийского племени пересекает океан, чтобы вернуть богине жизни Те Фити ее сердце, украденное поколения назад, и тем самым спасти свой народ от проклятия. Моану сыграет Кэтрин Лагаайя из «Потерянных цветов Элис Харт», а полубога Мауи — Дуэйн Джонсон, он же озвучивал персонажа в анимационной дилогии.

17 июля

Фильм, зарубежный прокат

Кристофер Нолан присматривался ко второй поэме Гомера еще на заре карьеры (и даже хотел срежиссировать «Трою» Вольфганга Петерсена). Вернулся к грандиозным планам режиссер уже после получения «Оскара» за «Оппенгеймера» и внушительной поддержки студии Universal в размере 250 млн долларов. Фильм снимали в Греции, Марокко, Италии и Исландии. А за драматизм отвечает безупречный каст — Мэтт Дэймон, Том Холланд, Зендея, Миа Гот и Роберт Паттинсон. Масштабный эпик о странствии Одиссея после Троянской войны будет первым игровым фильмом, целиком снятым на 70-миллиметровую пленочную камеру IMAX (разрешение немыслимое — 12–18K). Аппаратуру создали специально по заказу Нолана.

22 июля

Фильм, российский прокат

Продюсер Сэм Рэйми доверил режиссировать шестую часть культовой зомби-франшизы начинающему хоррормейкеру Себастьяну Ваничеку («Паутина страха»). Постановщик обещает менее кровавый ужастик в сравнении с оригинальной трилогией, но, как ни парадоксально, «самый жестокий» в серии. В центре сюжета — скорбящая по мужу женщина (Сухейла Якуб), которая находит в доме родителей древнюю книгу и впускает в мир зло из преисподней.

23–26 июля

Comic-Con в Сан-Диего

Фестивали и премии

Comic-Con впервые прошел в Сан-Диего в 1970 году. Со временем камерная выставка комиксов превратилась в одно из главных событий в индустрии развлечений. Сейчас мероприятие проходит в разных уголках мира, однако именно в Сан-Диего базируется главный конвент, на котором голливудские студии, издательские дома комиксов и видеоигр и прочие игроки поп-культуры анонсируют грядущие новинки и налаживают связь с аудиторий.

31 июля

Фильм, зарубежный прокат

После заварушки с мультивселенными в «Нет пути домой» все забыли о том, что под маской Человека-паука скрывается Питер Паркер (Том Холланд). Проходит четыре года. Паук остается на страже Нью-Йорка, но внезапно вшитый в его ДНК ген мутирует, провоцируя телесные метаморфозы. Пока Паркер разбирается с новыми суперсилами и заново знакомится с Эм Джей (Зендея), в городе активизируются бандиты, включая Скорпиона (Майкл Мэндо). Фильм положит старт новой трилогии о Человеке-пауке с Холландом. За сценарий вновь отвечают Крис МакКенна и Эрик Соммерс, а режиссером в этот раз выступил Дестин Дэниел Креттон («Шан-Чи», «Чудо-человек»). «Новый день» интригует не только сюжетом, но и появлениями Марка Руффало в роли Брюса Бэннера, Джона Бернтала в образе Карателя и Сэди Синк, чья героиня до сих пор не раскрывается.

Август

Сериал, HBO

Третий после «Монстров-коммандос» и «Миротворца» сериал в обновленной киновселенной DC: «Настоящий детектив», только вместо следователей — межгалактические супергерои Хэл (Кайл Чендлер) и Джон (Аарон Пьер), затерянные в мрачной глубинке Небраски. Им предстоит расследовать убийство и выйти на страшный заговор. В разработке сценария участвовал Дэймон Линделоф, шоураннер «Остаться в живых» и «Оставленных». А постановщиком первых эпизодов выступил Джеймс Хоуз («Медленные лошади»).

4–9 августа

«Окно в Европу»

Фестивали и премии

Один из старейших национальных фестивалей проводится в Выборге с 1993 года. В программе не только игровое кино — есть конкурсы документальных картин и анимационных фильмов. В прошлом году победителем смотра стал «День рождения Сидни Люмета» — дебют Рауля Гейдарова с Артёмом Кошманом в главной роли.

6 августа

Фильм, российский прокат

Полнометражный фильм по «Смешарикам», сочетающий анимацию и игровое кино. Крош и Ежик, согласно сценарию, написанному Сергеем Лукьяненко, находят устройство, которое переносит их из анимационного мира в игру про будущее. Там они обычные дети, которые вместе с родителями летят на космическом корабле на Марс.

7 августа

Фильм, зарубежный прокат

После меланхоличных «Мы все идем на всемирную выставку» и «Я видел свечение телевизора» Джейн Шёнбрун представит комедийный хоррор в духе «Пятницы, 13-го» о съемках слэшера, которые выходят из-под контроля. В ролях — Джиллиан Андерсон, Ева Виктор и Зак Черри.

13 августа

Фильм, зарубежный прокат

Космическая аномалия переносит кусочек американского пригорода из 1980-х в доисторический мир. В эпицентре страшных событий оказывается семья Платт. Ностальгический сай-фай Дэвида Роберта Митчелла («Оно приходит за тобой») с Юэном Макгрегором и Энн Хэтэуэй.

Фильм, российский прокат

Спин-офф «богатырской» франшизы, посвященный приключениям Колобка. Пытаясь найти свое место в жизни, хлебобулочный герой вселяется в человека, но не в богатыря, а в застенчивого пекаря Тихона. Поначалу эти двое не очень-то ладят, но перед лицом опасности забывают о противоречиях. За режиссуру отвечает Антон Маслов. В кадре — Дмитрий Журавлёв, Мила Ершова, Гоша Куценко и другие.

18–23 августа

«Короче»

Фестиваль и премии

Фестиваль, поддерживающий авторов короткометражного кино. На смотре в Калининграде фильмы показывают, награждают, но также помогают с промоушеном и прокатом. В 2026-м «Короче» присвоен статус международного фестиваля. Полные метры в конкурсе тоже есть. В прошлом году лучшим признали дебют Игоря Марченко «Счастлив, когда ты нет». Но и конкуренты были достойные — например, «Ганди молчал по субботам» и нашумевший ромком «Сводишь с ума».

26–30 августа

Gamescom

Выставка

Выставка видеоигр, которая ежегодно проходит в Кёльне (Германия). Открывается грандиозной церемонией Opening Night Live под руководством Джеффа Кили, а в последующие дни предоставляет участникам возможность лично опробовать сотни игр, поучаствовать в киберспортивных турнирах и познакомиться с европейским игровым сообществом.

27 августа

Фильм, российский прокат

Продолжение мультфильма «Лунтик. Возвращение домой», в 2024-м собравшего свыше полумиллиарда рублей. На этот раз сиреневый пришелец отправляется на обратную сторону спутника Земли, чтобы найти своего папу.

Сентябрь

«Новый сезон»

Фестиваль и премии

Важное событие для российских стримингов. На фестивале нет отборочного жюри, а платформы сами выбирают, какие проекты они показывают в программе. Призы вручаются по результатам зрительского голосования. Именно здесь, в Красной Поляне, показали первые серии «Слова пацана», «Кибердеревни» и «Аутсорса». В прошлом году победил «Встать на ноги» с Гошей Куценко.

Fable Remake

Игра, ПК, Xbox Series X|S

Ремейк легендарной ролевой игры от Playground Games (авторы серии Forza Horizon). Оригинальная Fable 2004 года переносила игроков в сказочный мир Альбиона, где каждый поступок героя влиял на его внешность, репутацию и способности, превращая либо в доблестного воина, либо в жестокого убийцу. Разработчики обещают сохранить фирменный юмор, свободу выбора и магическую атмосферу.

Салман Рушди, «Одиннадцатый час»

Книга, Corpus

Сборник из трех повестей и двух рассказов, события которых разворачиваются в Индии, Англии и США. Сквозные темы — жизнь и смерть, наследие, поиск себя. Персонажи Рушди (девушка с необычным музыкальным даром, пара пожилых индийцев, призрак кембриджского профессора, молодой литератор) пытаются докопаться до истины и найти ответы на главные вопросы бытия.

Татьяна Столяр, «Я есть жир»

Книга, «Альпина.Проза»

Одна из основательниц Telegram-канала «Антиглянец», журналистка и коллекционерка современного искусства выпустит книгу-размышление о самоощущении, телесности и попытках похудеть. Столяр называет это «большим проектом о принятии себя» и говорит, что книга представляет собой разнообразие жанров — от эссе и рассказов до интервью и репортажей. Релиз книги приурочен к одноименной выставке, над которой автор работала вместе с двумя пока не названными художниками. Столяр выступала в качестве их музы, делилась самым сокровенным и болезненным, а затем вместе они превратили этот опыт в искусство.

2–12 сентября

Венецианский кинофестиваль

Фестивали и премии

Осенью на острове Лидо пройдет 83-й смотр в истории старейшего кинофестиваля. В прошлом году главный приз получила драма Джима Джармуша «Отец мать сестра брат». А как лучший режиссер был отмечен Бенни Сэфди («Крушитель»).

10–20 сентября

Кинофестиваль в Торонто

Фестивали и премии

Важнейший международный кинофестиваль проходит с 1976 года. В отличие от европейских, у североамериканского смотра нет жюри. Победителей выбирают зрители путем голосования. Именно здесь формируются прогнозы на прокатный успех и шансы фильма попасть в оскароносную гонку. Скажем, в прошлом году главный приз зрительских симпатий получил «Хамнет» Хлои Чжао, который удостоился восьми номинаций на «Оскар» и одной победы за «Лучшую женскую роль».

8 сентября

Halloween

Игра, ПК, PlayStation 5, Xbox Series X|S

Асимметричный многопользовательский хоррор от студии IllFonic, основанный на «Хеллоуине» 1978 года. Игроки могут сыграть как за маньяка Майкла Майерса, преследующего жителей городка Хэддонфилд, так и за четырех выживших. Их задача — организовать оборону и дожить до рассвета. Игра предлагает как многопользовательские матчи в формате 4х1, так и одиночный сюжетный режим, позволяющий взглянуть на события той роковой ночи глазами серийного убийцы.

11 сентября

Фильм, зарубежный прокат

Николь Кидман и Сандра Буллок возвращаются к культовым образам сестер Джиллиан и Салли Оуэнс, которым суждено терять возлюбленных. В сиквеле две ведьмы отправятся в Великобританию, чтобы избавиться от родового проклятия ради счастья нового поколения. Фильм основан на романе Элис Хоффман «Книга магии» 2021 года. В режиссерском кресле — Сюзанна Бир («Братья», «Птичий короб»).

15 сентября

Marvel's Wolverine

Игра, ПК, PlayStation 5

Экшен от авторов Marvel’s Spider-Man из Insomniac Games. В центре истории — потерявший память мутант Логан. Открытого мира в игре не будет, но по ходу сюжета Росомаха побывает в нескольких странах, сразится не только с людьми, но также с киборгами и другими мутантами. Внешность Логану подарил актер Лиам Макинтайр.

16 сентября

Фильм, зарубежный прокат

Очередная попытка превратить культовую серию игр Resident Evil в успешную кинофраншизу на этот раз должна быть удачной, потому что в деле ее ярый фанат Зак Креггер («Орудия»). На экране развернется оригинальная история с новыми персонажами в исполнении Кали Реис, Остина Абрамса и Зака Черри. Тем не менее режиссер и по совместительству соавтор сценария намерен с уважением передать настроение и философию оригинальной игровой трилогии конца 1990-х.

17 сентября

Фильм, российский прокат

Горный проводник (Пирс Броснан) вместе с дочерьми (Лили Джеймс и Нелл Тайгер Фри) отправляется на заснеженные вершины, где всю семью поджидают террористы. Фильм разрабатывался с конца 2000-х и должен был стать прямым продолжением «Скалолаза» с Сильвестром Сталлоне, но в 2024-м актер отказался участвовать в производстве. В результате планируемый сиквел превратился в ностальгический ребут, а режиссером выступил Жауме Кольет-Серра, мастер напряженных триллеров («Неизвестный», «Ручная кладь»).

17–21 сентября

Tokyo Game Show

Выставка

Крупнейшая в Азии выставка видеоигр, которая ежегодно проходит в Токио и служит главной площадкой для анонсов японских издателей — Capcom, Square Enix, SEGA, Nintendo и других. Мероприятие традиционно делится на бизнес-дни для специалистов и публичные дни, где посетители могут первыми опробовать демоверсии будущих хитов и познакомиться с культурой японского гейминга.

24 сентября

Фильм, российский прокат

Фантастический боевик с Юрой Борисовым. После серьезной аварии механик Дима Хруст вспоминает события, которых не было в его жизни: базу землян на другой планете, сражения с чудовищами и девушку Полину (Ирина Старшенбаум). Сослуживцы ему не верят. Но когда Дима в реальной жизни встречает Полину, он уже не сомневается: кто-то скорректировал им всем память. Режиссер — Николай Рыбников («Трудные подростки», «Тайный город»).

Фильм, российский прокат

Масштабный исторический фильм Алексея Учителя о жизни и творчестве советского композитора Дмитрия Шостаковича. По утверждению режиссера, сценарий «Шума времени» лучший из когда-либо прочитанных им. Воплотить его в жизнь доверено таким звездам, как Данила Козловский и Евгений Цыганов, однако главную роль исполнил Олег Савцов.

25 сентября

Фильм, зарубежный прокат

Подающая надежды постановщица Джорджия Окли экранизировала роман Джейн Остин о конфликте горячего сердца и холодного рассудка. Роль благоразумной Элинор Дэшвуд исполнила Дейзи Эдгар-Джонс («Нормальные люди»), а ее эмоциональную сестру Марианну сыграла Эсме Крид-Майлс («Фабрика кукол»). Героини борются за счастье, переживая удары любви, потери и столкновения с суровой реальностью.

Октябрь

2 октября

Фильм, зарубежный прокат

Экспрессивное драмеди Алехандро Гонсалеса Иньярриту («Бёрдмэн») с Томом Крузом в роли могущественного властителя мира, который пытается спасти человечество от самого себя. В кадре — Джесси Племонс, Риз Ахмед, Эмма Д’Арси и Сандра Хюллер. Снимает красоту легендарный Эммануэль Любецки, оператор «Древа жизни», «Гравитации» и «Выжившего».

3–8 октября

«Маяк»

Фестиваль

Молодой фестиваль, за три года завоевавший статус главного отечественного смотра. Именно на «Маяке» свой путь начинали главные авторские хиты последних лет — от «Фрау» и «Кончится лето» до «Здесь был Юра» и «Картин дружеских связей».

8 октября

Фильм, российский прокат

Фильм о зарождении автомобилестроения в России. Автолюбитель Андрей Нагель (Иван Янковский) и инженер Дмитрий Бондарев (Юра Борисов) собирают команду единомышленников и разрабатывают автомобиль «Руссо-Балт». Когда проект оказывается под угрозой, Нагель принимает рискованное решение — доказать жизнеспособность их машины в легендарном ралли Монако. Режиссер — Илья Маланин («Ненормальный»).

9 октября

Фильм, зарубежный прокат

Аарон Соркин разрабатывал прямое продолжение «Социальной сети», но уже без Дэвида Финчера. В основе сюжета — история сотрудницы Meta Фрэнсис Хоген, которая обнародовала свой отчет о пагубном воздействии соцсетей на умы подростков. Хоген сыграет оскароносная Майки Мэдисон («Анора»), Марка Цукерберга — Джереми Стронг («Наследники»), а в роли Джеффа Хорвица, репортера Wall Street Journal, появится Джереми Аллен Уайт («Медведь»).

16–24 октября

«Послание к человеку»

Фестиваль

Один из первых российских фестивалей, начавших пропагандировать документальное кино. После исчезновения в России «Артдокфеста» именно «Послание к человеку» оказалось площадкой для знакомства с самой передовой мировой и отечественной документалистикой, а также игровым кино. Прошлогодний фестиваль был богат на хиты — от поздних Линклейтера и Херцога до раннего Косаковского.

22 октября

Фильм, российский прокат

Новый проект компании СТВ — семейное фэнтези о раздрае в семье могущественных магов. В день совершеннолетия Отрада (София Лопунова) узнаёт, что лишена магической силы, которая должна была перейти к ней от родителей. Чтобы исправить ситуацию, девушке необходимо срочно найти возлюбленного в мире людей и выйти за него замуж. В режиссерском кресле — Серик Бейсеу («Отражение тьмы»).

Ноябрь

Энтони Хопкинс, «We Did OK, Kid»

Книга, «Альпина.Проза»

Автобиография двукратного обладателя «Оскара» Энтони Хопкинса, которая стала бестселлером The New York Times, будет переведена на русский. Книга написана отрывистым, почти беккетовским языком — без жалости к себе, но с горьким чувством юмора. Название — фраза, которую он шепчет сам себе в финале: «Мы справились, малыш».

Хопкинс честно и без прикрас рассказывает о пути из уэльского Порт-Толбота, где царили алкоголизм и жестокость, к вершинам Голливуда. Он пишет об отце, считавшем его неудачником, и о том, как «Гамлет» с Лоуренсом Оливье зажег в нем страсть к игре. Хопкинс делится историями создания своих знаменитых ролей (Лектер, король Лир, Яго), а также откровенно говорит о зависимости, разрушившей его первый брак и отношения с дочерью, и о том, как едва не погиб из-за алкоголя.

6 ноября

Фильм, зарубежный прокат

Комедийный триллер Мартина Макдоны развернется в начале 1970-х. Агенты ЦРУ, Крис (Джон Малкович) и Ли (Сэм Рокуэлл), отбывают из столицы Чили, так и не успев организовать госпереворот, в сторону острова Пасхи. Там усталых шпионов ждет очередное задание, выполнение которого окажется под угрозой. Второстепенные роли разыграют Паркер Поузи, Стив Бушеми и Том Уэйтс.

13 ноября

Фильм, зарубежный прокат

Фэнтези Тая Уэста с Джонни Деппом в главной роли — очередная киноадаптация повести Чарльза Диккенса «Рождественская песнь». Лондон XIX века. В сочельник скрягу Скруджа посещают три духа и открывают ему глаза на ужасные последствия его жадности. В фильме снимаются Дейзи Ридли, Иэн Маккеллен и Руперт Гринт.

19 ноября

GTA VI

Игра, PlayStation 5, Xbox Series X|S (на ПК позже)

Самый ожидаемый релиз года возвращает игроков в легендарный Вайс-Сити (на этот раз — в современную версию штата Леонида, аналога Флориды). В центре сюжета — криминальный дуэт Люсии (первая женщина-протагонист в истории 3D-игр серии) и Джейсона, чье прибыльное дело срывается, втягивая героев в водоворот событий.

25 ноября

Фильм, зарубежный прокат

Автор комедийной франшизы Джон Гамбург придумал для Факеров очередное испытание — неудобное знакомство с новым членом семьи. К главным ролям вернулись Роберт Де Ниро, Бен Стиллер, Оуэн Уилсон, Блайт Даннер и Тери Поло. Основной конфликт развернется вокруг персонажей Арианы Гранде и Скайлера Гизондо.

Фильм, российский прокат

Сюжет экранизации книги «Рассвет Жатвы» Сьюзен Коллинз сфокусируется на 50-х Голодных играх и их юном участнике Хеймитче Эбернете, которого играет Джозеф Зада (в предыдущих фильмах — Вуди Харрельсон). Роль Эффи Тринкет исполнит Эль Фаннинг. Майя Хоук сыграет Вайерс, Джесси Племонс — Плутарха Хэвенсби, а Киран Калкин — Цезаря Фликермана. Также в фильме ожидаются Рэйф Файнс, Гленн Клоуз и камео героев Дженнифер Лоуренс и Джоша Хатчерсона из оригинальной трилогии.

26 ноября

Фильм, российский прокат

Байопик о съемках культового «Рокки». Начинающий актер Сильвестр Сталлоне (Энтони Ипполито) пишет драму о боксере. Не сумев продать сценарий голливудской студии, он решает снять ленту своими силами, а заодно сыграть в ней главную роль. Фильм Питера Фаррелли («Зеленая книга») покажет, с чего началась культовая сага 1970–1980-х и с какими трудностями столкнулся Сталлоне на пути к славе.

Фильм, зарубежный прокат

Один из главных фильмов 2026 года и первый масштабный проект Netflix, предназначенный для кинотеатрального проката и показа в IMAX. Постановщица «Барби» Грета Гервиг взялась за экранизацию любимого книжного цикла фэнтези, начав с «Племянника чародея» — шестого опубликованного романа К. С. Льюиса, но первого по хронологии. События фильма развернутся на стыке XIX и XX веков и раскроют секреты происхождения не только волшебного шкафа-портала, но и Нарнии и Белой Колдуньи. Ее сыграет Эмма Маки из «Сексуального просвещения».

Декабрь

«Зимний»

Фестивали и премии

«Зимний» впервые состоялся в 2022 году и тогда завершился триумфом якутских кинематографистов. В 2023-м зрителям показали новую работу Романа Михайлова, а лучшим фильмом признали «Панические атаки» Твердовского. В 2024-м программа была слабее, но и в ней нашлось место интересным находкам — например, режиссерскому дебюту Юрия Арабова. Такой же расклад ждал гостей в 2025-м — программа была неоднородной по качеству, но победившая «Цинга» завоевала сердца зрителей.

3–6 декабря

«Comic Con Игромир»

Выставка

Крупнейший в России фестиваль поп-культуры, объединяющий под одной крышей индустрию видеоигр, комиксы, кино, аниме и косплей. Мероприятие проходит в Москве, собирая десятки тысяч посетителей и представляя сотни стендов с новинками игр, сериалов и кино, а также зоны автограф-сессий с актерами дубляжа, авторами комиксов и популярными блогерами.

3 декабря

Фильм, российский прокат

Экранизация советского мультфильма с незабываемой колыбельной. Маленький мальчик, живущий с родителями на Северном полюсе, находит друга — медвежонка Умку, у которого браконьеры вскоре похищают маму. Теперь друзьям предстоит спасти ее. Режиссер — Максим Пешков, выступавший прежде в качестве сценариста многих флагманских сериалов ТНТ.

10 декабря

The Game Awards 2026

Церемония

Ежегодная церемония награждения в индустрии видеоигр, впервые проведенная игровым журналистом и ведущим Джеффом Кили в 2014 году. The Game Awards традиционно отмечает заслуги разработчиков видеоигр и видных деятелей индустрии, включая киберспортсменов.

11 декабря

Фильм, зарубежный прокат

Финальная глава в трилогии Джейка Кэздана, вероятно, продолжит линию, заявленную в финале второй части, — о смешении настоящего и виртуальных миров. Впрочем, детали сюжета не раскрываются. Скорее всего, в продолжении игровые аватары переместятся в реальность и выяснят наконец, кто на самом деле управляет антагонистом игры Йоргеном Жестоким. К главным ролям вернутся Карен Гиллан, Джек Блэк, Кевин Харт и Дуэйн Джонсон.

17 декабря

Фильм, российский прокат

Очередная часть новогодней франшизы с Жорой Крыжовниковым и Петром Внуковым в креативных продюсерах. Из особенностей: в кадре впервые появится Сергей Бурунов. Он сыграет в одной из новелл вместе с Валентиной Ляпиной и Александром Шепсом, победителем телешоу «Битва экстрасенсов».

18 декабря

Фильм, зарубежный прокат

Главный супергеройский блокбастер года. Фильм Энтони и Джо Руссо станет связующим звеном разрозненной киновселенной Marvel. В новом противостоянии к поредевшим Мстителям присоединятся новая Фантастическая четверка, отряд Громовержцев, Шан-Чи (Симу Лю), Локи (Том Хиддлстон) и новый Капитан Америка (Энтони Маки). Немаловажную роль в сюжете сыграют Люди Икс (Иэн Маккеллен и Патрик Стюарт) из фильмов Брайана Сингера. Интригует и возвращение Роберта Дауни — младшего, на этот раз актер предстанет в образе антагониста Доктора Дума. Он обманным путем заручится доверием Фантастической четверки и подведет мультивселенную к коллапсу. «Судный день» не станет финальной главой КВМ, а лишь наметит сюжетные линии для будущего кроссовера «Секретные войны», который выйдет в декабре 2027 года и завершит шестую фазу киновселенной.

Фильм, зарубежный прокат

Экранизация «Мессии Дюны», второй части цикла «Хроники Дюны»» Фрэнка Герберта. Действие фильма переносится на 17 лет вперед и показывает, как Пол Атрейдес (Тимоти Шаламе) из благородного лидера сопротивления превращается в безжалостного диктатора Муад’Диба, по чьей вине погибли миллиарды людей. Но власть не бесконечна: могущественные ордена, включая Бене Гессерит, плетут против Пола темный заговор. В триквеле Дени Вильнёв решил сместить вектор повествования в сторону холодного политического триллера, сохранив при этом лиричность предыдущих частей, например любовную нить Пола и Шани (Зендея). Помимо Шаламе и Зендеи, к ролям вернутся Ребекка Фергюсон, Флоренс Пью, Джош Бролин и Хавьер Бардем. Аня Тейлор-Джой сыграет Алию Атрейдес, сестру Пола, а Роберт Паттинсон — заговорщика Скайтела.

25 декабря

Фильм, зарубежный прокат

Новый фолк-хоррор Роберта Эггерса переносится в английскую деревушку XIII века, по которой бродит монстр, разрывающий людей на куски. Главные роли режиссер отдал касту «Носферату» — Лили-Роуз Депп, Уиллему Дефо и Аарону Тейлору-Джонсону. Соавтором сценария выступил исландец Сьон («Варяг»).

Сериал, HBO

HBO намерен адаптировать всю серию книг Джоан Роулинг. Писательница продюсирует шоу и консультирует сценаристов. «Гарри Поттера» уже называют самым дорогостоящим сериалом в истории: на производство одного эпизода, по некоторым данным, HBO выделяет свыше 75 млн фунтов стерлингов. В новой экранизации культовую троицу учеников Хогвартса сыграют Доминик Маклафлин (Гарри), Аластер Стаут (Рон) и Арабелла Стэнтон (Гермиона). Драко Малфой — Локс Пратт из «Повелителя мух». Режиссером всех эпизодов первого сезона выступает проверенный HBO Марк Майлод («Игра престолов», «Наследники», «Одни из нас»), а шоураннером — Франческа Гардинер («Убивая Еву»).

Фильм, зарубежный прокат

Игровая адаптация душевной и грустной манги Тацуки Фудзимото «Оглянись», режиссером выступил Хирокадзу Корээда («Магазинные воришки»). Это трогательная история о двух подругах, их общей любви к рисованию, наивных мечтах, взрослении и трагических потерях.

Без даты

Фильм, зарубежный прокат

Грандиозный долгострой Терренса Малика о пути Христа, которого сыграл Геза Рёриг. Вместо описания чудес режиссер сосредоточился на реалистическом плане библейского сюжета. Фильм охватит не только духовные аспекты жизни Иисуса, но и окружающую его учеников политическую реальность. «Путь ветра» уже несколько лет находится на постпродакшене: режиссер-отшельник все никак не может завершить монтаж.

Фильм, Netflix

Вот уже несколько лет одиозный Квентин Тарантино грозится снять свой последний фильм. А пока за другое детище режиссера, спин-офф «Однажды в… Голливуде» о каскадере Клиффе Бутте (Брэд Питт), взялся Дэвид Финчер. История развернется спустя 8 лет после событий оригинального фильма и сконцентрируется на грязных секретах Голливуда 1970-х. Бутт бросил съемки в кино, но остался в индустрии в качестве фиксера, который решает разного рода проблемы.

Фильм, зарубежный прокат

Загадочный туман ложится на футуристический мегаполис, пробуждая смертоносное зло. В разгар катастрофы встречаются двое: женщина, ищущая своего отца, и американский солдат, спасающий дочь из неонового ада. В новом триллере Николас Виндинг Рефн в очередной раз окунет зрителей в холодный и безмолвный мир секса, насилия и порока. В кадре — Софи Тэтчер, Сиори Куцуна, Дюгрей Скотт и Гавана Роуз Лю.

Фильм, зарубежный прокат

Участник основного конкурса 79-го Каннского кинофестиваля и первый за девять лет фильм Андрея Звягинцева. В фокусе камерной драмы — распад семьи и мужская депрессия. Контекст — современная Россия. Главные роли исполняют Дмитрий Мазуров, Ирис Лебедева и Варвара Шмыкова. Соавтором сценария выступает дебютант Семён Ляшенко (ранее он снял короткий метр «Зуб»).

Сериал, Prime Video

Мастер меланхоличных хорроров Майк Флэнаган уже не раз обращался к произведениям Стивена Кинга («Игра Джералда», «Доктор Сон», «Жизнь Чака») и даже сумел завоевать искреннюю симпатию писателя. В рамках контракта с Amazon Studios постановщик возьмется экранизировать кинговскую «Кэрри» — роман о затравленной сверстниками старшекласснице с телекинетическими талантами. Заглавную роль сыграет Саммер Х. Хауэлл.

Сериал, Prime Video

Прямое продолжение дилогии Ридли Скотта и Дени Вильнёва «Бегущий по лезвию» развернется в той же киберпанковской реальности вокруг умирающей репликантки и преступницы, которые вскрывают зловещий заговор корпораций. Скотт выступает продюсером, Силка Луиза (Halo) — шоураннером, а Том Спезейли («Оставленные») — сценаристом. В главных ролях — Мишель Йео и Хантер Шафер. Режиссирует Джонатан ван Тюллекен («Сёгун»), а за камеру отвечает Роб Харди, бессменный оператор Алекса Гарленда.

Сериал, Disney+

Спин-офф об андроиде Вижне (Пол Беттани) посвящен кризису идентичности и проблемам памяти. Философствования шоураннера Терри Маталаса будут вплетены в важные для развития шестой фазы КВМ линии сюжета. К роли Альтрона вернется Джеймс Спэйдер.

Сериал, Apple TV

В продолжении терапевтичного и позитивного спортдрамеди Тед Лассо (Джейсон Судейкис) тренирует женскую команду по футболу. На экран вернутся герои Бретта Голдстина, Ханны Уоддингэм, Джуно Темпл и Джереми Свифта.

Сериал, Netflix

Четвертый сезон скандального сериала Райана Мерфи и Иэна Бреннана посвящен истории Лиззи Борден — американки, которую в 1892 году обвинили в убийстве отца и мачехи, Эндрю Бордена и Эбби Дарфи Грей. Несмотря на доказательства, женщину оправдали — во многом благодаря соседям, вставшим на ее защиту. Роль Лиззи досталась Элле Битти. Чарли Ханнэм, сыгравший в прошлом сезоне маньяка Эда Гина, воплотит образ отца героини. Горничную Борденов исполнит Вики Крипс. Ранее она играла в «Монстрах» нацистскую преступницу Ильзу Кох.

Сериал, HBO Max

События сериала разворачиваются за 10 тысяч лет до трилогии Вильнёва и спустя век после окончания Батлерианского джихада — войны людей и машин. Сюжет опирается на роман «Орден сестер Дюны» об истоках Бене Гессерит и росте их влияния на политический ландшафт вселенной. Местом действия второго сезона станет планета Арракис. Сериал продолжит исследовать природу вражды кланов Харконнен и Атрейдес и расширит линии Кирана Атрейдеса (Крис Мэйсон), принцессы Инез (Сара-Софи Бусснина) и Вали Харконнен (Эмили Уотсон). Последней предстоит возродить Сестринство и начать программу внедрения религиозных мифов.

Marvel 1943: Rise of Hydra

Игра

Приключенческий экшен Эми Хенниг (соавтора Uncharted) и Skydance New Media, действие которого разворачивается в оккупированном Париже времен Второй мировой войны. Капитан Америка и Черная Пантера (дед Т'Чаллы) вынуждены объединиться, чтобы противостоять набирающей силу организации «Гидра». Обещают камео множества персонажей Marvel, например Говарда Старка.

Game of Thrones: War for Westeros

Игра, ПК

Масштабная стратегия в реальном времени, действие которой происходит в мире «Песни Льда и Пламени». Студия PlaySide предлагает игроку взять на себя управление одним из великих домов Вестероса. Сражения с тысячами юнитов на экране, политические интриги и дипломатия станут ключом к завоеванию Железного трона. Разработчики обещают возможность переписать историю известных конфликтов.

Clive Barker’s Hellraiser: Revival

Игра, ПК, PlayStation 5, Xbox Series X|S

Хоррор, основанный на культовой франшизе Клайва Баркера, разрабатывает студия Saber Interactive. Это переосмысление оригинальной истории о загадочной шкатулке-головоломке Лемаршана и ее легионах сенобитов во главе с Пинхедом. Обещают психологический хоррор от третьего лица с упором на атмосферу и сложные загадки. При этом проект останется верен мрачной эстетике и телесному ужасу.

The Blood of Dawnwalker

Игра, ПК, PlayStation 5, Xbox Series X|S

Дебютный проект студии Rebel Wolves, основанной ветеранами CD Projekt RED, представляет собой мрачную RPG с открытым миром в сеттинге средневековой Европы. В роли Коэна, молодого человека, ставшего полувампиром, игроки должны спасти свою семью в течение 30 дней и 30 ночей. Ключевая механика строится на смене дня и ночи: днем герой остается человеком и взаимодействует с миром через дипломатию, а ночью превращается в могущественного вампира с уникальными способностями, что влияет на прохождение заданий и доступ к локациям.

Warhammer 40,000: Dawn of War IV

Игра, ПК

Долгожданное возвращение легендарной серии стратегий во вселенной Warhammer 40,000, разрабатываемое студией King Art Games. В отличие от третьей части, получившей неоднозначные отзывы, новая игра возвращается к корням серии — масштабным сражениям, управлению армиями и тактическому геймплею. В центре сюжета — противостояние нескольких фракций: космодесантников, Адептус Механикус, Некронов и орков.

Gears of War: E-Day

Игра, ПК, Xbox Series X|S

Приквел культовой серии шутеров возвращает игроков к истокам франшизы — событиям, произошедшим за 14 лет до первой части. В центре сюжета — молодые Маркус Феникс и Доминик Сантьяго, переживающие самый страшный день в истории человечества: День Разлома, когда орды чудовищной Саранчи впервые вырвались из-под земли, уничтожив четверть населения планеты.

Control: Resonant

Игра, ПК, PlayStation 5, Xbox Series X|S

Продолжение психологического экшена Remedy Entertainment. После событий оригинальной игры загадочный феномен под названием «Резонанс» угрожает не только Бюро, но и реальности за его пределами. Игроков ждут новые способности телекинеза, более разрушаемое окружение, еще более запутанный нарратив и расширенная связь со вселенной Remedy.

Tomb Raider: Legacy of Atlantis

Игра, ПК, PlayStation 5, Xbox Series X|S

Ремейк самой первой игры о Ларе Крофт 1996 года, разрабатываемый студией Crystal Dynamics совместно с Flying Wild Hog и издаваемый Amazon Game Studios. В отличие от классической версии, новая игра предлагает современное прочтение поисков утраченной Атлантиды, объединяя классические элементы серии с расширенным сюжетом, сложными головоломками и исследованиями на движке Unreal Engine 5.

Silent Hill: Townfall

Игра, ПК, PlayStation 5

Проект студий Konami и Screen Burn Interactive (авторов Stories Untold). Действие разворачивается в городе Сент-Амелия, погрузившемся в традиционный жуткий туман. В отличие от классических частей, Townfall будет шутером от первого лица: главный герой по имени Саймон использует потрескивающее радио для обнаружения врагов и отбивается подручными средствами.

Judas

Игра, ПК, PlayStation 5, Xbox Series X|S

Новая игра Кена Левина — гейм-дизайнера, стоявшего за созданием BioShock, — разрабатываемая его студией Ghost Story Games. Действие разворачивается на борту космического корабля «Маяк», который представляет собой замкнутую систему, управляемую тоталитарным ИИ. Игроку предстоит взять на себя роль бунтаря, который пытается сломать устоявшуюся систему. Разработчики обещают нарративный шутер с элементами процедурной генерации и высокую степень свободы действий, где каждое решение имеет последствия.

Сериал, Okko

Драма Максима Свешникова («Прометей», «Плейлист волонтера») о последствиях скандальных ядерных испытаний на Тоцком полигоне, проведенных в сентябре 1954 года. Сценарий написал Олег Маловичко («Трасса», «Нулевой пациент»). В ролях сплошь звезды — от Анны Михалковой и Филиппа Янковского до Милы Ершовой и Ксении Трейстер.

Сериал, Okko

Новая работа Или Малаховой («Привет, мама»). В центре событий — проблемная семья из провинции: родители (Сергей Гилёв и Юлия Снигирь) спихнули на старшего сына (Евгений Кунцевич) ответственность за младшего брата с ДЦП. Вскоре случается трагедия, и всем этим людям придется как-то собирать свои жизни заново.

Сериал, Кинопоиск

Экранизация одноименных комиксов Bubble с Алёной Долголенко в главной роли. Она сыграла Нику Чайкину — рыжеволосую оперативницу секретной организации «Братство», ищущую тех, кто лишил ее семьи. Также в кадре появятся Чингиз Гараев, Александр Сетейкин, Юлия Пересильд и Сергей Безруков. В режиссерском кресле — Александр Хант.

Сериал, Wink

Амбициозная экранизация знаменитой повести Стругацких, которую адаптировал Андрей Золотарёв. Сотрудник Института экспериментальной истории Антон отправляется на увязший в феодализме Арканар, чтобы под личиной благородного дона вести наблюдение за бесчинствами аборигенов. В актерском составе — Никита Кологривый, Сергей Безруков, Фёдор Лавров, Фёдор Бондарчук и Лев Зулькарнаев. Постановщик — Дмитрий Тюрин (второй сезон «Эпидемии»).

Сериал, «КИОН», Okko

Фантастический триллер, основанный на романе братьев Стругацких «Жук в муравейнике» из цикла «Мир Полудня». Это первая экранизация романа 1979 года, над ней работает компания «Медиаслово» вместе с онлайн-кинотеатрами «КИОН» и Okko. В ролях — Юрий Колокольников, Максим Матвеев, Юлия Снигирь и другие. В режиссерском кресле — Клим Козинский («13-я клиническая»).

Сериал, Кинопоиск

Сериал Ильи Шеховцова, где совмещены эстетика XX века и жанровая смесь драмы, детектива и роуд-муви. Это история про двух сестер-колдуний — отличницу Злату и непутевую Марью. Одной предстоит спасти вторую от смерти. В ролях — Даяна Гудз, Таисья Калинина, Елена Подкаминская, Юрий Чурсин и Владислав Тирон. Приятный бонус — Даниил Воробьёв в роли мифического Верлиоки.

Сериал, Кинопоиск

История сидящей в долгах студентки мехмата, которая от безденежья устраивается крупье в элитное казино, знакомится с влиятельным предпринимателем и втягивается в опасный, но такой интригующий мир. Режиссер — Алексей Кузмин-Тарасов («Неверные»), шоураннер — ответственная за «Нулевого пациента» и «Игры» Александра Ремизова. В касте — Лена Тронина, Константин Хабенский, Мария Мацель, Мила Ершова и другие.

Сериал, Wink

Продолжение детективной франшизы Wink. На этот раз действие разворачивается в таежном алтайском городке, где убивают дочку местного чиновника. Расследование показывает, что убийство связано с нераскрытой серией неуловимого барнаульского маньяка. Детективов теперь играют Юлия Снигирь и Александр Петров, а за сценарий и постановку отвечает Ольга Френкель («Инсомния»).

Сериал, Кинопоиск

В продолжении сериала Марк Эйдельштейн вновь играет послушника Юру, который всю жизнь провел в стенах монастыря. Во втором сезоне он переезжает в Москву и пытается не потерять веру посреди мирской суеты. Вместе с Эйдельштейном в сериал вернулись Филипп Янковский, Светлана Иванова и Диана Енакаева. Новых героев сыграли Влада Лукина, Лео Канделаки, Егор Корешков и Сабина Ахмедова.

Сериал, Premier, START

Мария Аронова вызывает вас на пересдачу! И возвращается к роли деспотичной математички с большим сердцем. Во втором сезоне Мария Павловна продолжит искать общий язык с дочерью и внучкой, но создатели обещают и новых героев. Так, например, к школьному коллективу присоединятся завхоз Леонид (Ефим Шифрин) и преподаватель Юлия (Елизавета Воронова).

Сериал, Первый канал

Мелодрама о любовном треугольнике Лили Брик (Мария Смольникова), ее мужа Осипа (Евгений Стычкин) и знаменитого поэта Владимира Маяковского (Андрей Максимов). Действие при этом развернется на протяжении шести десятилетий, вплоть до самой смерти музы авангарда в 1978 году. Постановщица — Вера Сторожева («Небо. Самолет. Девушка»).

Сериал, START, НТВ

Криминальная драма о первой ОПГ в духе «Слова пацана». В конце 1970-х волгоградский мажор переезжает в Казань, где подпадает под влияние идеолога бандитской группировки под названием «Тяп-ляп». Противостоит ей бравый начальник уголовного розыска Никонов. В ролях Алексей Онежен, Даниил Воробьёв, Владимир Вдовиченков, Никита Кологривый и другие.

Михаил Бирюков, «Ольга Розанова»

Книга, Garage Museum

Новая книга в серии «Человек в авангарде» — это первая столь полная биография одной из ключевых фигур русского авангарда, художницы Ольги Розановой (1886–1918). Искусствовед Михаил Бирюков воссоздает не только творческий путь, но и человеческий портрет Розановой, чья личная история часто оставалась в тени ее наследия. В книге подробно рассказывается о жизни художницы в Петербурге и Москве, ее активном участии в художественных объединениях рядом с Малевичем и Татлиным, а также о трагичном любовном романе с поэтом-футуристом Алексеем Кручёных. Издание, богатое архивными фотографиями, документами и репродукциями работ, позволяет по-новому увидеть эпоху русского авангарда через судьбу одной из самых ярких и радикальных его художниц.

Артур Моррисон, «The Dorrington Deed-Box»

Книга, «Подписные издания» и Яндекс Книги

Ученики мастерской Александры Борисенко готовят русский перевод цикла рассказов Артура Моррисона «Колода дел Доррингтона» — шести остросюжетных историй о похождениях нечистоплотного детектива. Моррисон, прославившийся социально-критическими детективами о лондонских трущобах, создал здесь яркого антигероя — циничного и обаятельного злодея, для которого преступность всего лишь прибыльный бизнес. От лица рассказчика выступает не сам сыщик, а человек, выживший после покушения, устроенного Доррингтоном. Он восстанавливает преступные схемы и аферы по записям, найденным в кабинете детектива после его бегства.

К. А. Терина, «Юрга»

Книга, оригинальный проект Яндекс Книг

Первый книжный сериал автора прошлогоднего сборника «Все мои птицы». Это космическая опера в киберпанк-стилистике. Юрга — крохотная луна в системе Крон, место добычи кронской соли. Двести лет назад шахтеры-рабы свергли корпорацию «Митра» и обрели свободу, но теперь новая корпорация пытается выкупить земли и отправляет туда переговорщицей агентку Дею Мунк, чьи предки когда-то сами боролись за освобождение.

Татьяна Замировская, «Некоторые вещи уже произошли»

Книга, «Редакция Елены Шубиной»

Новый сборник автора «Смерти.net» и «Свечей Апокалипсиса» — истории о женщинах в самых невероятных обстоятельствах. Название, по словам писательницы, приснилось ей после шторма в Сан-Франциско. Книга стала прямым откликом на травмы последних лет: каждый рассказ основан на реальном опыте или конкретном страхе — от землетрясений и военных действий до потери памяти и утраты архивов, от собственного несовершенства до бессилия помочь близким.

Колетт, «Кошки моей жизни»

Книга, «Подписные издания»

Сборник избранной прозы великой французской писательницы, для которой кошки служили мостом между реальностью и вымыслом, жизнью и творчеством. В антологии под редакцией Артюра Хабиб-Рубинштейна эти своенравные и свободолюбивые животные выходят на первый план — в очерках, рассказах и фрагментах романов Колетт. Книга раскрывает не только «кошачью душу», но и саму писательницу — одну из ключевых фигур женской эмансипации XX века.

Сьюзен Таубес, «Плач по Юлии»

Книга, «Подписные издания»

Имя Сьюзен Таубес — яркой писательницы и религиоведа, соратницы Сьюзен Сонтаг и последовательницы Симоны Вейль — долгое время оставалось в России малоизвестным. Она преподавала в Колумбийском университете, писала экспериментальную прозу и ушла из жизни в 41 год, через неделю после выхода своего дебютного романа «Развод».

«Развод» вышел по-русски в 2024-м, а теперь издательство выпускает сборник малой прозы, впервые опубликованный лишь в 2023-м, уже после смерти Таубес. Заглавная повесть написана от лица бесполого духа, с рождения живущего в сознании девочки Юлии. Он наблюдает за ее взрослением, пытаясь понять ее чувства, и в какой-то момент осознаёт, что может потерять ее навсегда. Если «Развод» — это посмертный лимб и разрыв с прошлым, то «Плач по Юлии» — исследование раздвоенного сознания, внутренней борьбы и природы идентичности через мрачную и точную метафору.

Уильям Максвелл, «Пока, увидимся завтра»

Книга, «Альпина.Проза»

Один из ключевых романов Уильяма Максвелла, почти 40 лет возглавлявшего литературный отдел The New Yorker. Небольшая, но очень плотная книга, частично основанная на реальных событиях из детства автора, впервые вышла в 1980-м и получила Национальную книжную премию, а также попала в шорт-лист Пулитцера. Рассказчик возвращается к убийству 1922 года в своем родном городке в Иллинойсе. Он восстанавливает ход событий, приведших к трагедии в двух соседних семьях, и вспоминает своего друга детства Клетуса, чей отец оказался убийцей. Чувство вины за то, что он не поддержал друга, не отпускает его всю жизнь. Герой снова и снова пытается осмыслить прошлое, хотя воспоминания с каждым разом всё больше искажаются или ускользают.

Ольга Птицева, «Провалы»

Книга, оригинальный проект Яндекс Книг

Автор популярных романов в жанре young adult Ольга Птицева выпускает новый книжный сериал. В 2024-м у нее уже выходил сериал «Край чудес» по мотивам легенд о Ховринской больнице, а теперь она представляет психологический детектив о девушке Соне, которая физически ощущает чужие эмоции. Когда при загадочных обстоятельствах исчезает ее сестра, Соня сама берется за расследование и выясняет, что пропавших в районе несколько. Чем глубже она копает, тем сильнее ее собственные чувства и чужие эмоции переплетаются, а сама героиня оказывается в лабиринте коллективных страхов, обид и семейных тайн.

Ольга Бронникова, Матье Рено, «Биография Александры Коллонтай»

Книга, Individuum

Книга о революционерке, дипломатке и мыслительнице, впервые вышедшая во Франции под названием «Коллонтай: Отменить семью, пересоздать любовь». Авторы показывают ее не застывшим памятником, а живой и актуальной фигурой. Они рассказывают, как Коллонтай теоретически стремилась разорвать связь «семья — собственность — подчинение» и переизобрести политическую анатомию любви. Это честный и современный взгляд на ее идеи об устройстве любви и власти и о том, почему критика традиционной семьи необходима для разговора о правах женщин.

Мартин Миттельмейер, «Век ДАДА»

Книга, Ad Marginem

История одного из самых смелых художественных течений XX века — дадаизма. Автор, известный биограф Томаса Манна, создал не хронологию, а яркий коллаж из фактов, городских легенд и парадоксов. Миттельмейер рассказывает, как направление, просуществовавшее всего несколько лет, навсегда изменило искусство и как дадаисты придумали язык, смеющийся над самим собой. Книга приурочена к столетию движения.

Даулет Жанайдаров и Всеволод Коршунов, «Крупным планом: как смотреть кино»

Книга, оригинальный проект Кинопоиска и Яндекс Книг

Практический гид по анализу фильмов от ведущих подкаста Кинопоиска «Крупным планом» — редактора видеоэссе Даулета Жанайдарова и преподавателя ВГИКа и Московской школы кино Всеволода Коршунова. Книга дает базовые инструменты для понимания киноязыка: устройство драматургии, влияние света и цвета на восприятие, роль деталей и скрытые подсказки режиссеров. Авторы делятся киноведческими приемами, которые помогают перейти от пассивного просмотра к осознанному анализу и увидеть за историей работу режиссера, оператора и художника.

Штеффен Шрёдер, «Планк, или Когда свет потерял свою легкость»

Книга, «Издательство Ивана Лимбаха»

Исторический роман немецкого писателя и актера о Максе Планке и Альберте Эйнштейне в последние месяцы Второй мировой. Планк стоит перед мучительным выбором: подписать лояльное Гитлеру заявление ради спасения сына от казни или остаться верным себе. В это же время Эйнштейн занимается наукой, пока его сын Эдуард борется с психическим заболеванием в цюрихской клинике. Книга сочетает документальные факты, архивные материалы и художественный вымысел.

Альберто Анджелини, «Сергей М. Эйзенштейн: психоанализ и психология»

Книга, «Издательство Ивана Лимбаха»

Психоаналитическое исследование итальянского психолога о том, как психоанализ и психология повлияли на творчество Эйзенштейна. Автор рассматривает биографию и фильмы режиссера в контексте российской истории и культуры XX века, прослеживая его интеллектуальные связи с Выготским и Лурией. Ключевая мысль: Эйзенштейн видел в искусстве антропологический проект, выстроенный на диалектическом мышлении. Отдельное внимание уделено влиянию сталинского правления на судьбу режиссера и развитие психоанализа в СССР.

Эммануэль Каррер, «Ухрония»

Книга, Ad Marginem

Писатель и сценарист, известный российскому читателю по биографии Лимонова, исследует понятие ухронии — утопии, которой не случилось, или альтернативного прошлого. Через «альтернативные факты» он размышляет о том, что было бы, если бы сослагательное наклонение могло сбыться. Книга, написанная 40 лет назад, сегодня читается как сценарий интеллектуального триллера. Каррер проводит читателя по лабиринту истории с Наполеоном, Сталиным и Понтием Пилатом, задавая вопросы о природе времени, свободе воли и возможности перемонтировать прошлое.

Кевин Бирмингем, «Самая опасная книга: Битва за „Улисса“ Джеймса Джойса»

Книга, «Альпина нон-фикшн»

Литературовед Кевин Бирмингем представляет биографию одного из главных романов XX века. Книга рассказывает не только о том, как Джойс создавал свой сложный текст, но и о настоящей битве за его существование. «Улисс», обвиненный в непристойности, запрещали, а в США почтовая служба сжигала его экземпляры. Бирмингем детально восстанавливает жизнь Джойса в период работы, его отношения с женой Норой Барнакл (прототипом Молли Блум) и поддержку со стороны Хемингуэя, Элиота и Сильвии Бич. Это история о том, как евангелие модернизма пробивало себе путь к читателю, став символом борьбы за свободу слова.

Автор: Марат Шабаев (@thefirstpictureshow), Карина Назарова (@milkoolong), Никита Демченко (@sedmoeiskysstvo), Элиза Данте (@danteeeeeel), Денис Варков (@dvarkov), Артур Ковтуненко

Иллюстрация: Александр Черепанов