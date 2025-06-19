Что известно о The Blood of Dawnwalker — новой игре от создателей «Ведьмака 3»

В интервью Конрад Томашкевич рассказывал, что The Blood of Dawnwalker будет не огромной RPG на сотни часов, как «Ведьмак 3», а игрой с небольшим и глубоко проработанным открытым миром. Команда вдохновлялась не только ранними частями Fallout (особенно второй игрой), но и первой Gothic. По словам Томашкевича, он всегда любил более компактные миры вроде RPG от Piranha Bytes: «В Gothic открытый мир, но он был куда меньше, а потому и вызывал у меня совершенно иные ощущения. Все было совсем не так, как в тех гигантских играх, где как следует обойти каждый уголок попросту невозможно, ведь мир был велик, что ты чаще по нему бегал. Но когда карта куда меньше, то ее и исследовать можно спокойнее. Можно расслабиться и запомнить все места, где ты побывал, почувствовать, что ты и впрямь знаешь эти земли. Ты ощущаешь, что это обжитое пространство».