Что известно о The Blood of Dawnwalker — новой игре от создателей «Ведьмака 3»

The Blood of Dawnwalker — большая RPG от студии Rebel Wolves, основанной выходцами из CD Projekt RED. В центре истории — вымышленное государство, захваченное вампирами. Главный герой — днем человек, а по ночам — вампир. Он вынужден бросить вызов деспоту, захватившему власть в долине Вейл Сангора. Рассказываем, что известно об игре.
Подробности геймплея
На первой презентации The Blood of Dawnwalker студия рассказала, что ее игра — одиночная экшен-RPG в открытом мире. Она станет началом серии, действие которой будет происходить в придуманной командой фэнтези-вселенной.
Сюжет The Blood of Dawnwalker развивается в середине XIV века (1347 год) в долине, где людей-феодалов истребили вампиры, заняв замки прежних хозяев. Местным жителям пришлось подчиниться новым правителям, потому что кровопийцы защищают их не только от угроз, но и от болезней (в Европе в это время эпидемия черной смерти). При этом вампиры установили свою дань в виде крови, но не стремятся уничтожить людей — они хотят управлять ими. Нарративный директор игры Якуб Шамалек выбрал этот период, поскольку хотел передать атмосферу кровавой эпохи, которая развернулась на отдельно взятом затерянном уголке континента.
Главный герой — Коэн, получеловек-полувампир, чья семья оказалась в плену у группы вампиров во главе с древним упырем по имени Бренсис, родившимся еще во времена Римской империи. Dawnwalker в названии игры — это титул Коэна, а самого персонажа сравнивают с доктором Джекилом и мистером Хайдом. Сестра главного героя Лунка также была обращена в вампиршу. Это было сделано, чтобы сохранить ей жизнь.
События The Blood of Dawnwalker ограничены 30 днями и 30 ночами, в течение которых игрок должен отомстить за родных протагониста. При этом игровое время (следить за ним можно по иконке песочных часов) движется вперед только при совершении сюжетно важных действий вроде основных квестов. Как и в «Ведьмаке», многие действия игрока отражаются на последствиях, и одни и те же миссии можно пройти по-разному.
После подробной презентации первого геймплея игры стало известно несколько деталей игрового процесса. Так, Коэн в бою может атаковать мечом в четырех направлениях, а также ставить игру на паузу, чтобы применить один из особых приемов. Скажем, бросить песком в глаза, чтобы притормозить врага.
В городе можно встретить не только вампиров, но и другие расы (например, кобольдов), которые больше не скрываются от людей, а живут вместе с ними.
В дереве прокачки будет три ветки способностей — для человека, для вампира, а также общие. Например, можно освоить скилл, благодаря которому труп оживает, чтобы поведать нужную информацию.
В игре будет три романтических партнера, с которыми можно развить отношения. Это опциональные линии, влияющие на игру, лишь если вы выберете одного из персонажей.
Что говорят разработчики
Команда Rebel Wolves состоит из опытных разработчиков. Гейм-директором выступает Конрад Томашкевич, занимавший ту же роль при разработке игры «Ведьмак 3: Дикая охота» и Cyberpunk 2077. Проработав в CD Projekt RED 17 лет, Конрад покинул студию после обвинений в унижении сотрудников. Конфликт вскоре был улажен. Тем не менее в студию Rebel Wolves следом за Томашкевичем ушло еще несколько его коллег. Среди них — Матеуш Томашкевич, брат Конрада, ставший креативным директором, гейм-дизайнер Даниэль Садовски, сценарист и нарративный директор игры Якуб Шамалек и концепт-художник Бартоломей Гавел.
В интервью Конрад Томашкевич рассказывал, что The Blood of Dawnwalker будет не огромной RPG на сотни часов, как «Ведьмак 3», а игрой с небольшим и глубоко проработанным открытым миром. Команда вдохновлялась не только ранними частями Fallout (особенно второй игрой), но и первой Gothic. По словам Томашкевича, он всегда любил более компактные миры вроде RPG от Piranha Bytes: «В Gothic открытый мир, но он был куда меньше, а потому и вызывал у меня совершенно иные ощущения. Все было совсем не так, как в тех гигантских играх, где как следует обойти каждый уголок попросту невозможно, ведь мир был велик, что ты чаще по нему бегал. Но когда карта куда меньше, то ее и исследовать можно спокойнее. Можно расслабиться и запомнить все места, где ты побывал, почувствовать, что ты и впрямь знаешь эти земли. Ты ощущаешь, что это обжитое пространство».
Подобного подхода команда Rebel Wolves придерживается и с The Blood of Dawnwalker. Прохождение игры, по словам гейм-директора, займет не больше 30 — 40 часов. Студия хочет создать проект, который по качеству проработки мира не уступал бы «Ведьмаку 3».
Rebel Wolves делает большую ставку на свой нарративный эксперимент, и это главная особенность игры. По словам Томашкевича, в этой «нарративной песочнице» есть множество возможностей. Вариативность будет складываться из всех принятых игроком решений, включая пройденные и непройденные задания (побочные в том числе), а также из того, какие персонажи доживут до финала кампании, а какие умрут. Можно с самого начала отправиться напрямую к вампиру Бренсису и сразиться с ним, но победить при таком раскладе будет почти невозможно.
К слову, на желание сделать прохождение основного сюжета ограниченным по времени повлиял «Гвинт». Конрад Томашкевич в интервью рассказывал, что возможность отвлекаться от сюжета на бесконечные действия мешала погружению в историю: «Когда вы играете в „Ведьмака 3“ и знаете, что Цири нужна помощь, но решаете поиграть в гвинт, вы понимаете, что все это игра. Очень хорошая, но всего лишь игра. И быть может, если бы у вас был некий ресурс и вы знали, что если куда-то вы не пойдете, то произойдет что-то еще, вы бы мыслили иначе. Может быть, вы бы смогли погрузиться в игру глубже, получить от нее другие эмоции».
Тем не менее таймер в The Blood of Dawnwalker будет напоминать об оставшемся времени только при выполнении квестов, а на исследование локаций и общение с персонажами он не распространяется, чтобы не портить погружение в мир игры. Говоря проще, выполнить все доступные квесты за одно прохождение не получится.
В CD Projekt RED у Томашкевича было меньше свободы на подобные эксперименты: «Я основал Rebel Wolves, потому что мне хотелось создать вместе со своими друзьями нечто уникальное. Само собой, мы очень любим RPG-игры и то, как их делали до нас. Но мне кажется, что правила RPG можно развить и дополнить. У нас рождались дикие идеи. И мы знали, что если хотим их осуществить, то нужно открывать собственную студию, ведь было бы трудно убедить любую крупную компанию сделать что-то новое и необычное без привязки к некоей франшизе».
Особенности вампиризма
В The Blood of Dawnwalker будет своя система вампиризма, которая в некоторых моментах отличается от общепринятых элементов. Например, в мире игры обращение в вампира — особый ритуал, при котором упырь должен вырвать один из своих клыков и проткнуть сердце жертвы. Главный герой Коэн должен был стать обычным вампиром, однако ритуал прошел неверно, из-за чего он превратился в полукровку.
Голод — как человеческий, так и вампирский — сильно влияет на протагониста. Если герой не будет его утолять, то может потерять контроль над собой и убить собеседника в диалоге, даже сюжетно важного персонажа. Игроку предстоит решать, хочет ли он выпить немного крови, оставив человека в живых, или выпить все до остатка. Пить кровь можно не только у людей, но и у животных.
В мире The Blood of Dawnwalker чем дольше кровопийца живет, тем больше у него появляется зубов. Они растут по всей челюсти, из-за чего наиболее древние вампиры теряют человеческий облик. Магия в игре близка к ритуалам и первобытным силам. Чтобы колдовать, придется пользоваться собственной кровью и вырезать на теле специальные руны. Например, в бою можно порезать себя, чтобы воспламенить противника. Пользоваться магией можно как в дневное время, так и по ночам.
Ночью игрок сможет двигаться по крышам с помощью теневого перемещения. Эта способность будет также подсвечивать места, которые представляют интерес. Например, раскиданные трупы, в чьих карманах можно найти что-то полезное.
Когда выйдет игра
Игра выйдет в 2026 году на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК. О локализации ее на русский язык не сообщается.
Автор: Денис Варков