Истребление парадоксов и борьба за власть в тундре: 7 новых российских настольных игр

Рассказывая об играх, мы не можем обойти стороной и мир настольных приключений. В эту подборку попали отечественные хиты, вышедшие за последний год. Среди них — асимметричная стратегия, вдохновленная «Героями меча и магии», исследование острова, на котором сошлись невозможные сценарии, экономическая борьба за сказочную Русь и многое другое.
«Черная книга»
В 2021 году отечественная студия Morteshka выпустила RPG — Black Book, действие которой происходило в Чердынском уезде Пермской губернии Российской империи в 1879 году. Игра запомнилась многим своей интерпретацией коми-пермяцкой мифологии и пошаговым геймплеем. В качестве молодой ведьмы Василисы, владеющей могущественной Черной книгой, игрокам нужно было выполнять различные задания и сражаться с врагами, используя колоду с картами атаки, защиты или различных эффектов.
Настольная игра от Hobby World продолжает историю «Черной книги» от Morteshka и по механике напоминает «Ужас Аркхема». Игроку здесь предстоит выбрать одного из колдунов, которые призваны распутать мрачные тайны и помочь местным разобраться с темными силами. У каждого из героев, включая Василису и ее деда-колдуна Егора, есть особые умения и подручные бесы, которые могут выполнять задания (не бесплатно).
В игре несколько историй (сценариев), а игровое время делится на день и ночь. Если днем игроки перемещаются по Чердынскому уезду и выполняют задания, в том числе сражаясь с нечистью в пошаговых боях, то по ночам они считают набранные за взаимодействие с бесами грехи и справляются с людским гневом. Он растет, если люди просят о помощи, а колдуны их игнорируют. В игре высокая вариативность, и если вам не понравилось ваше прохождение, то в следующий раз можно попробовать повести историю иначе.
«Герои»
Вдохновленная классическими «Героями меча и магии» пошаговая стратегия на компанию от двух до четырех человек от Hobby World. Ее авторы — Юрий Журавлёв и Егор Николаев. Особенность стратегии в том, что игра очень компактная, и понадобится лишь планшет и маркер, которым нужно рисовать границы подконтрольных территорий. То есть играть в теории можно где угодно — дома за столом, в поезде, в самолете, даже на свежем воздухе на пикнике.
Территории под контролем игрока приносят ресурсы, за которые можно нанимать армию, а с ее помощью сражаться и расширять свои владения. В игре шесть рас: люди, эльфы, гномы, орки, нежить и наги. Каждая обладает своими особенностями. Например, гномы полагаются на науку и механизмы, орки — на ярость, нежить может проклясть регион, и за его посещение другие игроки потеряют часть армии, а у наг есть краки (щупальца) — это одновременно и ресурс, и боевая единица. Сражаться можно не только с существами на карте, но и друг с другом.
На игровой карте нужно передвигаться, захватывая регионы и крепости на них, сражаясь с уникальными монстрами и добывая артефакты. В игре 16 раундов, и победит тот, кто набрал больше победных очков за все действия на карте. В разработке находится дополнение, которое расширит игру и список доступных рас.
«Изнанка»
Вдохновленное мультсериалами «Гравити Фолз» и «Стар против сил зла» приключение, в которое можно сыграть как в компании до четырех игроков, так и в одиночку. В Междугорье возникла магическая аномалия, мгновенно нарушившая порядок вещей (кто-то превращается в монстров, а кто-то просто отращивает лишние конечности и глаза). Игрокам нужно выбрать героя и попробовать исправить хаос по одному из четырех сценариев.
Игра намеренно пародийная, что проявляется как в визуальной стилизации всех персонажей и существ, так и в их названиях. На первый взгляд, это классическая RPG с развитием героя, его прокачкой и вариативным сюжетом, но очень многое здесь построено на факторе случайности: у каждого игрока есть свой мешок с жетонами, и их надо вытаскивать не глядя.
Разработчики из Hobby World продумали мир игры, чтобы он был интересен при повторном прохождении. Для этого у каждого героя есть личные задания, выполнение которых может помочь при прохождении сценария или усложнить его. К тому же к игре уже выпустили два добавляющих новые квесты дополнения — «Кирки и склянки» и «Пуговицы и печеньки».
«Герои не меча и не магии»
Небольшая настольная игра от Ork’s Workshop с быстрыми получасовыми партиями. Суть проста: нужно побеждать монстров и собирать артефакты, чтобы набирать победные очки. Но поскольку это пародийная игра, в ней очень многое зависит от удачного броска кубиков.
Среди артефактов — оружие, доспехи, щиты и шлемы, а также различные разовые усилители. Монстров много, они делятся на несколько категорий, и самые сильные стоят в центре игрового поля (оно, кстати, собирается случайным образом каждый раз). При броске игрокам нужно сравнивать характеристики врагов с собственными, проверяя, удалось ли выкинуть достаточно для победы.
За мультяшный визуал всех существ отвечал Демид Лагутов. Именно его стоит благодарить за отсылки к серии «Героев меча и магии», раскиданные по картам героев и существ.
«Парадокс»
Дедуктивная стратегия от Hobby World, за визуальную часть которой отвечал диджитал-художник Евгений Зубков, известный также по комиксу «Северный паук». А разрабатывал игру автор «Героев» Юрий Журавлёв.
Сюжет непростой: есть некий Парадокс Всемогущества. Он собирает другие аномалии со всей мультивселенной, отправляя их на загадочный остров, полный ловушек. Игрокам нужно примерить разные роли. Часть из них будет пытаться сбежать с острова, а один — уничтожить парадоксы поменьше, используя для этого различные природные ловушки (свои физические воплощения в виде Куста, Глыбы и Волны). Парадокс Всемогущества знает устройство острова, в то время как остальным нужно двигаться вслепую. У каждой аномалии есть свои условия побега. Например, Ахиллу для победы нужно пробежать остров от берега до берега несколько раз, разумному ворону — разыскать все виды фруктов на острове, а коту Шредингера — намеренно побывать в каждом мираже и победить свои страхи.
Парадоксам лучше действовать сообща, чтобы составить карту острова, но ничего не мешает играть только за себя. В то же время Всемогущая аномалия вынуждена раскрывать об острове только правду, поэтому игроки постепенно могут нарисовать свою карту, что упростит выполнение условий победы. А еще на острове разбросаны аномалии и фрукты, которые могут или дать бонусы, или навредить.
«Драконоборцы»
Еще одна RPG, визуально немного похожая на «Изнанку», но от издательства «Эврикус». Здесь тоже анимационная стилистика у персонажей и всех игровых существ. Сюжет рассказывает о мире, в котором драконы принесли магию в мир людей, а следом за ними из четырех первородных стихий — огня, земли, воды и природы — возникли разнообразные существа, несущие в себе один из этих элементов. Люди, конечно же, захотели большего и стали воевать с драконами. Спустя века остался последний, самый сильный дракон, одолеть которого и предстоит игрокам.
Нужно развивать своих персонажей, сражаться с различными существами и приручать их, почти как в «Покемоне», а также постараться подобрать своих подопечных так, чтобы они помогли победить дракона и именно ваш герой оказался вписан в историю на века.
Как и в любой ролевой игре, на помощь драконоборцам придут различные амулеты и зелья. Их приобретать нужно за ресурсы, которые можно добыть как в бою с монстрами, так и просто на рынке. «Драконоборцы» довольно простые и могут быть хорошим вариантом для вовлечения подростков и новичков в ролевые настолки.
«Тундра»
Экономическая стратегия (еврогейм) в сеттинге Древней Руси. Игроки принимают стороны различных животных, стремящихся править Тундрой, пока мудрый медведь-царь в спячке. Рассчитана партия на двух-четырех игроков. Разработчик — Екатерина Рейес из команды Hobby World, визуальный стиль художника Алексея Дмитриева отсылает к картинам Ивана Билибина.
В игре четыре раунда — по количеству теплых месяцев в тундре. Игрокам предстоит осваивать земли. Новым наместником нарекут того, кто получит больше победных очков. Для этого нужно нанимать работников, добывать ресурсы или выменивать их, возводить постройки и выполнять задания.
В начале каждого раунда игроки бросают кубики, и количество доступных действий зависит от результата броска. Может, даже с хорошей расстановкой сил ваш воевода Полкан или купец Хома получат меньше возможностей реализовать свою стратегию, чем тот игрок, кому броски даются лучше. Впрочем, всё как в настоящей экономике — от фактора хаоса никто не застрахован.
Автор: Денис Варков