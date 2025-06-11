Истребление парадоксов и борьба за власть в тундре: 7 новых российских настольных игр

Сюжет непростой: есть некий Парадокс Всемогущества. Он собирает другие аномалии со всей мультивселенной, отправляя их на загадочный остров, полный ловушек. Игрокам нужно примерить разные роли. Часть из них будет пытаться сбежать с острова, а один — уничтожить парадоксы поменьше, используя для этого различные природные ловушки (свои физические воплощения в виде Куста, Глыбы и Волны). Парадокс Всемогущества знает устройство острова, в то время как остальным нужно двигаться вслепую. У каждой аномалии есть свои условия побега. Например, Ахиллу для победы нужно пробежать остров от берега до берега несколько раз, разумному ворону — разыскать все виды фруктов на острове, а коту Шредингера — намеренно побывать в каждом мираже и победить свои страхи.