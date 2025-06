«Сказ об Апраксии»: интервью с авторами комикса-приквела к славянскому экшену Bylina

Издательство «Рамона» выпустило комикс «Былина: Сказ об Апраксии». Это самостоятельный приквел к грядущей игре Bylina от студии Far Far Games. «Сказ» повествует о походе дружины богатырей в Тридевятое царство, где герои сталкиваются с местной версией Кощея Бессмертного. В интерпретации «Былины» царство — гиблое место, в котором легко встретить свою смерть. Короткий комикс вместил в себя множество элементов из игры, включая отряд самоуверенного богатыря Наума, а также коротко затизерил магический мир вселенной. Мы расспросили его создателей о проекте, а также задали несколько вопросов основателю студии Far Far Games.