«Сказ об Апраксии»: интервью с авторами комикса-приквела к славянскому экшену Bylina

— Мы давно общаемся с ребятами из «Рамоны». Даже не помню, как начались переговоры — кажется, нас им посоветовала одна из наших сотрудниц. Изначально была идея сделать какой-то небольшой, отдельно стоящий продукт во вселенной игры, который ее расширит. У нас было несколько персонажей, вокруг кого можно было бы построить короткие истории. Основная идея была в том, чтобы раскрыть некоторые упоминающиеся в игре сюжеты и уделить им больше внимания. Например, почему богатыри больше не ходят в Тридевятое царство. Первой мы решили рассказать историю, героем которой будет женщина, потому что, как говорится, есть женщины в русских селеньях.