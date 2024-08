Российские видеоигры: от советских игровых автоматов до Atomic Heart

При всей уникальности российская индустрия оставалась маргинальной. За каждым отечественным шедевром на полке магазина лежали десятки откровенно ужасных игр, а на соседнем стеллаже красовались зарубежные хиты, чье техническое и художественное превосходство было неоспоримо. Например, в 2006 году, когда в России ждали выхода Lada Racing Club, в мире вышли великолепные The Elder Scrolls IV: Oblivion, Dark Messiah of Might and Magic, Call of Duty 3 и первый эпизод Half-Life 2.