Российские видеоигры: от советских игровых автоматов до Atomic Heart

Еще одна характерная для десятилетия история — судьба «Смуты», игры о похождениях Юрия Милославского в XVI веке, которую финансировал Институт развития интернета. 260 млн рублей было выделено на создание проекта и еще 100 миллионов — на доработку. Так много критики от игроков и обзорщиков не получала ни одна отечественная игра со времен несчастной Lada Racing Club. В отличие от нее, провал «Смуты» сложно переложить на завышенные ожидания игроков. Да, разработчики действительно обещали «боевку лучше, чем в „Ведьмаке“», но буквально все, что происходило с игрой до релиза, отчетливо сигнализировало, что с адаптацией романа Михаила Загоскина что-то не так. Сначала показали до смешного нелепые концепт-арты, потом разработчиков обвинили в бегстве с государственными деньгами (как оказалось, ложно), после в игровых СМИ появилась фееричная история о «купленном б/у-ноутбуке с альфа-версией „Смуты“». Этот анекдот вне зависимости от того, правдивый он или его придумали в Cyberia Nova, чтобы подогреть интерес к игре, выставлял разработчиков в откровенно плохом свете.