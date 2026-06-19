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Сарик Андреасян снимет новую экранизацию «Двенадцати стульев»

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Сарик Андреасян снимет новый фильм по роману «Двенадцать стульев» Ильи Ильфа и Евгения Петрова. Об этом режиссер объявил в своих соцсетях.

Деталей предстоящей экранизации пока нет. Сейчас идет кастинг и работа над сценарием, а съемки намечены на лето 2027 года.

Ранее Андреасян поставил «Сказку о царе Салтане», «Онегина» и теперь работает над «Войной и миром». «Двенадцать стульев» пополнят его список киноадаптаций классики.

Существует уже более десяти разных версий похождений Остапа Бендера и Ипполита Воробьянинова. Среди них — «12 стульев» Леонида Гайдая и четырехсерийный телефильм Марка Захарова с Андреем Мироновым в главной роли.

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