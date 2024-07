10 лучших игр 2024 года: итоги первого полугодия

Тайваньская студия Red Candle Games, которая до этого отметилась самобытными хоррорами Detention и Devotion, решила попробовать себя в новом жанре. И как же здорово у нее получилось! Nine Sols — это адреналиновый микс из Hollow Knight и Sekiro, причем акцент сделан именно на экшене, а не на метроидвании. Игра регулярно подкидывает многофазных противников с необычными дизайнами (как геймплейными, так и визуальными), и для некоторых боссов местную боевую систему приходится чуть ли не заново осваивать. Благо ее глубина это позволяет, и именно благодаря ей Nine Sols не успевает надоесть за 20 часов прохождения. А вот нервы она может потрепать изрядно: некоторые схватки тут по сложности не уступают госпоже Малении. Если же захочется поискать глубинный смысл, то Nine Sols может увлечь еще дольше. Неспроста разработчики называют сеттинг игры «даопанком»: параллелей с даосской философией и религией можно найти немало.