10 лучших игр 2024 года: итоги первого полугодия

Первый трейлер нового «Принца» безжалостно задизлайкали. Фанатов смутили мультяшная эстетика, 2D-платформенная механика вместо 3D-адвенчуры и главный герой, выглядящий будто он только что записал успешный рэп-альбом (и что-то с этого альбома как раз играло в трейлере). Пахло провалом. Но наступил январь, и «очередное недоразумение от Ubisoft» с ноги залетело в топ кандидатов на игру года. Такая восточная сказка.

Секрет успеха оказался максимально прост: The Lost Crown очаровывает игрока именно игровым процессом. Управление персонажем плавное и точное, архитектура локаций и логика ситуаций насыщенная и увлекательная, битвы с боссами яркие и сбалансированные по сложности, ну и классическое принцевое тоже на месте — шипы, ловушки, кислота, фольклор и хардкор.

Что самое невероятное, это метроидвания, которая нравится даже тем, кто не любит метроидвании. Авторы замешали внутри невнятного на первый взгляд проекта кучу самых разных игровых веяний: немного проверенной классики, немного свежего и сомнительного, немного ретрогейминга, немного инди, а где-то вполне честное ААА, и все это в какой-то очень правильной пропорции.