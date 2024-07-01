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Итоги полугодия

10 лучших игр 2024 года: итоги первого полугодия

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После богатого на хиты 2023-го этот год пока кажется скромным. Но только на первый взгляд. Всевозможные рекорды ставил кооперативный шутер Helldivers 2 в духе «Звездного десанта», в раннем доступе Steam завирусилось продолжение рогалика Hades, а созданная одним человеком ультрабюджетная Animal Well сразу метит в список самых артовых проектов 2020-х. Так что видеоигры все еще продолжают поражать наше воображение и отнимать десятки часов свободного времени. 

Это ранжированный список, сформированный на основе голосования среди нашей редакции. Рейтинг составлен в порядке убывания наших голосов.

Дима SuperVHS

Креативный директор Кинопоиска

Prince of Persia: The Lost Crown

Где играть: ПК, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch

Первый трейлер нового «Принца» безжалостно задизлайкали. Фанатов смутили мультяшная эстетика, 2D-платформенная механика вместо 3D-адвенчуры и главный герой, выглядящий будто он только что записал успешный рэп-альбом (и что-то с этого альбома как раз играло в трейлере). Пахло провалом. Но наступил январь, и «очередное недоразумение от Ubisoft» с ноги залетело в топ кандидатов на игру года. Такая восточная сказка.

Секрет успеха оказался максимально прост: The Lost Crown очаровывает игрока именно игровым процессом. Управление персонажем плавное и точное, архитектура локаций и логика ситуаций насыщенная и увлекательная, битвы с боссами яркие и сбалансированные по сложности, ну и классическое принцевое тоже на месте — шипы, ловушки, кислота, фольклор и хардкор.

Что самое невероятное, это метроидвания, которая нравится даже тем, кто не любит метроидвании. Авторы замешали внутри невнятного на первый взгляд проекта кучу самых разных игровых веяний: немного проверенной классики, немного свежего и сомнительного, немного ретрогейминга, немного инди, а где-то вполне честное ААА, и все это в какой-то очень правильной пропорции.

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Александр Омолоев

Новостной редактор Кинопоиска

Hades 2

Где играть: ПК (ранний доступ)

Олимп осажден, его окружила армия титана Кроноса, когда-то низвергнутого своими детьми, а теперь вернувшегося из заточения. Пока Зевс и другие старшие боги отбивались от атак в горной обители, колдунья Геката воспитала героиню, способную остановить вторжение, — Мелиною, принцессу подземного мира. У нее с Кроносом свои счеты: тот лишил ее дома, заковал в цепи ее отца Аида, а также, используя власть над временем, взял в плен маму и брата.

Разработчики из студии Supergiant, сделавшие обе Hades, — мастера выдумывать замечательные сюжеты, но держатся их игры на стиле и на том, как естественно и прочно в них сплавлены воедино геймплей, музыка и метафора. И хотя в Hades 2 немало недостатков (надо помнить, что игра находится в раннем доступе как минимум до конца 2024 года), изобразительный ряд и монолитность воздействия с лихвой их компенсируют. Битвы со Сциллой и Кроносом — высший класс, и в целом эта игра источает красоту, как кусок плутония — радиацию.

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Марат Шабаев

Редактор Кинопоиска

Helldivers 2

Где играть: ПК, PlayStation 5

Вряд ли в начале года хоть кто-то мог предположить, что одним из самых виральных релизов 2024-го станет… кооперативный шутер студии Arrowhead Game, постоянного, но не самым заметного партнера Sony. Но Helldivers 2, вышедшая в феврале, до сих пор остается на слуху. Пережив нереальный пик популярности весной (тогда серверы были стабильно перегружены из-за наплыва игроков), она стабильно пополняется патчами и совершенствуется, а в нее продолжают залетать все новые и новые участники. Секрет успеха до безобразия прост: это очень веселое времяпрепровождение. Половина комического удовольствия связана с пародийной эстетикой. Helldivers 2 продолжает славное дело «Звездного десанта», представляя ультрадемократическое общество будущего, которое настолько преисполнилось идеей безграничного существования человека, что хочет выжечь к чертям каждую планету с жуками и киборгами.

Смешная до колик милитаристская сатира («How about a nice cup liber-tea?» — кричат взмыленные хеллдайверы в разгар очередной заварушки) обрамляет не менее забавный геймплей. Отряд (до четырех живых игроков) отправляется на ряд миссий по уничтожению терминидов или автоматонов. В процессе все, разумеется, будет идти не так: вызванный с неба напалм подожжет вашего напарника, отдача от тяжелой пушки будет регулярно бить по своим, а толпы врагов на высокой сложности буквально не дают перевести дух. Заработали немного валюты? Бегом тратить ее на апгрейд снаряжения — и снова в бесконечный бой.

Василий Покровский

Автор сценариев видеоэссе Кинопоиска

Animal Well

Где играть: ПК, PlayStation 5, Nintendo Switch

Это уже практически правило: примерно раз в пару лет выходит милый пиксельный платформер, который заставляет чуть по-новому смотреть на метроидвании. В этот раз это Animal Well.

Кажется, таких метроидваний мы уже видели много. Исследуешь запутанный мир, попутно разгадывая головоломки, собираешь коллекционные предметы, открываешь секретные проходы. В этом смысле Animal Well собрана в основном по понятной жанровой формуле. Но вместе с тем она дает игроку впечатляющую творческую свободу. Куда хочешь, туда и иди. Тайтл можно без надрыва пролететь за пару вечеров, а можно провалиться в него на десятки часов, экспериментируя с механиками и испытывая возможности игры.

Animal Well нарочно сделана так, чтобы ее долго обсуждали в комьюнити. Благодаря густой таинственности мира, бесчисленным секретам и оригинальному геймплею (чего стоит хотя бы отсутствие боевой системы) она наверняка запомнится как один из самых ярких представителей жанра. Что уж говорить про лучшие игры года.

Дарья Кулагина-Кравчук

Сценаристка YouTube-канала «Кинопоиск Игры», автор канала «Деградация и Беляши»

INDIKA

Где играть: ПК, PlayStation 5, Xbox Series X|S

Некоторые игроки, глядя на всю шумиху вокруг этого проекта, непонимающе спрашивают: «А шо в нем?» Так вот, очень многое! INDIKA можно легко обозвать симулятором ходьбы, но вернее отнести ее к интерактивному кино, хоть и совсем не того формата, что какой-нибудь Until Dawn. Эта игра и правда не совсем про геймплей, несмотря на регулярно встречающиеся головоломки, а про живописное путешествие молодой монахини с чарующим голосом Ефима Шифрина в голове. Про очень странные и завораживающие локации, созданные командой разработчиков-архитекторов. Про покатушки на паровом велосипеде под занимательные диалоги с беглым каторжником, в конце концов. Но главное здесь — сюжет, который в первую очередь заставляет задуматься о вере и сложном отношении к ней. Еще и о поиске себя, а вот эта тема уже откликнется в душе каждого, кому когда-либо казалось, что он не может найти свое место в жизни.

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Анатолий Лукманов

Редактор социальных сетей «Кинопоиск | Игры»

Tekken 8

Где играть: ПК, PlayStation 5, Xbox Series X|S

Одной из лучших игр прошедшего полугодия для меня с уверенностью стала Tekken 8. Не ожидая от игры вообще ничего на выходе, я получил драйвовый, легкий и веселый файтинг, который затянул на несколько десятков часов. С удовольствием прошел сюжетную кампанию и заинтересовался всей франшизой, а следом долго залипал в сетевых матчах.

Классная музыка, шикарные анимации и динамика боев вывели для меня Tekken 8 на верхушку остальных файтингов. На удивление даже сюжет получился интересным. В какой-то момент осознаешь, что с интересом наблюдаешь за историей в файтинге! Спору нет, за зрелищными и жестокими добиваниями лучше зайти в Mortal Kombat, а в остальном восьмая Tekken для меня на голову выше и эмоциональнее.

Алик Кемалов

Руководитель социальных сетей Кинопоиска

Slavania

Где играть: ПК

Я не понимаю, как можно не любить платформеры и метроидвании. Мне кажется, есть в их механике что-то гениальное и одновременно простое: уровень, ты прыгаешь, подбиваешь каких-то врагов, идешь дальше. У Slavania получилось почти все, что нужно. Да, на старте были проблемы с качеством сборки, однако патчи ситуацию исправили. Незамысловатый, но забавный сюжет, запоминающийся сеттинг и удивительная дизайн-концепция, а также свежий стиль при простенькой графике. Ничего не ожидал от игры, но в итоге провел в ней несколько вечеров — перепрыгивал с избы на дерево, метал копье во врагов и побеждал боссов вроде Лешего.

Марат Шабаев

Редактор Кинопоиска

Senua’s Saga: Hellblade II

Где играть: ПК, Xbox Series X|S

Долгожданный сиквел Hellblade: Senua’s Sacrifice (2017) — атмосферной инди-игры, которая при довольно скромной команде разработчиков выглядела дорого-богато. В продолжении воительница Сенуа все так же страдает от психоза и голосов в голове, но теперь спускается не в ад ради воскрешения любимого, а отправляется в Исландию, чтоб дать бой северянам-захватчикам. Hellblade II приумножила проблемы оригинала (например, загадки стали еще скучнее), зато кинематографичность происходящего увеличилась на порядок — возможно, это уже не вполне видеоигра, а мощный аудиовизуальный опыт, который хочется сравнить с «Варягом» Роберта Эггерса и «Вальгалла: Сага о викинге» Николаса Виндинга Рефна. В наличии пугающие великаны, эффектная постановка боев, безумно красивые ландшафты и впечатляющий пространственный звук (играть строго в наушниках!).

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Дарья Кулагина-Кравчук

Сценаристка YouTube-канала «Кинопоиск Игры», автор канала «Деградация и Беляши»

Like a Dragon: Infinite Wealth

Где играть: ПК, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One

Это идеальная JRPG для тех, кто устал от жанра или вовсе к нему никогда не прикасался. Тут и отполированная боевая система, и идеальный баланс между серьезной драмой и безумной клоунадой, и необычный сеттинг (много ли вы знаете игр, действие которых разворачивается на Гавайях?). Правда, из-за некоторых унаследованных от предыдущей части болячек (проседающий местами сюжет и опциональный гринд) к концу Infinite Wealth может поднадоесть, поэтому не стоит сразу гнаться за прохождением на 100%.

А вот если на финальных титрах почувствуете, что вам не хватило, добро пожаловать в «Новую игру +», и там уже закрывайте все побочные квесты, активности и мини-игры. И пусть статус аж девятой (считая Yakuza 0) номерной части не смущает: в Infinite Wealth вполне комфортно будет и ветерану, и новичку в серии. Впрочем, хотя бы с предыдущей игрой ознакомиться не повредит — многие сюжетные перипетии станут понятнее.

Юрий Кулагин

Сценарист YouTube-канала «Кинопоиск | Игры», автор Telegram-канала «Деградация и Беляши»

Nine Sols

Где играть: ПК, macOS, Nintendo Switch

Тайваньская студия Red Candle Games, которая до этого отметилась самобытными хоррорами Detention и Devotion, решила попробовать себя в новом жанре. И как же здорово у нее получилось! Nine Sols — это адреналиновый микс из Hollow Knight и Sekiro, причем акцент сделан именно на экшене, а не на метроидвании. Игра регулярно подкидывает многофазных противников с необычными дизайнами (как геймплейными, так и визуальными), и для некоторых боссов местную боевую систему приходится чуть ли не заново осваивать. Благо ее глубина это позволяет, и именно благодаря ей Nine Sols не успевает надоесть за 20 часов прохождения. А вот нервы она может потрепать изрядно: некоторые схватки тут по сложности не уступают госпоже Малении. Если же захочется поискать глубинный смысл, то Nine Sols может увлечь еще дольше. Неспроста разработчики называют сеттинг игры «даопанком»: параллелей с даосской философией и религией можно найти немало.

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