«Супергёрл»: киновселенная DC снова стреляет в молоко

В мировой прокат вышла «Супергёрл», второй фильм обновленной вселенной DC — приключения двоюродной сестры Супермена, которая по космическим барам ищет бандита, обидевшего ее собаку, и заодно помогает юной сиротке отомстить за родителей. Получилось похоже не на «Супермена» Ганна, а на диснеевский супергеройский сериал.

Станислав Зельвенский @zelvensky Критик Кинопоиска

Кара Зор-Эл (Милли Олкок), кузина Супермена, встречает свое 23-летие вдали от Земли, которая стала ее вторым домом после гибели Криптона. Теперь она медленно спивается на второсортных планетках в компании суперсобаки Крипто. В очередном баре она встречает девочку с мечом (Ив Ридли), которая разыскивает космического бандита Крема (Маттиас Шонартс), убившего ее семью. Кара не собирается ей помогать, но тут по совпадению появляется Крем, угоняет ее корабль, а главное, стреляет в Крипто отравленным дротиком. Теперь у Супергёрл есть трое суток, чтобы вместе с девочкой найти негодяя и забрать у него антидот.

Милли Олкок

Чуть меньше года прошло, с тех пор как Джеймс Ганн и Питер Сафран перезапустили умирающую вселенную DC фильмом «Супермен», который можно любить или нет (в прокате он выступил лучше, чем боялись, и хуже, чем надеялись), но, во всяком случае, это было что-то яркое, оригинальное и вызвавшее споры. Чуть меньше года понадобилось Ганну и Сафрану, чтобы перечеркнуть это робкое завоевание и вернуть DC обратно во времена «Шазама», «Флэша», «Черного Адама» — фильмов, которые все старались забыть (что справедливости ради несложно) и которые «Супергёрл» Крэйга Гиллеспи не превосходит решительно ни в чем.

Мы привыкли ворчать о том, что блокбастеры сегодня практически всегда забираются (и порой далеко) за двухчасовую отметку: студии исходят из того, что человек, героически купивший билет в кино, рассчитывает развлечься на полную катушку. Но скромная длительность «Супергёрл» (107 минут, включая бесконечные титры) тоже настораживала с порога: не означает ли это, что сценарий совсем уж хлипкий, раз даже продюсеры признали, что у них не хватает контента на искомые 130–140 минут? И знаете что? Ровно так все и оказалось. По-хорошему, история, рассказанная здесь, тянет на проходной эпизод супергеройского телешоу, а не на кинофильм. Так что и эти 107 минут полны ненужных длиннот; жир на месте, а вот костей маловато.

Милли Олкок и Ив Ридли

Исполняющая главную роль 26-летняя австралийская актриса Олкок, известная по первому сезону «Дома Дракона», белокура, задириста и обладает широким диапазоном недовольных гримасок. Фирменный красно-желто-синий наряд она примеряет ближе к концу, а большую часть фильма носит коричневый плащ оверсайз поверх футболки с Дебби Харри, приобретенной, видимо, в H&M в альфе Центавра. Декларативное бунтарство Кары (она пьет алкоголь! она слушает музыку!) прекрасно вписывается, разумеется, в безобидную корпоративную концепцию girl power, которую фильм продает.

Но к power, как учат в конкурирующей франшизе, прилагается ответственность. Героиня должна что-то из себя представлять, между тем Каре нечего нам рассказать, кроме длинного, унылого и в целом лишнего флешбэка в детство на Криптоне. Плюс любовь к компьютерной собачке, которая всю дорогу пролежит парализованной цитатой из «Джона Уика». Кузен Супермен (Дэвид Коренсвет) появляется в двух с половиной сценах, и фильм сразу же начинает дышать по-другому — короткое напоминание о том, что где-то там, на Земле, возможны высокие ставки и сложные чувства.

Дэвид Коренсвет

Супергёрл тем временем путешествует по разным (но по большому счету совершенно одинаковым) планетам в компании упрямой девочки. Окружающие похожи либо на резиновых кукол а-ля ранние «Звездные войны», либо на PG-13-версию фантазий Клайва Баркера. Главный злодей — бельгиец Шонартс с заклепками на лице и идиотской косичкой — ничем ни примечательный уголовник, который гнусно ухмыляется и с акцентом бурчит какие-то гадости. Единственная его черта — хороший аппетит. Поскольку никаких поворотов сюжет не делает, а заняться чем-то надо, его убивают раз семь, а он все не умирает. Джейсон Момоа появляется в кожаной жилетке, на мотоцикле и с двусмысленной сигарой в небольшой роли наемника Лобо, который выглядит лейтенантом армии Kiss — в комиксах 1980-х это было, наверное, смешно, но сейчас уже не очень.

Действие происходит в основном в полутемных интерьерах, поэтому умение режиссера Гиллеспи снимать фантастический экшен остается вопросом открытым: на экране ничего толком не разобрать. Его фильм про Круэллу, где тоже фигурировали одаренные собаки, решительная девушка и плюшевый панк-рок, был определенно повеселее. Возможно, здесь виновата вся эта механическая, виденная тысячу раз космическая супергероика. Есть ощущение, что если бы Кара никуда не полетела, а продолжила заниматься инопланетным бар-хоппингом, то фильм получился бы куда интереснее.