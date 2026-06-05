Из принцессы в кинокомикс: как актриса Милли Олкок превратилась в Супергёрл и сыграла в «Доме Дракона»

Олкок не смотрела «Игру престолов», но хорошо понимала масштабы «Дома Дракона». «Было ощущение, что меня буквально забрали из Австралии и что кто-то просто высадил меня посреди океана, а вокруг ничего не было. Я снималась для австралийского телевидения, где весь сериал стоил меньше одного эпизода [«Дома Дракона»]. Я никогда раньше не была на съемочной площадке на 100 млн долларов. Так что было много ответственности за то, чтобы играть Рейниру, и это было интересно, потому что у нас с ней были схожие траектории историй: мы вроде как ориентировались в непредсказуемом мире, в котором научились справляться с разными проблемами», — объясняет Милли. Ее героиня в «Доме Дракона» была упрямой, решительной и непослушной принцессой, не соответствующей королевским ожиданиям.