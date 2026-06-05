Из принцессы в кинокомикс: как актриса Милли Олкок превратилась в Супергёрл и сыграла в «Доме Дракона»

25 июня в мировой прокат выйдет «Супергёрл» — блокбастер DC о кузине Супермена. Инопланетянку с нечеловеческой силой сыграла австралийская актриса Милли Олкок, известная по роли юной Рейниры Таргариен в «Доме Дракона». Рассказываем, как девушка без актерского образования стала супергероиней завтрашнего дня.
Сделала себя сама
Милли Олкок росла в Питершеме, пригороде Сиднея, в доме матери-одиночки, работавшей няней. Ее кумирами детства были успешные австралийские актеры Кейт Бланшетт, Роуз Бирн, Сара Снук и Хит Леджер. Но у Олкок не было ни связей, ни денег, чтобы пробиться в шоу-бизнесе. В 13 лет девушка начала самостоятельно обзванивать агентства по поиску талантов. «У нас были финансовые трудности, поэтому это действительно подтолкнуло меня к тому, чтобы быть более напористой. Моя мать вселила в меня эту слепую уверенность: „Если разные идиоты могут это сделать, почему ты не можешь?“ Ее слова, не мои. Это просто подстегнуло меня», — вспоминает актриса.
В подростковом возрасте Олкок снималась в локальных рекламных роликов для известных брендов вроде Cadbury, KFC и Woolworths. В 14 лет дебютировала на малом экране, появившись в эпизоде романтико-комедийного сериала «Страна чудес». За первой ролью последовали другие второстепенные в проектах на австралийском ТВ: «Пайн-Гэп», «Расплата» и «Вышибала». В выпускном классе актриса вышла на первый план в сериале «Пианино», где она сыграла дерзкую девчонку, которая путешествует с музыкантом (Тим Минчин) и фортепиано через всю страну. Ради телевидения она бросила учебу в средней школе исполнительских искусств Ньютауна. Кстати, к этому решению Милли подтолкнула мать. Олкок, как и она, плохо училась из-за дислексии. Актерство позволило Милли ощутить себя одаренной и особенной, но поначалу не приносило достаточно денег.
Нуждаясь в постоянном заработке, 18-летняя Олкок устроилась мыть посуду в популярном сиднейском ресторане. Ее профессиональное становление не было простым. «Я звучу как персонаж Роальда Даля. Я жила на чердаке в нашем семейном доме, потому что нам не хватало комнат. Там было так жарко. Я была худой как палка. Я мыла посуду с такой гордостью и с таким ужасом, а кухня была открытой, так что все могли меня видеть», — рассказывает она.
И вот однажды, когда Милли все еще мыла тарелки в ресторане, раздался судьбоносный звонок. Олкок взяли на роль юной Рейниры Таргариен в «Доме Дракона», на которую она прослушивалась по Zoom несколько раз. Причем продюсеры поначалу умалчивали, кого именно Милли предстоит воплотить в сериале, чтобы избежать утечки информации.
Королевский прорыв в «Доме Дракона»
Новость о том, что ей досталась одна из ключевых ролей в первом сезоне «Дома Дракона», была шокирующей. Актриса попросила друга срочно купить вино, не сказав ему о поводе из-за условий контракта, поэтому он подумал, что в жизни Милли случилось что-то ужасное — кто-то из родственников заболел или умер. На самом деле она получила шанс показать себя за пределами австралийского телевидения. После утверждения на роль Рейниры Таргариен в жизни Олкок началась новая глава: она переехала в Лондон для съемок в «Доме Дракона» и обустроилась там.
Олкок не смотрела «Игру престолов», но хорошо понимала масштабы «Дома Дракона». «Было ощущение, что меня буквально забрали из Австралии и что кто-то просто высадил меня посреди океана, а вокруг ничего не было. Я снималась для австралийского телевидения, где весь сериал стоил меньше одного эпизода [«Дома Дракона»]. Я никогда раньше не была на съемочной площадке на 100 млн долларов. Так что было много ответственности за то, чтобы играть Рейниру, и это было интересно, потому что у нас с ней были схожие траектории историй: мы вроде как ориентировались в непредсказуемом мире, в котором научились справляться с разными проблемами», — объясняет Милли. Ее героиня в «Доме Дракона» была упрямой, решительной и непослушной принцессой, не соответствующей королевским ожиданиям.
Играть Рейниру было сложно, поскольку Олкок обладает другим темпераментом. Шоураннеры «Дома Дракона» Мигель Сапочник и Райан Кондал посоветовали актрисе сосредоточиться на королевской невозмутимости героини. «Она довольно стоическая в том, как ей нравится представлять себя, а я довольно беспокойный человек. И [Райан и Мигель] продолжали напоминать мне, что в неподвижности есть сила. Ей не нужно что-то доказывать, у нее такой статус», — рассказывает Олкок.
Во время съемок Милли также настиг синдром самозванца. На второй день работы над сериалом кто-то «очень влиятельный» сказал Олкок, что ей необходим преподаватель по актерскому мастерству. Это только усугубило тревожность: актриса поняла, что недостаточно хорошо справляется со своей работой.
«Дома Дракона»
Проблемы на съемках приквела «Игры престолов» также доставляла работа с установкой дракона, на котором она должна была летать. Когда ее поднимали над площадкой, на нее сильно дули воздухом, и она не могла контролировать свое лицо, что сильно мешало. И все же, несмотря на все сложности, роль Рейниры принесла актрисе узнаваемость и помогла закрепиться в американской киноиндустрии. Критики были очарованы магнетической игрой актрисы. Например, портал CNET отмечал, что ей было достаточно прищуриться или поджать губы, чтобы передать тяжелые эмоции, вызванные политической напряженностью при дворе Таргариенов.
На контрасте с обезоруживающей ролью Олкок токсичный фандом «Игры престолов» невзлюбил взрослые версии героев и писал о них негативные комментарии на Reddit, YouTube и в социальных сетях, что разбило сердце актрисе. «Весь смысл „Дома Дракона“ заключается в том, что две молодые женщины, которые любят друг друга, терпят крах, потому что мужчины вокруг них хотят, чтобы они были разделены, чтобы служить патриархату. Я просто сочувствовала Эмме Д’Арси», — говорит Милли о своей старшей коллеге, которая сыграла ту же героиню во взрослом возрасте.
Девушка из стали
После бунтарки Олкок сыграла противоположную ей героиню. Симон из сатирического мини-сериала Netflix «Сирены» разрывает отношения со старшей сестрой, служит личной ассистенткой у жены миллиардера, одевается в женственные принты Лилли Пулитцер и выставляет свой оптимизм напоказ. Героиня изо всех сил пытается освободиться от социальных комплексов и прямо демонстрирует, что не остановится ни перед чем, чтобы получить то, что хочет. Актриса стремилась передать переменчивость Симон, и у нее это получилось.
«Сирены»
«Я действительно сознательно решила, что хочу, чтобы Симон вела себя по-разному в зависимости от того, с кем она находится рядом, потому что, мне кажется, она не уверена в себе и своей личности, и ей приходится притворяться разными людьми, чтобы выжить в сложившейся ситуации», — объясняет Олкок. Во время работы над «Сиренами» ее наставляла и направляла старшая коллега Джулианна Мур, которая помогла раскрыться на экране.
После «Дома Дракона» у Олкок появилось желание больше никогда не связываться с крупными студийными проектами из-за сильного давления индустрии, пристального внимания общественности и огромной эмоциональной нагрузки. После окончания съемок в «Сиренах» Милли год не работала, и ее начала одолевать профессиональная тревога. Олкок думала, что ее карьере пришел конец. «Я ужасно боялась, что моя жизнь закончится в 22 года», — вспоминает Милли. Когда у нее появилась возможность сыграть Супергёрл, она фактически заставила себя пойти на прослушивание.
В образе Девушки из стали актриса появилась в эпизоде прошлогоднего «Супермена». Супергёрл в исполнении Олкок как ураган ворвалась в Крепость Одиночества и сильно отличалась от других версий героини комиксов. Даже в этой единственной сцене Кара Зор-Эл не казалась такой же светлой и невинной, как предыдущие Супергёрл, сыгранные Хелен Слейтер и Мелиссой Бенойст. Кара Зор-Эл была пьяной, неуклюжей и озорной — такой приземленной Девушку из стали мы еще не видели. В космический блокбастер DC образ супергероини перекочевал из комиксов Тома Кинга «Супергёрл: Женщина завтрашнего дня».
Продюсер Питер Сафран отмечает, что новая Супергёрл «супержесткая» и «прошла через какое-то дерьмо». Инопланетянка Кара Зор-Эл стала свидетельницей медленного умирания родной планеты Криптон и гибели родителей. «На нее возложена невероятная ответственность, и она не знает, как с ней справиться. Поэтому она как бы душит себя и погружается в самокопание», — говорит Олкок о своей героине.
Милли не была первой претенденткой на роль Супергёрл. Она не видела ни одного фильма про супергероев, поэтому просто солгала, чтобы ее рассмотрели на роль. Но когда на прослушивании она надела синюю рубашку с длинными рукавами и красную юбку, у команды фильма, включающей Джеймса Ганна, сценаристку Ану Ногейру и исполнительного директора DC Шанталь Нонг, слезы навернулись на глаза. «Она очень эмоциональна; она вкладывает в эту роль столько сил. Мы все посмотрели друг на друга и сказали: „Это идеально. Она именно та, кого мы хотим“», — вспоминает Сафран.
Роль Кары Зор-Эл привлекла Олкок своей психологической травмой. Милли привнесла свой личный опыт в органику героини. «Скрывайся. Убегай. Притворись, что этого не происходит. И тогда ты должен столкнуться с этим, чтобы исцелить ту часть себя, которой ты пренебрегал», — объясняет Олкок.
Ее Супергёрл воплощает собой панк-рок, за которым она скрывает внутреннюю боль. В ее душе царит беспорядок, вызванный невыносимым горем. В отличие от своего кузена, Кара не хочет спасать весь мир, она лишь пытается сохранить свой собственный. «Этот фильм — отличное напоминание о том, что мир может рушиться вокруг вас, но вы можете стать героем своей собственной истории», — говорит Олкок. Очевидно, что роль Супергёрл станет для нее если не культовой, то знаковой в карьере.
«Супергёрл»
После «Супергёрл» Олкок появится в комедии об отрезанном пальце с Софией Вергарой и Кейт Маккиннон «Большой палец» и триллере «Горячая мамочка» о матери (Тони Коллетт) и дочери, запертых в сауне в отдаленном оздоровительном спа-центре. После этих фильмов Олкок мечтает «поработать с группой действительно классных молодых женщин», из которых ей больше всего импонирует Рэйчел Сеннотт.
О жизни Милли вне съемок известно немного. В соцсетях она «не перестает говорить» о своем черном коте по кличке Гиннесс, близко дружит с дочерью Ноэла Галлахера из Oasis, в клипе у которого снималась, а в 2023 году дебютировала на сцене Вест-Энда, сыграв Абигейл Уильямс в «Суровом испытании». До «Супергёрл» Милли ничего не знала о кинокомиксах, зато обожает фильмы «Быть Джоном Малковичем», «Валентинка» и «Кэнди». Олкок снимается избирательно, однако всегда в запоминающихся ролях. Естественнее всего она играет сильных героинь, которые идут против ожиданий общества и преодолевают внутренний кризис. Актриса уже доказала, что она супергероиня, у которой впереди всё и даже больше.
Автор: Мария Ракитина
Фото: Joe Maher / Getty Images, Hoda Davaine / Getty Images for Warner Bros.