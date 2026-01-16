Битва при Глотке и конфликт с Джорджем Мартином: что мы знаем о третьем сезоне «Дома Дракона»

21 июня в эфир возвращается «Дом Дракона» — экранизация книги Джорджа Мартина «Пламя и кровь» о гражданской войне между двумя ветвями Таргариенов, которая едва не уничтожила правящую династию задолго до событий «Игры престолов». В третьем сезоне растянутая прелюдия наконец-то подходит к концу, и уже с первого эпизода зрителей ждет масштабная и кровопролитная бойня, в которой у обеих сторон есть драконы. Рассказываем все, что известно о продолжении сериала, конфликте Джорджа Мартина с шоураннером Райаном Кондалом и будущем мартинверса на HBO и за его пределами.
Что было в предыдущих сезонах
«Дом Дракона» описывает события, которые вошли в историю Вестероса под названием Танец Драконов (в другом переводе — Пляска Драконов) — кровопролитную гражданскую войну между двумя ветвями Таргариенов, случившуюся за 150 лет до восстания Роберта Баратеона и рождения Дейенерис Бурерожденной.
Суть конфликта сводится к следующему. Мягкий и добрый король Визерис (Пэдди Консидайн) решает заранее озаботиться вопросом престолонаследия и назначает преемницей Рейниру (Эмма Д’Арси) — свою дочь от первого брака. Первая жена Визериса умерла при родах, и вскоре в его опочивальне появляется вторая супруга — молодая и амбициозная королева Алисента (Оливия Кук) из рода Хайтауэров, подруга детства Рейниры.
Алисента рожает королю трех сыновей и дочь (о душевном здоровье наследников умолчим), поэтому королева крайне заинтересована в том, чтобы после Визериса Железный трон перешел к ее первенцу — принцу Эйгону (Том Глинн-Карни). Еще до смерти короля весь двор фактически делится на две фракции — «черных» (сторонники принцессы Рейниры) и «зеленых» (сторонники королевы Алисенты). В момент смерти Визериса Рейнира находится в отъезде, а Королевская Гавань контролируется «зелеными». Пользуясь ситуацией и трактуя последние слова короля в свою пользу, Алисента, ее отец, десница короля Отто Хайтауэр (Рис Иванс), и лорд-командующий Королевской гвардией (и по совместительству любовник королевы), сир Кристон Коль (Фабьен Франкель), объявляют Эйгона новым правителем Шести Королевств.
Уязвленная предательством Рейнира удаляется в родовой удел Таргариенов — надежно укрепленный замок Драконий Камень, где провозглашает себя следующей правительницей Шести Королевств. Обе стороны рассылают по городам и замкам гонцов в надежде привлечь на свою сторону как можно больше сторонников. Потратив на это целый сезон и прикончив в процессе парочку родственников, «черные» и «зеленые» наконец-то готовы к полномасштабной войне.
Диспозиция сил в начале третьего сезона такова: Рейнира готовится захватить Королевскую Гавань, а ее сводный брат Эйгон тайком сбегает из города, прекрасно понимая, что в руках сестрицы может в лучшем случае рассчитывать на быструю и относительно безболезненную смерть. Младший брат Эйгона Эймонд (Юэн Митчелл) и сир Кристон Коль направляются в Харренхолл, чтобы бросить вызов мужу (и дяде) Рейниры Дэймону (Мэтт Смит). С юга на помощь «зеленым» движется войско Хайтауэров, а с севера на подмогу «черным» спешат Зимние Волки — две тысячи закаленных в боях ветеранов, готовых сложить головы во имя драконьей королевы.
На море прорывать блокаду «черных» идет флот Триархии во главе с адмиралом Шарако Лохар (Эбигейл Торн). У адмирала Лохар крайне личные счеты с командующим кораблями «черных» Корлисом Веларионом (Стив Туссэн). Третий сезон начнется именно с грандиозной морской баталии в проливе Глотка.
Чего ждать от нового сезона
Спустя два сезона «Дом Дракона» наконец доберется до долгожданной войны между двумя ветвями дома Таргариенов. Простой спор о престолонаследии разрастется в конфликт, который охватит весь Вестерос и поставит под угрозу само существование правящей династии.
Сразу же после финала второго сезона Райан Кондал пообещал, что в третьем разразится тотальная война. Похоже, что шоураннер «Дома Дракона» и сам понимает, что затянул с прелюдией, поэтому в продолжении масштабный экшен стартует с самого начала — битву при Глотке покажут уже в первом эпизоде.
Кондал признаётся, что четыре года шел к «самому кровавому морскому сражению в истории Вестероса». Значимость баталии при Глотке шоураннер сравнивает с другим крайне зрелищным экранным сражением. «Рассказать историю Танца Драконов без Глотки — все равно что пытаться снять „Властелина колец“ без битвы при Хельмовой Пади, — говорит он и добавляет: — И я могу с уверенностью утверждать, что вы никогда прежде не видели на телевизионном экране ничего подобного».
Масштабы съемок битвы действительно поражают: 15 тысяч человек массовки, 3,5 тыс. предметов реквизита, 25 тонн пропана, сухой резервуар, водный резервуар, подводный резервуар, четыре детализированные модели кораблей, 23 каскадера, одновременно горящие в одном кадре (мировой рекорд!), а также один едва не сгоревший заживо артист. «Я едва не подожгла себя, когда по случайности оказалась там, где мне не следовало быть, — признаётся Эбигейл Торн. — Стою на палубе и кричу постановщикам: „А в моем парике что-то легко горит?“ И они такие: „Ну да, волосы“».
«Объем работы, проделанный ради всего одного эпизода, просто невероятен и, честно говоря, безответственен, — признаётся Кондал. — Но он был необходим, чтобы рассказать историю должным образом. Это важнейший момент для всего сериала. Мир сериала поделится на „до Глотки“ и „после Глотки”».
«В этом сезоне повествование начинается на скорости 100 километров в час, — дразнит зрителей Эмма Д’Арси. — Мы наконец-то видим войну, которая назревала два сезона. Меня очень впечатлили Райан и его команда, потому что их работа реально требует сил, терпения и самообладания. Этот межличностный и внутрисемейный конфликт теперь охватит весь мир».
Учитывая прошлые финансовые ограничения «Дома Дракона», можно было бы предположить, что в этот раз создатели потратили весь бюджет на Глотку, но Кондал уверяет, что взрывной экшен ждет зрителя на протяжении всего сезона. «Это с большим отрывом наш самый насыщенный действием сезон, — обещает он. — Глотка — это только начало». В трейлерах сезона действительно можно увидеть обрывки сражений при Харренхолле и, видимо, Тамблтоне.
При этом, по словам шоураннера, все масштабные битвы и экшен-сцены сезона работают на его общую тему, которую можно выразить так: «Что с тобой делает Железный трон, когда ты оказываешься поблизости». Другими словами, это будет старая добрая история о том, как власть меняет людей, только в этот раз украшенная грудой поджаренных на драконьем гриле трупов.
Кто присоединился к актерскому составу
Основной актерский состав «Дома Дракона» остается практически неизменным, однако, если Кондал будет следовать первоисточнику, к концу сезона он заметно сократится. Пока же авторы анонсировали появление важных новых персонажей:
- Джеймс Нортон («МакМафия», «Война и мир») — лорд Ормунд Хайтауэр, лорд Староместа и глава дома Хайтауэров. Племянник Отто Хайтауэра и двоюродный брат королевы Алисенты. Опытный военачальник, ведущий на подмогу «зеленым» крупное войско.
- Томми Флэнаган («Сыны анархии») — сир Родерик Дастин, также известный как Родди Разоритель, Родди Развалина и Родди Смерть Врагам. Старый и опытный воин, возглавляющий Зимних Волков — двухтысячное войско северных ветеранов, идущих на юг, чтобы умереть за драконью королеву.
- Энни Шаперо («Узкая дорога на дальний север») — леди Алисанна Блэквуд, также известная как Черная Али. Свирепая воительница и непревзойденная лучница, одна из предводительниц войска под началом женщин и подростков — сторонников Рейниры, которые нанесли несколько чувствительных поражений «зеленым».
- Дэн Фоглер («Фантастические твари») — сир Торрхен Мандерли, младший сын лорда Белой Гавани и один из предводителей войска северян, пришедших на помощь Рейнире.
- Том Каллен («Аббатство Даунтон») — сир Лютор Ларджент, командующий городской стражей Королевской Гавани. Человек, истово преданный принцу Дэймону.
- Чук Сибтайн («Андор») — сир Джон Рокстон по прозвищу Храбрый, один из предводителей войска «зеленых». Владелец меча с говорящим именем Делатель Сирот.
- Бэрри Слоун («Песочный человек») — сир Адриан Редфорт, рыцарь Королевской Гвардии Рейниры.
- Бенджамин Эван Эйнсуорт («Призраки усадьбы Блай») — принц Дейрон Отважный, младший сын королевы Алисенты.
За что отвечал Джордж Мартин
Писатель долгое время поддерживал Райана Кондала и крайне высоко отзывался об их совместной работе. Увы, после выхода второго сезона Мартин и шоураннер разругались. Сначала Джордж высказался о «множестве проблем „Дома Дракона”» в своем блоге (пост был быстро удален после звонка из HBO, но весь интернет успел запомнить, что Мартин собирался посвятить проблемам целых шесть публикаций), а затем дал довольно пространное интервью The Hollywood Reporter, в котором назвал свои отношения с Кондалом «кошмарными».
Мы посвятили интервью THR отдельный материал, но если вкратце, то претензии Мартина сводятся к следующему: в какой-то момент Кондал перестал прислушиваться к советам, замечаниям и претензиям писателя, а когда шоураннер представил продюсерам и HBO свое видение третьего сезона, там было столько изменений и отклонений от первоисточника, что Мартин отказался считать историю своей. После этого в HBO на время отстранили Мартина от производства сериала. При этом писатель и шоураннер до сих пор не общаются напрямую.
Еще до выхода интервью Кондал заявил Entertainment Weekly, что «приложил все усилия, чтобы включить Джорджа в процесс адаптации», но «в какой-то момент писатель просто не захотел признавать имеющиеся практические проблемы». «Мне же остается только продолжать двигаться вперед — ради съемочной группы, актеров и HBO, потому что это моя работа, — добавил шоураннер. — Я могу лишь надеяться, что мы с Джорджем когда-нибудь заново обретем прежнюю гармонию». После выхода интервью Кондал отказывался снова комментировать тему.
А что дальше?
Несмотря на размолвку Мартина с Кондалом, HBO продолжает связывать большие надежды со вселенной Мартина.
В настоящий момент Кондал работает над четвертым сезоном «Дома Дракона». Сезон был заказан еще в ноябре 2025 года — более чем за полгода до премьеры третьего, — и шоураннер твердо намерен поставить в конце сезона точку в истории о противостоянии «черных» и «зеленых». Возможный финал сериала пока намечен на 2028 год.
На днях закончились съемки второго сезона «Рыцаря Семи Королевств», премьера которого запланирована на следующий год.
Кроме того, студия Warner Bros. официально подтвердила, что работает над первым полнометражным фильмом по вселенной «Игры престолов». Премьера картины под рабочим названием «Завоевание Эйгона» состоится «где-то после 2027 года». Сценарий пишет шоураннер «Карточного домика» Бо Уиллимон.
А пока что «Дом Дракона» возвращается на экраны уже 21 июня. Собираетесь смотреть сериал? И если да, то за кого из героев болеете?
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Автор: Алексей Ионов (@aleks_macleod)