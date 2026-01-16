Битва при Глотке и конфликт с Джорджем Мартином: что мы знаем о третьем сезоне «Дома Дракона»

Мы посвятили интервью THR отдельный материал, но если вкратце, то претензии Мартина сводятся к следующему: в какой-то момент Кондал перестал прислушиваться к советам, замечаниям и претензиям писателя, а когда шоураннер представил продюсерам и HBO свое видение третьего сезона, там было столько изменений и отклонений от первоисточника, что Мартин отказался считать историю своей. После этого в HBO на время отстранили Мартина от производства сериала. При этом писатель и шоураннер до сих пор не общаются напрямую.