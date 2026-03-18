Кинопоиск
Книги

Не только «Игра престолов» и «Рыцарь Семи Королевств»: что еще читать у Джорджа Мартина

Обсудить0

17 апреля — памятный день для всех фанатов «Игры престолов». Ровно 15 лет назад на экраны вышла первая серия сериала, определившего поп-культуру 2010-х. Успех экранизации окончательно закрепил за Джорджем Р.Р. Мартином титул «американского Толкина» и самого популярного писателя фэнтези из ныне живущих, хотя мы и ждем новую часть его эпопеи почти 15 лет. Однако Мартин известен не только благодаря «Песни Льда и Пламени». Среди его работ множество не менее любопытных вселенных — от космических путешествий экоинженера-социофоба до войны вампиров на Юге США. Рассказываем о мирах Джорджа Мартина, простирающихся далеко за Дотракийское море.

Евгений Кужелев

@kuzhelev

Игровой журналист и писатель, автор блога о творчестве

«Умирающий свет» (1977)

В дебютном романе Мартина можно найти прообразы идей, которые легли в основу «Песни Льда и Пламени». Действие книги развивается на планете-страннике Уорлорн, которая на 50 лет оказалась в поле притяжения звезды, дарящей ей тепло. Четырнадцать космических цивилизаций решили построить на Уорлорне города, чтобы превзойти других в достижениях культуры и науки. Однако 50-летний цикл подходит к концу, и скоро Уорлорн погрузится во тьму вечной ночи. На фоне умирающего мира кавалаане, хрангане, люди и другие цивилизации неустанно плетут интриги друг против друга и играют со смертью, повторяя ритм планеты, на которой они оказались из-за собственного тщеславия.

Особенно подробно Мартин рассказывает о культуре кавалаан, чья родная планета была атакована биологическим оружием. В результате катастрофы возник демографический кризис: большинство девочек умирают в юности, и кавалаанцы делят своих жен с другими членами клана. Эта судьба уготована Гвен — возлюбленной главного героя Дерка, которая бросает его, не зная про кавалаанский обычай. Дерк сломлен и разбит, он не знает, как жить дальше, но спустя время к нему в руки попадает драгоценный камень, который он когда-то подарил любимой в качестве обещания всегда быть рядом, и герой отправляется искать Гвен.

Любовные многогранники на фоне упадка цивилизаций и гибели мира — в своей первой книге Мартин сгущает краски в той же манере, которая впоследствии станет его визитной карточкой. Действие романа развивается во вселенной «Тысячи миров», которая объединяет события большинства научно-фантастических книг писателя.

«Грезы Февра» (1982)

У речного капитана Эбнера Марша была цель — владеть самым быстрым пароходом на Миссисипи, стать легендой этой могучей полноводной реки. Однако его мечта кажется несбыточной: Марш разорен и избегает постоялых дворов, в которых над ним за глаза посмеиваются зеваки и кутилы. Все меняется с появлением Джошуа Йорка — загадочного богача, обещающего Эбнеру воплотить его мечту. За постройку нового парохода, получившего название «Грезы Февра», он просит совсем немного — позволить ему и его друзьям безвозмездно путешествовать по Миссисипи вместе с корабельной командой.

Эбнер принимает эксцентричное предложение, и вскоре «Грезы Февра» отправляются в первый путь. Однако странное поведение Йорка и его товарищей вызывает подозрения у капитана и подчиненных. Не видя другого выхода избавиться от ропота, Йорк рассказывает правду: он принадлежит к расе вампиров, боковой ветви человеческой эволюции. Другие вампиры считают его мессией: Джошуа удалось создать сыворотку, которая при постоянном приеме лишает представителей его расы жажды крови. Однако в Америке еще остались вампиры, которые видят в людях лишь скот, и двум идеологиям неизбежно придется столкнуться.

В отличие от многих других романов вампирской тематики, «Грезы Февра» оставляют в стороне любовные перипетии. Это история о социальной революции и погоне за утопическими мечтами, будь то самый быстрый корабль или мирное сосуществование вампиров и людей. Америка времен Гражданской войны и богатая культура речного судоходства становятся необычными декорациями для вампирской истории, которую критики и сам автор описывали как встречу идей Брэма Стокера с атмосферой книг Марка Твена.

В 2010 году «Грезы Февра» вышли в виде графического романа, который также был переведен на русский язык.

«Песнь о Лии» (1974)

Ранняя повесть писателя из цикла «Тысяча миров». Двум молодым возлюбленным, Роббу и Лии, поручают важное задание — отправиться на планету Шки, где туземная религия Единения находит все больше почитателей среди людей-колонистов. Среди шкинов нет ни одного неверующего, в 40 лет они все уходят в пещеры, где дают слизеподобным существам присосаться к своему разуму. Через 10 лет шкины и колонисты проходят обряд Конечного Единения и растворяются в Едином.

Робба и Лию связывает не только любовь, но и телепатия — они могут читать мысли друг друга, что делает их связь тоньше и глубже. Телепатия должна помочь разобраться в поиске ответа на вопрос о том, чем же так привлекательна паразитарная религия шкинов.

Это трогательная и печальная история о попытках человека избавиться от одиночества. По словам Мартина, она была вдохновлена его первыми серьезными отношениями. За «Песнь о Лии» писатель получил свою первую профессиональную награду — премию «Хьюго» за лучшую повесть 1974 года.

«Песчаные короли» (1979)

Повесть на стыке научной фантастики и хоррора — излюбленное Мартином сочетание для небольших новелл. У Симона Кресса необычное хобби: он коллекционирует диковинных и опасных животных. Ему нравится чувствовать власть над ними, стравливать и порабощать, но большинство существ не выдерживают его садизма и долгих отлучек и погибают. В поисках новых подопытных Симон покупает песчаных королей — термитоподобных существ, которые строят крепости вокруг своей разумной матки и воюют друг с другом. Своего хозяина песчаные короли считают богом и изображают на стенах термитников.

Невзирая на предостережения продавца, Симон начинает морить насекомых голодом, провоцируя войны за ресурсы. Однако вскоре эксперимент выходит из-под контроля: песчаные короли выбираются за пределы террариума и обживают дом Кресса, развивая самосознание и способность мимикрировать под других существ. Уже Симону предстоит почувствовать, каково это — быть игрушкой в руках всевидящего и всесильного.

Повесть легла в основу первых двух серий популярного сериала-антологии «За гранью возможного» (1995). В 2021 году стало известно, что Netflix планирует снять по мотивам «Песчаных королей» полнометражный фильм, режиссером которого выступит Гор Вербински.

«Путешествия Тафа» (1986)

Сборник рассказов и повестей, объединенных одним героем. Хэвиланд Таф — двухметровый эколог, вегетарианец, любитель кошек и социофоб. Он владеет гигантским кораблем под названием «Ковчег» — биологическим оружием планетарного масштаба. За деньги Таф готов вмешаться в экосистему любой планеты: заселить ее новыми животными, очистить реки или спасти от голода, выведя новый сорт зерновых.

Как выясняет герой, зачастую экологические катастрофы вызваны не природными явлениями, а пороками населения — жадностью, фанатизмом, соперничеством. Прозревая истинную природу человечества, Таф называет своих кошек в честь тех пакостных проявлений людских характеров, с которыми он сталкивается в ходе приключений. А среди них нашлось место и борьбе с лжепастырем, и выведению новой породы кошек с телепатическими способностями, и даже пресс-конференции против древнего завета плодиться и размножаться.

«Путешествия Тафа» — неожиданный для Мартина пример приключенческой сатиры. В 2013 году писатель опубликовал в своем блоге пост, что с радостью написал бы еще несколько историй о Хэвиланде Тафе.

«Дикие карты» (1987 — н. в.)

Искушенные читатели знакомы с романами в виде словарей, кроссвордов и даже колод Таро. «Дикие карты» — роман-мозаика, выросший из настольной ролевой игры под названием Superworld, в которую Джордж Мартин и другие писатели играли на протяжении двух лет. Позже Мартин признавался, что игра настолько увлекла его, что он почти на год забросил писательство.

Постепенно герои и события игровых сессий обрастали все большими подробностями, и Мартин предложил товарищам написать о них. Он привлек к работе над антологиями и других писателей, не участвовавших в игре. Среди них были его друг Роджер Желязны и писательница Пэт Кэдиган.

В мире «Диких карт» вскоре после окончания Второй мировой войны произошла биологическая катастрофа. На Землю попал инопланетный вирус, который убил 90% населения планеты, 9% превратил в звероподобных людей, обезобразив их внешность, и лишь 1% счастливчиков в результате заражения получил суперспособности. Зверей прозвали джокерами, супергероев — тузами, а сам вирус — той самой дикой картой.

События повестей и рассказов разворачиваются на фоне столкновений между этими группами, которые делят власть в США и во всем мире. Придуманные события причудливым образом переплетаются с историческими. Например, эпоха маккартизма во вселенной «Диких карт» поднимает на знамена охоту не на коммунистов, а на тузов.

Мартин написал несколько историй цикла, но его главная заслуга — редактура сборников и связывание историй воедино. Писатель продолжил играть свою роль гейм-мастера в книжном формате и занимается этим уже 40 лет, несмотря на чрезмерную занятость. За годы существования романа-мозаики вышло 33 книги, но на русский из них переведено только три.

«Мистфаль приходит утром» (1973)

Один из ранних рассказов Мартина, привлекших к нему внимание читателей и коллег-фантастов. Планета Призрачный Мир в буквальном смысле окутана тайной — густым туманом, который каждое утро спускается с гор на равнины. В тумане, прозванном Мистфаль, постоянно пропадают люди. По слухам, они становятся жертвами призраков.

Тяга к острым ощущениям и красивым видам приводит на планету туристов, которые размещаются в единственном обжитом людьми месте — отеле «Облачный замок». Вскоре таинственная планета привлекает к себе внимание журналистов и исследователей. Ученый Дубровски хочет докопаться до истины, но хозяин отеля Сандерс противится розыскам. Он считает, что людям нужны тайны, истории без внятного конца. Только так, по его мнению, можно жить в полную силу.

Рассказ входит в сборник «Хроники Тысячи миров» и многократно переиздавался в антологиях рассказов писателя.

«Путь креста и дракона» (1979)

Небольшой рассказ об утрате веры в безграничном космосе, где ереси появляются и умирают гораздо чаще, чем звезды. Единственная истинная католическая межзвездная церковь обеспокоена появлением нового лжеучения, чьи проповедники убеждены в святости Иуды Искариота. Согласно догматам еретиков, Иуда изучал темные искусства, смог приручить драконов и создать огромную империю, прежде чем стал последователем Христа. Однако, найдя Иисуса на кресте, Иуда впадает в ярость и устраивает бесчинства. За это апостол Петр скрывает от христиан правду о могуществе и позднем раскаянии Иуды. Искариот становится Вечным жидом на тысячу лет, после чего воссоединяется в Небесном царстве с Учителем.

Инквизитора Дамиана Хар Вериса, который все чаще сомневается в основах своих религиозных убеждений, отправляют на борьбу с этой причудливой ересью. Вскоре он выясняет причины ее появления, и они далеки от ожидаемых. Ему предлагают стать Лжецом, создателем все новых верований. Этот путь кажется Дамиану и страшным, и соблазнительным.

Читайте и слушайте книги Джоржда Мартина в Яндекс Книгах.
ПРОМОКОД для новых пользователей.

Фото: PA Images / Legion-Media; Джордж Р.Р. Мартин. «Умирающий свет», 2015 год © Издательство «АСТ»; Мартин Джордж Р. Р. «Грезы Февра», 2016 год © Издательство «АСТ»; Martin, George R. R. A Song for Lya: And Other Stories, 1976 © Avon Books, New York; George R.R. Martin. Sandkings, 1986 © Baen Books; Джордж Р.Р. Мартин. «Путешествия Тафа», 2013 год © Издательство «АСТ»; Martin, George R. R. Wild Cards l, 2010 © Tor, New York; Мартин Джордж Р. Р. «Хроники тысячи миров», 2014 © Издательство «АСТ»; Мартин Джордж Р. Р. «Путь креста и дракона», 1996 © Издательство «АСТ»

Обсудить
Нашли ошибку?
Выделите нужный фрагмент текста (не более 3000 символов) и нажмите:

Смотрите также

17 марта
24 февраля64
19 января13

Главное сегодня

Вчера1
Сегодня0
Сегодня2
20 июля18
Вчера0
Сегодня1
Сегодня10
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт. Возможность голосовать за комментарии станет доступна через 8 дней после регистрации