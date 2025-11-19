Новое приключение Дунка и Эгга. Что мы знаем о втором сезоне «Рыцаря Семи Королевств»

«Рыцарь Семи Королевств» сделал невозможное — стал глотком свежего воздуха для фанатов, разочаровавшихся в ответвлениях «Игры престолов» после спорного второго сезона «Дома Дракона». Короткий сезон из шести получасовых эпизодов показал трогательную историю о чести и достоинстве, зрители полюбили простоватого Дунка и пронырливого Эгга, а съемки второго сезона начались незадолго до старта первого. Рассказываем все, что известно о продолжении.

О чем был первый сезон

Дунк, оруженосец сира Арлана из Пеннитри, после смерти своего наставника решает испытать удачу на рыцарском турнире в замке Эшфорд. По пути туда он сталкивается с бритым налысо мальчиком по имени Эгг. На турнире герой объявляет себя сиром Дунканом Высоким и ищет того, кто мог бы за него поручиться, чтобы признать рыцарем. Решив заступиться за девушку, он дерется с принцем Эйрионом Таргариеном, но за него вступается Эгг, тоже оказавшийся Таргариеном.

Дунка обвиняют в нападении и похищении юного принца. Согласившись на суд поединком, он собирает команду из шести рыцарей и побеждает. Во время поединка оказывается тяжело ранен принц Бейлор Таргариен (причем падает он от руки собственного брата Мейкара, отца Эгга). В финале Дунк оказывается на свободе и решает отправиться в Дорн, а юный принц Эйгон (он же Эгг) сбегает от отца и присоединяется к Дунку в качестве оруженосца.

Что будет во втором сезоне

В основу первого сезона легла повесть «Межевой рыцарь» Джорджа Мартина, а второй будет основан на ее продолжении — «Присяжном рыцаре». Действие происходит спустя пару лет.

Дунк и Эгг съездили в Дорн, после чего Дункан Высокий со своим оруженосцем поступил на службу сиру Юстасу Осгрею в замок Оплот. Территориально это на севере Простора. Незадолго до событий прошла страшная эпидемия, названная Великим весенним поветрием. Она унесла тысячи жизней, включая короля Дейрона II Таргариена. В стране сложное время: на троне Эйрис I, а его десница — сир Бринден Риверс (по прозвищу Кровавый Ворон), бастард короля Эйгона IV и, по слухам, чернокнижник. В этот непростой период в Просторе случилась жуткая засуха, которая осушает последнюю реку, питающую земли Осгреев. Отправившись удостовериться, что могло послужить причиной столь внезапной пропажи воды, Дунк и Эгг оказываются в центре конфликта, который тянется много лет.

«Присяжный рыцарь», как и две другие повести о Дунке и Эгге, был адаптирован в виде комиксов Беном Эвери и Майком С. Миллером для издательства Bantam Books. Комиксы издавались и на русском языке.

Кто исполняет главные роли

Первые подробности каста уже известны.

Любителям связей во вселенной «Игры престолов» будет интересно узнать, что Роанна Веббер — бабушка Тайвина Ланнистера, а также прабабушка Джейме, Тириона и Серсеи.

Что говорит шоураннер

В продолжении, как и в первом сезоне, будет шесть серий, каждая по полчаса. По словам шоураннера Айры Паркера, существенной статьей расходов стали съемки в Испании. Команде нужны были подходящие места для съемок засухи, но и их пришлось менять, когда в идеальном месте впервые за 10 лет пошел ливень. В итоге съемочной группе пришлось переезжать, на этот раз на Канарские острова.

Айра Паркер также подтвердил, что в одной из серий покажут сон Дунка, и в нем вернутся некоторые персонажи первого сезона. Кто именно, шоураннер не рассказал. Это точно будет не Мейкар Таргариен в исполнении Сэма Спруэлла. Актер подтвердил в интервью, что, несмотря на то что Эгг сбежал из дома, отец не отправится на его поиски во втором сезоне. При этом Спруэлл открыт тому, чтобы вернуться к образу в дальнейшем.

Также Паркер рассказал, что Джордж Р. Р. Мартин поделился с авторами сериала всеми каноничными вехами, которые важно реализовать в дальнейших историях о Дунке и Эгге. Мартин описал 12 историй о героях: «Эти истории прослеживают всю их жизнь. Некоторые из них — всего лишь абзац, но они дают представление о том, куда все движется и какие персонажи будут возвращаться в сюжет». Паркер надеется, что у него получится экранизировать все эти идеи, однако на текущий момент HBO одобрил лишь перенос трех законченных повестей на экраны. Что будет дальше, покажет время. По мнению шоураннера, если бы удалось реализовать все 12 сезонов, то можно было бы проследить через них жизнь Эгга, как в фильме Ричарда Линклейтера «Отрочество». Паркер рассчитывает и дальше сотрудничать с Мартином.

Первый сезон Паркер сравнивает с вестерном или мангой «Одинокий волк и его ребенок». На контрасте второй сезон будет более спокойным, ведь Дунк и Эгг окажутся в совершенной глуши, где, как кажется на первый взгляд, ничего не происходит. Однако это лишь затишье перед бурей.

Что ждет Дунка и Эгга после второго сезона

Всего Джордж Р. Р. Мартин написал три повести о героях: «Межевой рыцарь», «Присяжный рыцарь» и «Таинственный рыцарь». Последняя повесть посвящена событиям Второго восстания Блэкфайра, заговора против дома Таргариенов.

При этом Мартин рассказывал в своем блоге еще о двух идеях повестей о Дунке и Эгге. Так, «Винтерфелльские волчицы» должны поведать о поездке героев в Винтерфелл. Дунк и Эгг окажутся посреди войны за власть, когда четыре вдовы погибших лордов и одна замужняя будут конкурировать друг с другом. Еще одна история, «Деревенский герой», приведет дуэт в Речные Земли, но подробности неизвестны.

Писателю пришлось отложить задумку с повестями о Дунке и Эгге, чтобы завершить основной цикл. Ближе к финалу истории Дунка и Эгга в сюжете начнут появляться молодые версии уже известных героев: Тайвин Ланнистер, Оленна Тирелл, Барристан Селми, Эйрис II Таргариен и Уолдер Фрей. И это не считая Эймона Таргариена, ставшего братом Ночного Дозора.

Когда выходит второй сезон

Съемки второго сезона стартовали еще в декабре, а о продлении на второй сезон стало известно незадолго до премьеры первого. Он должен выйти в 2027 году, но точные даты пока не объявлены.

Автор: Денис Варков (@dvarkov)