Все фильмы Квентина Тарантино — от хорошего к гениальному

В одном из интервью Тарантино признавался, что из-за маскулинно-криминальной тематики опасался оказаться в тени Скорсезе, поэтому настойчиво уводил внимание критиков в сторону менее очевидных параллелей — с фильмами Жан-Пьера Мельвиля или «Убийством» Стэнли Кубрика. Но дальнейшая популярность режиссера доказала, что «Бешеных псов» вообще не стоило обсуждать через сравнения: это на редкость самодостаточный дебют, где самые яркие компоненты — авторские. Например, комичное соседство экстремальных событий и заурядных разговоров: мужчины, идущие на вооруженное ограбление, перед этим пять минут спорят, нужно ли оставлять официантке чаевые. Еще — высокая плотность режиссерской вселенной, где не бывает непродуманных мелочей. В «Бешеных псах» еще не курили Red Apple, но Тарантино уже сконструировал полноценную радиопередачу — просто так, чтоб играла в перерывах между частями. В смелости нарративной структуры первый фильм и вовсе остался непревзойденным: основное событие — ограбление — здесь не показано, предоставлены только интерпретации. И более стильных открывающих титров Тарантино с тех пор не придумал.