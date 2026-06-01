После девятилетней паузы Андрей Звягинцев триумфально вернулся в кинематограф. Режиссер привез на Каннский кинофестиваль новый фильм «Минотавр», который получил восторженные отзывы критиков и выиграл Гран-при — вторую по значимости награду фестиваля. Поразительно, что, сняв всего шесть полнометражных картин, Звягинцев собрал полный набор призов и номинаций (от Венеции до «Оскара»), завоевал репутацию главного режиссера авторского кино из России (этакий Тарковский два точка ноль) и изобрел собственный лаконичный киноязык.

Наверное, лучше всего его суть, причем задолго до Звягинцева, выразил философ Алексей Лосев, который провозгласил: миф — это не выдумка, не сказка, не фикция; миф — это абсолютная реальность. И нет у Звягинцева такого фильма, чтобы сквозь знакомую действительность не проступали вечные архетипы и сюжеты, которые режиссер предлагает нам найти и примерить на себя.

