После девятилетней паузы Андрей Звягинцев триумфально вернулся в кинематограф. Режиссер привез на Каннский кинофестиваль новый фильм «Минотавр», который получил восторженные отзывы критиков и выиграл Гран-при — вторую по значимости награду фестиваля. Поразительно, что, сняв всего шесть полнометражных картин, Звягинцев собрал полный набор призов и номинаций (от Венеции до «Оскара»), завоевал репутацию главного режиссера авторского кино из России (этакий Тарковский два точка ноль) и изобрел собственный лаконичный киноязык.
Наверное, лучше всего его суть, причем задолго до Звягинцева, выразил философ Алексей Лосев, который провозгласил: миф — это не выдумка, не сказка, не фикция; миф — это абсолютная реальность. И нет у Звягинцева такого фильма, чтобы сквозь знакомую действительность не проступали вечные архетипы и сюжеты, которые режиссер предлагает нам найти и примерить на себя.
В новом видеоэссе Кинопоиска мы разберемся, как с годами менялся стиль режиссера, как зрителю не заблудиться в лабиринте из сложных образов и символов и почему именно Андрей Звягинцев — самый значительный отечественный режиссер последних двадцати лет.
Даниил Смолев
автор сценария
Совершенно особое положение в системе координат кинематографа Андрея Зягинцева занимает отец. За исключением «Нелюбви», где рохля Борис всего раз позволяет себе эмоционально взорваться, фигура отца решена у Звягинцева максимально жестко — как правило, это деспотичные, авторитарные, скрытные мужчины, предпочитающие спартанские методы воспитания. Детям с ними и боязно, и любопытно. Женам — страшно и невыносимо. А нас волнует один и тот же вопрос: способны ли они любить? И всякий раз Звягинцев отвечает: да, способны или были способны когда-то. В каждом фильме он находит такой поворот, чтобы подавленные чувства вдруг выплеснулись наружу — одной деталью, одним движением, одной нежностью. Пускай этот короткий миг любви и тонет неизменно в атмосфере нелюбви.
Авторы: Даниил Смолев, Григорий Игнатьев