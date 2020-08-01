Все фильмы (и сериал) Ларса фон Триера — от худшего к лучшему

Есть ощущение, что со своими «8 с половиной» Ларс несколько поторопился: на тот момент он снял лишь одну полнометражку и выпускную работу. Это не помешало ему придумать метафильм о мучениях сценаристов (сам Триер и Нильс Вёрсель), которые вынуждены за пять дней написать новый текст взамен утраченного. Пока они придумывают историю про доктора Месмера (снова Триер), который покидает уединенный город, чтобы помогать зараженным людям, в реальном мире тоже начинает распространяться чума. Это одна из редких откровенных неудач автора; на бумаге этот сюжет выглядит куда интереснее, чем в пустоватом и нудном экранном варианте. А полноценным аналогом «8 с половиной» для автора станут «Нимфоманка» и «Дом, который построил Джек», выглядящие куда более рефлексивно, чем «Эпидемия».