Кинопоиск запускает новый подкаст про сериалы — «Сериальная ценность». Ведущие — кинокритики Ксения Реутова и Егор Москвитин — каждые две недели будут обсуждать главные новинки, советовать, что посмотреть, и иногда вспоминать классические шоу. Первые эпизоды — про главные сериалы начала года (дисклеймер: субъективный выбор команды подкаста).
«Рыцарь Семи Королевств» и еще четыре главных сериала начала 2026 года
Подкаст доступен на всех платформах: Яндекс Музыка, Apple Podcasts, Spotify, VK, Castbox, YouTube-канале «Подкасты Кинопоиска» и других сервисах.
Первый выпуск подкаста «Сериальная ценность»! Ксения Реутова и Егор Москвитин рассказывают про самые интересные сериалы начала 2026 года.
Почему «Рыцарь Семи Королевств» — глоток свежего воздуха во вселенной «Игры престолов»? Чем «Молодой Шерлок» Гая Ричи отличается от всех предыдущих версий знаменитого сыщика? Почему «История любви» про Джона Кеннеди — младшего и Кэролин Бессетт вызывает одновременно восхищение и раздражение? Можно ли снять «Повелителя мух» в 2026 году и остаться верным роману Уильяма Голдинга? И зачем смотреть российский сериал «Встать на ноги» про бывшего заключенного и его дочь в инвалидном кресле?
«Питт», 1-й сезон. Лучшая медицинская драма современности
Подкаст доступен на всех платформах: Яндекс Музыка, Apple Podcasts, Spotify, VK, Castbox, YouTube-канале «Подкасты Кинопоиска» и других платформах.
Почему «Питт» обошел конкурентов на «Золотом глобусе»? Как 15-часовая смена в питтсбургском отделении неотложки превращается в портрет нашего времени? Чем этот сериал отличается от «Скорой помощи» и почему вдова создателя легендарного шоу обвинила команду в плагиате?
Кинокритики Ксения Реутова и Егор Москвитин обсуждают (со всеми спойлерами первого сезона!) сериал «Питт» — историю отделения неотложной помощи и врачей, которые каждый день буквально и метафорически сшивают разваливающийся мир.
«Питт», 2-й сезон. Выгорел ли медицинский процедурал?
Подкаст доступен на всех платформах: Яндекс Музыка, Apple Podcasts, Spotify, VK, Castbox, YouTube-канале «Подкасты Кинопоиска» и других платформах.
Второй сезон — такой же сильный, как первый, или формула себя исчерпала? Почему создатели выбрали День независимости и что это говорит об Америке? И если первый сезон был про отрицание, а второй — про принятие, значит ли это, что третий наконец даст героям и зрителям исцеление? А еще мечтаем о спин-оффе про ночную смену во главе с доктором Эбботом.
Ксения Реутова и Егор Москвитин обсуждают (со всеми спойлерами второго сезона!) сериал «Питт» — историю питтсбургской неотложки, где герои продолжают спасать других, хотя сами всё сильнее нуждаются в спасении.
В следующем выпуске ведущие обсудят второй сезон сериала «Грызня».
В каждом выпуске ведущие ставят сериалам оценки. Чтобы следить за тем, что смотрят Ксения и Егор — подписывайтесь на них на Кинопоиске!
Профиль Ксении. Профиль Егора.
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В нем мы будем делиться интересными материалами по темам выпусков, советовать сериалы и выкладывать разные не вошедшие в эпизод фрагменты. Отзывы и пожелания можно писать на почту: podcast@kinopoisk.ru.