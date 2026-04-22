В каждом выпуске ведущие ставят сериалам оценки. Чтобы следить за тем, что смотрят Ксения и Егор — подписывайтесь на них на Кинопоиске!

Профиль Ксении. Профиль Егора.

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В нем мы будем делиться интересными материалами по темам выпусков, советовать сериалы и выкладывать разные не вошедшие в эпизод фрагменты. Отзывы и пожелания можно писать на почту: podcast@kinopoisk.ru.