Уиллему Дефо — 70 лет! Смотрим «Антихриста», «Ван Гога» и «Святых из Бундока»

22 июля обладатель одного из самых фактурных лиц Голливуда, четырехкратный номинант на премию «Оскар» и просто человек-мем Уиллем Дефо празднует 70-летний юбилей. В честь этой даты Кинопоиск предлагает пересмотреть девять фильмов с артистом, которые есть в нашей библиотеке. Среди них — культовые боди-хорроры Дэвида Кроненберга и Ларса фон Триера, номинированные на «Оскар» драмы Джулиана Шнабеля и Шона Бэйкера и незамеченные триллеры Вернера Херцога и Пола Шредера.

Терзающийся художник в байопике Джулиана Шнабеля

Конец 1880-х. Бедствующий Винсент Ван Гог (Дефо), чьи работы не принимают ни коллеги-художники, ни критики, переезжает из Парижа в Арль по совету Поля Гогена (Оскар Айзек). На юге Франции тревожный Винсент продолжает страдать от психических расстройств, пить и сомневаться в себе, зато благодаря вдохновляющим видам и яркому солнцу пишет свои лучшие работы. Впрочем, по достоинству их способен оценить лишь брат Тео (Руперт Френд).

Последние годы жизни Винсента Ван Гога глазами художника и режиссера Джулиана Шнабеля («Скафандр и бабочка», «Баския»). Это не типичный консервативный байопик — Шнабеля в первую очередь интересует, как Ван Гог мыслил и чувствовал. Как говорится, художника может обидеть каждый, и в «На пороге вечности» Ван Гога обижали все — от детей до священника (Мадс Миккельсен). Винсент бродит по полям и улицам, рисует, спорит о достоинствах импрессионизма и ищет свое предназначение, пока Шнабель снимает фактурного Дефо трясущейся камерой, выкручивая цветокоррекцию, чтобы передать тревожное мироощущение художника. Несмотря на разницу в возрасте с Ван Гогом, Дефо получил за свою игру «Кубок Вольпи» Венецианского кинофестиваля и единственную в карьере номинацию на «Оскар» за главную мужскую роль.

Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе на английском языке с русскими субтитрами.

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Горе-психотерапевт в арт-хорроре Ларса фон Триера

Супруги уединяются в домике в сумрачном лесу, чтобы оплакать смерть своего ребенка, который выпал из окна, пока они занимались сексом в душе. На природе мужчина-рационалист (Дефо) начинает видеть странные видения, а женщина-хаос (Шарлотта Генсбур) проявляет все более жестокое сексуальное поведение и склонность к садомазохизму.

Скандальный и гротескный хоррор Ларса фон Триера из трилогии датчанина о депрессии (в нее также входят «Меланхолия» и «Нимфоманка»). Безымянный психотерапевт, решивший подвергнуть жену экспозиционной терапии и не заметивший, что она все это время готовилась к его кастрации, — бесстрашная работа Дефо, который ради фон Триера терзал себя бесконечными просмотрами Тарковского (ему ернически посвящена картина) и чтением трудов по психологии. Слабонервных зрителей могут отпугнуть сцены агрессивного секса и изувечения мужских и женских половых органов. В Каннах наградили только Генсбур, зато по датской премии «Бодиль» вручили всем участникам событий, включая оператора Энтони Дода Мэнтла.

Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе.

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Асоциальный преступник в кислотном триллере Пола Шредера

Трой, Бешеный Пес и Дизель (Николас Кейдж, Уиллем Дефо и Мэтт Кук) — троица не шибко смышленых бандитов из Кливленда, которые подружились в тюрьме. На свободе им сложно найти себя, поэтому они соглашаются по заказу мафиози по кличке Грек (актерский дебют режиссера Пола Шредера) ради выкупа украсть младенца местного гангстера. Разумеется, все идет не по плану.

Прямо перед внезапным карьерным ренессансом, который начался с «Дневника пастыря», культовый сценарист и режиссер Пол Шредер неожиданно выступил с отбитой экранизацией романа Эдварда Банкера (сценариста, преступника и исполнителя роли мистера Синего в «Бешеных псах»). В открывающей сцене, снятой через ядовито-пурпурный фильтр, Бешеный Пес смотрит дебаты, где некий эксперт призывает зрителей держать дома оружие на случай, если к ним домой «заявится Владимир Путин с обнаженным торсом». Затем Пес под влиянием веществ обещает религиозной подружке жареные ребрышки и кунилингус, а когда она устраивает ему скандал из-за просмотра порно, жестоко убивает ее вместе с дочерью-подростком. Далее Пес будет ругаться на Тейлор Свифт, петь дифирамбы ковровому покрытию и требовать от друзей безусловной любви. Да, в этом фильме Дефо ведет себя безумнее, чем Николас Кейдж. Главный аттракцион в этой дешевой и полной черного юмора картине не жестокие убийства, а комичный и нежный эпизод, где трио главных артистов обмазывает друг друга кетчупом и горчицей в слоу-мо. А вообще, Дефо снимался у Шредера семь раз — больше, чем у Уэса Андерсона и Абеля Феррары.

Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе.

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Добрый администратор в истории взросления Шона Бэйкера

Шестилетняя Муни (юная Бруклин Принс) живет в мотеле рядом с Диснейлендом, с утра до ночи проказничает с оравой соседских детей, пока ее мама Хейли (инстаграмщица Брия Винайте) не самыми легальными способами зарабатывает копейки им на жизнь. На помощь полунищему семейству то и дело приходит сердобольный администратор отеля Бобби (Дефо).

До того как продать Neon «Анору», американский инди-режиссер Шон Бэйкер снял для А24 два фильма. Один из них — красочная и трогательная история взросления шестилетней проказницы в условиях кошмарной нищеты. В отличие от «Аноры», здесь Бэйкер еще работал с непрофессионалами. Именно после «Флориды» отборщики Канн и американские киноакадемики заметили режиссера, хотя на «Оскар» номинировали только Дефо. Возможно, артист, которого привыкли видеть в образах вампиров и гоблинов, удивил всех, сдержанно сыграв чуткого работягу-воспитателя.

Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе.

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Фэбээровец-кроссдрессер в боевике Троя Даффи

Убив в целях самообороны трех русских гангстеров и получив личное послание от бога, братья-ирландцы Коннор и Мерфи Макманусы (Шон Патрик Флэнери и Норман Ридус) решают очистить родной Бостон от криминала. Остановить самосуд поначалу пытается специальный агент ФБР Пол Смекер (Дефо).

Культовый юмористический боевик бывшего бармена и вышибалы Троя Даффи, ставший хитом на видео после целого ряда производственных проблем. Перед съемками от фильма внезапно отказалась студия Miramax, а широкий релиз ленты в кинотеатрах сорвало массовое убийство в школе «Колумбайн». Длинноволосый Дефо здесь кайфует как никогда. Смекер воссоздает перестрелки под оперы Пуччини, всячески кривляется и пританцовывает, раздает пощечины любовникам, переодевается в секс-работницу и постоянно существует на грани нервного срыва. Партия действительно сочная: при Miramax на нее рассматривались Сильвестр Сталлоне, Билл Мюррей, Кевин Спейси и Роберт Де Ниро.

Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе на английском языке с русскими субтитрами.

Меткий шулер в вестерне Уолтера Хилла

1897-й, Дикий Запад. Знаменитый охотник за головами Макс Борланд (Кристоф Вальц) соглашается вернуть жену богача (Рэйчел Броснахэн, новая Лоис Лейн), сбежавшую с афроамериканским солдатом-дезертиром (Брэндон Скотт). В мексиканском городе Чиуауа стрелок снова встречает своего заклятого врага — шулера Джо Криббенса (Дефо), которого когда-то посадил в тюрьму.

Показанный вне конкурса в Венеции вестерн Уолтера Хилла — разменявшего девятый десяток классика жанра экшена, у которого снимались Шварценеггер («Красная жара»), Сталлоне («Неудержимый»), Уиллис («Герой-одиночка») и даже Бронсон («Тяжелые времена»). Кстати, именно у Хилла более 40 лет назад Дефо сыграл свою первую заметную роль — байкера-бандита Ворона в неонуаре «Улицы в огне». Несмотря на этнический конфликт и Вальца в кадре, не стоит ждать от хилловского вестерна еще одного «Джанго освобожденного». Это крайне экономный и старомодный фильм в духе телевестернов 1950-х, где упор сделан на диалоги, а не на перестрелки. Денег у съемочной группы явно было не сильно больше, чем у продюсеров последних опусов Александра Невского. Зато у Дефо есть сцена, где его герой будит секс-работницу, стреляя из револьвера по нагло забравшимся в тарелку тараканам. В целом же артист тут играет необычайно сдержанно.

Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе.

Детектив-философ в триллере Вернера Херцога

Вдохновившись эсхиловской «Орестеей», сумасшедший актер-студент Брэд МакКаллум (Майкл Шеннон) убивает мечом собственную мать (Грейс Забриски, мама Лоры Палмер в «Твин Пиксе»), а затем берет заложников в соседнем доме. Уиллем Дефо играет философствующего детектива с героическим именем Хэнк Хэйвенхерст, пытающегося убедить МакКаллума сдаться и опрашивающего его знакомых — режиссера (Удо Кир) и девушку (Хлоя Севиньи).

Еще один фильм с Дефо из Венеции, на этот раз Вернера Херцога (в 2009-м в венецианский конкурс также отобрали херцоговского «Плохого лейтенанта»). Маргинальный «Мой сын», снятый на цифровую камеру, не стал сенсацией, хотя продюсером выступил сам Дэвид Линч. В основу легла реальная история Марка Яровски, который оказался слишком неуравновешенным даже для Херцога: постановщик прекратил с убийцей всякие контакты, обнаружив у того дома алтарь фильму «Агирре, гнев божий». За шизуху здесь отвечает еще молодой, но уже напряженный Шеннон — во многом преемник Дефо, органично сочетающий в ролях душевность с перекрытостью. А еще тут нашлось место фламинго, страусам и перуанской реке Урубамба. Все-таки путешественник Херцог остается верен себе.

Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе до 31 июля 2025 года.

Подробнее о Вернере Херцоге:

Черноморский охотник в фэнтези А24

Девочка Юрайя (Хелена Ценгель) живет в деревне на гористом острове в Черном море. Местных детей с ранних лет учат не выходить из дома после наступления темноты, чтобы не попасться в лапы монстрам очи — мохнатым обезьяноподобным существам. Однажды Юрайя находит милого детеныша очи и решает вернуть его родителям, вопреки всем правилам безопасности. Отец Максим (Дефо) — усатый охотник в позолоченных доспехах, который время от времени устраивает облавы на очи, — бросается по следам дочери в компании мальчишек с ружьями наперевес.

Приключенческое фэнтези от клипмейкера Исайи Сэксона, которое пресса сравнивала с «Бесконечной историей» и «Темным кристаллом». Маленького очи авторы фильма создали с помощью аниматроники, а съемки прошли в Трансильвании, Западных Румынских горах и в Карпатах. Для Дефо это уже третий фильм для студии А24 после «Проекта „Флорида“» и «Маяка». Максим как раз представляет собой нечто среднее между поехавшим дедом-смотрителем и нежным папашей. Правда, между делом оказывается, что герой отрубил руку бывшей жене, которая теперь ходит с деревянным протезом (невеселая Эмили Уотсон). Одним словом, это не то чтобы добрая спилберговщина.

Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе на английском языке с русскими субтитрами.

Подробнее о фильме:

Автозаправщик-геймер в сай-фае Дэвида Кроненберга

2030-й. Гениальная разработчица органических видеоигр Аллегра Геллер (Дженнифер Джейсон Ли) решает сыграть в собственное произведение под названием eXistenZ, чтобы проверить его работоспособность. Параллельно на девушку открывают охоту конкуренты и фанатики из радикальной группы «Реалисты». Сбежать от убийц героине помогает наивный стажер-охранник Тед Пикуль (Джуд Лоу).

Вместе с «Нирваной», «Тринадцатым этажом» и «Матрицей» футуристический боди-хоррор Дэвида Кроненберга стал одним из первых киберпанк-триллеров новой компьютерной эпохи. Если верить канадскому мастеру, уже через пять лет на смену Sony Playstation и Xbox придут биотехнологические игровые консоли-поды, которые с помощью пульсирующих «пуповин» подключаются к разъемам-биопортам в спинах игроков. Приставки становятся продолжением тела и могут не только сами подхватить вирус, но и заразить хозяина. Уиллем Дефо играет небольшую роль улыбчивого автозаправщика по имени Гас (тут кроется лингвистическая шутка «Gas from the gas station»), который нелегально устанавливает в поясницу Джуда Лоу паленый биопорт с помощью замасленной и явно нестерильной пневматической штуковины. «Не бойся, больно не будет», — жизнерадостно обещает Гас, проводивший такие операции уже целых два раза!

Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе.

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Автор: Михаил Моркин