Обладатель одного из самых запоминающихся лиц Голливуда. Четырехкратный номинант на премию «Оскар». Актер-хамелеон, сыгравший Зеленого Гоблина, Иисуса Христа и Винсента Ван Гога. Человек, который и сам своего рода мем. Как он выбирает роли? Почему так часто играет злодеев? Что помогает ему вжиться в образ? И как его зовут на самом деле? В этом видеоэссе разбираемся в непредсказуемой и причудливой фильмографии Уиллема Дефо .

Есть ли в эклектичной фильмографии актера хотя бы какие-то закономерности? Например, он любит сотрудничать с одними и теми же авторами: Пол Шредер, Уэс Андерсон, Абель Феррара, Ларс фон Триер. Многолетнее знакомство позволяет выстроить доверительные отношения и, как следствие, быть более открытым и восприимчивым на съемочной площадке. Несмотря на свой звездный статус, Дефо по-прежнему соглашается исполнять второстепенные роли или камео, поддерживает начинающих режиссеров и порой сам вызывается играть в их картинах, даже если это крохотный монолог о щели между зубами. И, конечно, почти во всех его перформансах есть взрывная экспрессия, во многом связанная с уникальной подвижной мимикой: простая улыбка может быть соблазнительной, обезоруживающей и убийственной.