Путь Шона Бэйкера — от фильмов, снятых на iPhone до триумфа «Аноры» в Каннах

Для одного из эпизодов, как рассказывал Бэйкер, команда предложила камео нескольким порнозвездам. Пообщавшись с ними, он обнаружил, что у девушек такая же рутинная и полная бытовых проблем жизнь, как у всех обычных людей. Тогда он определился с концепцией: снять slice of life, то есть сверхреалистическую историю, про актрису из XXX, но так, чтоб ее работа была на периферии сюжета, а в центре — рядовые коллизии вроде поиска мебели на распродажах, поездки в супермаркет и прогулки с чихуахуа. Впрочем, у фильма был и другой референс — короткометражка Гаса Майнса «Второе детство», где капризная старуха добреет сердцем, пообщавшись с детьми, которые нечаянно разбили ее вазу и теперь в качестве наказания вынуждены помогать ей с работой в саду.