«Анора»: Марк Эйдельштейн и Юра Борисов в русском романсе Шона Бэйкера

Конкурсный фильм, в котором по-русски говорят гораздо больше, чем в «Лимонове», — комедия Шона Бэйкера про американскую стриптизершу, сына русского олигарха и подручных его отца. Главные мужские роли — у Марка Эйдельштейна и Юрия Борисова. С патриотическим воодушевлением рапортует Станислав Зельвенский.

Станислав Зельвенский Критик Кинопоиска

Анора, предпочитающая имя Эни (Майки Мэдисон), работает в бруклинском стрип-клубе невысокого пошиба, куда однажды заваливается веселый и явно богатый русский юноша Ваня (Марк Эйдельштейн). После пары приватных танцев они договариваются о платном визите к нему домой, где Иван оказывается не очень искусным, но энергичным любовником и сыном большого русского олигарха. Вскоре юноша выкупает время Эни на неделю, а потом они решают — почему нет? — слетать в Вегас и пожениться.

Шон Бэйкер («Мандарин», «Проект „Флорида“», «Красная ракета») вновь сочинил историю про столкновение мечты и экономической реальности в сегодняшней Америке. И в очередной раз сделал главным героем работницу секс-индустрии, в которой это столкновение происходит наиболее надрывно и наглядно. Причем, как всегда, без намека на морализаторство. В этот раз у фильма еще и густой русский акцент: 25-летняя Мэдисон, восходящая звезда, мелькнувшая в секте Мэнсона у Тарантино и сожженная в предпоследнем «Крике», — единственная из важных героев «Аноры», для кого английский родной.

Майки Мэдисон

Эни-Анора при этом тоже иногда переходит на (не самый плохой) русский, который достался ей от бабушки вместе, видимо, с узбекским именем. Уверенная в себе, отчаянная и смешная девушка не испытывает романтических иллюзий, которые появились у героини Джулии Робертс в известном фильме: Иван для нее — просто билет в первый класс, а скорее, даже на частный самолет, хотя юноша, насколько можно судить, ей симпатичен. Когда у их союза возникают препятствия, она крушит их ногами и зубами (буквально). А они, разумеется, возникают: как только родители, находящиеся в Москве, узнают про неравный брак, они насылают на молодоженов армянина Тороса (постоянный соратник Бэйкера Карен Карагулян), выполняющего роль Ваниной сиделки. Тот приводит с собой двух шестерок — нытика Гарника (Ваче Товмасян) и стоического гопника Игоря (Юрий Борисов).

О том, что Иван никогда не будет принцем на белом лимузине, легко догадаться с первой же сцены. Едва ли мы можем даже мимолетно симпатизировать обдолбанному 21-летнему мажору, который швыряется деньгами в стрип-клубе и поднимает тост за то, «чтоб… стоял и деньги были». Откровенно говоря, и опытная, несмотря на молодость, Анора могла бы быть прозорливее и догадаться, что произойдет дальше — в этом месте драматургия фильма явно играет в поддавки. Но Эйдельштейн играет Ивана с такой свежей амфетаминовой непосредственностью, что в это почти можно поверить — в брак, случившийся где-то между дискотекой, сексом и игровой приставкой.

На контрасте с вечно заведенным Иваном выступает немногословный Игорь: уверенные манеры и, как выражается Анора, «глаза насильника» Юрия Борисова производят неизгладимое впечатление на иностранок, как мы знаем по «Купе номер 6». Впрочем, главная звезда фильма (по крайней мере, со стороны жениха) — совершенно уморительный Карагулян, персонаж которого пытается спасти положение, то угрожая, то причитая о падении нравов у современной молодежи и раздраженно размахивая полами верблюжьего пальто. Таким артистом киностудия «Арменфильм» гордилась бы в свои лучшие годы.

Ваче Товмасян, Марк Эйдельштейн, Шон Бэйкер, Майки Мэдисон, Юрий Борисов и Карен Карагулян на 77-м Международном Каннском кинофестивале

Фильм снят в более традиционных формате и палитре, чем предыдущие работы Бэйкера, но режиссер верен себе и по-прежнему особенно расцветает на ходу, в движении. В центральной, лучшей части герои мечутся по Брайтон-Бич, и «Анора» иногда достигает сверхзвуковых скоростей социальных комедий 1930-х, не теряя модной тактильной квазидокументальности. При этом эпический 140-минутный хронометраж выглядит, пожалуй, слишком самоуверенным жестом: с героями не скучно, но по краям фильма действие несколько провисает. И, может быть, линия олигархических родителей (эпизодические Дарья Екамасова и Алексей Серебряков) и особенно ее развязка сделаны слишком тривиально, карикатурно для такого оригинального автора.

В любом случае, «Анора», несомненно, успех и для Бэйкера, и для снявшихся в фильме молодых российских актеров. Это не новаторское, но в лучшем смысле современное кино, словно «Рискованный бизнес» пересняли братья Сэфди, причем с точки зрения девушки. Российский сюжет в «Аноре» как раз немножко вчерашний, без неудобных вопросов и персональных санкций, но тут, видимо, как в другом недавнем фильме на схожую тематику, возобладал подход «без обид».

Фото: Stephane Cardinale / Getty Images