Фестиваль «Маяк» открылся долгожданной «Анорой». Вот как все прошло

Филипп Миронов шеф-редактор медиа Кинопоиска

Анору (Мэдисон) бабушка научила русскому языку («Так и не смогла выучить английский»), ее родители живут где-то в Майами, в Нью-Йорке только сестра. Игорь (Борисов) водит бабушкину Volvo и берет у бабушки таблетки обезболивающего для Гарника (Ваче Товмасян), которому Анора сломала нос. Ваня (Эйдельштейн) очевидно взращен не родителями-богачами, разъезжающими по миру на частных самолетах, а няньками, горничными, гувернерами и людьми типа Тороса (Карен Карагулян), приставленного в Америке следить за тем, чтобы он не слишком жестко угарал в их шикарном мэншоне.

Ключевая сцена фильма происходит как раз в этом огромном особняке с лифтом, построенном в нелепейшем лужковском стиле под Нью-Йорком. Гарник, Торос и Игорь пытаются урезонить Анору после побега Ивана. Она крушит дурацкие вазы, разбивает стеклянный стол, роняет со стены картину, ломает нос Гарнику, кусает Игоря — кутерьма и истерика. Бейкер потрясающе показывает, как люди любыми способами пытаются избежать прямого насилия, это смешно и дико глупо. В конце концов, Игорю удается связать ей ноги и как-то ее зафиксировать на диване. При желании в фильме Бейкера можно рассмотреть лирическую комедию о поколении современных сирот, которых надо просто принять и иногда держать, чтобы они ничего не сломали.

Ольга Белик

руководитель российского направления медиа Кинопоиска

Искрящееся, но очень грустное кино о том, что богатые всегда поломают бедных. Это практически «Красотка» — но та, какой она должна была быть изначально, без счастливого финала и Ричарда Гира с букетом в зубах и на лестнице к Вивьен. Вместо него — Ваня, герой Марка Эйдельштейна, Гир для зумеров: мажор-инфантил, весь бунт против родителей которого заключается в унижении тех, кто пониже в пищевой цепочке.

И Марк, и Юра Борисов, сыгравший здесь практически Молчаливого Райана Гослинга на минималках — они прекрасны, но фильм делает бесподобная Майки Мэдисон. Это ее царство — боли, блесток, надежд и их крушения. Даешь номинацию на «Оскар»!



Тимур Алиев

кинокритик, автор канала «Комендант кинокрепости»

Задорная, но неуместная сегодня американская сказка с несчастливым концом. Fucking Russians — яркие, нежные и пушистые; смеются до одури и щеголяют в одежде из последней коллекции. Армяне — харизматичные шестерки на побегушках у русских олигархов (геополитика? конечно, нет). Одинокая секс-работница в исполнении Майки Мэдисон — дурочка с переулочка, которая посмела поверить в малолетнего принца с сигаретой в зубах. Русский дух поразил Шона Бэйкера в темечко, «Анора» — шаг назад в карьере инди-кинематографиста. Раньше он снимал закрученные истории о социальной несправедливости в Америке. Теперь сделал неубедительную и безыдейную историю, состоящую из калейдоскопа несмешных шуток, насилия с улыбкой на лице и торжественной надменности русского «Я».

Никита Демченко

автор медиа Кинопоиска

Фееричная, пусть и слегка затянутая, сказка с новогодней Америкой, неловким сексом, хлесткими диалогами и трехэтажным русско-английским матом. Но быль, как всегда у Бэйкера, все равно настигает и побеждает — счастливого финала не будет. Принц окажется дешевкой; Золушке не перепадет хрустальная туфелька; бедные останутся бедными, богатые — богатыми.

При всей гордости за Марка Эйдельштейна (до боли органичного в иностранных декорациях), Юру Борисова (в чьих глазах снова сконцентрировалась вся русская душа), Дарью Екамасову (дьявольски улыбающуюся) и Алексея Серебрякова (нервно хохочущего в сторонке) главная звезда — Майки Мэдисон, актриса, о которой мы теперь услышим еще не раз. Только ради ее гипнотического обаяния и уверенных попыток поговорить на русском языке это кино стоит посмотреть.