Фестиваль «Маяк» открылся долгожданной «Анорой». Вот как все прошло

5 октября в Геленджике прошел первый день «Маяка» — фестиваля актуального российского кино, учрежденного фондом развития современного кинематографа «Кинопрайм». Как и в прошлом году, редакция Кинопоиска, отправившаяся на смотр, планирует делиться впечатлениями в серии дайджестов и отдельных рецензиях. В этом материале рассказываем, как прошла церемония открытия и делимся разными впечатлениями от «Аноры» Шона Бэйкера.
Впервые «Маяк» прошел в Геленджике в октябре прошлого года. Тогда зрители увидели «Год рождения» Михаила Местецкого, где Юра Борисов сыграл панк-легенду (приз получил Эльдар Калимулин), «Фрау» Любови Мульменко (приз за сценарий и актерскую игру Лизы Янковской), якутскую «Чуму» Дмитрия Давыдова (приз за режиссуру), «Каникулы» Анны Кузнецовой (Гран-при), ученицы Алексея Попогребского и Бориса Хлебникова, а также «Королевство» Татьяны Рахмановой (приз за лучший дебют и операторскую работу).
В 2024-м программа не менее интересная. Формировал ее снова Стас Тыркин — журналист, кинокритик, программный директор кинотеатра «Художественный», член жюри на «Кинотавре», на фестивале в Локарно и других международных смотрах. Среди хайлайтов — «Вечная зима», уральская драма Николая Ларионова с Александром Робаком; «Кончится лето», фильм Владимира Мункуева и номинанта на «Оскар» Максима Арбугаева; «На этой земле», историческая картина от ученицы Алексея Учителя Ренаты Джало; а также новые режиссерские работы Александра Ханта и Бакура Бакурадзе. Из нововведений — конкурс короткого метра, в котором участвует семь фильмов.
Оценивать полные метры будет жюри, куда вошли режиссер монтажа Мухарам Кабулова, актер и фотограф Владимир Мишуков, актер, режиссер и сценарист Любовь Мульменко, продюсер Ольга Филипук, а также оператор Алишер Хамидходжаев. Лучший коротыш выберут режиссер Михаил Местецкий, сценарист Савва Минаев и актриса Дарья Савельева.
Ведущей торжественной церемонии открытия стала актриса Дарья Екамасова, прилетевшая на один день из Лос-Анджелеса. Конкурсные программы представили киновед Андрей Щигалев и кинокритик Стас Тыркин. Последний также обозначил миссию фестиваля — помогать жить российскому авторскому кино. По его словам, многие, которым «Маяк» дал старт, продолжают жизнь в кинотеатрах и на стримингах. К слову, в этом году у половины конкурсных проектов уже есть прокатчики.
«Анора»
Второй «Маяк» открыла «Анора» Шона Бэйкера, триумфатор 77-го Каннского фестиваля с российскими актерами Юрой Борисовым, Марком Эйдельштейном и Дарьей Екамасовой. Это история о том, как молодая стриптизерша из Бруклина неожиданно выходит замуж за сына русского олигарха. Полноценную рецензию Станислава Зельвенского можно найти по ссылке. Ниже — короткие мнения редакции Кинопоиска, посмотревшей картину в Геленджике.
Филипп Миронов
шеф-редактор медиа Кинопоиска
Анору (Мэдисон) бабушка научила русскому языку («Так и не смогла выучить английский»), ее родители живут где-то в Майами, в Нью-Йорке только сестра. Игорь (Борисов) водит бабушкину Volvo и берет у бабушки таблетки обезболивающего для Гарника (Ваче Товмасян), которому Анора сломала нос. Ваня (Эйдельштейн) очевидно взращен не родителями-богачами, разъезжающими по миру на частных самолетах, а няньками, горничными, гувернерами и людьми типа Тороса (Карен Карагулян), приставленного в Америке следить за тем, чтобы он не слишком жестко угарал в их шикарном мэншоне.
Ключевая сцена фильма происходит как раз в этом огромном особняке с лифтом, построенном в нелепейшем лужковском стиле под Нью-Йорком. Гарник, Торос и Игорь пытаются урезонить Анору после побега Ивана. Она крушит дурацкие вазы, разбивает стеклянный стол, роняет со стены картину, ломает нос Гарнику, кусает Игоря — кутерьма и истерика. Бейкер потрясающе показывает, как люди любыми способами пытаются избежать прямого насилия, это смешно и дико глупо. В конце концов, Игорю удается связать ей ноги и как-то ее зафиксировать на диване. При желании в фильме Бейкера можно рассмотреть лирическую комедию о поколении современных сирот, которых надо просто принять и иногда держать, чтобы они ничего не сломали.
Ольга Белик
руководитель российского направления медиа Кинопоиска
Искрящееся, но очень грустное кино о том, что богатые всегда поломают бедных. Это практически «Красотка» — но та, какой она должна была быть изначально, без счастливого финала и Ричарда Гира с букетом в зубах и на лестнице к Вивьен. Вместо него — Ваня, герой Марка Эйдельштейна, Гир для зумеров: мажор-инфантил, весь бунт против родителей которого заключается в унижении тех, кто пониже в пищевой цепочке.
И Марк, и Юра Борисов, сыгравший здесь практически Молчаливого Райана Гослинга на минималках — они прекрасны, но фильм делает бесподобная Майки Мэдисон. Это ее царство — боли, блесток, надежд и их крушения. Даешь номинацию на «Оскар»!
Тимур Алиев
кинокритик, автор канала «Комендант кинокрепости»
Задорная, но неуместная сегодня американская сказка с несчастливым концом. Fucking Russians — яркие, нежные и пушистые; смеются до одури и щеголяют в одежде из последней коллекции. Армяне — харизматичные шестерки на побегушках у русских олигархов (геополитика? конечно, нет). Одинокая секс-работница в исполнении Майки Мэдисон — дурочка с переулочка, которая посмела поверить в малолетнего принца с сигаретой в зубах. Русский дух поразил Шона Бэйкера в темечко, «Анора» — шаг назад в карьере инди-кинематографиста. Раньше он снимал закрученные истории о социальной несправедливости в Америке. Теперь сделал неубедительную и безыдейную историю, состоящую из калейдоскопа несмешных шуток, насилия с улыбкой на лице и торжественной надменности русского «Я».
Никита Демченко
автор медиа Кинопоиска
Фееричная, пусть и слегка затянутая, сказка с новогодней Америкой, неловким сексом, хлесткими диалогами и трехэтажным русско-английским матом. Но быль, как всегда у Бэйкера, все равно настигает и побеждает — счастливого финала не будет. Принц окажется дешевкой; Золушке не перепадет хрустальная туфелька; бедные останутся бедными, богатые — богатыми.
При всей гордости за Марка Эйдельштейна (до боли органичного в иностранных декорациях), Юру Борисова (в чьих глазах снова сконцентрировалась вся русская душа), Дарью Екамасову (дьявольски улыбающуюся) и Алексея Серебрякова (нервно хохочущего в сторонке) главная звезда — Майки Мэдисон, актриса, о которой мы теперь услышим еще не раз. Только ради ее гипнотического обаяния и уверенных попыток поговорить на русском языке это кино стоит посмотреть.
Фото: Геннадий Авраменко, Анна Темерина