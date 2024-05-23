Что смотреть в кино: триумфатор Канн «Анора», хоррор-фаворит Пон Джун-хо и приквел «Макса и Гуся»

Беременная жена Су-джин (Чон Ю-ми из «Поезда в Пусан») начинает бояться за свою жизнь, когда ее муж Хён-су (Ли Сон-гюн из «Паразитов») становится опасным лунатиком. Во сне супруг не просто говорит, а будто превращается в других людей. При этом на следующий день он уже ничего не помнит о произошедшем. Комедийный южнокорейский фильм ужасов дебютанта Ю Джэ-сона о страхе отцовства. Автор «Паразитов» Пон Джун-хо, на минуточку, назвал фильм самым оригинальным хоррором и умнейшим дебютом из тех, что он видел за последнее десятилетие. Премьера «Спи» состоялась в рамках каннской программы «Неделя критики», а на Rotten Tomatoes у ленты внушительный 96%-ный рейтинг.

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