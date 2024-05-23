Что смотреть в кино: триумфатор Канн «Анора», хоррор-фаворит Пон Джун-хо и приквел «Макса и Гуся»

Рассказываем о главных премьерах и спецпоказах, которые можно посмотреть в российских кинотеатрах. На этой неделе выходят нашумевший каннский хит «Анора» с Марком Эйдельштейном и Юрой Борисовым, криминальная комедия «Кореша» с Никитой Кологривым, ретротриллер «Свидание с монстром» про серийного убийцу из телешоу и южнокорейский хоррор «Спи», впечатливший самого Пон Джун-хо. Впервые в российском прокате покажут классические мультфильмы Юрия Норштейна «Ежик в тумане» и «Сказка сказок». А любителей авторского кино ждут фестивали «КАРО.Арт» и «Послание к человеку».
Все фильмы из этой подборки выходят в прокат в четверг, 17 октября. Если дата отличается, то она указана рядом с названием тайтла. Мы анонсируем только официальный прокат. Покупайте билеты по ссылке на карточке фильмов или на их страничках.
Главные премьеры
«Анора»
Молодая стриптизерша с узбекскими корнями, работающая на Брайтон-Бич, выходит замуж за сына русского олигарха, с которым только познакомилась. Узнав об этом, родители парня в спешке вылетают из Москвы в Нью-Йорк, чтобы прекратить безобразие. Пытаясь расторгнуть брак, они отправляют домой к молодоженам своего давнего знакомого Тороса с помощниками Игорем и Гарником. Триумфатор Каннского фестиваля от американского инди-режиссера Шона Бэйкера («Мандарин», «Проект „Флорида“», «Красная ракета»), который описывают как «Рискованный бизнес» переснятый братьями Сэфди. Главные роли в драмеди сыграли Майки Мэдисон, Марк Эйдельштейн и Юра Борисов. Ждем создателей среди номинантов на «Оскар».
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«Спи»
Беременная жена Су-джин (Чон Ю-ми из «Поезда в Пусан») начинает бояться за свою жизнь, когда ее муж Хён-су (Ли Сон-гюн из «Паразитов») становится опасным лунатиком. Во сне супруг не просто говорит, а будто превращается в других людей. При этом на следующий день он уже ничего не помнит о произошедшем. Комедийный южнокорейский фильм ужасов дебютанта Ю Джэ-сона о страхе отцовства. Автор «Паразитов» Пон Джун-хо, на минуточку, назвал фильм самым оригинальным хоррором и умнейшим дебютом из тех, что он видел за последнее десятилетие. Премьера «Спи» состоялась в рамках каннской программы «Неделя критики», а на Rotten Tomatoes у ленты внушительный 96%-ный рейтинг.
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«Свидание с монстром»
В 1978 году серийный убийца Родни Алькала принял участие в популярном телешоу «Игра в свидание», где выиграл свидание с привлекательной холостячкой Шерил Брэдшоу. Криминальный триллер, основанный на реальных событиях, стал режиссерским дебютом актрисы Анны Кендрик, звезды комедий «Простая просьба», «Мне бы в небо» и «Идеальный голос». Она же сыграла главную женскую роль, а маньяка изобразил Дэниэл Дзоватто из «Оно приходит за тобой» и «Не дыши». Историю о том, как системная мизогиния перерастает в насилие, критики хвалят за остроумие и саспенс.
«Кореша»
Новый проект во вселенной «Зёмы 3», в которую уже входят «Тяни, Сундук», «Салют, Начальник» и «Макс и Гусь». Собственно, «Кореша» — это полнометражный приквел последнего из этих сериалов. По сюжету беспринципный воротила Макс (Никита Кологривый) угоняет коллекционный «кадиллак» у пензенского авторитетного бизнесмена Германа Эдуардовича (Михаил Горевой). Его товарищ Гусь (Владимир Карпук) решает во что бы то ни стало помочь. На экране также появятся Георгий Дронов, Настасья Самбурская, Глеб Калюжный, Марат Башаров, Сергей Рост и даже Никита Джигурда.
«Черный чай»
После измены жениха молодая женщина из Кот-д’Ивуара уезжает в Китай, где устраивается на работу в чайный магазин и заводит роман с его импозантным владельцем, настоящим знатоком искусства китайской чайной церемонии. Мелодрама мавританца Абдеррахмана Сиссако, выпускника ВГИКа и номинанта на «Оскар», которую отобрали в основной конкурс Берлинале, но оставили без наград. Более того, хороших отзывов на фильм не написали ни синефилы на Letterboxd, ни кинокритики на Rotten Tomatoes. Впрочем, кино, вероятно, может прийтись по вкусу любителям Вонг Кар-Вая и недавнего «Рецепта любви», которых не пугает излишняя сентиментальность.
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«Робин Гуд и хранители леса»
11-летняя Робин и ее верные друзья постоянно играют в лесу, представляя, что это волшебное королевство. Когда корыстные взрослые решают застроить их любимую опушку, дети объединяются, чтобы дать им отпор. Британский семейный фильм, в котором Наоми Харрис («Пираты Карибского моря») и Гвендолин Кристи («Игра престолов») играют ведьм, а Марк Уильямс (Артур Уизли из «Гарри Поттера») — вредного мэра.
«Подземная бездна»
Став свидетельницей несчастного случая в метро, Лаура (Наталия Асахара из испано-нетфликсовской трилогии «Из моего окна») начинает видеть страшные видения. Девушка не верит в потусторонние силы и решает разгадать мрачные тайны станции вместе со знакомым детективом. Испанский хоррор от Луиса Прието, автора «Флирта с дьяволом», «Похищения» и британского ремейка «Дилера» Николаса Виндинга Рефна (да, было такое кино!).
«Аэрофобы»
Известная актриса Анна Беттини постоянно теряет роли за рубежом из-за боязни полетов. Кроме того, страх сильно мешает женщине и в семейной жизни. Чтобы избавиться от аэрофобии, она записывается на специальный психологический тренинг, где оказывается в компании людей с такой же проблемой. Терапевтическая комедия из Италии, которую написала и поставила актриса Маргерита Буй («Первый день моей жизни», «Рипли», «Сделано в Италии»). Она же сыграла главную роль. Иронично, что прокатом фильма в России занимается компания под названием «ПилотКино».
Повторный прокат
«Ежик в тумане» и «Сказка сказок»
Компания «Кино.Арт.Про» впервые покажет на большом экране два классических мультфильма Юрия Норштейна и студии «Союзмультфильм» — десятиминутного «Ежика в тумане» (1975) и получасовую «Сказку сказок» (1979). Первая работа — это философская притча о том, как Ежик шел к Медвежонку в гости через туман. Вторая — поэтичный фильм о памяти, постоянно возвращающей автора к теме войны. На «Сказку сказок» Норштейна вдохновило «Зеркало» Тарковского, а «Ежик в тумане», в свою очередь, повлиял на анимацию Хаяо Миядзаки. Мультфильмы показывают одним сеансом.
Подробнее о Юрие Норштейне
Спецпоказы, ретроспективы и фестивали
«Папа умер в субботу»
19 октября в 20:00 в киноцентре «Октябрь» (Москва)
В Москве продолжается Фестиваль авторского кино «КАРО.Арт». Из зарубежных новинок на фестивале покажут мелодраму с Эндрю Гарфилдом и Флоренс Пью «Время жить» и апокалиптический мюзикл с Тильдой Суинтон «Конец света», игровой дебют документалиста Джошуа Оппенхаймера. А из российских — душераздирающее драмеди Заки Абдрахмановой «Папа умер в субботу», получившее на фестивале «Маяк» приз за лучший дебют. У тридцатилетней москвички Айко умирает отец, с которым она много лет не общалась. Хотя папа оставил в ее жизни глубокий травматический след, девушка решает поехать на его похороны в аул под Алматы. Там ее ждет встреча с новыми родственниками, которые почему-то запомнили умершего добрым и порядочным человеком, а не тираном. Среди референсов режиссер отметила американское инди в духе «Короля Стейтен-Айленда» и «Маленькой мисс Счастье». После показа Абдрахманова обсудит фильм с кинокритиком Алиной Герман.
Подробнее о фильме:
«Великая»
22 октября в 19:30 в кинотеатре «КАРО 9 Варшавский экспресс» (Санкт-Петербург)
22 октября в 19:30 в кинотеатре «КАРО 8 Галерея» (Краснодар)
22 октября в 19:00 в кинотеатре «КАРО 10 Галерея» (Новосибирск)
18 октября в 20:00 в киноцентре «Октябрь» (Москва)
22 октября Фестиваль «КАРО.Арт» переезжает в Санкт-Петербург, Краснодар и Новосибирск. В этих городах смотр откроет байопик «Великая», рассказывающий о знаменитом военном фотографе Ли Миллер, которая снимала бомбардировку Великобритании и освобождение Дахау и Бухенвальда. Проект мечты исполнительницы главной роли и продюсера Кейт Уинслет стал режиссерским дебютом оператора Эллен Кёрас («Вечное сияние чистого разума»). В ленте также сыграли Энди Сэмберг (в редкой драматической роли!), Александр Скарсгард, Марион Котийяр, Андреа Райзборо, Ноэми Мерлан и Джош О’Коннор.
Подробнее о Кейт Уинслет:
«Ансельм. Шум времени»
21 октября в 20:30 в кинотеатре «Великан Парк» (Санкт-Петербург)
18 октября в Санкт-Петербурге стартует Международный фестиваль документальных, короткометражных игровых и анимационных фильмов «Послание к человеку». В рамках программы «Панорама.doc», в которую вошли самые успешные документальные полные метры за последние два года, покажут новую работу Вима Вендерса в 3D — впечатляющий иммерсивный портрет немецкого художника и скульптора Ансельма Кифера. Любителям доков про искусство пропускать не рекомендуется, так как следующая возможность посмотреть фильм в 3D и 6K случится не так скоро.
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Всё еще в прокате
«Руки Вверх!»
Музыкальный байопик культовой поп-группы, действие которого разворачивается в середине 1990-х, начале 2000-х и наши дни. Фильм делает акцент на Сергее Жукове и том, как из провинциального мальчишки-романтика он превратился в голос целого поколения. Вокалиста играют трое: сам Жуков, его сын Энджел и Влад Прохоров («Между нами лето», «Наводнение»). Режиссером выступил Аскар Узабаев («Теща», «Счастье»), а в работе над сценарием принимал участие лично лидер группы.
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«Стоп, ночь»
Казахстанский мюзикл по мотивам песен A’Studio, напоминающий по концепции «Через Вселенную». Молодой и перспективный музыкант Бейбут пытается нащупать баланс между сольным творчеством, игрой в группе и семейным бытом. Однако знакомство с обворожительной танцовщицей Жул переворачивает его жизнь. Фильм поставил Фархат Шарипов — автор эталонного драмеди гламурных нулевых «Сказ о розовом зайце», криминальной драмы «Тренинг личностного роста», победившей на ММКФ в 2019-м, и ретротрагедии «18 килогерц» о героиновой эпидемии в Алматы 1990-х. Однако из-за расхождения видения с продюсерами из прокатной версии фильма исчезла фамилия Шарипова. Тем не менее мы считаем, что авторам удалось сложить из хитов группы простую и очаровательную, хотя местами и слишком нравоучительную, историю.
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«Огниво»
В сказочном царстве солдат (Роман Евдокимов) находит волшебное огниво и освобождает запертую в нем маленькую девочку Дашу (Антонина Бойко), которую похитил и заколдовал Лиходей (Виталий Хаев). Чтобы развеять чары, героям придется отправиться в опасное путешествие. Новая киносказка от создателей «По щучьему велению» и «Конька-горбунка» — студии СТВ и режиссера Александра Войтинского. По словам продюсера Сергея Сельянова, от текста Ханса Кристиана Андерсена в экранизации «осталось только само огниво». Зато в фильме появятся волшебная механическая лошадь и Ирина Старшенбаум в роли царицы.
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Автор Михаил Моркин