«Стоп, ночь»: вышел казахстанский мюзикл по мотивам песен A’Studio

В российский прокат вышел амбициозный фильм Фархата Шарипова, по концепции похожий на «Через Вселенную» Джули Теймор. Рассказываем, как режиссеру удалось уместить всю дискографию группы в историю одного музыканта.

О чем это

Бейбут (Кеменгер Орал) — начинающий музыкант. Живет в Алматы, играет в группе со школьными товарищами и готовится стать отцом. Молодых перспективных исполнителей начинают замечать, жена (Карлыгаш Ермекова) с пониманием относится к работе ночи напролет — кажется, для юного дарования все складывается как нельзя лучше. До тех пор, пока коварные продюсеры не предлагают ему билет в высшую лигу — сольный альбом.

Бросать пацанов Бейбут не хочет. По крайней мере, поначалу. Но конфликты внутри коллектива со временем подтачивают его уверенность в них. Да и в семье не все гладко: ночные гуляния «по работе», оказывается, плохо совместимы с новорожденными детьми. Вдобавок ко всему на горизонте появляется Жул (Жасмин Нухархмет), обворожительная танцовщица, недавно вернувшаяся из Москвы.

Кеменгер Орал

«Стоп, ночь» — фильм по мотивам песен, как бы полнометражный клип. Сюжет он черпает из текстов A’Studio. Например, персонаж Жул — школьная знакомая и объект мимолетной влюбленности Бейбута — родом из «Джулии», первого крупного хита коллектива. Как и в песне, после школы она ускользает в далекую страну, правда, в этот раз не за океан, а всего лишь в Москву. Само название картины также позаимствовано у одной из песен — в ней речь идет мечтах, любовных признаниях и расставаниях.

Фильм-бенефис музыкальной группы для казахстанского кинематографа не новость, а отголосок тренда последнего десятилетия. После массового успеха «Коктейля для звезды», музыкальной комедии о восхождении на эстрадный олимп воспитанницы детдома (ее играла реальная поп-певица Молдир Ауельбекова), свое кино захотели и другие звезды. В 2012-м вышли «Запрещенные танцы» группы «Орда», в 2017-м — «Оралман из Питера» музыкального продюсера Армана Дуйсенова и Ninety one бойзбенда Ninety one. В том же 2017-м Кайрат Нуртас снялся в одной из главных ролей rape-revenge-драмы «Когда ангелы спят…», а уже в 2018-м его главный конкурент Торегали Тореали проделал то же самое в автошарже «Улы дала комедиясы» («Комедия великой степи»). В 2021-м вышел байопик «Дос-Мукасан» о культовом казахском ВИА (подробнее об этом мы писали здесь). Неудивительно, что очередь дошла и до A‘Studio, песни которой звучали на всем постсоветском пространстве.

Кто это сделал

Мюзикл с главными хитами группы заказал казахстанский Государственный центр поддержки национального кино. А снял «Стоп, ночь» Фархат Шарипов, автор нескольких этапных для казахстанского киномейнстрима фильмов: эталонной драмеди гламурных нулевых «Сказ о розовом зайце», криминальной драмы «Тренинг личностного роста», победившей на ММКФ в 2019-м, и ретротрагедии «18 килогерц» о героиновой эпидемии в Алматы 1990-х.

Как это снято

Музыкальные номера по большей части изобретательны и органично вплетены в быт героев, и ими отмечен каждый пик эмоционального маятника — от эйфории после удачной премьеры клипа (собственно, «Стоп, ночь») до отчаяния по всем фронтам («Пинг-понг»). Поют и танцуют все: бабушки и дедушки на выписке из роддома, ярко разодетые соседки на лестничных пролетах многоквартирного дома, присоединяясь к справедливому гневу оставленной жены. Тексты песен A’Studio, звучащие в фильме, дополняют и комментируют повествование. Например, из той же «Джулии», исполненной Бейбутом вместе с уличными музыкантами, зритель больше узнает об их отношениях с Жул; «Несвободное падение» дуэтом с женой предопределяет грядущий разрыв.

Алматы предстает на экране эклектичным мегаполисом, где технологии причудливым образом соединяются с традициями. В перерывах между листанием ленты соцсетей Бейбут играет на сазсырнае, народном инструменте, подаренном ему отцом. Верным признаком растущей популярности музыкантов становится завирусившееся в TikTok видео с песней, конечно же, на казахском.

Родина не отпускает: уехав в Москву на полгода, Жул все же возвращается в Алматы. Да и у Бейбута на чужбине не складывается: бездушная заграница не дает простора для творчества, отрыв от близких не позволяет обрести гармонию. К этой незамысловатой морали хорошо подошли бы слова другого хита начала нулевых: «Не забывай свои корни, помни».

Как и положено поп-хиту, «Стоп, ночь» не претендует на особую оригинальность сюжета — для популярности нужна радость узнавания. Но фильм, как и всякий мюзикл, берет не психологизмом (он и не нужен в таком условном жанре), а яркими и изобретательными музыкальными номерами и тонким национальным колоритом. Все в той же сцене с соседками находится место и эффектным пролетам камеры сквозь лестничный марш, и хору рук, сталкивающему Бейбута вниз, и тихой сцене с женой, где все вокруг отступает, и они на считаные секунды оказываются наедине. Внутри композиции ночь незаметно сменяется днем, а одна и та же вокальная партия переходит от персонажа к персонажу, подчеркивая хрупкую идиллию. Это красивое кино о простых людях с внятным месседжем: нормально делай — нормально будет.

Вердикт

Фархату Шарипову удалось решить трудную творческую задачу — уместить в полтора часа 23 композиции так, чтобы все они были к месту. Песни A'Studio действительно складываются в историю — простую и очаровательную, хотя местами и слишком нравоучительную. Наследуя клипам, фильм создает внутри себя уникальную систему с упором на темп и ритм. Условности в ней не режут глаз, а формальные визуальные эксперименты делают путешествие по волнам песенных хитов увлекательным.

Фильм «Стоп, ночь» доступен в Плюсе в Казахстане.

Автор: Оля Краснова