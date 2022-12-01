Пятый год подряд в Каннах побеждает фильм студии Neon. В чем секрет компании-дистрибьютора, продвигавшей «Титан» и «Паразитов»?

Что из фильмов NEON посмотреть на Кинопоиске

«Ширли» — фильм Жозефин Декер («Мадлен Мадлен») о ментальных страданиях матери американского ужаса ХХ века, писательницы Ширли Джексон (Элизабет Мосс).

«Маленькие чудовища» — комедийный зомби-хоррор с Лупитой Нионго.

«Вокс люкс» — история о стремительном взлете и смелое нигилистическое высказывание о современном мире. Натали Портман играет жертву школьного шутинга, ставшую поп-дивой.

«Гунда» — медитативный черно-белый документальный фильм Виктора Косаковского о жизни обычной свиньи. Исполнительным продюсером стал известный веган Хоакин Феникс.

«Маленькая мама» — история о восьмилетней Нелли, которая вместе с мамой едет в дом умершей бабушки. Трогательное кино о детстве, сестринстве и о том, что значит быть девочкой и женщиной.

«Нация убийц» — провокационный триллер создателя «Эйфории» Сэма Левинсона о том, как четыре девушки восстают против одного хакера.

«Проект „Самоизоляция“» — документальный фильм об амбициозном проекте «Биосфера 2». Группа ученых два года провела в экологической системе, аналогичной планете Земля.

«Паразиты» — социально-сатирический хит Пон Джун-хо о семье бедняков, которая по-хитрому устраивается на работу в дом богачей.

«Убийство двух любовников» — меланхоличный полнометражный дебют Роберта Мачояна о кризисе отношений и открытом браке.

«Треугольник печали» — хлесткая сатира Рубена Эстлунда. Богатые пассажиры круизного лайнера наслаждаются отдыхом, пока их счастье не прерывает катастрофа.

«Тоня против всех» — байопик с Марго Робби в роли самой скандальной фигуристки XX века.

«Анатомия падения» — необычная судебная драма от Жюстин Трие о писательнице, которую обвиняют в убийстве мужа.

«Химера» — поэтичная драма Аличе Рорвахер с Джошем О’Коннором в главной роли. Археолог страдает от расставания с погибшей возлюбленной и поэтому ищет вход в загробный мир вместе с кладоискателями.

«Выжившая» — кровавый триллер о мести от Корали Фаржа. Жертва насилия выживает, после того как преступники бросают ее со скалы, и решает отомстить обидчикам.

«Пляжный бездельник» — отвязная комедия Хармони Корина с Мэттью Макконахи в роли обаятельного поэта-тусовщика.

«Дикая роза» — драмеди с Джесси Бакли от режиссера «Острых козырьков». Бывшая заключенная из Шотландии хочет стать звездой кантри.

«Зависнуть в Палм-Спрингс» — яркий ромком об отношениях во временной петле. Незнакомцы сближаются, потому что вынуждены переживать один день снова и снова.

«В чужой шкуре» — экспериментальный сай-фай от Брэндона Кроненберга о перемещении сознаний в чужие тела.

«Мои волосы хотят убивать» — комедийный хоррор о прическе со сверхспособностями. Девушка меняет образ ради карьеры и сталкивается с необычными последствиями.

«Преступления будущего» — сексуальный боди-хоррор от мастера ужасов Дэвида Кроненберга. Добро пожаловать в будущее, где операция по вырезанию новых органов — это перформанс.

«Удовольствие» — скандальная шведская драма о юной порноактрисе, которая пытается покорить Лос-Анджелес.

«Титан» — провокационный боди-хоррор Жюлии Дюкурно о девушке с титановой пластиной, которая хранит много секретов.

«Свинья» — триллер с Николасом Кейджем о поисках пропавшей трюфельной свиньи. Отшельник выступает против всего мира ради единственного друга.