Пятый год подряд в Каннах побеждает фильм студии Neon. В чем секрет компании-дистрибьютора, продвигавшей «Титан» и «Паразитов»?

На прошлой неделе завершился 77-й Каннский кинофестиваль. «Золотая пальмовая ветвь» в пятый раз подряд ушла фильму студии Neon (победу одержал режиссер Шон Бэйкер с фильмом «Анора»). Сейчас Neon — одна из самых популярных независимых компаний, занимающихся производством и дистрибьюцией фильмов, и главный конкурент А24. Разбираемся, в чем ее секрет и выбираем кино на вечер — от комедийного хоррора до нежного черно-белого дока о свинье.
Два основателя, 27 сотрудников и много любви к кино
Том Куинн всегда любил кино. Во время студенчества он работал в видеомагазине, после окончания университета начал карьеру в Samuel Goldwyn Films, а затем стал частью Magnolia Pictures. Здесь Куинн познакомился с Пон Джун-хо и его «Вторжением динозавра»; в будущем оба поймут, что встреча была судьбоносной.
В 2011 году Куинн перешел в Radius-TWC, компанию Харви Вайнштейна, где вновь пересекся с Пон Джун-хо и защитил его новую работу «Сквозь снег» от чрезмерной редактуры. Через пару лет, за два года до скандальных обвинений против Вайнштейна, Куинн ушел из компании, чтобы начать свое дело.
Светящиеся вывески всегда навевали Куинну воспоминания о любимых фильмах — «Касабланке» и «Бегущем по лезвию», — поэтому придумать название было проще всего. Neon — это не просто мерцающие огни. Это компания, которая будет заниматься только той частью киномира, которая придется по душе. И неважно, сколько денег она потеряет, когда откажется от очередного финансово выгодного вложения в бездушный, но глянцевый проект.
В 2017 году Том Куинн и сооснователь Тим Лиг (создатель сети кинотеатров Alamo Drafthouse, сейчас уже отошел от дел) отправились на кинофестиваль в Торонто, чтобы во всеуслышание заявить о рождении новой компании, в составе которой на тот момент было 27 человек. Там же Куинн и Лиг нашли первый проект — канадско-испанский сай-фай Начо Вигалондо «Моя девушка — монстр» о героине (роль сыграла восхитительная Энн Хэтэуэй), которая неожиданно начинает понимать, что может управлять гигантским монстром, напавшим на Сеул.
Выступая в том же году на саммите в Цюрихе, Том Куинн рассказал о взглядах и целях компании, чем вызвал большую волну обсуждений. Он заявил, что Neon ориентирована «на зрителей до 45 лет, которые не испытывают отвращения к иностранным языкам, научной литературе, а также сценам с изображением насилия». В подтверждение своих слов Куинн взялся за историю о сексуальных похождениях подростка («Пляжные крысы»), биографию Джулиана Ассанжа («Риск») и триллер-антиутопию о каннибалах («Плохая партия»).
И уже в первые три года существования Neon выпустила сразу несколько фильмов, которые заняли видное место в истории кино: «Тоня против всех», «Паразиты», «Портрет девушки в огне». Впечатляющий результат для начинающей компании, не так ли?
«Тоня против всех» или выход в свет софитов
В 2017 году Neon объединилась с медиаинвестиционной компанией 30West, чтобы обойти Netflix в борьбе за права на биографический фильм Крэйга Гиллеспи «Тоня против всех». Несмотря на то, что предложение Куинна было значительно ниже суммы, обозначенной представителями стриминга, Neon удалось заполучить картину. А все потому, что Netflix не мог обещать даже малый кинотеатральный прокат, только домашний просмотр. Это в корне расходилось с представлением авторов о будущем их проекта.
Заполучив желаемое, Куинн тут же взялся за работу и выпустил red-band-трейлер. Подобные ролики, как правило, сообщают, что фильму присвоена категория R, а это значит, что он создан для взрослой аудитории и включает в себя ненормативную лексику и сцены с проявлением насилия. Такая рекламная кампания была далека от привычного представления претендента на «Оскар», но она подчеркнула анархический дух фильма, что пришлось по душе режиссеру. «Сделать такое в разгар сезона награждений — это смело, но Neon поняла суть фильма и не стала искать обходных путей», — говорит Гиллеспи.
«Тоня против всех» принесла 30 млн долларов (почти в пять раз превысив бюджет), «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана для Эллисон Дженни, а также репутацию серьезной драматической актрисы и первую номинацию на «Оскар» для Марго Робби, исполнившей главную роль Тони Хардинг.
Как «Паразиты» помогли Neon проявить себя
В мае 2019 года южнокорейский триллер «Паразиты» Пон Джун-хо получил «Золотую пальмовую ветвь» 72-го Каннского кинофестиваля. Многолетнее знакомство и общие интересы Пона и Куинна способствовали удачной сделке — Neon занялась дистрибьюцией будущего хита. Маркетинговый отдел хотел начать рекламу сразу после премьеры в Каннах, но на тот момент у команды был доступ только к первой половине фильма. «Мы решили воспользоваться этим и сделать что-то уникальное», — сказал глава маркетинга Кристиан Паркс.
В результате команда собрала два трейлера и огромное количество цифровых материалов без использования кадров из второй половины фильма. В одной из соцсетей Neon использовала целую серию фото- и видеоматериалов, которые представляли собой набор подсказок — изображения главных героев и небольших деталей их окружения. Такая головоломка мгновенно привлекла внимание аудитории, а аккаунты Neon стали набирать популярность.
На 92-й церемонии вручения наград Американской киноакадемии «Паразиты» навсегда вошли в историю «Оскара», получив сразу четыре главные награды, включая премию за лучшую картину. Парадоксальный, непредсказуемый и незабываемый фильм нашел отклик в душе каждого, включая Мартина Скорсезе и Квентина Тарантино. Ночь после церемонии награждения Том Куинн провел в корейском ресторане в компании не коллег, но друзей — вместе с Пон Джун-хо и Селин Сьямма (дистрибьюцией ее картины «Портрет девушки в огне» тоже занималась Neon). По словам Куинна, они чудесно коротая время, разговаривая до четырех часов утра обо всем на свете. «Это был настоящий праздник кино», — сказал он.
«Паразиты» попали к Neon после победы в Каннах и стали первым крупным успехом компании (фильм собрал более 200 млн долларов). С тех пор прошло больше пяти лет, и на данный момент в копилке Neon уже пять лауреатов «Золотой пальмовой ветви»: «Паразиты», «Титан», «Треугольник печали», «Анатомия падения» и «Анора».
Пандемия не помеха
В 2020 году, когда Neon только-только исполнилось три года, мир оказался охвачен пандемией. COVID-19 замедлил работу всех сфер, в том числе и кино, поэтому компания решила попробовать проявить себя не только в дистрибьюторском деле, но и в производстве. Так, благодаря Neon на свет появились антология «Год вечной бури» (среди режиссеров — Джафар Панахи, Апичатпонг Вирасетакул, Лора Пойтрас и Дэвид Лоури), а также хорроры «В земле» Бена Уитли и «Бесконечный бассейн» Брэндона Кроненберга. «После 15 лет работы в индустрии я был готов правильно использовать то, что предложила нам пандемия», — говорил Куинн.
В феврале 2021 года Neon и еще одна дистрибьюторская компания, Bleecker Street, объединились, чтобы создать дочернее предприятие под названием Decal, благодаря которому удалось уйти от привычного для Neon кинотеатрального способа распространения фильмов и наладить успешную работу через VOD (для домашнего просмотра). Сделка оказалась удачной: отправленный на онлайн-платформы фильм Уитли принес Neon дополнительный миллион долларов, а приобретенный для дистрибьюции хит «Свинья» с Николасом Кейджем долго удерживал второе место в списке самых популярных онлайн-релизов (Amazon, Vudu).
«Титан»
В том же 2021 году Neon занималась распространением документальной картины «Слегка размытый мир» о Билли Айлиш, инди-триллера «Убийство двух любовников» и шокирующего франко-бельгийского хита «Титан» Жюлии Дюкурно.
Все, кто лично знаком с Томом Куинном, утверждают, что если он влюбляется в какой-то фильм, то отдается этому чувству целиком. После знакомства с дебютным фильмом Дюкурно «Сырое» Том был убежден, что ее следующая работа точно войдет в историю, поэтому без лишних сомнений предложил постановщице купить картину еще на стадии сценария.
«Мне казалось, я увидел будущее. Было ощущение, что последние 20 лет я ждал именно этот фильм», — таким было первое впечатление Куинна, когда он посмотрел картину на Каннском кинофестивале. Дюкурно действительно вошла в историю, как и предсказывал создатель Neon. Ее победа в Каннах стала знаковой: это вторая «Золотая пальмовая ветвь», полученная женщиной (первой в 1993 году была Джейн Кэмпион, но тогда она разделила награду с Чэнь Кайгэ).
«Треугольник печали» и «Анатомия падения»
«Думаю, что продавать мерч — это здорово, и мы будем это делать. Но на первом месте нашей компании всегда будут фильмы, их производство и распространение. В этом наша миссия», — так ответил Том Куинн, когда Neon стали открыто сравнивать с А24. Как и семь лет назад, компания транслирует любовь к рассказыванию историй на разных языках («Удовольствие»), поискам новых открытий среди документального кино («Вся красота и кровопролитие») и совмещению медитативных исследований («Память») с мрачными комедиями («Стоп-слово») и экспериментальными хоррорами («Каменный остров»).
В 2022 году Neon оригинально подошла к рекламе еще одного громкого релиза — сатирической комедии Рубена Эстлунда «Треугольник печали». Первые зрители получали вместе с билетом бумажные пакеты, которые рекомендуется использовать в случае приступа тошноты, тканевые маски для разглаживания морщин и… бесплатный ботокс.
«Недостаточно красив? Убери свой „треугольник печали“ с помощью ботокса, — такими словами приветствовала Neon своих подписчиков в социальных сетях. — Одна бесплатная порция ботокса за каждый корешок от билета». Призыв во многом сомнительный, но он сработал — о рекламной кампании Neon тут же заговорили, обратив тем самым внимание и на фильм.
В 2023 году представители Neon покинули Канны с очередными наградами. В их копилке оказались «Идеальные дни» Вима Вендерса, «Мечты робота» Пабло Бергера, «Химера» Аличе Рорвахер с Джошем О’Коннором в главной роли и «Анатомия падения» — судебная драма Жюстин Трие, номинированная на «Оскар».
«Мы не считаем себя дистрибьюторами. Мы, скорее, творческие партнеры. Это другого рода отношения», — говорил Куинн. Для привлечения внимания к «Анатомии падения» Neon публиковала фотографии основного места действия — здания, где жили главные герои — и подписывала их фразой «Если вы знаете, кому принадлежит этот дом, то мы можем стать друзьями».
А для того, чтобы увеличить охваты, Neon сконцентрировала внимание на псе по имени Месси — важном персонаже, без которого «Анатомия падения» не могла бы существовать.
От А24 до Neon один шаг
В августе 2023 года, перед началом работы над промокампаниями «Феррари» Майкла Манна и «Айлин» Уильяма Олдройда, стало известно, что Neon пополнилась новыми людьми: места вице-президентов по СМИ и маркетингу заняли бывшие сотрудники А24 Александра Альтшулер и Дон Уилкокс.
Альтшулер за пять лет работы в А24 помогла запустить несколько фильмов, получивших «Оскар», например именно она работала над австралийским хитом «Два, три, демон, приди!». Уилкокс последние полтора года руководил отделом международного маркетинга А24 и занимался такими проектами, как «Всё везде и сразу» и «Прошлые жизни», а ранее пять лет провел в Amazon Prime Video, где приложил руку к «Звуку металла» Дариуса Мардера и «Суспирии» Луки Гуаданьино.
Как Neon работает сейчас
В марте 2024 года одновременно в мировом и российском прокате стартовал хоррор Майкла Мохана «Омен. Непорочная». В целом картина получила среднюю оценку среди критиков и зрителей, однако удачный маркетинг помог Neon собрать внушительную кассу.
Компания решила взять в оборот религиозную тему: один из специальных показов прошел в церкви, а чуть позже в социальных сетях появилось видео, где исполнительница главной роли Сидни Суини смотрит фильм в этой церкви вместе с двумя женщинами-пастырями, которые крайне активно реагируют на происходящее на экране. Тогда же в сети появилась особая серия роликов. Здесь Суини читает отрывки из Библии, а здесь играет вместе с Симоной Табаско в «Поцелуй, женись, убей» (в оригинале — Fuck, marry, kill) и выбирает любимчиков среди знаменитых персонажей фильмов ужасов. Также в социальных сетях Neon активно распространял фан-арт в виде обложки VHS-кассеты.
Neon быстро растет, поэтому, вероятно, очень скоро о компании справедливо будут говорить ничуть не меньше, чем об А24. В январе 2024 года представители Neon заключили договор со Стивеном Содербергом: дата мирового проката его нового фильма «Присутствие» пока неизвестна (в России фильм можно будет увидеть осенью 2024 года). В августе Neon выпустит немецкий фильм ужасов «Кукушка» с Хантер Шефер из «Эйфории», а в июле выйдет самый ожидаемый фильм компании — инди-хоррор Осгуда Перкинса «Собиратель душ» с Николасом Кейджем и Майкой Монро. Его маркетинг буквально свел с ума фанатов фильмов ужасов и привлек невероятное внимание со стороны ценителей жанра.
Правило, которым руководствовался маркетинговый отдел, звучит примерно так: «Меньше знаешь, больше интересуешься». В первую очередь компания выпустила ряд жутких тизеров и промо, но ни одно видео или фото не раскрывало главную информацию — о чем будет фильм. Не помогали и крайне лаконичные подписи под материалами.
Семья Хорн.
Бывшая семья из четырех человек.
Матери досталось больше всех. Отец сказал, что она нуждается в этом больше всего.
Следов взлома нет. 14 ноября 1992 года.
Или:
Миссис Камера.
Мать. Отец. Священник. Топор.
1975.
Это был хороший день. Для хорошей девочки. Чтобы быть в школе.
Можно было предположить, что фильм расскажет о семье, ставшей жертвой неизвестного оккультного убийцы в 1974 и 1992 годах. В роликах мы видели агентов ФБР, занятых поиском, монахиню в окровавленной одежде и молодую женщину с ножом в руках. Отсутствие диалогов и закадрового голоса заставило зрителя по-разному комбинировать увиденное, придумывать свои версии будущего фильма и активно обсуждать с друзьями в соцсетях. Выдержав эффектную паузу, Neon в конце мая все-таки выпустила полноценный трейлер «Собирателя душ», сейчас он собрал уже 9,5 млн просмотров.
Самой большой зрительской неожиданностью стало отсутствие в промоматериалах Николаса Кейджа, заявленного в качестве исполнителя главной роли. Последние годы были особенно хороши для карьеры Кейджа в жанре ужасов. Он встречался с инопланетными явлениями в «Цвете из иных миров», отправлялся по тропе мести в «Мэнди», сражался с неведомыми существами в «Судной ночи в Аркадии». Кажется, было бы логично использовать узнаваемое лицо для распространения информации о «Собирателе душ», но Neon сделала совершенно противоположное и преуспела! Оставив в промокампании только имя актера, студия вызвала бурю обсуждений и привлекла внимание не только фанатов жанра, но и случайных зрителей, заинтересовавшихся необычным подходом к рекламе.
А еще в 2024 году Neon заключила договор с Шоном Бэйкером и тем самым прервала сложившуюся традицию: дистрибьюцией предыдущих хитов режиссера («Проект „Флорида“» и «Красная ракета») занималась А24. Кажется, выбор снова оказался верным. Новый фильм Бэйкера «Анора» с Майки Мэдисон, Юрой Борисовым и Марком Эйдельштейном уже не только попал в Канны, но и принес компании пятую «Золотую пальмовую ветвь».
И все-таки Neon или А24?
Студия Neon начала свою работу в 2017 году, когда А24 уже была далеко не новой компанией: за плечами три «Оскара» за «Лунный свет», в процессе — выпуск «Хорошего времени» братьев Сэфди и «Убийства священного оленя» Йоргоса Лантимоса. Спустя семь лет Neon не просто заслужила место рядом с А24, но и в каком-то смысле превзошла своего учителя. В последнее время А24 отдает предпочтение скорее количеству, чем качеству, тем самым теряя часть своей преданной фанатской базы. Те, кто полюбил компанию в момент появления первых инди-хитов, потихоньку начинают заглядываться на релизы Neon с яркими продающими деталями (танец у пожарной машины в «Титане», трек 50 Cent в бессловесной версии «Bacao Rhythm & Steel Band» из «Анатомии падения», ставшая мемом сцена с улыбкой в стиле Balenciaga и H&M из «Треугольника печали»).
Возможно, прямо сейчас в мире независимых кинокомпаний происходит маленький переворот — недаром сотрудники студии А24 делают выбор в пользу Neon, а следом за ними и режиссеры вроде Шона Бэйкера. Пока А24 продолжает ориентироваться преимущественно на англоязычные картины и идти по проторенной дорожке, Neon смело движется вверх по карьерной лестнице, рассказывая истории на разных языках мира.
«Мы просто группа любителей кино, которая никогда не идет на компромисс в том, во что верит. Когда мы выбираем что-то, то свято верим, что это лучший фильм, который сейчас может предложить мир», — любит повторять основатель Neon.
Что из фильмов NEON посмотреть на Кинопоиске
«Ширли» — фильм Жозефин Декер («Мадлен Мадлен») о ментальных страданиях матери американского ужаса ХХ века, писательницы Ширли Джексон (Элизабет Мосс).
«Маленькие чудовища» — комедийный зомби-хоррор с Лупитой Нионго.
«Вокс люкс» — история о стремительном взлете и смелое нигилистическое высказывание о современном мире. Натали Портман играет жертву школьного шутинга, ставшую поп-дивой.
«Гунда» — медитативный черно-белый документальный фильм Виктора Косаковского о жизни обычной свиньи. Исполнительным продюсером стал известный веган Хоакин Феникс.
«Маленькая мама» — история о восьмилетней Нелли, которая вместе с мамой едет в дом умершей бабушки. Трогательное кино о детстве, сестринстве и о том, что значит быть девочкой и женщиной.
«Нация убийц» — провокационный триллер создателя «Эйфории» Сэма Левинсона о том, как четыре девушки восстают против одного хакера.
«Проект „Самоизоляция“» — документальный фильм об амбициозном проекте «Биосфера 2». Группа ученых два года провела в экологической системе, аналогичной планете Земля.
«Паразиты» — социально-сатирический хит Пон Джун-хо о семье бедняков, которая по-хитрому устраивается на работу в дом богачей.
«Убийство двух любовников» — меланхоличный полнометражный дебют Роберта Мачояна о кризисе отношений и открытом браке.
«Треугольник печали» — хлесткая сатира Рубена Эстлунда. Богатые пассажиры круизного лайнера наслаждаются отдыхом, пока их счастье не прерывает катастрофа.
«Тоня против всех» — байопик с Марго Робби в роли самой скандальной фигуристки XX века.
«Анатомия падения» — необычная судебная драма от Жюстин Трие о писательнице, которую обвиняют в убийстве мужа.
«Химера» — поэтичная драма Аличе Рорвахер с Джошем О’Коннором в главной роли. Археолог страдает от расставания с погибшей возлюбленной и поэтому ищет вход в загробный мир вместе с кладоискателями.
«Выжившая» — кровавый триллер о мести от Корали Фаржа. Жертва насилия выживает, после того как преступники бросают ее со скалы, и решает отомстить обидчикам.
«Пляжный бездельник» — отвязная комедия Хармони Корина с Мэттью Макконахи в роли обаятельного поэта-тусовщика.
«Дикая роза» — драмеди с Джесси Бакли от режиссера «Острых козырьков». Бывшая заключенная из Шотландии хочет стать звездой кантри.
«Зависнуть в Палм-Спрингс» — яркий ромком об отношениях во временной петле. Незнакомцы сближаются, потому что вынуждены переживать один день снова и снова.
«В чужой шкуре» — экспериментальный сай-фай от Брэндона Кроненберга о перемещении сознаний в чужие тела.
«Мои волосы хотят убивать» — комедийный хоррор о прическе со сверхспособностями. Девушка меняет образ ради карьеры и сталкивается с необычными последствиями.
«Преступления будущего» — сексуальный боди-хоррор от мастера ужасов Дэвида Кроненберга. Добро пожаловать в будущее, где операция по вырезанию новых органов — это перформанс.
«Удовольствие» — скандальная шведская драма о юной порноактрисе, которая пытается покорить Лос-Анджелес.
«Титан» — провокационный боди-хоррор Жюлии Дюкурно о девушке с титановой пластиной, которая хранит много секретов.
«Свинья» — триллер с Николасом Кейджем о поисках пропавшей трюфельной свиньи. Отшельник выступает против всего мира ради единственного друга.
Автор: Яна Телова
Фото: Rich Fury / Getty Images, Andreas Rentz / Getty Images