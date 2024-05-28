Каким мы запомним 77-й Каннский кинофестиваль. Рассказывают российские кинокритики и представители индустрии

Причем если «Лимонов» снят на английском языке, заглавную роль в нем играет британец Бен Уишоу, а в остальных ролях — актеры, покинувшие РФ, то в «Аноре» очень много русской речи и сразу четыре большие российские звезды, все четверо продолжают жить на родине: Марк Эйдельштейн, Юра Борисов, Дарья Екамасова и Алексей Серебряков. До последнего фильм был лидером опроса международной кинокритики Screen International. И в итоге получил каннское золото. Вот вам и отмена русской культуры в недружественных странах. В России не выйдет потому, что куплен для проката на весь мир мейджором Universal, который, как известно, с Россией больше не сотрудничает. Также с высочайшей долей вероятности в Россию не приедет другой каннский фаворит, в последний день потеснивший «Анору» в рейтинге критиков и получивший Гран-при жюри — «Семя священного инжира» Мохаммада Расулофа. Ведь то, что запрещено в Иране, запрещено и в России — таков залог крепкой дружбы. И фильма другого иранца — Али Аббаси — «Ученика» про становление Дональда Трампа — нам тоже не видать (его предыдущий фильм «Убийца Священный Паук» в прошлом году вышел в российский прокат и тут же был запрещен по просьбе иранских товарищей), а тут целый Трамп, предвыборный штаб которого так разгневан, что уже подал на Аббаси в суд.