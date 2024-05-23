«Анора» — победитель 77-го Каннского фестиваля. В фильме снялись Марк Эйдельштейн и Юра Борисов

Каннский фестиваль подвел итоги. «Золотая пальмовая ветвь» ушла фильму «Анора» американского режиссера Шона Бэйкера («Красная ракета»). В нем сыграли Марк Эйдельштейн, Юра Борисов, Алексей Серебряков и Дарья Екамасова. Председательницей жюри в этом году была Грета Гервиг. Также в жюри вошли Ева Грин, японский режиссер Хирокадзу Корээда («Магазинные воришки»), французский актер Омар Си («1+1»), турецкая сценаристка Эбру Джейлан («Зимняя спячка»), звезда «Убийц цветочной луны» Лили Гладстоун, ливанская актриса и сценаристка Надин Лабаки («Капернаум»), испанский актер и режиссер Хуан Антонио Байона («Невозможное», «Общество снега») и итальянский актер Пьерфранческо Фавино («Наш отец»).
Победители в основном конкурсе
«Золотая пальмовая ветвь»
Подробнее о победителе
Приз жюри
Лучший режиссер
Лучшая мужская роль
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Лучшая женская роль
- Женский ансамбль «Эмилии Перес»: Адриана Пас, Селена Гомес, Карла Гаскон и Зои Салдана
Лучший сценарий
«Золотая камера» (лучший дебют)
«Золотая пальмовая ветвь» за лучший короткометражный фильм
- «The Man Who Could Not Remain Silent», Небойша Слиепчевич
Победители секции «Особый взгляд»
Лучший фильм
- «Черный пес», реж. Гуань Ху
Приз жюри
Лучший режиссер
Приз лучшему актеру
Приз лучшей актрисе
Приз за молодость
- «Черт возьми!», реж. Луиз Курвуазье
Особое упоминание
- «Нора», реж. Тофик Алзаиди