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Канны-2024

«Анора» — победитель 77-го Каннского фестиваля. В фильме снялись Марк Эйдельштейн и Юра Борисов

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Каннский фестиваль подвел итоги. «Золотая пальмовая ветвь» ушла фильму «Анора» американского режиссера Шона Бэйкера («Красная ракета»). В нем сыграли Марк Эйдельштейн, Юра Борисов, Алексей Серебряков и Дарья Екамасова. Председательницей жюри в этом году была Грета Гервиг. Также в жюри вошли Ева Грин, японский режиссер Хирокадзу Корээда («Магазинные воришки»), французский актер Омар Си («1+1»), турецкая сценаристка Эбру Джейлан («Зимняя спячка»), звезда «Убийц цветочной луны» Лили Гладстоун, ливанская актриса и сценаристка Надин Лабаки («Капернаум»), испанский актер и режиссер Хуан Антонио Байона («Невозможное», «Общество снега») и итальянский актер Пьерфранческо Фавино («Наш отец»).

Победители в основном конкурсе

«Золотая пальмовая ветвь»

Подробнее о победителе

«Анора»: Марк Эйдельштейн и Юра Борисов в русском романсе Шона Бэйкера

Гран-при

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Приз жюри

Лучший режиссер

Лучшая мужская роль

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Лучшая женская роль

Лучший сценарий

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«Золотая камера» (лучший дебют)

«Золотая пальмовая ветвь» за лучший короткометражный фильм

Победители секции «Особый взгляд»

Лучший фильм

Приз жюри

Лучший режиссер

Приз лучшему актеру

Приз лучшей актрисе

Приз за молодость

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