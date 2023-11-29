Criterion: как энтузиасты спасали шедевры мирового кино, изменили индустрию домашнего видео и создали Netflix для синефилов

Ситуация изменилась в 1999 году, когда Criterion переходила на DVD. Руководство предоставило дизайнерам больше свободы для экспериментов, чтобы те создавали не продающие обложки, а изображение, олицетворяющее фильм и передающее его дух. Последние 25 лет Criterion активно приглашает именитых художников, иллюстраторов и комиксистов для работы над обложками и дизайном изданий. Ироничные, радикальные, а порой и гениальные афиши Criterion давно живут своей жизнью. Крупные издания составляют списки лучших обложек, а фанаты не только распечатывают плакаты и вешают их на стены, но и практикуются в создании фейков. Некоторые из них стали мемами. Фирменные обложки с логотипом компании создают для комедий нулевых и просто неудачных фильмов.