«Эммануэль»: как эротическая автобиография одной графини превратила софткор в мейнстрим

«Эммануэль» стала столь популярной еще и из-за проникающего через экран чувства тотальной свободы — манящей беззаботности, мира без какой-либо ответственности, жизни в плену собственных желаний. Чем более сладкой, тем более невыносимой. Идущий чуть более полутора часов фильм под конец кажется совершенно изматывающим. Есть в нем нечто откровенно пугающее, и это не только образ престарелого обольстителя Марио, воплощенный Аленом Кюни, сыгравшим Воланда в итало-югославской экранизации «Мастера и Маргариты». Хоть это кино эпохи, где еще нет СПИДа, но секс здесь передается как вирус: вот Эммануэль с мужем ласкают друг друга, а вот подсматривающий за ними слуга бежит в кусты насиловать горничную. Не меньше вопросов вызывает и эпизод «уже совсем не романтического» изнасилования главной героини двумя мужчинами в притоне. «Эти два тайца не были актерами. Мне действительно пришлось бороться там за свою жизнь», — вспоминала Сильвия Кристель. С какой колокольни ни взгляни, это ужасно.