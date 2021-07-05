Какой фильм — худший в истории кино? «Комната»? Или «Сын маски»? «Кошки»? А может быть, «Ла-Ла Ленд»? У каждого есть свой вариант худшего фильма в истории, но какое кино можно точно назвать плохим, не перепутав просто с нелюбимым? Существуют ли вообще четкие критерии творческой неудачи?

Вы удивитесь, но у плохого кинематографа не только сложная иерархия, но и пестрая армия преданных фанатов. В этом эссе мы познакомим вас с этим культурным феноменом и расскажем, в чем отличие просто неудачных фильмов от реально худших, как плохое кино становится культовым и чем опасен термин «треш».