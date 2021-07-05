Какой фильм — худший в истории кино? «Комната»? Или «Сын маски»? «Кошки»? А может быть, «Ла-Ла Ленд»? У каждого есть свой вариант худшего фильма в истории, но какое кино можно точно назвать плохим, не перепутав просто с нелюбимым? Существуют ли вообще четкие критерии творческой неудачи?
Вы удивитесь, но у плохого кинематографа не только сложная иерархия, но и пестрая армия преданных фанатов. В этом эссе мы познакомим вас с этим культурным феноменом и расскажем, в чем отличие просто неудачных фильмов от реально худших, как плохое кино становится культовым и чем опасен термин «треш».
Григорий Игнатьев
Автор сценария
Своей визуальной расхлябанностью и вульгарной тематикой эксплуатационное кино напоминает обычный дилетантский фильм. Но эта «плохость» треша была важной и намеренной частью его эстетической системы. Причем, в отличие от Годара или Тарантино, у авторов фильмов категории Б не было цели раздвинуть границы киноязыка и создать что-то великое. Треш был жестом сам по себе, эдакой пощечиной общественному вкусу. В итоге такое кино, которое во время выхода относили к безусловно плохому, со временем невольно превратило свою безбашенную «плохость» в знак качества.
Сегодняшнее поколение зрителей уже сложно удивить дразнящей эротикой или запредельным количеством крови на экране, но учитывая, что широкая публика считала эксплуатационный кинематограф плохим с этической точки зрения, вполне резонно отнести к нему и недавние работы Хармони Корина, Тома Сикса и даже Ларса фон Триера.
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Автор: Григорий Игнатьев