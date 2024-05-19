Павел Клушанцев — режиссер фантастики «Планета бурь», повлиявшей на Кубрика и Лукаса. Что еще про него надо знать?

Валерий Суслов, работавший главным редактором «Леннаучфильма», вспоминает, что Клушанцев редко улыбался, всегда был официален с начальством и ни с кем особенно не дружил. Причины замкнутого характера довольно очевидны: у режиссера была не самая простая жизнь. Павел Владимирович родился в Санкт-Петербурге в 1910-м и на его детство пришлись Первая мировая, Октябрьская революция и Гражданская война. Отец работал в министерстве торговли и промышленности и получил за личные заслуги дворянство; титул потом сильно испортит жизнь его сыну. Владимир Клушанцев погиб в 1919-м, работая контролером на железной дороге. Мать Вера устроилась в интернат, они вместе с сыном часто меняли места жительства, а в 1924-м она работу потеряла, поэтому с ранних лет Клушанцев был вынужден придумывать, как помочь ей с деньгами. Параллельно с учебой он занимался столярным делом, подрабатывал репетитором и брался за любую ремесленную работу. В Технологический институт его не взяли — то ли из-за плохого сочинения (с точными науками все было в порядке), то ли из-за «дворянского статуса», — поэтому Клушанцев решил переквалифицироваться из инженера в оператора, ведь это тоже работа с техникой.